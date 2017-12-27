20:01 27 декабря
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Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Навальном

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вмешательством в выборы в РФ» заявление Госдепа в связи с отказом ЦИК от регистрации на участие в президентских выборах 2018 года блогера Алексея Навального, передает ТАСС.



Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, – прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства,
написала Захарова в «Фейсбуке».


Ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с отказом от регистрации Навального в качестве участника президентских выборов.

Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в "противодействие российской пропаганде,
добавила представитель МИД.

Напомним, 25 декабря ЦИК РФ отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия у кандидата судимости за преступление, которое относится к категории тяжких – «Присвоение и растрата», – и предусматривает до 10 лет лишения свободы. По этой статье блогер был осужден в 2017 году по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему сроку условно с испытательным сроком на один год и пять месяцев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. bagr69 Сегодня, 12:27
    Неправда, это же забота о дерьмократии... smile
    Мы просто не понимаем...
    bagr69
    1. Шура пермский Сегодня, 12:30
      Пусть себе в асашай этого заглота тогда забирают на пмж,мы только за)
      Шура пермский
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:35
        Зачем он им нужен. Навальный имеет судимость. Также имеются факты его контакта и финансирования иностранными компаниями, имеющими прямой интерес в нашей стране. Он ведет антигосударственную деятельность. Также не имеет никакой политической программы, а занимается "обличениями" власть имущих. И какое будущее он нам может предложить? И почему его должны регистрировать? Он же судим!! Россия ведь не Украина, где уголовник стал генпрокурором.
        Аристарх Людвигович
        1. Шура пермский Сегодня, 12:40
          А нам он на кой лях сдался?)
          Шура пермский
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:52
            Сдался не сдался, зачем этого американского сукиного сына обсуждать. Что то слишком много внимания ему уделяют.
            Аристарх Людвигович
            1. Идущий Сегодня, 12:58
              Вот и получается , что мы сами его пиарим , а его надо предать забвению и все забудут про него.
              Идущий
        2. лесовозник Сегодня, 13:02
          Да он давно должен в " зоне" обитать за нарушение режима отбытия условного наказания, так как, покидал не только москву , но и страну, условный срок предусматриет подписку о не выезде.
          лесовозник
          1. Кома_64 Сегодня, 13:12
            На зоне сисян будет краснее пожарной машины,перед каждым дубаком спину гнуть за десять метров.
            Кома_64
    2. Зяблицев Сегодня, 12:35
      Демократия - это самая большая афера человечества, наравне с придуманным евреями ростовщичеством, которое является финансовой базой "демократии"!
      Зяблицев
      1. voyaka uh Сегодня, 13:01
        Ваш пост очень выразителен и показателен. Он демонстрирует ИСКРЕННЕЕ непонимание
        понятие демократии у значительной части населения России.
        Это следствие исторического отрыва от Европы и около 200 летнего
        отставания в социально-политической сфере. И даже сокращение до нескольких
        десятилетий технологического отставания не помогло в сокращении разрыва
        социально-политического. Поставил Вам плюс за точность формулировки.
        voyaka uh
        1. Макаров Сегодня, 13:22
          Ну да. Почему же тогда у "недоразвитого" народа самая большая и богатая ресурсами страна в мире с 1000 летней историй существования? Уж не от отставания в социально-экономической сфере?
          Макаров
          1. voyaka uh Сегодня, 13:48
            Интересный вопрос...
            Возможно, это связано. Расширение территории и гонка за
            ресурсами характерна для империй. До 20-го века это было
            в порядке вещей. В 20-м веке империи рухнули. Ресурсы и территории
            потеряли былую значимость, уступив науке и технологиям.
            Россия при ее огромной территории и богатых ресурсах -
            одна из откровенно бедных стран по уровню жизни.
            Что, конечно, связано с ее относительно отсталым социально-политическим строем.
            И - главное - относительно отсталым общественным сознанием.
            voyaka uh
            1. НЕКСУС Сегодня, 15:34
              Цитата: voyaka uh
              Ресурсы и территории
              потеряли былую значимость, уступив науке и технологиям.

              Серьезно? Скажите это тем же вашим друзьям из Вашингтона,которые раздолбали Ирак и Ливию.А то они то не в курсе.
              Цитата: voyaka uh
              Россия при ее огромной территории и богатых ресурсах -
              одна из откровенно бедных стран по уровню жизни.

              Ну прям на пальмах живем.
              Цитата: voyaka uh
              Что, конечно, связано с ее относительно отсталым социально-политическим строем.

              Большей глупости и придумать сложно. По вашему ,демократия -это высший итог политического строя государства. То есть сидите тут и не навязчиво подменяете понятия. Демократия в идеальном виде,как власть народа не представлена была за всю историю ни разу.Это фантазии,дабы вдолбить массам в головы,что они чего-то могут и чего-то решают.
              А по поводу нашей отсталости...вы видимо забыли,что исторически,этот народ отсталый ,остановил Наполеона,Гитлера...не евреи,не просвещенная Европа,а мы. Это так,к примеру. Для каждого государства политический уклад свой,с учетом культуры,самобытности,менталитетности народа и тд. То что вам подходит,нам это даром не надо.
              НЕКСУС
              1. voyaka uh Сегодня, 15:38
                "По вашему ,демократия -это высший итог политического строя государства."///

                Совершено верно. Я так считаю. А Вы (как и многие остальные) так не считают. Ваше право. Я не смогу Вас переубедить по причине... (см. мой первый пост) hi
                voyaka uh
                1. НЕКСУС Сегодня, 15:42
                  Цитата: voyaka uh
                  Совершено верно. Я так считаю.

                  Блажен кто верует. Демократия-это самый большой обман,который делает простых людей беднее и бесправнее,а богатых богаче и с все большей концентрации власти в руках у единиц. Вот что такое демократия.
                  НЕКСУС
                  1. Вас Влад Сегодня, 17:54
                    Цитата: НЕКСУС
                    Вот что такое демократия.

                    Это власть капитала!Кто платит тот и музыку заказывает!
                    Вас Влад
                2. Васян1971 Сегодня, 19:25
                  Цитата: voyaka uh
                  "По вашему ,демократия -это высший итог политического строя государства."///
                  Совершено верно. Я так считаю.

                  А демократия, разная бывает. В др.Геции, например, она была - рабовладельческая. Коммунизм - власть народа, сиречь тоже демократия. А то, на что Вы фапаете - это буржуазная демократия. Причём агрессивная, типа кто не с нами, тот против нас и если чё, то пушки с санкциями наготове.
                  Васян1971
              2. Васян1971 Сегодня, 19:17
                Цитата: НЕКСУС
                Ну прям на пальмах живем.

                Скорей, под ёлкой. В дырявом шалашике. Ёжиков геноцидим...
                Васян1971
            2. DMB_95 Сегодня, 16:38
              Цитата: voyaka uh
              ......относительно отсталым социально-политическим строем.
              И - главное - относительно отсталым общественным сознанием.

              И кто же определяет - у кого строй и сознание отсталые , а у кого нормальные ? Не Европа ли со Штатами ? laughing Россия - сама себе высший авторитет .
              DMB_95
        2. SOF Сегодня, 14:10
          ...если мы 200 отставали в социально-политической сфере, то как же быть с вами, учитывая тот факт, что вас до 1949 года просто не существовало...вы сейчас такие продвинутые в в социально-политической сфере потому, что супер-люди и все разом наверстали или потому, что вы являетесь, по сути своей, филиалом разнощиков демократии ?
          SOF
        3. Б.Т.В. Сегодня, 16:52
          Цитата: voyaka uh
          Он демонстрирует ИСКРЕННЕЕ непонимание
          понятие демократии у значительной части населения России.


          А что, тогда демонстрирует высказывание Бернарда Шоу( Великобритания): " Демократия- это воздушный шар, который висит у вас над головой и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам."?
          Б.Т.В.
          1. voyaka uh Сегодня, 18:00
            Демонстрирует всем известную экстравагантность этого
            остроумного человека. Не больше. У него в кабине висели
            портреты Сталина и Гитлера рядом. Хотя он не был ни нацистом,
            ни коммунистом. Любил шокировать людей.
            voyaka uh
        4. Васян1971 Сегодня, 19:13
          Цитата: voyaka uh
          Ваш пост очень выразителен и показателен. Он демонстрирует ИСКРЕННЕЕ непонимание
          понятие демократии у значительной части населения России.
          Это следствие исторического отрыва от Европы и около 200 летнего
          отставания в социально-политической сфере.

          А у Вояки искреннее понимание понятия демократии, разумеется присутствует. Он, ведь 200 лет не отставал в социально-политической сфере от Европы.
          И ничего, что Европа выросла и продолжает расти не зверском колониальном грабеже Мира. Куда не ткни - Африка, Австралия, обе Америки, Индия, Индокитай, Океания, везде своей демократией наследили. Нам, отсталым, не понять, чего уж...
          Васян1971
        5. Зяблицев Сегодня, 19:30
          voyaka uh
          11 мая 1949 года Государство Израиль было признано в качестве члена ООН ! Писать для Вас, человека вне всякого сомнения образованного, когда появилась Русь...,я не буду!Христа еще не было...!Но подискутировать я с Вами всегда готов - думаю, что Вы умный мужчина! hi
          Зяблицев
          1. voyaka uh Сегодня, 19:37
            " когда появилась Русь...,я не буду!Христа еще не было...!"///

            Это... - точно? belay
            А то обычно считается, что Киевско-Владимирская Русь основана в 9 веке от Р.Х.
            (но ладно, ладно, не будем ссориться - fellow а то в наши дни каждый вторник-среду
            появляются альтернативные историки со своими альтернативные историями)
            voyaka uh
  2. Masya Masya Сегодня, 12:34
    нос отрубить по самое не хочу, что бы не лезли куда не просят!
    Masya Masya
    1. No pasaran Сегодня, 12:36
      Я понимаю,фрёйлянл,Вашу озабоченность...Но ты шибко-то не возбуждайся.
      No pasaran
      1. Идущий Сегодня, 12:59
        Это Вы мил человек о чем?
        Идущий
    2. Джедай Сегодня, 12:42
      Марина, приветик! love
      Цитата: Masya Masya
      нос отрубить по самое не хочу, что бы не лезли куда не просят!

      А толку? У этих исключительных нос как голова у гидры: отрубаешь одну - две новых вырастает. А вот хвост оттяпать по самые уши можно попробовать.
      Джедай
      1. jolly deckhand Сегодня, 12:45
        laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing Фу..........белорусское НАШЕ ВСЁ На сайте возникло ОНО вдруг откуда не возьмись laughing
        jolly deckhand
        1. Джедай Сегодня, 12:48
          Дяденька, сдуйтесь. А то ещё сердчишко-то посадите. lol
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:00
            Максим не трать время , оно не проходящее.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:09
              Так ведь само цепляется, как базарная баба.
              Джедай
          2. Комментарий был удален.
            1. Джедай Сегодня, 13:09
              Молчал бы уж, казак яицкий. Если считаешь себя мужиком, то и не веди себя как баба.
              Джедай
          3. jolly deckhand Сегодня, 13:13
            Слышь,сам иди с картофельным атаманом своим,куда хочешь-хочешь,в Сирию,ХОЧЕШЬ, в Ливию.
            jolly deckhand
            1. Svarog51 Сегодня, 13:23
              Чё, Лёша? Опять национализм проповедуешь. Не хорошо это, не по людски. Тут под любым флагом хорошие люди встречаются. Давай завязывай на сегодня, будь добр, ну порти мне праздник.
              Svarog51
              1. No pasaran Сегодня, 15:06
                Что ты к нему обращаешься вечно?Сам за себя думай.
                No pasaran
                1. Svarog51 Сегодня, 15:15
                  Адвокат, что ли?
                  Svarog51
                  1. No pasaran Сегодня, 15:19
                    Воевавший,как и он.А не ты,с дружками твоими,только болтать туть и могущими...
                    No pasaran
                    1. Svarog51 Сегодня, 18:33
                      Лёш, ну ты хоть легенду то поумней себе бы придумал. Это ты админа или модеров обманывай, только не пытайся меня облапошить. am
                      Svarog51
                  2. Джедай Сегодня, 18:17
                    Серёга, не обращай внимания на этого "вояку" - это новая ипостась того же персонажа. yes
                    Джедай
                    1. Svarog51 Сегодня, 18:40
                      Макс, hi Извини, друже, но я не потерплю, чтоб из меня пытались дурака делать. Жмотом, стукачём и дураком никогда не был и не буду. На всё остальное не обращаю внимание.
                      Svarog51
                      1. Джедай Сегодня, 18:43
                        Я тебя понимаю, но ты сам видишь что что-то втолковывать такому - напрасная трата времени. Ведёт себя как барышня кисейная. negative
                        Джедай
                    2. Svarog51 Сегодня, 19:52
                      Макс, да я понимаю всё. Я привык доверять своим наблюдениям и они меня редко подводят. Вот и тут я вижу, что к маленькому кусочку правды прибавлена большая доля лжи. Ничего не напоминает? То, что он служил на МПК105 - сомнений не вызывает, а вот всё остальное - увы. Я не верю. ИМХО.
                      Svarog51
                      1. Джедай Сегодня, 19:54
                        Бог ему судья, друже. Многовато времени мы ему уделяем - не столь уж и важная птица. Игнорировать - и вся недолга.
                        Джедай
      2. Masya Masya Сегодня, 12:46
        мечты, мечты, где ваша сладость?
        ушли мечты, осталась гадость... crying
        Masya Masya
        1. Джедай Сегодня, 12:50
          Цитата: Masya Masya
          мечты, мечты, где ваша сладость?
          ушли мечты, осталась гадость... crying

          "Загадывая желания, будьте аккуратны - они имеют отвратительное свойство сбываться!" (с) wink
          Джедай
          1. Masya Masya Сегодня, 13:02
            Максим,! верить надо только в лучшее! love

            загадывай!!! love
            Masya Masya
            1. Джедай Сегодня, 13:07
              Спасибо, Мариночка! love Это тебе в качестве благодарности:
              Джедай
              1. Masya Masya Сегодня, 13:11
                да, не за что... обращайтесь!!! laughing love
                Masya Masya
                1. роман66 Сегодня, 14:09
                  Масенька love говорит золотая рыбка Максиму Галкину : " иди к своей старухе, у нее уже все есть"
                  роман66
                  1. Masya Masya Сегодня, 14:18
                    Роман, приветик! love
                    Цитата: роман66
                    " иди к своей старухе, у нее уже все есть"

                    и даже больше!!! laughing
                    Masya Masya
          2. No pasaran Сегодня, 15:12
            Это ты мечтал в Ливию наши войска,джедай?Так вот что тебе скажу,"брат" белорус-иди сам туда,с лукашенко своим,и воюй...
            No pasaran
      3. Васян1971 Сегодня, 19:32
        Цитата: Джедай
        А толку? У этих исключительных нос как голова у гидры: отрубаешь одну - две новых вырастает.

        Дык, прижигать каждый отруб надо. Потщательней.
        Васян1971
        1. Джедай Сегодня, 19:39
          hi
          Цитата: Васян1971
          Дык, прижигать каждый отруб надо. Потщательней.

          Огнемётом? lol
          Джедай
  3. pvv113 Сегодня, 12:36
    Госдепартамент США выразил обеспокоенность

    Пусть бром попьют, хорошо успокаивает
    pvv113
    1. 30 вис Сегодня, 12:54
      Коктейль из брома с цианистым калием успокаивает надолго . . Навсегда!
      30 вис
      1. oldzek Сегодня, 13:12
        без брома дешевле.
        oldzek
        1. 30 вис Сегодня, 18:03
          И дешевле и сердито! Упокоит навеки . Абсолютное хладнокровие .. Будут холодными холодными !
          30 вис
  4. К-50 Сегодня, 12:38
    Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вмешательством в выборы в РФ» заявление Госдепа в связи с отказом ЦИК от регистрации на участие в президентских выборах 2018 года блогера Алексея Навального

    Правильно нех рен к нам со своими указивками лезти.
    Только не блогера, а вора и тунеядца. а вор должен сидеть в тюрьме. Жеглов так сказал. angry
    К-50
  5. Egorovich Сегодня, 12:42
    Предложение полосатой матрасии: " Возьмите к себе, в Госдеп, Навального. Будет работать у вас советником".
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 12:44
      А он им там нужен? Там и своих таких глистов навалом. Он им в России полезнее.
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 12:54
        В России он себя изжил полностью, на него внимания особо никто не обращает, а там хоть предателем поработает.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 12:57
          Да там его за ненадобностью нейтрализуют. И правильно сделают. yes
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 13:02
            Так у нас с тобой, еще один повод под коньяк появится, плохо что ли.
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 13:53
              Нет, конечно! Просто если по каждому поводу будем к коньячку прикладываться, то на укрофюрера станем похожи. lol Всё хорошо в меру. wink
              Джедай
              1. Egorovich Сегодня, 13:56
                Так у нас с тобой всего два повода было, можно в один их слить.
                Egorovich
                1. Джедай Сегодня, 13:58
                  Ещё как можно. А главное: я же не сказал кто меру определять будет. lol
                  Джедай
                  1. роман66 Сегодня, 14:12
                    господа, господа! hi я решительно против смешания поводов , так и в абстиненты попасть недолго
                    роман66
                    1. Джедай Сегодня, 14:16
                      Рома, привет! hi
                      Цитата: роман66
                      абстиненты

                      belay Ты это, ты - того...

                      Хочешь присоединиться - так и скажи. lol
                      Джедай
                      1. роман66 Сегодня, 14:20
                        а то! я завсегда! drinks
                        роман66
      2. Идущий Сегодня, 13:02
        Цитата: Egorovich
        Предложение полосатой матрасии: " Возьмите к себе, в Госдеп, Навального. Будет работать у вас советником".


        А чего его брать , он и так их по самое не балуй.
        Идущий
  6. коноправ Сегодня, 12:45
    Навальный - продукт Йельского университете по программе обучения Глобализация. Обучался Транснациональному управлению,Большой стратегии, Американской исключительности и другим предметам. Там же обучались молодые ставленники практически всех стран планеты.Игра идёт нешуточная.
    коноправ
  7. Антианглосакс Сегодня, 12:47
    Ну надо же! Только сейчас заметила! Америпедия буквально живёт в нашем полит пространстве и дёргает его за нитки, а МИД России только сейчас это обнаружили и робко перечат, дескать мы точно знаем, что случай не станет единичным, вместо того, чтобы даже подобные попытки англо-сионистских выродков пресечь на корню, вплоть до объявления санкций враждебным государствам.
    Как достали уже эти подматрасные шестёрки!
    Антианглосакс
  8. Berkut154 Сегодня, 12:56
    Ну вот и засветились денежки госдепа! А то все либероиды :навальный честно насо..сал)))
    Berkut154
  9. sauvage Сегодня, 13:21
    Конечно Навальный не тянет на пост Президента России, но он единственный который разоблачает коррупцию в высших эшелонах власти. Взять хотя бы его последнее разоблачение Пескова.
    sauvage
  10. амурец Сегодня, 13:23
    Напомним, 25 декабря ЦИК РФ отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия у кандидата судимости за преступление, которое относится к категории тяжких – «Присвоение и растрата», – и предусматривает до 10 лет лишения свободы. По этой статье блогер был осужден в 2017 году по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему сроку условно с испытательным сроком на один год и пять месяцев.
    Так в чём проблемы? На следующие выборы в США предлагаю руководителей Американской мафии, Якудзы,руководителей триад из Китая Навального и ещё кого-нибудь из криминального мира.
    амурец
  11. Krasnyiy komissar Сегодня, 13:29
    Я открою шампанское в тот день, когда Россия, наконец, разорвет дипотношения с США и их вассалами. Это будет означать только одно - отныне вести переговоры с "партнерами" будут вести люди в камуфляже...
    Krasnyiy komissar
    1. gukoyan Сегодня, 14:35
      Ну и. Д.у.ра.к. Ты жаждешь войны?
      gukoyan
  12. Кент0001 Сегодня, 13:54
    Реально у Навального не будет голосов в том количестве что бы на что-то претендовать. Я сам например много чем не особо доволен, НО ГОЛОСОВАТЬ ЗА НАВАЛЬНОГО- НИКОГДА.
    Кент0001
  13. iouris Сегодня, 14:02
    Если бы только это.
    iouris
  14. Sergey53 Сегодня, 14:22
    Госпожа Захарова, вы что-то перепутали. Вмешивается в выборы только Россия.
    Sergey53
  15. gukoyan Сегодня, 14:34
    Ну и выдворили бы его к США, чтобы не было озабоченостей.
    gukoyan
  16. razved Сегодня, 15:29
    Причем тут фейсбук? Почему нет реакции на официальном уровне? Почему бы не вызвать посла сша в МИД и не вручить ему ноту? Это для начала...
    razved
  17. ИванИванов Сегодня, 19:47
    Какие могут быть после этого вопросы - чей-ный это казачек? Грудинин единственная реальная альтернатива
    ИванИванов
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