Какую скидку попросил у Миллера Президент Молдавии?

Обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой предоставить Молдове скидку на газ в 10-15% (как для стран ЕАЭС). Стоимость газа для Молдовы за последние годы снизилась более чем в 2 раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя.

Провёл встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Обсудили вопросы сотрудничества Молдовы и России в энергетической сфере. Отметил, что отношения между «Газпромом» и Республикой Молдова регулируются договором, подписанным бывшим первом вице-премьером Зинаидой Гречаный в декабре 2006 года, и действующим до 2019 года.





Стоимость природного газа для Молдовы регулируется по особой формуле, согласно которой в настоящее время Молдова платит примерно 175 долларов США за тысячу кубических метров природного газа по сравнению с прошлыми годами, когда наша страна платила почти 400 долларов за тот же объем газа. Вместе с тем, несмотря на то, что в течение нескольких лет цена на газ для Молдовы снизилась более чем в 2 раза, население платит почти 380 долларов за тысячу кубометров. Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя.



Ввиду того, что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения, обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ для Молдовы ещё на 10 - 15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС. Это позволит ещё больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей. Это, в свою очередь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране.



В завершение встречи поздравил Алексея Миллера с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелал ему здоровья и всяческих успехов в новом году.