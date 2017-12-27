20:04 27 декабря
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В NASA назвали успешным сотрудничество с Россией по программе МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно сотрудничало с Россией по программе МКС, передает ТАСС заявление директора программы NASA по развитию коммерческих полетов Филипа Макалистера.



Россия была для США очень хорошим партнером в осуществлении программы МКС. Однако США рассматривают доступ в космос как вопрос стратегической важности. Мы намерены обеспечить себе возможность опираться на достижения американской космической отрасли для выполнения этих задач,
сказал Макалистер в интервью французской La Gazette de l'Eco Economie.


Он отметил, что, «прекратив использование американского корабля многоразового использования, США уже тогда стремились к тому, чтобы переходный период (создания носителей) оказался как можно короче».

Через год или два, если все будет успешно продвигаться, мы вновь обретем возможность отправлять людей в космос благодаря нашим партнерам,
заявил представитель NASA, имея в виду американские компании и сотрудничество с западными странами.

На вопрос, не возобновит ли в какой-то момент космическое ведомство создание и использование собственных ракет-носителей, Макалистер ответил:

Это крайне маловероятно. Возможность опереться в этой сфере на частные компании очень выгодна NASA. Благодаря конкуренции цены снижаются, и к тому же все это позволяет NASA сконцентрировать усилия на других целях, таких как Луна и Марс.


При этом он отметил, что «ничто не мешает NASA сотрудничать (в организации полетов на Луну и Марс) с компаниями Space X и Blue Origin».

Однако цели этих фирм отличаются от задач NASA (…). Полагаю, что в данной сфере найдется место для разных компаний-операторов. Места в Солнечной системе хватит всем, к тому же мы сможем помогать друг другу,
добавил Макалистер.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Sergey53 Сегодня, 13:40
    Раз тут у нас с ними всё успешно, так и сделайте им санкции в этой области. Или деньги превыше всего? Так их вы потом сразу в офшоры и загоните,работать на нашу с вами страну они не будут.
    Sergey53
    1. Шура пермский Сегодня, 13:42
      Так объявим им байкот в космической сфере… это вполне аргумент на фоне их криков,мол чего коснется астронавт,то становится американским…
      Шура пермский
      1. Идущий Сегодня, 13:47
        Нам ведь тоже выгодно , не все так просто.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 14:01
          Там, где замешаны деньги, не бывает крайностей типа "чёрное и белое", а существует масса оттенков.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:34
            Там ещё есть много чего интересного , не все мы знаем , можем только догадываться.
            Идущий
          2. Sergey53 Сегодня, 14:41
            В таком случае можно оправдать любой поступок, проступок и всё что угодно.
            Цитата: Джедай
            Там, где замешаны деньги, не бывает крайностей типа "чёрное и белое", а существует масса оттенков.
            Sergey53
            1. Джедай Сегодня, 14:45
              А разве те, кого мы зовём олигархами, этим не занимаются?
              Джедай
              1. Sergey53 Сегодня, 14:47
                Но мы надеюсь их и не поддерживаем, и критикуем власть за их поддержку, а не народа.
                Sergey53
                1. Джедай Сегодня, 14:51
                  Не буду говорить за всех, но я этих вороватых негоциантов точно не поддерживаю.
                  Джедай
                  1. Sergey53 Сегодня, 14:52
                    С вами полностью солидарен в данном случае.
                    Sergey53
        2. starogil Сегодня, 14:03
          Выгодно? Тогда почему пуск в ночь со вторника на среду, с Байконура,
          опять неудачен?
          starogil
          1. Scoun Сегодня, 14:31
            Цитата: starogil
            Выгодно? Тогда почему пуск в ночь со вторника на среду, с Байконура,
            опять неудачен?

            ++ а я то наивный ещё час назад над украинским "Южмашем" типа стебался.
            Scoun
      2. Scoun Сегодня, 14:27
        Цитата: Шура пермский
        Так объявим им байкот в космической сфере… это вполне аргумент на фоне их криков

        Вы уверены?
        Лично у меня впечатление что активно готовится почва к тому что бы опустить репутацию Роскосмоса ниже плинтуса.... я уже про запуски спутников слышать не хочу.
        Когда найдут?

        Потеряна связь с запущенным с Байконура ангольским спутником
        "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации от "Роскосмоса". Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Зенит-2SБ" стартовала с пусковой установки номер 1 площадки номер 45 космодрома "Байконур" с первым ангольским спутником "Ангосат".
        Интерфакс
        12:46

        Я очень надеюсь что всё обойдётся.
        Шаг за шагом матрасники с европейцами, отжимают у нас клиентов. Вот в чём крыса, в страховках, в диверсиях или бардаке?
        Scoun
      3. Yarik Сегодня, 19:06
        Шура пермский
        Так объявим им байкот

        У нас с "байками" не очень. wink В УСА загляденье.
        Yarik
    2. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 18:28
      К сожалению тут наши ничего сделать не могут- станция международная -Вы не можете закрыть доступ Американцам.. Можете конечно прекртаить их доставлять на орбиту, но от этого пострадает только сама станция.. Мы к сожалению кроме МКС вообще ничем не занимаемся. Посмотрите у США сколько межпланетных станций сейчас в Космосе, сколько орбитальных телескопов по исследованию дальнего Космоса. К нашему сожалению они двигают сейчас Космонафтику..
      ALEX_SHTURMAN
      1. Yarik Сегодня, 19:09
        ALEX_SHTURMAN

        К нашему сожалению они двигают сейчас Космонафтику..

        Ну, вот опять."Нафтику" Российские т.н. олигархи "двигают", а они - космонавтику.
        Yarik
  2. dorz Сегодня, 13:40
    Россия была для США очень хорошим партнером

    Уже называют Россию в прошедшем времени.
    dorz
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:44
      "Научили,передали"- на выход..
      Изначально, стратегически проиграли(((
      Зато,кто то заработал.
      У нас,ведь, бизнес!!
      Сибирский цирюльник
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:41
    ...В повседневной жизни,ВСЕ нуждаются,в извозчиках и сантехниках...
    Сибирский цирюльник
  4. MoJloT Сегодня, 13:57
    У Нас очередной триумф!!!
    [quote]С запущенным с Байконура спутником "Ангосат" потеряна связь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме[quote]
    MoJloT
  5. Vadim851 Сегодня, 14:34
    Космос очень сложное дело, здесь действительно нужно сотрудничать, несмотря на политику, в одиночку ни мы ни они не потянем, и чем больше стран объединят усилия - тем скорее будет результат освоения космоса.
    Vadim851
    1. Вадим237 Сегодня, 15:21
      На данный момент, они освоение космоса в одиночку потянут, а вот Роскосмос - нет.
      Вадим237
      1. Vadim851 Сегодня, 15:39
        Но будет сложнее, например двигатели РД-180 им ещё нужны, и пилотируемые запуски, нам же - электронная база в первую очередь, так же скоро и некоторые китайские элементы обоим пригодятся.
        Vadim851
  6. Ромин Сегодня, 16:24
    Только неумные люди из нашего руководства смогли сделать такое:
    Делиться космическими технологиями и гордиться этим!!!
    Без наших технологий МКС не было , как не было бы и многолетних полетов космических станций с ротацией экипажей на постоянной основе.
    Сзеркальте ситуацию, такими технологиями обладало бы США, да нас бы к МКС близко бы не подпустили! Даже за деньги! Максимум туристили бы;)

    Ничего наша власть не ценит своё !
    Безоглядно и бесплатно делится технологиями и взамен стоит с протянутой рукой, надеясь на взаимность от США и Европы. Глупцы!
    Нет никакой единой цели человечества в космосе- есть нормальная конкуренция в освоении космоса! И какая страна больше чего найдёт и освоит , та и будет процветать. А надеяться на взаимность, это .. как по Лаврову... мы озабочены и разочарованы!
    Наивные глупцы не подкрепляющие договоренности юридическими инструментами!
    Ромин
  7. Старый26 Сегодня, 17:55
    Цитата: Ромин
    Без наших технологий МКС не было , как не было бы и многолетних полетов космических станций с ротацией экипажей на постоянной основе.

    А была такая мериканская станция "Скайлэб". Было всего три экипажа. Причем по длительности третий экипаж мы превзошли то ли на "Салюте-3", то ли на "Салюте-4". Американцы сделали ставку на системы типа "Шаттл", мы на орбитальные станции. А технологии создания крупных объектов у американцев были и есть. Большая часть модулей на станции - американские. Вся внешняя арматура (фермы, панели СБ и пр.) - тоже их.
    Единственное, что они добиться - не платить за все самим. Научной аппаратуры в их сегменте на порядок больше, чем у нас. Так что с нами или без были бы и у них годовые полеты...

    Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Зенит-2SБ"

    Вообще-то не "Зенит-2SБ", а "Зенит-3F". Это был четвертый старт этой модификации РН. Кстати, модификации "Зенит-2SБ" вообще не существует. Была модификация "Зенит-2SLБ" ("Зенит-2М") и летала она всего один раз в 2006 году
    Старый26
  8. Dedall Сегодня, 19:55
    Эх, "Мир" жалко! А ещё нужно помнить, что отказ от перевода его на другую орбиту высказал наш Великий и Ужасный. Вот где политика высокого полёта.
    Dedall
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