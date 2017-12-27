Японские ВВС заказали новые самолеты-заправщики
Япония намерена к 2020 году закупить три новых военных самолёта-заправщика. Как сообщает портал flightglobal.com, ВВС США подписали с компанией Boeing контракт на производство первого самолёта KC-46 для Японии.
Закупка самолёта будет проводиться в рамках программы Foreign Military Sales (FMS), поэтому плательщиком по контракту выступает ВВС США. Япония заказала постройку трёх KC-46 в 2015 году, а их принятие на вооружение планируется до 2020 года. Согласно договору, стоимость первого самолёта составляет $279 млн.
Новые военные самолёты-заправщики дополнят имеющийся у Японии парк топливозаправщиков KC-767J, закупленных в период с 2008 по 2010 год.
Самолёт KC-767 построен на базе авиалайнера Boeing 767, что позволило снизить стоимость военной версии топливозаправщика. Низкая стоимость стала одним из важных факторов победы KC-767 в тендере Минобороны США. После победы компании Boeing в конкурсе ВВС США самолёт KC-767 был переименован в KC-46, передает "Warspot"
Закупка самолёта будет проводиться в рамках программы Foreign Military Sales (FMS), поэтому плательщиком по контракту выступает ВВС США. Япония заказала постройку трёх KC-46 в 2015 году, а их принятие на вооружение планируется до 2020 года. Согласно договору, стоимость первого самолёта составляет $279 млн.
Новые военные самолёты-заправщики дополнят имеющийся у Японии парк топливозаправщиков KC-767J, закупленных в период с 2008 по 2010 год.
Самолёт KC-767 построен на базе авиалайнера Boeing 767, что позволило снизить стоимость военной версии топливозаправщика. Низкая стоимость стала одним из важных факторов победы KC-767 в тендере Минобороны США. После победы компании Boeing в конкурсе ВВС США самолёт KC-767 был переименован в KC-46, передает "Warspot"
Использованы фотографии: flightglobal.com
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