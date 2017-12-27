20:01 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Численность боевиков оставшихся в Ираке и Сирии. Данные от Пентагона

Около тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) по-прежнему остаются в Ираке и Сирии, передает ТАСС заявление полковника сухопутных войск США Райана Диллона, являющегося официальным представителем штаба операции «Непоколебимая решимость».



По нашим последним оценкам, около 1 тыс. боевиков все еще находятся в Ираке и Сирии,
сказал полковник.


По его словам, силы коалиции сейчас «сосредоточены на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки».

Ранее представитель коалиции сообщал, что уже удалось отбить 98% территории, захваченной ИГ в Ираке и Сирии.

На прошлой неделе спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк высказал предположение, что боевые действия в САР могут продлиться еще несколько месяцев. Он также напомнил, что два года назад в рядах ИГИЛ на территории обеих стран насчитывалось свыше 40 тыс. боевиков из 110 стран.

По данным Пентагона, общие затраты США на проведение операции, к концу июня 2017 года составили $14,3 млрд. В день на эти цели тратится около $13,6 млн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 11:16
    Пентагону виднее,сами набирали и учили.
    Teberii
    1. Chertt Сегодня, 11:32
      Скорей всего это первая цифра пришедшая в голову, Смысла в ней столько же,сколько было в голове Псаки
      Chertt
      1. Masya Masya Сегодня, 11:35
        провели калькуляцию, сколько выбыло, сколько прибыло и скока в сухом остатке осталось....
        Masya Masya
        1. Идущий Сегодня, 11:49
          Что то маловато они насчитали или это только те , что в их базах тренируются.
          Идущий
          1. Masya Masya Сегодня, 11:53
            Цитата: Идущий
            Что то маловато они насчитали или это только те , что в их базах тренируются.

            по ведомостям на зарплату подсчитали...
            Masya Masya
            1. Идущий Сегодня, 12:01
              Бухгалтерия она всегда о двух концах , не скрыть никакой информации.
              Идущий
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:53
            своих командировочных посчитать забыли,потом ныть будут когда их вместе с бородами нашинкуют))
            Ратник с пулеметом
        2. Лексус Сегодня, 16:37
          провели калькуляцию, сколько выбыло, сколько прибыло и скока в сухом остатке осталось....

          Всё проще - перекличку провели.
          Лексус
  2. gig334 Сегодня, 11:17
    Да мы знаем, что в Сирии осталось несколько тысяч американских солдат-террористов
    gig334
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:19
    По его словам, силы коалиции сейчас «сосредоточены на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки».

    Мдяяя... what они их из малых кучек собирают в большие кучки и потом с поводырем отправляют организованно на борьбу с АСАДОМ...
    вот жулье...и тут не могут без вранья всему миру...благодетели.
    Тот же ЛЕХА
    1. Идущий Сегодня, 11:50
      Пользуются тем , что никто проверить не сможет , а России не поверят.
      Идущий
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:54
        России проще и эффективней уже отстрелянные бороды пересчитывать,их еще и представить можно если что))
        Ратник с пулеметом
  4. Masya Masya Сегодня, 11:21
    Я так понимаю, повод остаться... по крайней мере в Сирии...
    Masya Masya
    1. jolly deckhand Сегодня, 11:24
      Повода не ищут.Вот уважаю их за это.И озабоченностей глубоких не выражают.Дядьки серьёзные,не дети...
      jolly deckhand
      1. Masya Masya Сегодня, 11:25
        Цитата: jolly deckhand
        Повода не ищут.Вот уважаю их.

        ну, так, у них хотячка прежде всего.... am созидать не умеют и не хотят, разрушать только... am деньги на смертях делают...
        Masya Masya
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:26
      Я так понимаю, повод остаться... по крайней мере в Сирии...
      Ага ...типа вломился буйный сосед в твою квартиру и говорит я тут буду жить ... надо же демократию защитить.
      Тот же ЛЕХА
      1. jolly deckhand Сегодня, 11:30
        А ты тоже сопли не жуй-выдворяй молча,если не нравится,что пришли к тебе в дом твой.Или нравится?
        jolly deckhand
  5. solzh Сегодня, 11:26
    Ранее представитель коалиции сообщал, что уже удалось отбить 98% территории, захваченной ИГ в Ираке и Сирии.

    Какие они молодцы, примазались к победе России и утверждают, что это они освободители.
    Около тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) по-прежнему остаются в Ираке и Сирии

    Кому как не американцам знать точное число боевиков игил.
    solzh
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:57
      только это у них в основном хорошо и получается,вовремя примазаться к хорошо проделанной работе,две мировые войны нагляднее всего.
      Ратник с пулеметом
  6. Sergey53 Сегодня, 11:28
    США знают где что лежит, кто чем дышит, у кого что и сколько. А как доходит до реальных действий, не могут НИЧЕГО.
    Sergey53
  7. Egorovich Сегодня, 11:29
    Столько денег, матрасники, угробили на создание басмаческих банд, уму не постижимо. И продолжают их клепать в том же духе.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 11:35
      Цифра взята явно с потолка, можно не сомневаться: не станут они сдавать реальное число своих выкормышей. Клепали, клепают и будут клепать, пока их детище по ним же не долбанёт.
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 11:43
        На госпереворот в хохлоштате ушло 5 лярдов, а в Сирию вгрохали 14лярдов. Так что ничего удивительного, а вот сколько еще вложат, конечно не скажут. А вот их детище , точно по ним долбанет.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 11:45
          Цитата: Egorovich
          точно по ним долбанет

          Скорее бы, у меня на этот случай давно коньячок армянский припасён... feel
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 11:48
            За это, в любое время дня и ночи.
            Egorovich
          2. Идущий Сегодня, 11:53
            Не желаю простым американцам , а вот воякам пусть покажут чему они их научили.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 11:58
              От недальновидности и тупоумия политиков всегда простые люди страдают, примеров уйма неподалёку.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 12:02
                К сожалению , так было всегда.
                Идущий
          3. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:58
            доброго дня Максим,по такому случаю и беленькой бахнуть не грех))
            Ратник с пулеметом
            1. Джедай Сегодня, 14:09
              Предлагаю на "ты" перейти. hi Женя, я с одинаковым уважением отношусь как к коньяку, так и к классической водочке, так что - не против! drinks
              Джедай
      2. Sergey53 Сегодня, 11:45
        Правильно, они последовательны во всём.
        Sergey53
        1. Джедай Сегодня, 11:47
          Их бы последовательность да в мирное русло. Но это из области ненаучной фантастики.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 11:54
            Эта последовательность только в одном прибыль , а на чем и какой ценой их не волнует.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 11:59
              Надеюсь, это их и сгубит как нацию и страну.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 12:03
                Это тупик , но они надеются , что их поколение ещё не упрется.
                Идущий
Картина дня