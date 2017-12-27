19:58 27 декабря
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Путин: мощности предприятий при сокращении оборонзаказа не должны простаивать

При сокращении гособоронзаказа нельзя допустить снижения эффективности работы предприятий ОПК, передает РИА Новости заявление президента РФ Владимира Путина.



Нужно самым внимательным образом за этим следить, помогать предприятиям, помогать отраслям соответствующе, с тем, когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности в которые мы вложили более 3 триллионов рублей, не простаивали, а эффективно работали,
сказал президент на встрече с членами правительства.


Он отметил хорошие результаты в области оборонзаказа и отдельно поблагодарил за них министерство промышленности. Эта работа была проделана в контакте с силовыми структурами.

Теперь, надеюсь, что это будет отражаться не только на обороноспособности государства, это будет отражаться и на гражданских секторах производства. Такая задача есть, мы с вами об этом хорошо знаем,
добавил Путин.

По его словам, в этой сфере нужно ориентироваться «на самые высокие мировые стандарты», с тем чтобы продукция гражданского назначения была востребована «не только внутри нашей экономики, но и могла бы быть продвинута на внешние рынки».

Механизмы здесь известны, нужно только, чтобы они вовремя и эффективно использовались,
подчеркнул президент.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:20
    Вот,честно- лучше бы не вставляли это фото,в заглавие!(
    Трио "красавцев"! ((
    О народе " думают"....
    Сегодня, утром, на заправку заехал,и опять сюрприз: 95 бензин 42.40...(( задолбали,честно
    Сибирский цирюльник
    1. kot28.ru Сегодня, 13:23
      У нас ДТ- 45
      3 раза за месяц подняли
      kot28.ru
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:30
        Каждый день,по 10 коп.((
        "Ползучая"... (
        Сибирский цирюльник
        1. maxim947 Сегодня, 16:48
          Путин: мощности предприятий при сокращении оборонзаказа не должны простаивать

          Анекдот: Как прапорщик останавливает поезд? - Стой! Раз-Два!
          Так и здесь,... Сказал - и типа вопрос сам по себе решился. Генеральные директора как бы не знали до этого, что необходимо по возможности загружать производство по-полной. Так блин дайте заказы или еще что нибудь они и не будут простаивать.
          maxim947
      2. dorz Сегодня, 13:33
        При сокращении гособоронзаказа нельзя допустить снижения эффективности работы предприятий ОПК

        Танки - Конверсия - Сковородки... sad
        dorz
    2. Bosch Сегодня, 13:37
      Они о народе думают круглосуточно.
      Bosch
    3. spirit Сегодня, 14:02
      Володя говорит экономика растет laughing без смеха Силуанов про экономику уже не может laughing
      spirit
  2. Sergey53 Сегодня, 13:23
    А кто не согласен с данной постановкой вопроса. Все только ЗА. Ещё все ЗА то, что правительству необходимо сохранить стиль работы,позволяющий эффективно решать проблемы.Только стиля не видно,и решений. У нас действительно УНИЗИТЕЛЬНЫЕ масштабы бедности россиян, нопочему нет виноватых в этом? И почему населению-налоги, а олигархам-амнистия?
    Sergey53
    1. twviewer Сегодня, 13:31
      Механизмы здесь известны, нужно только, чтобы они вовремя и эффективно использовались

      Банкротство и территорию под застройку? или по-старинке сначала переходим на кастрюли ??
      twviewer
    2. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:33
      Что Вы,что Вы??!!!
      Мы все "одобряем"!!!
      "Стабильность превыше всего!!"
      Сибирский цирюльник
  3. voyaka uh Сегодня, 13:29
    "чтобы продукция гражданского назначения была востребована
    «не только внутри нашей экономики, но и могла бы быть продвинута на внешние рынки»."///

    Сомнительно.
    Продукцию ОПК не толкнуть на гражданские внешние рынки, потому что большинство
    фирм ОПК под санкциями. У них побоятся покупать частники. Только некоторые государства,
    на гос.заказы.
    voyaka uh
    1. Вадим237 Сегодня, 14:51
      Значит свои покупать будут.
      Вадим237
      1. voyaka uh Сегодня, 17:11
        Да я - за. Обычно делают так: делят военную фирму на две. Одна становится
        гражданским филиалом. В ней нет грифа секретности, она может покупать
        старт-апы (а вдруг чего получится?). Рискуют, творят...
        Но это - при том, что военный "Брэнд" помогает в подажах ("да вот мы крутые -
        у нас армия покупает!") , а не мешает...
        voyaka uh
    2. Tusv Сегодня, 18:28
      Цитата: voyaka uh
      Продукцию ОПК не толкнуть на гражданские внешние рынки, потому что большинство фирм ОПК под санкциями

      Это не проблема. Создается дочка и всего делов
      Tusv
  4. groks Сегодня, 13:38
    В чём должна выражаться эта помощь? И говорит он только о выпускниках готовой техники. А мы вот комплектующие делаем. Нам помогать не собираются. Выпускники теперь должны освоить полный цикл? От гусениц и до электроники.
    И что означает вообще это сокращение? Откуда попёрло? Деньгов нету на технику? Так откуда они на "помощь"?
    Брехология предвыборная. Да ещё и без смысла, поскольку на выборах президента Путина победитель предсказуем на 146%.
    groks
    1. Вадим237 Сегодня, 14:59
      Зато на 800 миллиардов рублей долгов предприятий ВПК бюджет оплатил, что бы те оборонзаказ выполнили, часть предприятий ВПК просто не конкурентно способны, да ещё и убыточны, как пример "Курганмаш завод" - прибыли не приносит, одни убытки, на одних БМПхах он не выкарабкается.
      Вадим237
      1. groks Сегодня, 15:15
        А с кем ВПК конкурировать? Друг с другом? Это ж маразм. И если экономить на обороне, то можно потом начать не экономить уже на каких Ф-35.
        Чем загонять предприятия в долги, может лучше уж сразу посчитать, благо в счетоводах недостачи нет и сразу определить разумные цены?
        Я прекрасно помню результаты прошлой конверсии(прости Господи! хоть и атеист). Упало производство ТНП, которые выпускались до её начала. Поскольку ТНП держались на плаву только за счёт военки. Упало производство двойного применения. В результате ТНП стали стоить неразумные деньги, а цены на оставшуюся военку ещё подскочили.
        groks
  5. Симон Сегодня, 13:42
    Я думаю, что на базе военной промышленности, мирная продукция пойдет высшего качества, ни сколько не хуже, чем импортная, а может и лучше! Значит, будет востребована.wink good
    Симон
    1. Sergey53 Сегодня, 13:57
      Цитата: Симон
      Я думаю, что на базе военной промышленности, мирная продукция пойдет высшего качества, ни сколько не хуже, чем импортная

      Согласен. Но для этого надо ГОСУДАРСТВУ лоббировать нашу продукцию, как это делает например президент США. Договора,соглашения, и многое ещё чего.А не по принципу "кошка бросила котят, пусть живут все как хотят"
      Sergey53
    2. mikh-korsakov Сегодня, 14:03
      Лишь бы нашелся рынок сбыта: Сименс, Бош, Панасоник и т.д.. - наш рынок освоили основательно и подвигаться не захотят, рычаги влияния у них есть. А на внешнем рынке продвигать, да кто ж это позволит.
      mikh-korsakov
      1. Sergey53 Сегодня, 14:11
        Так и это должно входить в функции ГОСУДАРСТВА. А если ГОСУДАРСТВО не может или не хочет, так какой спрос с предприятий. Без гос.поддержки никто не торгует.
        Sergey53
    3. 34 регион Сегодня, 14:42
      Симон, 13:42. Так же и при Горбачёве говорили. Похоже **Катастройка-2**. Снова будет приватизация эффективными собственниками и инвестиции, и технологии с Запада! Похоже санкции уже хорошо прищемили кое что, кое кому. И уже открытым текстом говорится о ненужности нашего ВПК! Чем закончилась конверсия при Горбачёве, хорошо известно. Надо выбирать Грудинина. Иначе Моисей Сусанин нас окончательно заведёт или в болото, или в пески.
      34 регион
  6. mikh-korsakov Сегодня, 13:58
    МС Горбачев - издание расширенное и дополненное. Забытые мотивы - даду-даду-даду. УУглубить и расширить. Мамочки, я красавлюсь, я всем хочу понравиться. Увидев меня, дети сбегаются. к.озлы бородою дорогу метут, бараны стучат в барабаны,,, Так дальше будет продолжаться - голосовать буду за Грудинина, от отчаяния, потому что мне неизвестно что за фрукт. Что он говорит - мне импонирует, но рычаги выполнения обещаний непонятны, поэтому получится ли, и не скурвится ли?
    mikh-korsakov
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:03
      Прям,с языка сняли...
      Ускорение,гласность..
      Что то ещё было- не помню..
      "Конверсия"... Вместо ракет,примусы..(
      Сибирский цирюльник
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:04
        Вспомнил!!
        Окультуриваться надо!! laughing
        ... И все,как обычно, кивали головой((
        Сибирский цирюльник
  7. Симон Сегодня, 13:58
    Цитата: twviewer
    Механизмы здесь известны, нужно только, чтобы они вовремя и эффективно использовались

    Банкротство и территорию под застройку? или по-старинке сначала переходим на кастрюли ??

    Да, что вы говорите! В место танков, можно выпускать трактора, комбайны и тягачи. Так же в авиационной промышленности, можно выпускать гражданские самолеты, а то, до сих пор на старых АН-2 летаем. Ну, а электроника - её везде в любой промышленности можно применить, а то китайское и корейское все у нас. Про автомобили - вообще нечего говорить! request fool
    Симон
    1. mikh-korsakov Сегодня, 14:21
      Верно! Производить-то перечисленные Вами предметы предприятия безусловно могут, Да кто же их купит? На государство надежды нет, потому что наше чиновничество, уже давно со всеми потрохами куплено зарубежными фирмами. Пишу со знанием дела, потому что в свое время с этим сталкивался.
      mikh-korsakov
      1. Вадим237 Сегодня, 15:04
        Покупать будут все кого устроит критерий цена - качество, а так наши бульдозеры даже Япония покупает.
        Вадим237
    2. 34 регион Сегодня, 14:49
      Симон, 13:58. Вместо стволов пушек, что делать будем? А вместо автомата заряжания? А вместо Калибров что выпустим? Бред вся эта конверсия. Если технологии ВПК не используются в гражданской сфере, то как будет оборонный завод работать на гражданку? При оборонке есть гражданское производство? Тут скорее кто то очень, очень хочет приватизировать оборонку. Что будет потом, известно.
      34 регион
    3. Вадим237 Сегодня, 15:07
      Да не всё китайское, Китайцы двигатели для истребителей закупают у России, так как у своих ограниченный моторесурс.
      Вадим237
  8. Anyone Сегодня, 14:00
    Теперь, надеюсь, что это будет отражаться не только на обороноспособности государства, это будет отражаться и на гражданских секторах производства. Такая задача есть, мы с вами об этом хорошо знаем. Путин В. В.

    Вот чёта напомнило:
    ...в контексте реализации экономических реформ в СССР важнейшей задачей является эффективное осуществление конверсии на оборонных предприятиях. Горбачев М. С.

    На те же грабли?
    Anyone
    1. Sergey53 Сегодня, 14:15
      Да правильно всё, но без помощи государства не будет ничего.Вся проблема в том что на верху этим заниматься как раз никто не хочет. Вспомните зачем все пробиваются на верх? Вот и всё.
      Sergey53
    2. 34 регион Сегодня, 14:51
      Anyone, 14:00. Тут кажется уже не грабли будут, а удавка.
      34 регион
    3. Вадим237 Сегодня, 15:10
      К счастью у нас сейчас плановой экономики нет - захотят зарабатывать и производить, будут изучать рынок и возможности по выпуску той или иной продукции.
      Вадим237
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