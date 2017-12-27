США отказались вести разведывательную деятельность в САР совместно с Россией

Наши предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов, натыкались на непонимание, на отказ... Мы не видели с их стороны желания взаимодействовать,

Американские военные отказались от предложения Минобороны РФ вести в Сирии совместную разведывательную деятельность, передает Интерфакс сообщение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.сказал Герасимов в интервью газете «Комсомольская правда».Он отметил, что «совместное планирование, нанесение ударов, ведение операций принесло бы большую пользу».Напомним, российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Через Сирию прошли 48 тысяч российских военнослужащих.В конце ноября Герасимов сообщил, что после сокращения группировки в Сирии останутся центр примирения, две базы и «ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось».