Численность боевиков оставшихся в Ираке и Сирии. Данные от Пентагона

По нашим последним оценкам, около 1 тыс. боевиков все еще находятся в Ираке и Сирии,

Около тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) по-прежнему остаются в Ираке и Сирии, передает ТАСС заявление полковника сухопутных войск США Райана Диллона, являющегося официальным представителем штаба операции «Непоколебимая решимость».сказал полковник.По его словам, силы коалиции сейчас «сосредоточены на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки».Ранее представитель коалиции сообщал, что уже удалось отбить 98% территории, захваченной ИГ в Ираке и Сирии.На прошлой неделе спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк высказал предположение, что боевые действия в САР могут продлиться еще несколько месяцев. Он также напомнил, что два года назад в рядах ИГИЛ на территории обеих стран насчитывалось свыше 40 тыс. боевиков из 110 стран.По данным Пентагона, общие затраты США на проведение операции, к концу июня 2017 года составили $14,3 млрд. В день на эти цели тратится около $13,6 млн.