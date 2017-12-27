Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Навальном

Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, – прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства,

Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в "противодействие российской пропаганде,