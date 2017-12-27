Путин: мощности предприятий при сокращении оборонзаказа не должны простаивать
При сокращении гособоронзаказа нельзя допустить снижения эффективности работы предприятий ОПК, передает РИА Новости заявление президента РФ Владимира Путина.
Он отметил хорошие результаты в области оборонзаказа и отдельно поблагодарил за них министерство промышленности. Эта работа была проделана в контакте с силовыми структурами.
По его словам, в этой сфере нужно ориентироваться «на самые высокие мировые стандарты», с тем чтобы продукция гражданского назначения была востребована «не только внутри нашей экономики, но и могла бы быть продвинута на внешние рынки».
Нужно самым внимательным образом за этим следить, помогать предприятиям, помогать отраслям соответствующе, с тем, когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности в которые мы вложили более 3 триллионов рублей, не простаивали, а эффективно работали,сказал президент на встрече с членами правительства.
Он отметил хорошие результаты в области оборонзаказа и отдельно поблагодарил за них министерство промышленности. Эта работа была проделана в контакте с силовыми структурами.
Теперь, надеюсь, что это будет отражаться не только на обороноспособности государства, это будет отражаться и на гражданских секторах производства. Такая задача есть, мы с вами об этом хорошо знаем,добавил Путин.
По его словам, в этой сфере нужно ориентироваться «на самые высокие мировые стандарты», с тем чтобы продукция гражданского назначения была востребована «не только внутри нашей экономики, но и могла бы быть продвинута на внешние рынки».
Механизмы здесь известны, нужно только, чтобы они вовремя и эффективно использовались,подчеркнул президент.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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