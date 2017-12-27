20:06 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

США отказались вести разведывательную деятельность в САР совместно с Россией

Американские военные отказались от предложения Минобороны РФ вести в Сирии совместную разведывательную деятельность, передает Интерфакс сообщение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.



Наши предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов, натыкались на непонимание, на отказ... Мы не видели с их стороны желания взаимодействовать,
сказал Герасимов в интервью газете «Комсомольская правда».


Он отметил, что «совместное планирование, нанесение ударов, ведение операций принесло бы большую пользу».

Напомним, российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Через Сирию прошли 48 тысяч российских военнослужащих.

В конце ноября Герасимов сообщил, что после сокращения группировки в Сирии останутся центр примирения, две базы и «ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 10:50
    Они вербуют,мы уничтожаем,в этих обстоятельствах дружбы не видать-мы с ними по разные стороны баррикад
    Шура пермский
    1. Джедай Сегодня, 10:53
      Наши предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов, натыкались на непонимание, на отказ... Мы не видели с их стороны желания взаимодействовать

      Ясен болт - будут они сливать инфу по собственным воспитанникам. А ведь совместная работа и подразумевает обмен разведданными. И сразу станет ясно кто борется, а кто - выводит из-под удара. Хотя и так всем всё понятно.
      Джедай
      1. фигвам Сегодня, 10:59
        Американские военные отказались от предложения Минобороны РФ вести в Сирии совместную разведывательную деятельность

        Тяжело везти совместную деятельность с янками, когда находишься с другой стороны линии фронта.
        фигвам
        1. Джедай Сегодня, 11:02
          Потому не следует и начинать. Подозреваю, что предложение о совместной разведработе и было сделано потому, что ответ США был известен заранее. Зато теперь есть факт отказа. Обычно США сами так поступают, но не в этот раз. Сработали на опережение? wink
          Джедай
      2. dorz Сегодня, 11:03
        ... отказались вести разведывательную деятельность в САР совместно с Россией

        Так же как отказались неделю назад обменяться гарантийными письмами о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Американцы собираются нас убивать, а не сотрудничать с Россией.
        dorz
        1. Джедай Сегодня, 11:06
          Цитата: dorz
          Американцы собираются нас убивать, а не сотрудничать с Россией.

          Жёстко, но верно! Снимаю шляпу hi
          Джедай
      3. x.andvlad Сегодня, 11:37
        Наши предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов, натыкались на непонимание, на отказ...
        А что тут удивительного? У нас с америкосами практически в корне разные определения террористов.
        В конце то концов хватит уже умолять их о взаимодействии. Мы иногда начинаем смахивать на Кота Леопольда.
        x.andvlad
      4. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:02
        отказываются,так пусть убираются оттуда к себе за лужу,тем более что оснований для нахождения в Сирии у них нет,а то ведь туристов амерзотных в тех краях и откалибровать можно.
        Ратник с пулеметом
        1. Джедай Сегодня, 14:06
          Евгений, привет! hi Как раз убираться они и не хотят и им плевать что у них нет никаких законных оснований находиться в Сирии. Но им законы не писаны - оне "исключительные". am
          Цитата: Ратник с пулеметом
          а то ведь туристов амерзотных в тех краях и откалибровать можно

          Не только можно, но и нужно. Уверен что не я один так считаю.
          Джедай
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:18
            я об этом и говорю,если прямая речь,установленные законы и договора не действуют надо исключать "исключительных" из списков живущих землян(у них с этим никаких проблем,когда надо кого нибудь закопать)так что надо псинам продемонстрировать,что беспредельщики долго не живут(вспомнить хотя бы Алоизыча)
            Ратник с пулеметом
  2. jolly deckhand Сегодня, 10:51
    Они последовательны . good Партнерами нас никогда не называли.Не то что мы... smile
    jolly deckhand
    1. Sergey53 Сегодня, 11:04
      Насчёт последовательности вы правы. Они её проводят, если приглядеться, во всём . Качество кстати очень ценное.
      Sergey53
      1. Татьяна Сегодня, 11:41
        jolly deckhand
        Они последовательны. Партнерами нас никогда не называли. Не то что мы...
        Sergey
        Насчёт последовательности вы правы. Они её проводят, если приглядеться, во всём .

        Об этом же говорил ещё Сталин.

        Татьяна
  3. Masya Masya Сегодня, 11:01
    Мы не видели с их стороны желания взаимодействовать,

    откуда желание и понимание? когда мы их дитё уничтожаем?
    Masya Masya
  4. Sergey53 Сегодня, 11:02
    Надо вообще для них делать бесполётную зону.
    Sergey53
  5. bratchanin3 Сегодня, 11:19
    Это естественно, как это можно сотрудничать с америкасами, если и цели и задачи разные. Пора готовиться к выдворению США с территории САР, а не болтать о сотрудничестве. Пора прекращать себя обманывать.
    bratchanin3
  6. Ментат Сегодня, 13:33
    Цитата: jolly deckhand
    Они последовательны . good Партнерами нас никогда не называли.Не то что мы... smile

    Последовательно и вкрадчиво вы тут зудите на сайте, пытаясь навязать посетителям некое впечатление о сплошных ошибках руководства России. Вы просто пенсионер, у которого зудит в одном месте или вас стоило бы за шкирку и на гвоздик?

    Между тем, слово «партнёрство», как и «партнёр» встречается в официальных документах НАТО (https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_5009
    0.htm), в официальных документах ЕС (http://eeas.europa.eu/russia/docs/2011_eu-russia
    _leaflet_en.pdf), в прессе США (https://www.nytimes.com/2016/10/13/opinion/the-r
    ussia-us-partnership-driven-to-a-new-low.html; http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/ame
    ricas-russia-dilemma-big-problem-or-potential-par
    tner-17941; https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/201
    7-11-23/russias-questionable-counterterrorism-rec
    ord), в высказываниях высшего руководства США (Donald Trump Tweets About Russian Cyber Security Partnership), и бизнеса (например, http://www.russiapartners.ru/firm-profile-ru/)
    Руководство России просто неизменно подчёркивает тот факт, что точки соприкосновения, например в сфере безопасности, всегда были и есть, что практически неизбежно для двух сильнейших мировых держав.
    Поэтому вы просто брехло, откровенно выражаясь.
    Ментат
  7. iouris Сегодня, 13:41
    Сотрудничество с администрацией США способствует поражению РФ в войне, которую ведёт администрация США против России с начала XX века.
    iouris
  8. Ментат Сегодня, 19:54
    Цитата: iouris
    Сотрудничество с администрацией США способствует поражению РФ в войне, которую ведёт администрация США против России с начала XX века.

    Вы стратегический гений, чтобы понимать, что чему способствует, и тем более делать такие заявления?
    Россия сотрудничает не с администрацией США, а с геополитическим субъектом США в первую очередь. США в ближайшее время никуда не денутся и вопросы соприкосновения и этого самого сотрудничества по некоторым неотложным вопросам неизбежно должны быть решены, потому что планета Земля круглая.
    Ментат
Картина дня