Украина не способна создать технику, конкурирующую с «Курганцем»
В настоящее время ВСУ обладают, на первый взгляд, внушительным парком БМП, БТР и бронеавтомобилей. Всего в войсках находится более двух тысяч единиц, пишет Вестник Мордовии.
«При более внимательном рассмотрении мы обнаружим, что подавляющая часть этой армады - давно устаревшие образцы. Так, в войсках встречаются не прошедшие модернизацию БМП-1 с ПТУР "Малютка", древние БТР-60ПБ. Создается впечатление, что для того, чтобы обеспечить техникой вновь создаваемые бригады, командование ВСУ направило в войска все, что только может двигаться», говорится в материале Льва Романова.
По мнению военных экспертов, в случае обострения обстановки на Донбассе наибольшие потери в бронетехнике придутся на средства доставки пехоты.
Кто-то, наверняка, скажет, что и в Российской армии основной боевой гусеничной БМП пока остается модель второго поколения. «Однако российский ВПК сейчас успешно работает над средней БМП "Курганец-25" и тяжелой – Т-15 "Армата". Создается колесная боевая машина пехоты на базе средней платформы "Бумеранг". Ничего даже близкого украинские оборонщики предложить не могут. Все что есть, это модернизация древней БМП-1 и какие-то попытки что-то создать на базе МТ-ЛБ», – пишет автор.
До 2014 года предлагалось делать тяжелые БМП на основе Т-64 и Т-80. Сейчас этот вариант тоже не пройдет: просто нет свободных танковых шасси. Все отправлено в зону АТО. Делать с нуля? Но Харьков никак не может закончить тайский контракт – всего лишь на 49 машин. Сроки выполнения контракта истекли уже несколько лет назад.
Не лучшим образом обстоят дела с колесной техникой. БТР-3 и БТР-4 морально устарели еще в момент создания. Об их отвратительном качестве изготовления не писал только ленивый.
И совсем беспросветной является ситуация с выпуском бронеавтомобилей. «Если кто-то попытается подсчитать количество разнообразных моделей и модификаций, то просто собьется со счета. Эту технику в очень ограниченных количествах выпускают разные заводы, направляют ее в войска, где оказывается, что очередной броневик имеет массу дефектов, которые принципиально невозможно устранить. Тогда очередная фирма пытается протолкнуть новую поделку. И так до бесконечности», – говорится в статье.
Так что, в данной области у ВСУ имеются большие проблемы. При этом никаких вариантов для преодоления этих проблем нет. Украина не способна производить технику уровня БМП «Курганец-25» и Т-15 «Армата», закупать же ее за рубежом из-за нехватки финансов также не представляется возможным, заключает автор.
«При более внимательном рассмотрении мы обнаружим, что подавляющая часть этой армады - давно устаревшие образцы. Так, в войсках встречаются не прошедшие модернизацию БМП-1 с ПТУР "Малютка", древние БТР-60ПБ. Создается впечатление, что для того, чтобы обеспечить техникой вновь создаваемые бригады, командование ВСУ направило в войска все, что только может двигаться», говорится в материале Льва Романова.
По мнению военных экспертов, в случае обострения обстановки на Донбассе наибольшие потери в бронетехнике придутся на средства доставки пехоты.
Кто-то, наверняка, скажет, что и в Российской армии основной боевой гусеничной БМП пока остается модель второго поколения. «Однако российский ВПК сейчас успешно работает над средней БМП "Курганец-25" и тяжелой – Т-15 "Армата". Создается колесная боевая машина пехоты на базе средней платформы "Бумеранг". Ничего даже близкого украинские оборонщики предложить не могут. Все что есть, это модернизация древней БМП-1 и какие-то попытки что-то создать на базе МТ-ЛБ», – пишет автор.
До 2014 года предлагалось делать тяжелые БМП на основе Т-64 и Т-80. Сейчас этот вариант тоже не пройдет: просто нет свободных танковых шасси. Все отправлено в зону АТО. Делать с нуля? Но Харьков никак не может закончить тайский контракт – всего лишь на 49 машин. Сроки выполнения контракта истекли уже несколько лет назад.
Не лучшим образом обстоят дела с колесной техникой. БТР-3 и БТР-4 морально устарели еще в момент создания. Об их отвратительном качестве изготовления не писал только ленивый.
И совсем беспросветной является ситуация с выпуском бронеавтомобилей. «Если кто-то попытается подсчитать количество разнообразных моделей и модификаций, то просто собьется со счета. Эту технику в очень ограниченных количествах выпускают разные заводы, направляют ее в войска, где оказывается, что очередной броневик имеет массу дефектов, которые принципиально невозможно устранить. Тогда очередная фирма пытается протолкнуть новую поделку. И так до бесконечности», – говорится в статье.
Так что, в данной области у ВСУ имеются большие проблемы. При этом никаких вариантов для преодоления этих проблем нет. Украина не способна производить технику уровня БМП «Курганец-25» и Т-15 «Армата», закупать же ее за рубежом из-за нехватки финансов также не представляется возможным, заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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