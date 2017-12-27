В Китае успешно испытан двигатель с управляемым вектором тяги

Испытания двигателей "Тайхан" с УВТ на истребителях J-10B послужат накоплению ценного опыта и данных, которые в будущем будут применены для практического использования на J-20 (разрабатываемый Китаем истребитель пятого поколения),

В Китае впервые проведены успешные летные испытания двигателя с управляемым вектором тяги (УВТ) собственной разработки, передает ТАСС сообщение портала Sina.Двигатель был установлен на истребителе J-10B.говорится в сообщении.«Информации об этой модификации двигателя "Тайхан" к настоящему времени поступало не много, однако, вероятно, что в нем использовалась технология сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги, о которой сообщалось ранее. Она позволяет изменить вектор тяги на 10 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях», – пишет ресурс.В настоящее время в Китае продолжается разработка истребителя 5-го поколения J-20. В сентябре было объявлено о поступлении этого самолета на вооружение ВВС КНР. По оценкам ряда экспертов, на прототипах были установлены российские двигатели серии АЛ-31Ф, однако в перспективе китайские конструкторы намерены заменить их собственным аналогом – WS-15.