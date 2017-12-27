В NASA назвали успешным сотрудничество с Россией по программе МКС

Россия была для США очень хорошим партнером в осуществлении программы МКС. Однако США рассматривают доступ в космос как вопрос стратегической важности. Мы намерены обеспечить себе возможность опираться на достижения американской космической отрасли для выполнения этих задач,

Через год или два, если все будет успешно продвигаться, мы вновь обретем возможность отправлять людей в космос благодаря нашим партнерам,

Это крайне маловероятно. Возможность опереться в этой сфере на частные компании очень выгодна NASA. Благодаря конкуренции цены снижаются, и к тому же все это позволяет NASA сконцентрировать усилия на других целях, таких как Луна и Марс.

Однако цели этих фирм отличаются от задач NASA (…). Полагаю, что в данной сфере найдется место для разных компаний-операторов. Места в Солнечной системе хватит всем, к тому же мы сможем помогать друг другу,