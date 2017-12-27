Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Навальном
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вмешательством в выборы в РФ» заявление Госдепа в связи с отказом ЦИК от регистрации на участие в президентских выборах 2018 года блогера Алексея Навального, передает ТАСС.
Ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с отказом от регистрации Навального в качестве участника президентских выборов.
Напомним, 25 декабря ЦИК РФ отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия у кандидата судимости за преступление, которое относится к категории тяжких – «Присвоение и растрата», – и предусматривает до 10 лет лишения свободы. По этой статье блогер был осужден в 2017 году по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему сроку условно с испытательным сроком на один год и пять месяцев.
Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, – прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства,написала Захарова в «Фейсбуке».
Ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с отказом от регистрации Навального в качестве участника президентских выборов.
Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в "противодействие российской пропаганде,добавила представитель МИД.
Напомним, 25 декабря ЦИК РФ отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия у кандидата судимости за преступление, которое относится к категории тяжких – «Присвоение и растрата», – и предусматривает до 10 лет лишения свободы. По этой статье блогер был осужден в 2017 году по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему сроку условно с испытательным сроком на один год и пять месяцев.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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