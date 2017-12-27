20:08 27 декабря
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В Китае успешно испытан двигатель с управляемым вектором тяги

В Китае впервые проведены успешные летные испытания двигателя с управляемым вектором тяги (УВТ) собственной разработки, передает ТАСС сообщение портала Sina.



Двигатель был установлен на истребителе J-10B.


Испытания двигателей "Тайхан" с УВТ на истребителях J-10B послужат накоплению ценного опыта и данных, которые в будущем будут применены для практического использования на J-20 (разрабатываемый Китаем истребитель пятого поколения),
говорится в сообщении.

«Информации об этой модификации двигателя "Тайхан" к настоящему времени поступало не много, однако, вероятно, что в нем использовалась технология сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги, о которой сообщалось ранее. Она позволяет изменить вектор тяги на 10 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях», – пишет ресурс.

В настоящее время в Китае продолжается разработка истребителя 5-го поколения J-20. В сентябре было объявлено о поступлении этого самолета на вооружение ВВС КНР. По оценкам ряда экспертов, на прототипах были установлены российские двигатели серии АЛ-31Ф, однако в перспективе китайские конструкторы намерены заменить их собственным аналогом – WS-15.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Muvka Сегодня, 12:42
    Долго копировали. Но все-равно это не решит прожорливость и малый ресурс их двигателей...
    Muvka
    1. Shurik70 Сегодня, 13:00
      Не-не, никаких копировали!!!
      Сказано же, оригинальная разработка! Там вместо керосино-воздушной смеси подаётся воздушно-керосиновая!
      laughing
      Shurik70
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:16
        все их оригинальные разработки были кем то другим до них разработаны,и так во всех отраслях и клали они на все лицензии и патенты(правда стыренное не всегда у них работает как оригинал)
        Ратник с пулеметом
        1. Shurik70 Сегодня, 13:21
          Вовсе нет. Даже историки соглашаются, что порох, ракеты и инвалидные коляски - китайское изобретение. Так что всё огнестрельное и ракетное оружие - это украденное и чуть (совсем чуть-чуть) доработанное китайское изобретение. И никто, к стати, за лицензию китайцам не платил. Не додумались лицензию взять.
          laughing
          Shurik70
          1. voyaka uh Сегодня, 16:21
            Если они попадут иск к Италии за макароны??? belay
            Китайская лапша... век "макаронникам" не расплатиться... crying
            voyaka uh
          2. Dedall Сегодня, 20:04
            А ещё эти историки утверждают, что китайцы были у Адама и Евы учителями. Если мне хорошо заплатить, я тоже начну говорить, что город Чечен-Ица основали выходцы из ЧР.
            Dedall
    2. Одиссей Сегодня, 13:08
      Цитата: Muvka
      Долго копировали.

      Двигатели с ОВТ не поставлялись в КНР до декабря прошлого года.
      Одиссей
      1. Muvka Сегодня, 13:21
        Ну может быть с этим я ошибся... Но в любом случае, не дотянули до оригинала. Только 10 градусов осилили. На Су-35 - 15 градусов макс отклонение.
        Muvka
        1. Topotun Сегодня, 14:01
          Не важно, что угол отклонения сопла меньше, не важно что ресурс много меньше. Главное китайцы научились делать подобные двигатели сами. Ну будут менять их чаще, в чем проблема? Многое мы стали производить из того что нам прикрыли? У нас посчитали, что проще купить левыми путями. Те же турбины к примеру.
          Topotun
          1. Muvka Сегодня, 14:19
            Проблема в том, что они будут золотыми. А золотые машины даже США с их печатаньем денег не устраивают. А уж на экспорте вообще никаких перспектив.
            Muvka
            1. zoolu350 Сегодня, 16:08
              Проблема в том, что данная технология у КНР уже есть, и дальше будет просто допиливание ее до нужных параметров, ибо у них сначала делают, а потом кричат об успехах, а не кричат об успехах и ничего не делают, как олигархат РФ.
              zoolu350
              1. Muvka Сегодня, 16:19
                Да? Ну и как? Их истребитель 5го поколения уже принят на вооружение? Это по поводу кричат и делают.
                Muvka
                1. zoolu350 Сегодня, 16:22
                  Принят (j-20) и идет его совершенствование.
                  zoolu350
                  1. Muvka Сегодня, 16:25
                    Ну и как? Он отвечает всем требованиям 5 поколения?
                    Muvka
                    1. zoolu350 Сегодня, 16:31
                      Большинству. Остальное допилят потом, это же КНР.
                      zoolu350
                      1. Muvka Сегодня, 16:34
                        Например? Движки старые советские, сверхманевренности нет. АФАР под вопросом на сколько сильный. Незаметность? Не факт, т.к. с материалами высокотехнологичными у них беда. Перечислите, по каким показателям он 5 поколения?
                        Muvka
                    2. zoolu350 Сегодня, 17:00
                      "Перечислите по каким показателям он 5 поколения?" Вопрос задали и сразу в игнор ставите. В духе холопов олигархата РФ. Буква j в индексе истребителя в КНР означает принятие на вооружение. Он может уступать по показаниям незаметности, ТТХ, вооружению, сверхманевренности и характеристикам БРЭО F-22, но это не критично ибо будет совершенствоваться. Промышленные мощности КНР также позволяют выпускать данные истребители в массовом порядке для ВВС НОАК и на экспорт за границу, а истребители СШМ и купить мало кто может, ибо дороги конкретно.
                      zoolu350
                      1. Muvka Сегодня, 17:14
                        В какой игнор? Я никого никогда не игнорю. Но по цифрам вы ничего не можете сказать? А вот инфа о том, что там советские движки - 100%.
                        Muvka
                      2. Одиссей Сегодня, 18:10
                        Цитата: zoolu350
                        Промышленные мощности КНР также позволяют выпускать данные истребители в массовом порядке для ВВС НОАК и на экспорт за границу,

                        На экспорт точно нет.Китайцам самим нужны,а производство китайских движков для них( WS-10A) пока количественно небольшое,причем двигатели ставиться на 3 типа самолетов.Когда же будет WS-15 ,то их будет еще меньше. Для своих ВВС -да,будут производить достаточно массово,но все же меньшими темпами чем F-35.
                        Тут важно отметить,что КНР соперничает не с нами,а с США и сателлитами. Так что им есть еще куда расти.
                        Одиссей
        2. Одиссей Сегодня, 18:03
          Цитата: Muvka
          Ну может быть с этим я ошибся... Но в любом случае, не дотянули до оригинала.

          Они их не копировали.Получить АЛ-41Ф1С и скопировать за год физически невозможно.Разработка же Тайхан с ОВТ длилась уже давно.
          Что касается характеристик то,определенно сказать трудно,но полагаю,что действительно уступает.Учитывая,что это их первый двигатель с ОВТ трудно было бы предположить обратное.
          Одиссей
    3. Deadушка Сегодня, 14:02
      Цитата: Muvka
      Долго копировали. Но все-равно это не решит прожорливость и малый ресурс их двигателей...

      Там не все так просто. Это лишь копирование лишь верхушка айсберга.
      У Китайцев маловата номенклатура металлов(сплавов)... материалов.
      Из "одного силуминия" все не смастерить.
      Во времена СССР не зря всего навыдумывали.
      Deadушка
      1. Muvka Сегодня, 14:20
        Ну думаю и конструкцию тоже не удастся скопировать на 100%. Но не спорю, что основа их неудач - материалы.
        Muvka
      2. voyaka uh Сегодня, 15:33
        Раскалывается абсолютно все. Это дело лишь, сколько
        лабораторий занимаются раскалыванием одного сплава параллельно и одновременно.
        voyaka uh
        1. Deadушка Сегодня, 16:16
          Цитата: voyaka uh
          Раскалывается абсолютно все. Это дело лишь, сколько
          лабораторий занимаются раскалыванием одного сплава параллельно и одновременно.

          Это просто узнать рецепт пирожков соседки.
          Параллельно запускается и работает масса процессов.
          Оформление, регистрация, запуск и пр. и пр.
          Это не табличку на доме поменять.
          В единственном экземпляре можно многое сделать(не смотря на цену).
          Deadушка
      3. ЗВО Сегодня, 16:56
        Цитата: Deadушка

        У Китайцев маловата номенклатура металлов(сплавов)... материалов.
        Из "одного силуминия" все не смастерить.
        Во времена СССР не зря всего навыдумывали.


        Вы вообще в курсе какая номенклатура изделий производимых в Китае?
        Больше половины всех автомобильных комплектующих. которые идут на конвейер - китайские.
        99% ремонтных комплектующих для автомобилей имеют реальное производство в Китае.
        Китай производит 700 млн тонн стали ежегодно из них экспортирует 100 млн тонн.
        Каждое литейное производство мира старается завести в китае свой завод, соответственно делится с китайцами всей технологией производства.

        Через 10 лет - китай так стрельнет, что будет технологически на порядок превышать и америку и японию и на 2 порядка Современную россию
        ЗВО
        1. Одиссей Сегодня, 18:18
          Цитата: ЗВО
          Через 10 лет - китай так стрельнет, что будет технологически на порядок превышать и америку и японию и на 2 порядка Современную россию

          С технологиями в КНР и сейчас все в порядке.Но на порядок это в 10 раз.Тут Вы дали маху.
          Цитата: ЗВО
          Вы вообще в курсе какая номенклатура изделий производимых в Китае?

          У людей просто комплексы.Их можно понять.Еще 30 лет назад мы были промышленно развитой державой и смотрели на них с улыбкой.Теперь же закупает у них все вплоть до дрелей и молотков.Есть от чего загрустить.
          Но людям психологически легче отрицать реальность,чем осознать,что это не проблема Китайцев,это наша проблема и ее надо решать у нас внутри страны.
          Одиссей
          1. ЗВО Сегодня, 19:29
            Цитата: Одиссей
            Цитата: ЗВО
            Через 10 лет - китай так стрельнет, что будет технологически на порядок превышать и америку и японию и на 2 порядка Современную россию

            С технологиями в КНР и сейчас все в порядке.Но на порядок это в 10 раз.Тут Вы дали маху.


            Извините. но я немного всего лишь "на полкарасика" знаю как последние 15 лет развиваются китайские ВУЗы...
            Поэтому и даю всего 10 лет...
            И да. На два порядка.
            Они идут взрывным ростом науки и технологии.
            При новой технологической революции, все предыдущие мировые достижения проходятся за один-три года просто "походя, мимоходом".
            Они идут к большей цели.
            Не "догнать и перегнать". а "стать наголову выше всех"...
            сегодня, 27.12.2017 в Китае идет операция по пересадке головы человека.
            Это недостижимый уровень уже абсолютно для всех медиков мира.
            И это не китайский (конечно мы понимаем это) уровень техники - это уровень их моральной готовности к технологиям.
            Они уже считают себя выше всех технологически...
            И они правы.
            ЗВО
    4. Sergey53 Сегодня, 14:19
      Цитата: Muvka
      Долго копировали. Но все-равно это не решит прожорливость и малый ресурс их двигателей...

      Им хоть ссы в глаза-всё божья роса. Они живут по принципу "А Васька слушает да ест."
      Sergey53
  2. Шура пермский Сегодня, 12:42
    Очередную нашу технологию освоили , грустно
    Шура пермский
  3. _Ugene_ Сегодня, 12:45
    не зря СУ-35 покупали
    _Ugene_
    1. Sergey53 Сегодня, 14:20
      Так для этих целей и покупали.
      Sergey53
  4. Одиссей Сегодня, 13:05
    В статье небольшая ошибка. На прототипах J-20 были как АЛ-31Ф так и китайские WS-10A и даже прототип WS-15. А вот "десятку " J-10 долгое время оснащали АЛ-31ФН, лишь сравнительно недавно и на модификации J-10B стали ставить китайские движки.
    Вопрос о начале производства WS-15 остается открытым. Китайцы прямо ничего не говорят.Оценочное время-2019-2020 год.
    Одиссей
  5. Des10 Сегодня, 13:16
    Вот это темпы, вот это - планы , вот это -- желание, вот это --- реализация.
    Уважение.
    Des10
  6. Vita VKO Сегодня, 13:54
    Китаю нужно продавать не изделия для копирования, а готовые технологии. С каждым годом китайские военные технологии становятся все ближе по своему уровню к российским. Еще 3-5 лет и на рынке современного вооружения Китай нас обгонит. Поэтому уже сейчас необходимо организовывать надежные механизмы технологической кооперации. Тогда можно реально потеснить не только США, но и создать объединенные системы ПРО, военно-космические системы. Что сразу заставить США пересмотреть свои взгляды на выход из договоров ПРО, РСМД и других соглашений.
    Vita VKO
  7. gukoyan Сегодня, 14:26
    Угадайте с одного раза чьи технологии скопировали.
    gukoyan
  8. Лексус Сегодня, 17:19
    Такие новости неудивительны, когда работают по всем направлениям, а не балаболят.
    Лексус
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