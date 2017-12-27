В Киеве хотят наделить Порошенко правом единолично вводить одобренные ЕС санкции

В случае если Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, Совет Европейского cоюза приняли решение о применении санкций с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, президент Украины единолично принимает решение о применении аналогичных по содержанию санкций в течение одного месяца со дня их применения

Решение о применении, отмене и внесении изменений в санкции принимает Верховная Рада Украины путем принятия соответствующего закона или Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по предложению президента Украины, Кабинета министров Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины

Законопроект, который уполномочивает главу государства единолично принимать решение о применении ограничительных мер, если они ранее были одобрены ООН или ЕС, внесен в украинский парламент.- говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной рады.Также предлагается наделить правом вводить санкции украинский парламент.- указано в документе. В действующей редакции закона на это уполномочен только СНБО.Согласно законопроекту, если решение об ограничительных мерах принимает СНБО, то оно вводится в действие указом президента. На сегодняшний день для это также требуется специальное постановление Верховной рады, принятое депутатами в течение 48 часов после того, как президент подписал указ, передает ТАСС