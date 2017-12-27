20:06 27 декабря
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Научная рота ВКС подготовила более 20 патентов на изобретения

В Воронеже в Военном учебно-научном центре ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» приступил к научной работе десятый набор операторов научной роты Воздушно-космических сил, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Научная рота ВКС подготовила более 20 патентов на изобретения


С июля 2013 года, когда состоялся первый набор, прошли службу в новом подразделении более 200 военнослужащих срочной службы. Из них более 80 человек продолжают службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в качестве офицеров, отметили в военном ведомстве.


За это время было подготовлено 126 рационализаторских предложений, 22 патента на изобретения, опубликовано около 500 статей в научных журналах.

Те научные наработки, которые мы представляли на различных всероссийских и международных форумах и выставках, подтвердили, что проект научной роты один из лучших в своем роде. Операторы подразделения регулярно завоевывали и продолжают завоевывать медали и награды в рамках подобных мероприятий
—отметил начальник Военно-воздушной академии генерал-полковник Геннадий Зибров.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Sergey53 Сегодня, 10:59
    Создание научных рот отличная идея. Спасибо тому,кто до этого додумался. Лишь бы количество соавторов не стало превуалировать над авторами патентов.
    Sergey53
    1. Dimontius Сегодня, 11:08
      Изобретений можно наштамповать огромное количество. Главное что бы они имели реальное (военное) применение, а еще лучше экономическое(гражданское) .
      Dimontius
    2. Джедай Сегодня, 11:09
      Согласен с Вашим мнением, особенно вот с этим:
      Цитата: Sergey53
      Лишь бы количество соавторов не стало превуалировать над авторами патентов.
      Джедай
  2. Teberii Сегодня, 10:59
    Модернизированная "Шарашка"-умных людей нужно удерживать любой ценой.
    Teberii
  3. bratchanin3 Сегодня, 11:22
    Хорошая идея, очень хорошая!
    bratchanin3
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