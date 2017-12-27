20:05 27 декабря
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Раскрыты подробности производства «Южмашем» ракет для США

Глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко раскрыл подробности сотрудничества конструкторского бюро «Южное» и завода «Южмаш» с североамериканской компанией Maritime Launch Services (MLS) по разработке средней ракеты «Циклон-4М».

Раскрыты подробности производства «Южмашем» ракет для США


По словам Дегтяренко, ранее занимавшего должность главного конструктора «Южного», проектирование двухступенчатого носителя предполагает использование разработок, полученных при реализации «Циклона-4». В частности, вторая ступень новой ракеты будет создана на основе третьей ступени и головного блока. Также предполагается максимальное использование существующих ракетных двигателей, прежде всего РД-861К, который планировалось устанавливать на третью ступень «Циклона-4».


Такой подход позволит наладить на «Южмаше» выпуск новых ракет в кратчайшие сроки, отмечает Дегтяренко.

Учитывая коммерческий характер проекта, он не предусматривает государственного финансирования ни со стороны Украины, ни со стороны Канады
— заявил он.

Глава ГКАУ также указал, что «предприятия космической отрасли Украины полностью прекратили сотрудничество с предприятиями России в сферах продукции военного и двойного назначения» и продолжают «активно работать над снижением доли импорта комплектующих к производимой в стране ракетно-космической технике». Он отметил, что в 2017 году на экспорт направлено 51,5 процента продукции предприятий этой отрасли, при этом 93 процента приходится на Евросоюз, США и ряд других стран.

Весной 2017-го стало известно, что компания MLS планирует запускать модифицированные украинские ракеты «Циклон-4» со строящейся площадки Кансо-Хейзел Хилл на побережье Атлантического океана (канадская провинция Новая Шотландия). Сооружение космодрома, модификация «Циклон-4» и первый пуск «Циклон-4М» в 2020 году оцениваются в 240 миллионов долларов. К 2022-му MLS планирует ежегодно проводить восемь стартов.

Ранее проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: Михаил Маркив / «Коммерсантъ»
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Комментарии 29

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  1. Идущий Сегодня, 11:44
    Ранее проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году, передает "Лента.ru"


    А эта когда свернется.
    Идущий
    1. Джедай Сегодня, 11:49
      Как только денежки распилят по карманам.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 11:57
        Так кто же им даст на перед , а своей оборотки у них нет.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:00
          Если нет денег, то эта программа может быть свёрнута толком и не начавшись.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 12:06
            Поэтому у них только и получается сотрясение воздуха , а база у них хорошая.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 12:08
              Как всегда: главное погромче вопить об очередной перемоге.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 12:11
                Если кричат значит точно ноль , а бизнес и деньги любят тишину.
                Идущий
          2. антивирус Сегодня, 12:27
            индусы и китай пуляют и эти смогут
            странно --не происходит агрессивного поглощения и замещения сегмента рынка и раб голов из украинец в РФ
            тормозят наша "эффективные"?
            антивирус
          3. Orionvit Сегодня, 13:30
            Цитата: Джедай
            программа может быть свёрнута толком и не начавшись

            Принять программу, далеко не значит, что она будет выполнена, тем более на украине, где и люди и политики, живут одним днём, и ни кто не знает, что будет завтра. Хотя не правда, все знают, что на украине будет завтра. Ничего, от слова Совсем.
            Orionvit
            1. Джедай Сегодня, 13:46
              Вот потому и все стараются хапнуть сверх меры, потому что будущее не просто туманно - его нет попросту.
              Джедай
  2. Злой 55 Сегодня, 11:50
    Ну конечно..Сначала программу закрыть, "Южмаш" обанкротить, а потом просить бабосы у пинд..осов под сказки и прыжки да песнопения..Неужели какие-то загадочные люди ещё верят стране 404..
    Злой 55
    1. Orionvit Сегодня, 13:34
      Цитата: Злой 55
      Неужели какие-то загадочные люди ещё верят стране 404

      Да всё это сказки, ничего путного на "Южмаше", уже не выпустят. Очередные украинские хотелки и битьё себя пятками в грудь. Не осталось ни специалистов, ни производственной базы, если что то и способны выпускать, то только полноценные макеты для выставок. laughing
      Orionvit
  3. jolly deckhand Сегодня, 11:50
    Раскрыт секрет Полишенеля,блин... smile
    jolly deckhand
  4. pvv113 Сегодня, 11:51
    Глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко

    Интересно, а у него тоже есть вышиванка?
    pvv113
  5. Altona Сегодня, 11:51
    США вроде хотели и сланцевый газ бурить, но что-то пошло не так. С ракетами мне кажется будет примерно также.
    Altona
    1. BlackMokona Сегодня, 12:06
      Бурят по маленьку
      Укргаздобыча" с начала 2017 увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 635 миллионов кубометров - до 15 миллиардов кубов.
      РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/economy/20171226/1030774608/v
      -ukraine-podveli-itogi-dobychi-gaza-za-god.html

      Просто теперь США сами желают газ в Европу продавать
      BlackMokona
    2. 72jora72 Сегодня, 12:39
      США вроде хотели и сланцевый газ бурить, но что-то пошло не так. С ракетами мне кажется будет примерно также.
      Газ они хотели с Юзовского месторождения брать, а это Луганская и Донецкие области..............................и что то пошло не так wink
      72jora72
  6. Sergey53 Сегодня, 11:52
    Если проект с Канадой был так успешен, то почему его прекратили не взирая на 90% завершённость? Тут что-то не то.
    Sergey53
  7. voyaka uh Сегодня, 12:03
    "Кансо-Хейзел Хилл на побережье Атлантического океана (канадская провинция Новая Шотландия)."////

    А чего так сильно на севере?
    Я думал, морскую платформу разместят на экваторе.
    voyaka uh
    1. Scoun Сегодня, 12:15
      Цитата: voyaka uh
      А чего так сильно на севере?

      Что бы мос,к.алям носы утереть.
      Древнейшие помогают лунаходцам, освоить запуски с севера и всем доаазать чтт их технологии даже при тааих запусках, экономичнее, эффективнее чем например с Куру.
      ПС.
      А может просто позёрствуют за деньги.
      При случае спрошу у комрада из Укркосмоса.
      Scoun
  8. Victor_B Сегодня, 12:06
    А двигатель разве они сами делают?
    Victor_B
    1. BlackMokona Сегодня, 12:09
      В настоящее время двигатели РД-261 и РД-262 выпускаются ПО «Южмаш»
      BlackMokona
  9. bagr69 Сегодня, 12:23
    Значит скоро у Илона Маска новая ракета появится "собственной разработки".
    bagr69
    1. voyaka uh Сегодня, 13:07
      Я январе пуск его "Тяжелой" ракеты. Меньше месяца ждать.
      voyaka uh
    2. BlackMokona Сегодня, 13:27
      Маск SpaceX, а тут другая контора
      BlackMokona
  10. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:10
    Как бы парадоксально,не звучало,но если всё получится и не разворуют деньги "эффективные-дефективные", лично я буду рад,за предприятие) Хоть, не окончательно развалят предприятие,которое являлось гордостью великой страны( пардон за пафос),и простым работягам хлебушек...
    Сколько ,и мы и они,развалили таких!..(
    А,ещё, как ни крути- всё равно " приплывут" обратно,домой... Так,хоть,что то останется
    Не вечно,же,упырям у власти сидеть!
    Сибирский цирюльник
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:14
    Цитата: Altona
    США вроде хотели и сланцевый газ бурить, но что-то пошло не так. С ракетами мне кажется будет примерно также.

    Ходе??) в Донецке???))) Облом великий приключился laughing
    Сын сбитого лётчика, в пролёте)))
    Сибирский цирюльник
  12. Васян1971 Сегодня, 19:01
    " Учитывая коммерческий характер проекта, он не предусматривает государственного финансирования ни со стороны Украины, ни со стороны Канады."
    А вот это плохо! Как теперь бабло пилить? Будут нежданчики...
    Васян1971
  13. Старый26 Сегодня, 19:25
    Цитата: Orionvit
    Да всё это сказки, ничего путного на "Южмаше", уже не выпустят. Очередные украинские хотелки и битьё себя пятками в грудь. Не осталось ни специалистов, ни производственной базы, если что то и способны выпускать, то только полноценные макеты для выставок.

    Третью ступень для европейской "Веге" делает тот самый разграбленный и разворованный Южмаш, где нет ничего, не специалистов, ни производственной базы. Интересно и кто же эти ступени делают????

    Цитата: Sergey53
    Если проект с Канадой был так успешен, то почему его прекратили не взирая на 90% завершённость? Тут что-то не то.

    Читать внимательнее не пробовали? С Бразилией, а не с Канадой. Причина закрытия проекта - 1 или 2 аварии носителя на космодроме с разрушением площадки...
    Старый26
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