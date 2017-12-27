19:59 27 декабря
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Украина не способна создать технику, конкурирующую с «Курганцем»

В настоящее время ВСУ обладают, на первый взгляд, внушительным парком БМП, БТР и бронеавтомобилей. Всего в войсках находится более двух тысяч единиц, пишет Вестник Мордовии.

Украина не способна создать технику, конкурирующую с «Курганцем»


«При более внимательном рассмотрении мы обнаружим, что подавляющая часть этой армады - давно устаревшие образцы. Так, в войсках встречаются не прошедшие модернизацию БМП-1 с ПТУР "Малютка", древние БТР-60ПБ. Создается впечатление, что для того, чтобы обеспечить техникой вновь создаваемые бригады, командование ВСУ направило в войска все, что только может двигаться», говорится в материале Льва Романова.




По мнению военных экспертов, в случае обострения обстановки на Донбассе наибольшие потери в бронетехнике придутся на средства доставки пехоты.

Кто-то, наверняка, скажет, что и в Российской армии основной боевой гусеничной БМП пока остается модель второго поколения. «Однако российский ВПК сейчас успешно работает над средней БМП "Курганец-25" и тяжелой – Т-15 "Армата". Создается колесная боевая машина пехоты на базе средней платформы "Бумеранг". Ничего даже близкого украинские оборонщики предложить не могут. Все что есть, это модернизация древней БМП-1 и какие-то попытки что-то создать на базе МТ-ЛБ», – пишет автор.



До 2014 года предлагалось делать тяжелые БМП на основе Т-64 и Т-80. Сейчас этот вариант тоже не пройдет: просто нет свободных танковых шасси. Все отправлено в зону АТО. Делать с нуля? Но Харьков никак не может закончить тайский контракт – всего лишь на 49 машин. Сроки выполнения контракта истекли уже несколько лет назад.

Не лучшим образом обстоят дела с колесной техникой. БТР-3 и БТР-4 морально устарели еще в момент создания. Об их отвратительном качестве изготовления не писал только ленивый.

И совсем беспросветной является ситуация с выпуском бронеавтомобилей. «Если кто-то попытается подсчитать количество разнообразных моделей и модификаций, то просто собьется со счета. Эту технику в очень ограниченных количествах выпускают разные заводы, направляют ее в войска, где оказывается, что очередной броневик имеет массу дефектов, которые принципиально невозможно устранить. Тогда очередная фирма пытается протолкнуть новую поделку. И так до бесконечности», – говорится в статье.



Так что, в данной области у ВСУ имеются большие проблемы. При этом никаких вариантов для преодоления этих проблем нет. Украина не способна производить технику уровня БМП «Курганец-25» и Т-15 «Армата», закупать же ее за рубежом из-за нехватки финансов также не представляется возможным, заключает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 48

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  1. jolly deckhand Сегодня, 11:44
    А где у нас этот "Курганец"?Какие части укомплектованы?Всё про Украину пишем и насмехаемся-так только слабаки и неуверенные в себе могут...
    jolly deckhand
    1. xetai9977 Сегодня, 11:51
      Украина на многое способна,если объективно. Эту страну тут на сайте уже 4 года как хоронят, а их ВВП растет гораздо более высокими темпами, чем российский.
      xetai9977
      1. Magic Archer Сегодня, 12:00
        Не знаю как ВВП,но моя родня,живущая там,говорит что скоро будут последний х...й без соли доедать!На пенсию не прожить,зп упали на столько,что даже на прожиточный минимум не хватает!!!И эта информация из первых уст!
        Magic Archer
      2. Dym71 Сегодня, 12:06
        Цитата: xetai9977
        Украина на многое способна,если объективно.

        Конечно способна, вот только сильная Украина Западу не нужна.
        Цитата: xetai9977
        их ВВП растет гораздо более высокими темпами, чем российский.

        "Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика." hi
        Dym71
      3. просто экспл Сегодня, 12:07
        и за счет чего там ВВП растет ?
        у них падение во всем , а промка так вообще почти померла , как думаете , от чего у них потребление газа так резко снизилось ?
        просто экспл
        1. Alexey RA Сегодня, 13:19
          Цитата: просто экспл
          и за счет чего там ВВП растет ?

          Всё просто: если ВВП считать "валом" в гривнах без учёта инфляции и курса гривна/доллар, то и не такое можно насчитать. smile
          Alexey RA
        2. alexmach Сегодня, 13:48
          Ну на самом деле после того падения что было возможен определенный рост за счет эффекта "низкой базы", он даже может где-то быть впечатляющим в процентах..

          Но вообще насколько я помню рост там совсем минимальный - меньше пол-процента. Рост меньше темпов роста мировой экономики это вообще-то не рост а падение..
          alexmach
      4. LSA57 Сегодня, 12:20
        Цитата: xetai9977
        а их ВВП растет гораздо более высокими темпами, чем российский.

        инфа не от ковтуна? с какого перепуга там ВВП расти будет, если они там угробили всё, что могли. из страны с растущим ВВП люди на заработки не разбегаются по всей европе
        LSA57
      5. антивирус Сегодня, 12:22
        Создается впечатление, что для того, чтобы обеспечить техникой вновь создаваемые бригады, командование ВСУ направило в войска все, что только может двигаться»,

        КОХЛАМ ТОЛЬКО 2-3 ГОДА ПРОДЕРЖАТЬСЯ И ПРИМУТ ПОД ЗОНТИК НАТО И ЕС
        а ВВП растет как мухоморы
        Харьков не мог делать новое уже в конце 90х
        антивирус
      6. Orionvit Сегодня, 13:14
        Цитата: xetai9977
        Украина на многое способна,если объективно., а их ВВП растет гораздо более высокими темпами, чем российский.

        Петросян случайно не ваш родственник? Шутки у вас одинаковые.
        Orionvit
        1. LSA57 Сегодня, 13:49
          Цитата: Orionvit
          Шутки у вас одинаковые.

          ниже пояса lol
          LSA57
      7. Винни76 Сегодня, 13:28
        Цитата: xetai9977
        Украина на многое способна,если объективно. Эту страну тут на сайте уже 4 года как хоронят, а их ВВП растет гораздо более высокими темпами, чем российский.

        " Паниковский вас всех еще купит и продаст "
        Винни76
      8. vasya.pupkin Сегодня, 15:43
        Цитата: xetai9977
        Украина на многое способна,если объективно. Эту страну тут на сайте уже 4 года как хоронят, а их ВВП растет гораздо более высокими темпами, чем российский.

        Укажите пожалуйста источник той брехни,которую вы тут распространяете.
        vasya.pupkin
    2. RASKAT Сегодня, 12:03
      Я бы сказал что украина даже не способна создать конкурента БМП-3. Полностью утрачены компетенции не только в машиностроении. Так же украина уже не способна создавать орудия (пушки) больше 30мм, практически полностью утрачены заводы по производству боеприпасов. Что уж там говорить про Ракеты, Самолеты, Корабли, и Космические системы.
      Правильной дорогой идете товарищи, так держать. wassat
      RASKAT
      1. шура матросов Сегодня, 13:42
        Чего там и где утратили? Какие компетенции? Вы о чем? Где же российские "компетенции" в производстве ГТУ для боевых кораблей?! Это как пример.
        В Украине ни при СССР, ни после НИКОГДА НЕ ПРОИЗВОДИЛИ АРТСИСТЕМ!!! Боеприпасы (и то для стрелкового оружия) производятся в Луганске (причины утраты производства известны). Самолеты в Украине строились (и, о ужас, строятся) только транспортные и пассажирские + несколько "узкоспециализированных. Ракеты строят (да, не сравнить с былыми временами, но все же). С морскими судами ситуация похуже, бесспорно, 25 лет грабежа не проходят бесследно...
        Касаемо спада производства - это смотря как и куда смотреть - к примеру металлургия в Украине жива и даже местами модернизируется (это говорит человек, который всю свою сознательную жизнь работает на украинских металлургических предприятиях). И снижение потребления природного газа в последнюю очередь связано с металлургией (часть метзаводов осталась в Донбассе и Украина им газ не поставляет исходя из украинских данных, само собой проводится оптимизация производства (добавления в качестве топлива пылеугольная смесь, доменного газа и т.п.))...
        К чему весь этот опус? Некогда была одна большая страна, в которой каждому субъекту отводилась определенная задача (кто-то строил корабли, кто-то танки, кто-электронику), и все вместе строили сильную страну. Сейчас все это единство похерено. И каждый бывший " субъект" стал независимый и сам выбирает свой путь - кто-то решил стать аграрной державой, кто-то живет в долг. И правильный это путь или нет - решать народу...
        шура матросов
        1. Orionvit Сегодня, 14:14
          Цитата: шура матросов
          И правильный это путь или нет - решать народу.

          Ну решит народ, а толку? И что такое народ? Это бесформенная масса, из которой профессионалы, лепят общественное мнение. Обычно работает, иногда нет. Но в случае с украиной, сработало. Из кучки маргиналов националистов, сделали целую страну откровенных ид.и.о.т.о.в.
          Orionvit
        2. Кот_Кузя Сегодня, 15:14
          Не подскажете, сколько летаков произвели украинские заводы в 2016 и 2017 г? Неужели завод "Антонов" до сих пор выпускает самолеты? По моим данным, последний самолет "Антонов" выпустил в 2015 г, и сейчас выпускает только запчасти и обслуживает их, благодаря чему он еще жив. Но уже на последнем издыхании lol
          Кот_Кузя
        3. RASKAT Сегодня, 15:54
          Хватит ВРАТЬ!
          Боеприпасы (и то для стрелкового оружия) производятся в Луганске (причины утраты производства известны)
          Казенное предприятие Шосткинский завод «Звезда» В сумской обл. Шосткинский завод «Импульс» и Государственный НИИ химических продуктов. Вот тебе частичный перечень продукции предприятий
          23-мм выстрелы УОФ7, УБР1
          30-мм выстрелы УБР6, УОР6, УОФ8
          100-мм выстрел индекса ЗУОФ17 с осколочно-фугасным снарядом
          122-мм выстрелы индекса ЗВОФ5, ЗВО6 с осколочно-фугасным снарядом
          122-мм выстрел индекса 53-ВОФ-463М с осколочно-фугасным снарядом
          125-мм танковые выстрелы с бронебойно-подкалиберным снарядом
          125-мм танковый выстрел индекса ЗВБК10 с кумулятивными снарядами ЗБК14 и ЗБК14М
          125-мм танковый выстрел индекса ЗВП5 с практическим кумулятивным снарядом[1]
          125-мм танковый выстрел индекса ЗВОФ36 с осколочно-фугасным снарядом
          125-мм выстрел индекса ЗВП6 с практическим подкалиберным снарядом
          125-мм холостой выстрел индекса 4Х33
          130-мм выстрел индекса 53-ВОФ-482ВУ с осколочно-фугасным снарядом
          дымные зернистые пороха
          огнепроводные шнуры марок ОШ и ОШП
          пироксилиновые пороха
          полный переменный заряд в гильзе индекса 4Г23 под снаряды индекса 53-ОФ-462, 53-ОФ-462Ж, 53-БК-463У, 53-БК-463УМ к 122-мм гаубице М-30 и Д-30. После Гос переворота вам заводы достались в рабочем состоянии, ваше руководство передало их под охрану нац гвардии, заводы тупо разграбили. Это я называю утратой компетенций. То есть достались предприятия в рабочем состоянии, а потом вы сами же их угробили. Или это опять Путин вам виноват?
          Далее как говорится по списку.
          Предприятия ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украины
          Государственный НИИ химических продуктов
          ГП «Балаклейский ремонтный завод»
          ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч»»
          ГП «Знаменская ремонтная база»
          ГП «Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение»»
          ГП «Машиностроительная фирма «Артем»»
          ГП «Научно-производственный комплекс «Прогресс»»
          ГП «Шепетовский ремонтный завод»
          Жулянский машиностроительный завод «Визар»
          Казенное предприятие «Шосткинский казённый завод «Звезда»»
          Казенное предприятие «Шосткинский казенный завод «Импульс»»
          Львовский государственный завод «ЛОРТА»
          НТК «Завод точной механики»
          Украинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт эластомерных материалов и изделий
          Химическое казенное объединение имени Г. И. Петровского
          Перечень арт вооружений Только нескольких предприятий: КБАО завершило разработку технической документации и на 2012 год было готово к производству 125-мм орудие 50Л «Витязь», 140-мм орудие 55Л «Багира», 125-мм танковое орудие КБА-3К для танка Т-55 и 125-мм орудие КБМ-1М для танка Т-72. боевой модуль КБА-105 «Шквал», танковые пушки КБА-1 и КБА-3,152-мм буксируемую гаубицу КБА-27,82-мм миномёт КБА-48 и т д.
          И так практически во всем, авиация один построенный самолет за 2017год, Металлургия падение за три года с 33 млн до 24 млн тонн. Машиностроение легло окончательно, Станкостроение, Химия и т д и т п. Темпы падения во всех отраслях за эти три года больше чем за предыдущие 20-ть лет. От это УМЕЛОЕ руководство страной, ничего не скажешь. good
          RASKAT
    3. Per se. Сегодня, 13:09
      Цитата: jolly deckhand
      Всё про Украину пишем и насмехаемся
      Над немцами тоже насмехались, когда они фанерные макеты танков катали, а позднее, Гитлер нагнул Францию с одними лёгкими T-I и T-II. Пусть Укропия не Германия, а бандеровцы не Вермахт, но нельзя недооценивать угрозу, тем более, что Штатам нужна война, и они будут натравливать, а, значит, и помогать бывшей Украине вооружениями и инструкторами. До смеёмся, что сметут Донбасс, выйдя к границам России, а после и Крым придут "забирать", под праведный вой Запада. Сколько у нас то этих распиаренных "Армат" и "Курганцев", что пока и на вооружение не приняты, ни как себя не зарекомендовали? На экспорт все мощности готовы подключить в тех же новых танках, для себя "бюджетные" версии лобаем... Хватит уже, то F-35 говно, то авианосцы устарели, то хи-хи про реальную угрозу для Донбасса и Крыма. Ура-патриоты, как услужливые дураки, опаснее врагов, серьёзнее надо к таким вещам относится.
      Per se.
  2. Чичиков Сегодня, 11:45
    Ну и что? Зимбабве, тоже, не способна...
    После распада Союза, Украине достался второй по значимости ВПК, крупнейшие предприятия и научные центры, - пр.... полимеры. Все потому, что украинская элита, это не национальность, - это профессия!
    Чичиков
    1. DenZ Сегодня, 11:58
      Цитата: Чичиков
      Все потому, что украинская элита, это не национальность, - это профессия

      Древнейшаяя профессия!
      DenZ
      1. антивирус Сегодня, 12:22
        важнейшая профессия
        антивирус
    2. шура матросов Сегодня, 13:46
      Второй по значимости ВПК, вторая по мощи армия в Европе...
      "...дай дураку хрустальный мужской детородный орган - он его всеравно разобъет..."
      шура матросов
  3. Кот_Кузя Сегодня, 11:46
    Эти кастрюльки даже 82-хмм миномет тольком не могут сделать. Что уж тут про бронетехнику говорить. Совсем до уровня Африки скатились, небратья.
    Кот_Кузя
    1. шура матросов Сегодня, 13:53
      Сделать смогут, и даже поставят на поток (если есть такая цель). Вопрос в другом - а кому это надо? Вы действительно думаете, что политическая верхушка в Украине думает о народе? Там мысли об одном - набить карманы свои, а остальное гори синим пламенем. Проблемы населения в большинстве случаев так и остаются проблемами населения
      шура матросов
  4. Sergey53 Сегодня, 11:48
    С Курганцем-25 не может конкурировать никто, по причине того , что его ещё пока нет.
    Sergey53
    1. шура матросов Сегодня, 13:54
      В точку! Как можно конкурировать с тем, чего нет?! request
      шура матросов
  5. Masya Masya Сегодня, 11:50
    извините feel ! е...т
    все, что только может двигаться

    а что, не шевелится то двигают!!!
    Masya Masya
    1. LSA57 Сегодня, 12:46
      Цитата: Masya Masya
      а что, не шевелится то двигают!!!

      квадратное катают, круглое переносят
      LSA57
      1. Masya Masya Сегодня, 12:49
        Сергей! love ++++++ good
        Masya Masya
        1. LSA57 Сегодня, 12:51
          Цитата: Masya Masya
          Сергей! love ++++++ good

          Привет love hi smile
          LSA57
      2. Alexey RA Сегодня, 13:21
        Цитата: LSA57
        квадратное катают, круглое переносят

        И всенепременно красят всё в 4БО. smile
        Alexey RA
  6. Дормидонт Сегодня, 11:55
    С позволения сказать, техника небратьев вне конкуренции
    Дормидонт
    1. LSA57 Сегодня, 12:48
      Цитата: Дормидонт
      С позволения сказать, техника небратьев вне конкуренции


      LSA57
    2. шура матросов Сегодня, 13:57
      А какое отношение имеют украинцы к Вашим небратьям немцам? Вы ничего не попутали?
      P.S. хотя сама картинка прикольная hi
      шура матросов
  7. холодильник Сегодня, 11:59
    Внаукраина уже на многое не способна, ну нужно сравнивать Россию и убогих.)) Селюки власть взяли, а селюк он батрак по жизни был, его индустрия не волнует, каждый за сэбэ! А гадить они могут и без передовой техники, что мы и видим и увидим скоро.
    холодильник
    1. шура матросов Сегодня, 14:07
      Уважаемый, Вы нарываетесь на "плохие слова" в свой адрес. Ваши слова "сравнивать Россию и убогих" смахивают на слова немецких нацистов о превосходстве одной нации над другой. Не замечаете?
      Селюк (селянин) в Украине мало чем отличается от селянина (селюка) в России - так же трудится на полях и фермах...
      А гадить можно (при желании и соответствующем образовании) не только на передовой, но и в интернете (так даже безопасней) hi
      шура матросов
      1. Кот_Кузя Сегодня, 15:16
        Селюк - это состояние мозга и диагноз.
        Кот_Кузя
  8. Гардамир Сегодня, 12:11
    То есть авторы этой новости собрались воевать с Украиной?
    Гардамир
  9. коноправ Сегодня, 12:19
    Непонятно кто и зачем раздувает эту военную истерию.У нас точно такой же парк боевых машин , что и на Украине.Те же БМП. Если уж на то пошло, то безболезненно можно усилить броню БМП -1 и 2 до веса 18 тонн. При этом БМП сохранит подвижность на уровне танка Т-34. Никто почему то не говорит о том, что каждая рота БМП-1 это самоходная батарея 73 мм пушек, способных решать простейшие огневые задачи в интересах роты- батальона.Забыли об этом, а может и не знали ? Любую технику нужно использовать рационально, а не гнать на убой под крики " вперёд!" с выпученными глазами.
    коноправ
    1. LSA57 Сегодня, 12:57
      Цитата: коноправ
      способных решать простейшие огневые задачи в интересах роты- батальона.

      вот именно, простейшие. а современная война, это не "простейшие" задачи. с таким же успехом можно вооружить пехоту рогатками. простейшую задачу насмешить противника до полной небоеспособности они гарантийно выполнят
      LSA57
    2. Orionvit Сегодня, 13:23
      Цитата: коноправ
      Любую технику нужно использовать рационально, а не гнать на убой под крики " вперёд!" с выпученными глазами

      Напомню, что техника, сама по себе ничего не значит. А хороша она лишь на столько, на сколько хорошо ею владеют экипажи. В ВСУ, не налажена программа всесторонней боевой учёбы. Так "взлёт-посадка", по упрощенной схеме, тем более, контингент в арии не лучший, самые грамотные откосили. А вот бухают они там знатно.
      Orionvit
    3. Alexey RA Сегодня, 13:26
      Цитата: коноправ
      Если уж на то пошло, то безболезненно можно усилить броню БМП -1 и 2 до веса 18 тонн.

      Ценой отказа от плавучести. БМП с усиленной бронёй уже более 30 лет - их ещё в Афгане использовали.
      Цитата: коноправ
      Никто почему то не говорит о том, что каждая рота БМП-1 это самоходная батарея 73 мм пушек, способных решать простейшие огневые задачи в интересах роты- батальона.

      ЕМНИП, после 08.08.08 БМП-1 из бригад и дивизий убрали, заменив на БМП-2. И остались они только в кадрированных соединениях - вместе с "шилками" и прочим антиквариатом.
      Alexey RA
    4. шура матросов Сегодня, 14:11
      Наверное единственный адекватный комментарий!
      шура матросов
  10. Morglenn Сегодня, 12:36
    Украина может быть и не может,но в России точно такой же парк техники.А все эти Курганцы только обещают каждый год,но армия их так и увидела.И мне кажется что до войск они так и не доберутся(
    Morglenn
    1. LSA57 Сегодня, 13:02
      Цитата: Morglenn
      но в России точно такой же парк техники.

      в уркаине уже Т-90 делают и в войска поставляют? про авиацию молчу

      а выот такой техники у нас точно нет

      LSA57
    2. Alexey RA Сегодня, 17:29
      Цитата: Morglenn
      Украина может быть и не может,но в России точно такой же парк техники.

      Не совсем. БМП-1 убрали на склады и в кадрированные части. БТР-60 остались только как базы для КШМ и радиостанций. Под контракт на модернизацию БМП-2 и БМД-2 с установкой модуля "бережок" построили новый цех в Туле.
      Alexey RA
  11. Olegovi4 Сегодня, 14:04
    всё же считаю глупостью сравнивать старое в войсках с новым, но отсутствующим в армии. а то, что старенькие машины быстро выбиваются, так это логично. с таким-то насыщением любого подразделения противотанковыми средствами, на которые бмп/бтр не расчитаны. да ещё если в городских условиях воевать.
    Olegovi4
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