Армия Вьетнама продолжает использовать легендарные "Катюши"

Вьетнамская народная армия продолжает использовать гвардейский реактивный миномет БМ-13 "Катюша". Изображение легендарной техники, производство которой началось за несколько часов до начала Великой Отечественной войны, на днях появилось на вьетнамском новостном сайте baodatviet.vn.Машины, запечатленные во время сезонного технического обслуживания, вызывают интерес не совсем привычным для "Катюши" шасси - стандартный пакет направляющих установлен на трехосный грузовик ЗиЛ-131.Данная модификация имеет обозначение БМ-13НММ, она была принята на вооружение в 1966 году. По сравнению с "Катюшами", смонтированными на шасси ЗиС-151 и ЗиЛ-157, установка на "стотридцатьпервом" имеет более мощный двигатель, в результате чего максимальная скорость достигает 80 км/ч.Количество направляющих и дальность поражения целей у модернизированной установки оставались такими же, как у ранних образцов 40-х гг. Это, разумеется, уже не устраивало командование Советской армии. В результате морально устаревшая техника в 70-е практически полностью была вытеснена более совершенной реактивной системой залпового огня БМ-21 "Град".В дальнейшем БМ-13НММ использовалась как пристрелочные установки в учебных полках реактивных систем залпового огня, как машины запуска мишеней в подразделениях войсковой ПВО. Они активно поставлялись на экспорт, в государства, являвшиеся союзниками СССР. Их до сих пор можно увидеть в ряде стран Африки, Азии и Латинской Америки.По данным военных экспертов, модернизированные "Катюши" активно применялись Вьетнамом во время боевых действий против "красных кхмеров", в ходе операции в Кампучии, а также в скоротечном китайско-вьетнамском конфликте в феврале 1979 года.Несмотря на многолетнюю эксплуатацию, Вьетнамская народная армия, которая известна своим бережным отношением к имеющейся материальной части, судя по всему, пока не собирается отказываться от данных реактивных установок-ветеранов, передает "РГ-Сила"