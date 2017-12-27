Индийская армия скорректировала программу перевооружения
Спустя 24 месяца после того, как индийская армия выпустила запрос на получение информации (RFI) по проекту перспективного основного танка Future Ready Combat Vehicle (FRCV), ей пришлось пересмотреть свои чрезмерно высокие требования и отправить второй запрос по менее амбициозному, но более достижимому семейству тяжелой бронированной техники, сообщает bmpd со ссылкой на эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Тома Уолдвина.
«Первый запрос на получение информации (RFI) от июня 2015 года был заменен документом, выпущенным в 2017 году, в который были внесены поправки в программу предполагаемой замены порядка 2000 танков Т-72М1 индийской армии на 1770 единиц перспективной техники FRCV. Так, из 11 модификаций FRCV, предложенных в 2015 году, осталось пять. В частности, из списка исчезла колесная пушечная бронированная машина ("Wheeled version"), в то время как амбиции в отношении легкого танка сохранились ("Light Tank")», – пишет эксперт.
Сообщается, что в соответствии с обновленным RFI, «боевой вес базовой платформы основного танка (Вaseline MBT Рlatform) должен составлять от 42,5 до 58 тонн – тот же диапазон, что и у состоящего на вооружении танка T-72M1». Эта «важнейшая» характеристика обусловлена географией страны и инфраструктурой.
«Несмотря на то, что Индия открыта к предложениям по танкам с экипажем из 4 человек и 120-мм пушкой, многолетний опыт использования танков T-72M1 и T-90С с тремя членами экипажа и 125-мм пушками может склонить страну к выбору более привычного варианта», – говорится в материале.
Минобороны Индии занимается поиском иностранной компании для поставки «зарекомендовавшей себя боевой бронированной машины», а затем планирует сотрудничать с местным индийским предприятием, которое займется производством. Объявленные требования, похоже, ограничивают выбор до предложений из Южной Кореи, Японии и России.
«Т-90МС – это наиболее современная модификация российского танка Т-90. С середины 2000-х годов Индия осуществляет лицензионное производство его более ранней версии Т-90С, на вооружении страны находится более 1000 единиц. Выбор Т-90МС в рамках программы FRCV означал бы, что индийская армия делает выбор в пользу однородного парка Т-90, вместо смешанного варианта», – отмечает эксперт.
Другим вариантом является танк «Армата». Хотя его нельзя назвать «зарекомендовавшим себя», так как ему еще предстоит поступить на вооружение Российской Армии, предъявленные индийской стороной требования, делают его серьезным кандидатом. «Несмотря на то, что внедрение партнера в программу "Армата" станет осложняющим фактором для Москвы, разделение производственных издержек и поддержание заказа, скорее всего, будут приветствоваться», – говорится в статье.
Программа FRCV важна не только с точки зрения замены танков Т-72, но и в связи с отказом индийской армии от соответствующего проекта Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Индийский проект основного танка Arjun Mk I, история которого берет начало в 1970-х годах, сталкивался с многолетними задержками и превышением стоимости, пока в 2009 году после постройки 122 из 124 заказных танков производство не было свернуто. С тех пор DRDO работает над его улучшенной версией Arjun Mk II. Однако новых контрактов на его поставку больше не заключалось. Частично это связано с сопротивлением индийской армии из-за большого веса танка, который, как сообщается, составляет 68,6 тонн.
Потенциальные участники индийской программы основного танка FRCV:
«Первый запрос на получение информации (RFI) от июня 2015 года был заменен документом, выпущенным в 2017 году, в который были внесены поправки в программу предполагаемой замены порядка 2000 танков Т-72М1 индийской армии на 1770 единиц перспективной техники FRCV. Так, из 11 модификаций FRCV, предложенных в 2015 году, осталось пять. В частности, из списка исчезла колесная пушечная бронированная машина ("Wheeled version"), в то время как амбиции в отношении легкого танка сохранились ("Light Tank")», – пишет эксперт.
Сообщается, что в соответствии с обновленным RFI, «боевой вес базовой платформы основного танка (Вaseline MBT Рlatform) должен составлять от 42,5 до 58 тонн – тот же диапазон, что и у состоящего на вооружении танка T-72M1». Эта «важнейшая» характеристика обусловлена географией страны и инфраструктурой.
«Несмотря на то, что Индия открыта к предложениям по танкам с экипажем из 4 человек и 120-мм пушкой, многолетний опыт использования танков T-72M1 и T-90С с тремя членами экипажа и 125-мм пушками может склонить страну к выбору более привычного варианта», – говорится в материале.
Минобороны Индии занимается поиском иностранной компании для поставки «зарекомендовавшей себя боевой бронированной машины», а затем планирует сотрудничать с местным индийским предприятием, которое займется производством. Объявленные требования, похоже, ограничивают выбор до предложений из Южной Кореи, Японии и России.
«Т-90МС – это наиболее современная модификация российского танка Т-90. С середины 2000-х годов Индия осуществляет лицензионное производство его более ранней версии Т-90С, на вооружении страны находится более 1000 единиц. Выбор Т-90МС в рамках программы FRCV означал бы, что индийская армия делает выбор в пользу однородного парка Т-90, вместо смешанного варианта», – отмечает эксперт.
Другим вариантом является танк «Армата». Хотя его нельзя назвать «зарекомендовавшим себя», так как ему еще предстоит поступить на вооружение Российской Армии, предъявленные индийской стороной требования, делают его серьезным кандидатом. «Несмотря на то, что внедрение партнера в программу "Армата" станет осложняющим фактором для Москвы, разделение производственных издержек и поддержание заказа, скорее всего, будут приветствоваться», – говорится в статье.
Программа FRCV важна не только с точки зрения замены танков Т-72, но и в связи с отказом индийской армии от соответствующего проекта Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Индийский проект основного танка Arjun Mk I, история которого берет начало в 1970-х годах, сталкивался с многолетними задержками и превышением стоимости, пока в 2009 году после постройки 122 из 124 заказных танков производство не было свернуто. С тех пор DRDO работает над его улучшенной версией Arjun Mk II. Однако новых контрактов на его поставку больше не заключалось. Частично это связано с сопротивлением индийской армии из-за большого веса танка, который, как сообщается, составляет 68,6 тонн.
Потенциальные участники индийской программы основного танка FRCV:
Использованы фотографии: Saul Loeb
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