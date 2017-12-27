МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы

Гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований. Во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины

МИД России предупредил соотечественников о возможных проблемах при пересечении украинской границы с 1 января 2018 года. Об этом говорится в официальном комментарии на сайте ведомства.- говорится в заявленииБиометрический контроль при пересечении границы Украины иностранными гражданами будет введен 1 января 2018 года. Этой процедуре будет подвергнуты и россияне, которые в большинстве случаев посещают страну с личными и семейными визитами. Помимо этого, пересечение границы иностранцами станет возможным только по биометрическим паспортам. По утверждению российского МИД, это противоречит действующему положению о безвизовых поездках.Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 10 июля. Пункты пропуска предполагалось оборудовать необходимой аппаратурой к 1 января 2018 года.