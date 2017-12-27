19:59 27 декабря
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Японские ВВС заказали новые самолеты-заправщики

Япония намерена к 2020 году закупить три новых военных самолёта-заправщика. Как сообщает портал flightglobal.com, ВВС США подписали с компанией Boeing контракт на производство первого самолёта KC-46 для Японии.

Японские ВВС заказали новые самолеты-заправщики


Закупка самолёта будет проводиться в рамках программы Foreign Military Sales (FMS), поэтому плательщиком по контракту выступает ВВС США. Япония заказала постройку трёх KC-46 в 2015 году, а их принятие на вооружение планируется до 2020 года. Согласно договору, стоимость первого самолёта составляет $279 млн.


Новые военные самолёты-заправщики дополнят имеющийся у Японии парк топливозаправщиков KC-767J, закупленных в период с 2008 по 2010 год.

Самолёт KC-767 построен на базе авиалайнера Boeing 767, что позволило снизить стоимость военной версии топливозаправщика. Низкая стоимость стала одним из важных факторов победы KC-767 в тендере Минобороны США. После победы компании Boeing в конкурсе ВВС США самолёт KC-767 был переименован в KC-46, передает "Warspot"

Использованы фотографии: flightglobal.com
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Комментарии 6

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  1. Шура пермский Сегодня, 10:48
    То авианосец,то заправщики… сильно вооружаются японцы…
    Шура пермский
    1. Teberii Сегодня, 10:57
      Выигрываю от этого только США, так сказать игра в одни ворота .
      Teberii
    2. Megatron Сегодня, 14:40
      Жаль, что при сопоставимом количестве населения, расходы на соц.сферу у них куда выше.
      Megatron
  2. seregatara1969 Сегодня, 11:04
    зачем заправляться камикадзе ? у них карасину в один конец хватит и всё ок
    seregatara1969
  3. Sergey53 Сегодня, 11:06
    Японцы всерьёз занялись формированием всей своей армии. К чему бы это?
    Sergey53
    1. ventel Сегодня, 12:43
      Это вы спосите у ура патриотов ведь это они кричат Кимушка вперед так держать пугай Америку и Японию с Ю.Кореей. А то что Япония наращивает ударными темпами армию и флот и при любом раскладе решения северо корейской проблемы они сокращять военный бюджет не будут,этого понять не могут.
      ventel
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