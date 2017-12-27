Раскрыты подробности производства «Южмашем» ракет для США

Учитывая коммерческий характер проекта, он не предусматривает государственного финансирования ни со стороны Украины, ни со стороны Канады

Глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко раскрыл подробности сотрудничества конструкторского бюро «Южное» и завода «Южмаш» с североамериканской компанией Maritime Launch Services (MLS) по разработке средней ракеты «Циклон-4М».По словам Дегтяренко, ранее занимавшего должность главного конструктора «Южного», проектирование двухступенчатого носителя предполагает использование разработок, полученных при реализации «Циклона-4». В частности, вторая ступень новой ракеты будет создана на основе третьей ступени и головного блока. Также предполагается максимальное использование существующих ракетных двигателей, прежде всего РД-861К, который планировалось устанавливать на третью ступень «Циклона-4».Такой подход позволит наладить на «Южмаше» выпуск новых ракет в кратчайшие сроки, отмечает Дегтяренко.— заявил он.Глава ГКАУ также указал, что «предприятия космической отрасли Украины полностью прекратили сотрудничество с предприятиями России в сферах продукции военного и двойного назначения» и продолжают «активно работать над снижением доли импорта комплектующих к производимой в стране ракетно-космической технике». Он отметил, что в 2017 году на экспорт направлено 51,5 процента продукции предприятий этой отрасли, при этом 93 процента приходится на Евросоюз, США и ряд других стран.Весной 2017-го стало известно, что компания MLS планирует запускать модифицированные украинские ракеты «Циклон-4» со строящейся площадки Кансо-Хейзел Хилл на побережье Атлантического океана (канадская провинция Новая Шотландия). Сооружение космодрома, модификация «Циклон-4» и первый пуск «Циклон-4М» в 2020 году оцениваются в 240 миллионов долларов. К 2022-му MLS планирует ежегодно проводить восемь стартов.Ранее проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году, передает "Лента.ru"