В NASA назвали успешным сотрудничество с Россией по программе МКС
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно сотрудничало с Россией по программе МКС, передает ТАСС заявление директора программы NASA по развитию коммерческих полетов Филипа Макалистера.
Он отметил, что, «прекратив использование американского корабля многоразового использования, США уже тогда стремились к тому, чтобы переходный период (создания носителей) оказался как можно короче».
На вопрос, не возобновит ли в какой-то момент космическое ведомство создание и использование собственных ракет-носителей, Макалистер ответил:
При этом он отметил, что «ничто не мешает NASA сотрудничать (в организации полетов на Луну и Марс) с компаниями Space X и Blue Origin».
Россия была для США очень хорошим партнером в осуществлении программы МКС. Однако США рассматривают доступ в космос как вопрос стратегической важности. Мы намерены обеспечить себе возможность опираться на достижения американской космической отрасли для выполнения этих задач,сказал Макалистер в интервью французской La Gazette de l'Eco Economie.
Он отметил, что, «прекратив использование американского корабля многоразового использования, США уже тогда стремились к тому, чтобы переходный период (создания носителей) оказался как можно короче».
Через год или два, если все будет успешно продвигаться, мы вновь обретем возможность отправлять людей в космос благодаря нашим партнерам,заявил представитель NASA, имея в виду американские компании и сотрудничество с западными странами.
На вопрос, не возобновит ли в какой-то момент космическое ведомство создание и использование собственных ракет-носителей, Макалистер ответил:
Это крайне маловероятно. Возможность опереться в этой сфере на частные компании очень выгодна NASA. Благодаря конкуренции цены снижаются, и к тому же все это позволяет NASA сконцентрировать усилия на других целях, таких как Луна и Марс.
При этом он отметил, что «ничто не мешает NASA сотрудничать (в организации полетов на Луну и Марс) с компаниями Space X и Blue Origin».
Однако цели этих фирм отличаются от задач NASA (…). Полагаю, что в данной сфере найдется место для разных компаний-операторов. Места в Солнечной системе хватит всем, к тому же мы сможем помогать друг другу,добавил Макалистер.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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