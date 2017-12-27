Какую скидку попросил у Миллера Президент Молдавии?
Президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллеров. Додон поздравил Миллера с наступающим Новым годом и Рождеством и попросил скидки на газ для Молдавии. Из публикации самого Игоря Додона в соцсети Фейсбук:
Додон сообщает:
Заявление в адрес Миллера о том, что при покупке газа у России по цене в 175 долларов внутри Молдовы граждане платят почти по 380 долларов, выглядит странно. Получается, что сами молдавские власти задирают цены для своих же граждан, и при этом ожидают от России ещё больших скидок...
Понятно, что скидка может быть направлена на поддержку лояльного России президента. Однако при этом возникает вопрос, а предоставит ли скидку в 10-15% «Газпром» рядовому российскому потребителю (который по определение лояльнее любого зарубежного президента), если тот попросит Алексея Миллера в поздравительном письме (встретиться-то рядовому гражданину с главой национального достояния с глазу на глаз вряд ли удастся).
Обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой предоставить Молдове скидку на газ в 10-15% (как для стран ЕАЭС). Стоимость газа для Молдовы за последние годы снизилась более чем в 2 раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя.
Додон сообщает:
Провёл встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обсудили вопросы сотрудничества Молдовы и России в энергетической сфере. Отметил, что отношения между «Газпромом» и Республикой Молдова регулируются договором, подписанным бывшим первом вице-премьером Зинаидой Гречаный в декабре 2006 года, и действующим до 2019 года.
Стоимость природного газа для Молдовы регулируется по особой формуле, согласно которой в настоящее время Молдова платит примерно 175 долларов США за тысячу кубических метров природного газа по сравнению с прошлыми годами, когда наша страна платила почти 400 долларов за тот же объем газа. Вместе с тем, несмотря на то, что в течение нескольких лет цена на газ для Молдовы снизилась более чем в 2 раза, население платит почти 380 долларов за тысячу кубометров. Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя.
Ввиду того, что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения, обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ для Молдовы ещё на 10 - 15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС. Это позволит ещё больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей. Это, в свою очередь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране.
В завершение встречи поздравил Алексея Миллера с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелал ему здоровья и всяческих успехов в новом году.
Обсудили вопросы сотрудничества Молдовы и России в энергетической сфере. Отметил, что отношения между «Газпромом» и Республикой Молдова регулируются договором, подписанным бывшим первом вице-премьером Зинаидой Гречаный в декабре 2006 года, и действующим до 2019 года.
Стоимость природного газа для Молдовы регулируется по особой формуле, согласно которой в настоящее время Молдова платит примерно 175 долларов США за тысячу кубических метров природного газа по сравнению с прошлыми годами, когда наша страна платила почти 400 долларов за тот же объем газа. Вместе с тем, несмотря на то, что в течение нескольких лет цена на газ для Молдовы снизилась более чем в 2 раза, население платит почти 380 долларов за тысячу кубометров. Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя.
Ввиду того, что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения, обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ для Молдовы ещё на 10 - 15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС. Это позволит ещё больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей. Это, в свою очередь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране.
В завершение встречи поздравил Алексея Миллера с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелал ему здоровья и всяческих успехов в новом году.
Заявление в адрес Миллера о том, что при покупке газа у России по цене в 175 долларов внутри Молдовы граждане платят почти по 380 долларов, выглядит странно. Получается, что сами молдавские власти задирают цены для своих же граждан, и при этом ожидают от России ещё больших скидок...
Понятно, что скидка может быть направлена на поддержку лояльного России президента. Однако при этом возникает вопрос, а предоставит ли скидку в 10-15% «Газпром» рядовому российскому потребителю (который по определение лояльнее любого зарубежного президента), если тот попросит Алексея Миллера в поздравительном письме (встретиться-то рядовому гражданину с главой национального достояния с глазу на глаз вряд ли удастся).
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
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