20:06 27 декабря
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Какую скидку попросил у Миллера Президент Молдавии?

Президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллеров. Додон поздравил Миллера с наступающим Новым годом и Рождеством и попросил скидки на газ для Молдавии. Из публикации самого Игоря Додона в соцсети Фейсбук:
Обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой предоставить Молдове скидку на газ в 10-15% (как для стран ЕАЭС). Стоимость газа для Молдовы за последние годы снизилась более чем в 2 раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя.


Додон сообщает:
Провёл встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обсудили вопросы сотрудничества Молдовы и России в энергетической сфере. Отметил, что отношения между «Газпромом» и Республикой Молдова регулируются договором, подписанным бывшим первом вице-премьером Зинаидой Гречаный в декабре 2006 года, и действующим до 2019 года.


Стоимость природного газа для Молдовы регулируется по особой формуле, согласно которой в настоящее время Молдова платит примерно 175 долларов США за тысячу кубических метров природного газа по сравнению с прошлыми годами, когда наша страна платила почти 400 долларов за тот же объем газа. Вместе с тем, несмотря на то, что в течение нескольких лет цена на газ для Молдовы снизилась более чем в 2 раза, население платит почти 380 долларов за тысячу кубометров. Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя.

Ввиду того, что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения, обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ для Молдовы ещё на 10 - 15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС. Это позволит ещё больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей. Это, в свою очередь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране.

В завершение встречи поздравил Алексея Миллера с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелал ему здоровья и всяческих успехов в новом году.


Какую скидку попросил у Миллера Президент Молдавии?


Заявление в адрес Миллера о том, что при покупке газа у России по цене в 175 долларов внутри Молдовы граждане платят почти по 380 долларов, выглядит странно. Получается, что сами молдавские власти задирают цены для своих же граждан, и при этом ожидают от России ещё больших скидок...

Понятно, что скидка может быть направлена на поддержку лояльного России президента. Однако при этом возникает вопрос, а предоставит ли скидку в 10-15% «Газпром» рядовому российскому потребителю (который по определение лояльнее любого зарубежного президента), если тот попросит Алексея Миллера в поздравительном письме (встретиться-то рядовому гражданину с главой национального достояния с глазу на глаз вряд ли удастся).

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
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Комментарии 42

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  1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:58
    ...и ведь даст!!!)))
    НО, чтобы не "терять заложенные деньги" ,поднимет тарифы внутри страны)))
    Политика- бизнес- политика- бизнес...
    Ни конца, ни краю...
    Главное,про опцион,не забыть..
    Сибирский цирюльник
    1. Dimontius Сегодня, 14:03
      Да кто он такой вообще ,что бы просить скидку? Да он президент пустышка! Решил набрать очков для себя в молдавии за счет хорошего отношения с нами. Пусть сначала приструнит хоть кого-нибудь. Его прозвали в Европе пудель Путина, не.... даже пудель умнее него.
      Dimontius
      1. Шура пермский Сегодня, 14:21
        Лучше для села бы скидки сделали,а то всё для иностранцев…
        Шура пермский
        1. Muvka Сегодня, 14:31
          Так у нас и так газ дешевле в разы. Что вам еще нужно?
          Muvka
          1. maxim947 Сегодня, 16:21
            Да кто он такой вообще ,что бы просить скидку? Да он президент пустышка!

            Добавлю: а кто такой Миллер? чтобы принимать такие решения! Он что, этот газ сам напердел?! И им не понижать надо стоимость, а поднимать, раз они такие "крутые" европейцы...
            ЕАЭС еще какой то? интересно какие выгоды Россия получает от этой организации, кроме улыбок и т.п.
            maxim947
      2. RainDragon Сегодня, 14:21
        Мне послышалось, или Додон хочет снизить цену покупки газа и при этом не уменьшать собственную накрутку? Т.е. он и сам наживается, и для молдаван - герой, а за всё платит Газпром? Газпром конечно богатый, но не тупой в доску. Если и давать, то и самим нужно что-то заиметь
        RainDragon
      3. НЕКСУС Сегодня, 15:13
        Цитата: Dimontius
        Решил набрать очков для себя в молдавии за счет хорошего отношения с нами.

        Испортил воздух мозгом и сам не понял как...Додон избран не Парламентом а народом. То есть большинство населения Молдавии за сближение и дружбу с РФ. И скидку он просил не для себя,а для этих самых людей,которые за него и проголосовали. Кстати многие из них жили еще в стране под названием СССР,как и многие россияне.

        Цитата: Dimontius
        Пусть сначала приструнит хоть кого-нибудь

        Еще одна дурость. Молдавия -Парламентская республика.А на сегодняшний день,Парламент в Молдавии проевропейский. Он был сформирован до президентских выборов ,в которых победил Додон. В 18 году будут новые парламентские выборы,исход которых очевиден,-большинство будет за социалистами,лидером которых и является Додон. И до 18 года ,этот действующий парламент пытается максимально испортить жизнь Додону.
        НЕКСУС
        1. Egorovich Сегодня, 15:39
          Согласен с вами полностью, человек просто писал, что бы что то написать, не думая о смысле написанного и не вдаваясь в суть.
          Egorovich
        2. devis Сегодня, 15:40
          Додон поздравил Миллера с наступающим Новым годом и Рождеством и попросил скидки на газ .

          Додон поздравил Миллера с 23 февраля и сказал что поживет в его квартире пол годика ,ну чуть больше,но не более трех лет.
          devis
        3. инструктор батутной зоны Сегодня, 16:51
          1. ***большинство населения Молдавии за сближение и дружбу с РФ***. Не совсем так. Можно поднять абсолютные цифры проголосовавших за Додона и сравнить их числом пришедших на выборы или количеством населения. За Додона проголосовало совсем немного людей.
          2. Я уже писАл здесь, что, несмотря на падение тарифов на покупаемый Молдовой газ, для населения она по-прежнему остается высокой и никак не снижается.
          3. Могу вас заверить, что и после парламентских выборов 18г, при абсолютно любом раскладе в парламенте и вообще, курс Молдавии никак не изменится. Совершенно.
          инструктор батутной зоны
    2. Dedall Сегодня, 19:44
      Уважаемый, какая политика, какой бизнес? Всё себе родимому! Ну и вышележащему... чтобы не снял с кормушки.
      Dedall
  2. Paranoid50 Сегодня, 14:06
    Президент Молдавии попросил у Алексея Миллера скидку на газ
    Хм,тоже мне - новость... Вот если бы наоборот... wassat
    Paranoid50
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:08
      ...газ с наценкой??
      Или нам газ,со скидкой? laughing laughing
      Сибирский цирюльник
  3. Sergey53 Сегодня, 14:06
    Скидка это хорошо, но после установления нормальных отношений с Россией. Скидки и кредиты мы мастера раздавать. Только положительными бонусами от этого пользоваться не можем.
    Sergey53
  4. ul_vitalii Сегодня, 14:07
    Дадут, но власти Молдовы всячески принизят заслугу Додона, а про Россию и говорить не приходится.
    ul_vitalii
  5. ALEXalex Сегодня, 14:11
    Цитата: Dimontius
    Его прозвали в Европе пудель Путина, не даже пудель умнее его

    Он старается для своей страны ... хоть и в парламенте поддержки ему нет, ситуация похожа на США . Народ выбрал президента, парламент его не поддерживает, вот такое двоевластие, вот такой маразм.
    ALEXalex
  6. инструктор батутной зоны Сегодня, 14:14
    Это всё молдаванские штучки. Снижать цену ни в коем случае нельзя. В тексте говорится, что Молдавия покупает газ по $175 за 1000 кубов, а граждане-потребители платят родной Молдавии по $380 за 1000 кубов. Куда идёт разница?
    В карман Плахотнюку, который контролирует российско-молдавское СП "Молдова-Газ". И Додон желает, чтобы его патрон получал ещё бОльшие доходы?
    Опять же в тексте говорится, что за последние годы цена газа для Молдовы снизилась более, чем в 2 раза. Но рядовые потребители, как платили, так и платят. Там ничего не снижается.
    инструктор батутной зоны
    1. To be or not to be Сегодня, 15:18
      21 июля 2017 Парламент Молдовы принял сегодня заявление о выводе российских войск с территории республики. За принятие документа проголосовал 61 депутат (из 101) от правящей коалиции, Либеральной и Либерально-Демократической партии, передаетИнтерфакс.
      Президент Молдовы Игорь Додон "Категорически осуждаю эту очередную провокацию.


      7 декабря. 207года INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял сразу в двух чтениях закон о "запрете российской пропаганды". Он был включен в повестку дня парламента по настоянию фракции правящей в Молдавии Демократической партии.
      Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что если предложенный Демпартией законопроект будет принят, он не подпишет его ни при каких обстоятельствах.
      Может и Приднестровье..а чё ?
      To be or not to be
      1. инструктор батутной зоны Сегодня, 16:52
        Я вообще не понял, зачем это? Ничего нового абсолютно нет.
        инструктор батутной зоны
  7. Masya Masya Сегодня, 14:26
    пусть от ПМР отвяжутся, тогда поговорим...
    Masya Masya
    1. Sergey53 Сегодня, 14:44
      Вся беда в том что мы не можем пользоваться возникающими перед нами ситуациями в нашу пользу. Мы их даже не замечаем.
      Sergey53
  8. Юрий Николаевич Сегодня, 14:31
    Цитата: RainDragon
    за всё платит Газпром?

    За все платим мы, рядовые Россияне.
    Спасибо нашему национальному достоянию.
    Так и хочется национальное достояние назвать анальным достоянием!
    Простите за грубость!
    Юрий Николаевич
  9. Сергей Кожокарь Сегодня, 14:32
    Вопрос в другом, кому эта скидка выгодна. На данный момент, Молдова покупает газ у России приблизительно по 170 долларов за 1000 кубов, а своему населению продаёт по 320 баксов за ту же тысячу кубов.
    Сергей Кожокарь
    1. инструктор батутной зоны Сегодня, 15:30
      Я уже писАл, кому выгодна эта скидка - домнулу Плахотнюку, который контролирует "Молдова-Газ".
      Но я точно знаю, что навар многократно больше: в Молдову газ приходит в магистрали большого давления, а по квартирам (домам) потребителей распределяется по трубам малого давления. А это - две очень большие разницы.
      инструктор батутной зоны
    2. Sergey53 Сегодня, 15:46
      Невыгодна она в первую очередь нам, как продавцу. И не понятно, за что?
      Sergey53
  10. Vard Сегодня, 14:54
    Цена внутреннего потребления для России... около девяносто долларов за тысячу кубов... Это если не учитывать стоимость перекачки газа... которая до Молдовы составляет примерно сорок долларов... Итого разница сорок пять долларов... Уберём НДС.. Получается что газ поставляется практически по себестоимости...
    Vard
    1. Muvka Сегодня, 17:13
      А ничего, что вы говорите цену потребления в России с учетом доставки до дома, а Молдавии - до страны? Надо еще внутри страны до потребителя доставить этот газ. И как вы высчитали доставку и почему вычитаете НДС?
      Muvka
  11. Сергей824 Сегодня, 14:57
    Охренеть ",Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС", "Додон поздравил Миллера с наступающим Новым годом и Рождеством и попросил скидки на газ "! И что из этого следует? Обещать жениться...,ну,все знают. Утром стулья- вечером деньги,это раз. Два,даже если он поздравит собаку Миллера , это не должно влиять на цены и даже если внутри Молдавии цены были бы демократичными. Раз там всем рулит премьер,то пусть он и приползает просить,а то добрый и злой полицейский разыгрывается перед нами!
    Сергей824
  12. Керенский Сегодня, 15:10
    Ну сейчас у Миллера в приёмной очередь из президентов выстроится. Короли, понятно, без очереди.
    Ну хоть ВВП спокойно вздохнёт: Президент? Президент! К Миллеру!.....
    Керенский
  13. razved Сегодня, 15:18
    И.Додон торгует своей "пророссийскостью", а взамен клянчит всякие экономические ништяки, которые, в случае их получения, якобы обеспечат его партии победу на парламентских выборах в 2018 году. Только вот, может он и выиграет, но большинства в парламенте вряд ли наберет и вновь останется в гордой оппозиции. А Молдавия во главе с прозападными подпевалами строевых шагом будет двигаться в Европу...
    razved
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:23
      Цитата: razved
      И.Додон торгует своей "пророссийскостью"

      Уважаемый,он не торгует,а пытается жить с РФ в дружбе. Вам и дружба не надо и плохое отношение к нам вам тоже не нравится. Не будьте беременным на всю голову,не понимая,чего вам надо. С таким отношением как у вас,Россия вообще останется без друзей в СНГ. Нам необходимо заниматься бывшими республиками СССР.Это приоритетно.И выстраивать нормальные отношения с ними нас жизнь заставит. Исходя из того,чего вы написали,что типично для многих россиян,не удивительно,что мы так бездарно профукали Украину,Грузию и тд...
      НЕКСУС
      1. инструктор батутной зоны Сегодня, 16:53
        ....Прибалтику, Молдавию ...
        инструктор батутной зоны
      2. razved Сегодня, 17:00
        Именно торгует... Недаром с самого его избрания президентом говорят о существующих договоренностях между ним и Плахотнюком (если Вы знаете кто это такой) - это первое. И второе, по поводу беременности... этот совет примените к себе и посмотрите на мир без розовых очков...
        razved
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:57
          Цитата: razved
          Плахотнюком (если Вы знаете кто это такой)

          Откуда же мне о нем знать,ведь я живу на Марсе. Чтоб вам было понятнее,уважаемый,я только вернулся из Молдавии. И бываю там очень часто. Так что не надо тут с умным видом сидеть и о чем то глупом рассказывать.
          НЕКСУС
          1. razved Сегодня, 19:03
            Через годик и посмотрим, о глупом или нет. Много тут на сайте горлопанов марсианских...
            razved
            1. НЕКСУС Сегодня, 19:07
              Цитата: razved
              Через годик и посмотрим, о глупом или нет. Много тут на сайте горлопанов марсианских...

              Вот и поглядим, по чем в Одессе рубироид,умник.
              НЕКСУС
              1. razved Сегодня, 19:13
                Вы - очень нервный товарищ. Спокойней надо быть к оппонентам!
                razved
  14. Самогонщик Сегодня, 15:38
    национальное богатство ВЕЛИКОЙ РОССИИ- принадлежит какой-то чудной фирме-Газпром - владельц ФМ_Эхо Москвы. финансъер Коли из Уренгоя. сами слова появляются-СТАЛИНА НА ВАС НЕТ. такое впечатление.что специально готовят ситуацию для новой-кровавой революции-а там в европах и америках только поскуливают от радости-глядя на это.
    Самогонщик
    1. Muvka Сегодня, 17:13
      А у кого находится контрольный пакет акций Газпрома? Скажете, или умолчите?
      Muvka
  15. Антианглосакс Сегодня, 16:24
    Скидка - да не вопрос! Только вся Молдавия в едином порыве должна стать пророссийской и русофильской. Как только увидим, что это так и есть - тогда и о скидках говорить будем.
    Антианглосакс
  16. ustinov.yuri Сегодня, 16:43
    Ну, началось...
    ustinov.yuri
  17. Лексус Сегодня, 18:49
    Удивительно, что в комментариях до сих пор не отметился главный специалист по газу с Восточных Балкан.
    Лексус
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