20:06 27 декабря
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В Киеве хотят наделить Порошенко правом единолично вводить одобренные ЕС санкции

Законопроект, который уполномочивает главу государства единолично принимать решение о применении ограничительных мер, если они ранее были одобрены ООН или ЕС, внесен в украинский парламент.

В Киеве хотят наделить Порошенко правом единолично вводить одобренные ЕС санкции


В случае если Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, Совет Европейского cоюза приняли решение о применении санкций с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, президент Украины единолично принимает решение о применении аналогичных по содержанию санкций в течение одного месяца со дня их применения
- говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной рады.


Также предлагается наделить правом вводить санкции украинский парламент.

Решение о применении, отмене и внесении изменений в санкции принимает Верховная Рада Украины путем принятия соответствующего закона или Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по предложению президента Украины, Кабинета министров Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины
- указано в документе. В действующей редакции закона на это уполномочен только СНБО.

Согласно законопроекту, если решение об ограничительных мерах принимает СНБО, то оно вводится в действие указом президента. На сегодняшний день для это также требуется специальное постановление Верховной рады, принятое депутатами в течение 48 часов после того, как президент подписал указ, передает ТАСС


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 15

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  1. Sergey53 Сегодня, 13:35
    У вас что это самая насущная проблема? У ВАС людей убивают на Донбассе, а вы ни разу не выступили против неё, и только молча собираете ПОЖЕРТВОВАНИЯ на её продолжение. ОЧНИТЕСЬ наконец-то.
    Sergey53
    1. Шура пермский Сегодня, 13:37
      Украинцы достойны своего правительства и правителя…
      Шура пермский
      1. Sergey53 Сегодня, 13:49
        Когда у нас в кремле сидели ЦРУшники вместе с Чубайсом и К, и также впаривали прелести капитализма, мы тоже не дёргались и верили в ЛИБЕРАЛИЗМ, демократию. А в Киеве их, ЦРУшников, было более 150 чел. занимающихся оболваниванием населения. Целый этаж в здании СБУ отведён им. Их работу я видел в Харькове, эксцесс исполнителя их проявил.
        Sergey53
    2. BlombiRus Сегодня, 13:53
      Ну надо же, какие санкционеры. Последний хрен без ложки доедают, а туда же! Стрррашно, Аж жуть! Над нами занесена карающая рука укропитека! Клоуны, да и только.
      BlombiRus
    3. Венд Сегодня, 15:12
      Маразм крепчает. А вот как ЕС и США выступят инициаторами раздела Украины, тогда как? laughing
      Венд
      1. Sergey53 Сегодня, 15:15
        Это вряд ли произойдёт. Инициативу может проявить только Польша.Назло ЕС и чувствуя за спиной США.
        Sergey53
  2. Masya Masya Сегодня, 13:38
    смысл? еще одну закорючку поставить? recourse
    Masya Masya
    1. Джедай Сегодня, 13:56
      Законопроект, который уполномочивает главу государства единолично принимать решение о применении ограничительных мер, если они ранее были одобрены ООН или ЕС, внесен в украинский парламент.

      Главнюка всея Украины хотят ещё больше оглавнючить? what
      Джедай
      1. volodya Сегодня, 14:03
        Цитата: Джедай
        Главнюка всея Украины хотят ещё больше оглавнючить?

        volodya
      2. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:18
        У нашего,тоже, "не мало полномочий"...
        Президентская республика, типа..
        Сибирский цирюльник
    2. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:14
      Наша Гос.Дума, работает эффективнее,Вы полагете??
      Статисты,за деньги,"продвигающие нужные законы"..
      Отличий немного,за исключением количества "упоротых".. (
      Сибирский цирюльник
  3. Александр 3 Сегодня, 13:51
    А порошенке тоже самостоятельно будут вводить санкции?
    Александр 3
  4. Керенский Сегодня, 14:47
    Если Порошенко пойдёт в цари, то он будет Петро I...
    Керенский
  5. Сибирячка Сегодня, 15:10
    Хотят ответственность с себя снять? Петюнчику-то уже все поровну
    Сибирячка
  6. Лексус Сегодня, 18:36
    Пеце стало обидно, что на него никто внимания не обращает. Все с подарками на Новый год, а он опять один на один с бутылкой. Ладно, нам не жалко.
    Лексус
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