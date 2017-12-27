Путин: мощности предприятий при сокращении оборонзаказа не должны простаивать

Нужно самым внимательным образом за этим следить, помогать предприятиям, помогать отраслям соответствующе, с тем, когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности в которые мы вложили более 3 триллионов рублей, не простаивали, а эффективно работали,

Теперь, надеюсь, что это будет отражаться не только на обороноспособности государства, это будет отражаться и на гражданских секторах производства. Такая задача есть, мы с вами об этом хорошо знаем,

Механизмы здесь известны, нужно только, чтобы они вовремя и эффективно использовались,