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МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы

МИД России предупредил соотечественников о возможных проблемах при пересечении украинской границы с 1 января 2018 года. Об этом говорится в официальном комментарии на сайте ведомства.

МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы


Гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований. Во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины
- говорится в заявлении


Биометрический контроль при пересечении границы Украины иностранными гражданами будет введен 1 января 2018 года. Этой процедуре будет подвергнуты и россияне, которые в большинстве случаев посещают страну с личными и семейными визитами. Помимо этого, пересечение границы иностранцами станет возможным только по биометрическим паспортам. По утверждению российского МИД, это противоречит действующему положению о безвизовых поездках.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 10 июля. Пункты пропуска предполагалось оборудовать необходимой аппаратурой к 1 января 2018 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 10

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  1. Дормидонт Сегодня, 12:01
    И даже для ВКС?
    Дормидонт
  2. 100502 Сегодня, 12:08
    Все что-то мямлют, введите визовый режим, принципиально из 404 на работу не берём
    100502
    1. Михаил Филиппов Сегодня, 13:12
      А если он всеми фибрами души за Россию?
      Михаил Филиппов
      1. Alexey RA Сегодня, 14:44
        Цитата: Михаил Филиппов
        А если он всеми фибрами души за Россию?

        Ага... ровно до момента пересечения границы в обратном направлении. smile
        Alexey RA
        1. Михаил Филиппов Сегодня, 14:59
          Ок. А если он в России насовсем?
          Михаил Филиппов
  3. Masya Masya Сегодня, 12:11
    танки грязи не боятся!!!! laughing
    Masya Masya
  4. Ныробский Сегодня, 12:34
    Вообще надо лет на пять границу с уркаиной закрыть наглухо. Пусть насладятся "перемогой" по полной программе. Кому надо доберутся через Белоруссию.
    Ныробский
    1. Orionvit Сегодня, 13:43
      Цитата: Ныробский
      Кому надо доберутся через Белоруссию.

      Зачем через Белоруссию? У меня прямо от дома, автобусы на Россию отходят. Все укрожелания, разделить то, что всегда было одной страной, изначально обречены на провал. все эти их заборы, это временно, пусть потешатся. Пока. Потом с них спросят.
      Orionvit
      1. Михаил Филиппов Сегодня, 14:12
        Ну, на самом деле все идет по нарастающей. Сейчас не получается ввести визы с РФ? Ок, делаем то, что можно сделать сейчас. Не получается сделать через месяц? Делаем то, что через месяц можно. И так, поступательно тихой сапой...По сути это добавление геморроя, когда дешевле будет тупо сделать выбор страны проживания
        Михаил Филиппов
  5. Михаил Филиппов Сегодня, 13:13
    На самом деле это гемор как для них, так и для нас. Блин, у пол-России есть родня из Украины
    Михаил Филиппов
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