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Армия Вьетнама продолжает использовать легендарные "Катюши"

Вьетнамская народная армия продолжает использовать гвардейский реактивный миномет БМ-13 "Катюша". Изображение легендарной техники, производство которой началось за несколько часов до начала Великой Отечественной войны, на днях появилось на вьетнамском новостном сайте baodatviet.vn.

Машины, запечатленные во время сезонного технического обслуживания, вызывают интерес не совсем привычным для "Катюши" шасси - стандартный пакет направляющих установлен на трехосный грузовик ЗиЛ-131.

Армия Вьетнама продолжает использовать легендарные "Катюши"



Данная модификация имеет обозначение БМ-13НММ, она была принята на вооружение в 1966 году. По сравнению с "Катюшами", смонтированными на шасси ЗиС-151 и ЗиЛ-157, установка на "стотридцатьпервом" имеет более мощный двигатель, в результате чего максимальная скорость достигает 80 км/ч.

Количество направляющих и дальность поражения целей у модернизированной установки оставались такими же, как у ранних образцов 40-х гг. Это, разумеется, уже не устраивало командование Советской армии. В результате морально устаревшая техника в 70-е практически полностью была вытеснена более совершенной реактивной системой залпового огня БМ-21 "Град".

В дальнейшем БМ-13НММ использовалась как пристрелочные установки в учебных полках реактивных систем залпового огня, как машины запуска мишеней в подразделениях войсковой ПВО. Они активно поставлялись на экспорт, в государства, являвшиеся союзниками СССР. Их до сих пор можно увидеть в ряде стран Африки, Азии и Латинской Америки.

По данным военных экспертов, модернизированные "Катюши" активно применялись Вьетнамом во время боевых действий против "красных кхмеров", в ходе операции в Кампучии, а также в скоротечном китайско-вьетнамском конфликте в феврале 1979 года.

Несмотря на многолетнюю эксплуатацию, Вьетнамская народная армия, которая известна своим бережным отношением к имеющейся материальной части, судя по всему, пока не собирается отказываться от данных реактивных установок-ветеранов, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: http://baodatviet.vn/
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Комментарии 14

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  1. RainDragon Сегодня, 14:13
    Может они и устаревшие, но когда в тебя летит ЭТО, а ты не в бункере - не имеет значения год производства. Плюс техника отработанная и изученная до мелочей.
    RainDragon
    1. sogdy Сегодня, 14:17
      Может, я ошибаюсь, но БМ-13 назывались "Андрюшами". И во Вьетнаме тоже.
      sogdy
      1. Шура пермский Сегодня, 14:24
        Мосинки,к 98 и ли ендфилы образца первой мировой встречаются в боях,так что ничего удивительного
        Шура пермский
      2. avt Сегодня, 14:41
        Цитата: sogdy
        Может, я ошибаюсь, но БМ-13 назывались "Андрюшами". И во Вьетнаме тоже.

        БМ-31, а так - да , цифирьки те же. bully Есть ещё БМ-31-12 .Но это трудно , это надо поисковиком поработать хотя бы на сайте.
        avt
        1. sabakina Сегодня, 16:45
          Насколько я знаю, "Андрюшами" называли установки, которые стреляли с грунта.
          sabakina
  2. Симон Сегодня, 14:15
    Во, Техника! - до сих пор используется в мире, наравне с современными реактивными установками! Наверно можно в книгу Гиннеса занести надо. good
    Симон
  3. Салют Сегодня, 14:16
    в грамотных руках, это серьезное оружие
    Салют
  4. Altona Сегодня, 14:30
    В пионерлагере в 1978 или 79 году, не помню, книжка мне попалась про батарею капитана Флёрова. И про войну, и про знаменитую "Катюшу". Запомнилась фамилия Флёров.
    Altona
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:12
      Евгений, если интересно, то зайдите на сайт www.kers.msk.ru., в раздел "История". Это Центр им. Келдыша, бывший РНИИ, где и была разработана знаменитая "Катюша". Я там работал, когда он назывался еще НИИТП, видел эту легендарное оружие каждый день - на постаменте на территории института. Сайт, правда, выхолощен. Многое в разделе "История" посвящено не самой славной истории института, а работе в 2000-х. Когда, откровенно говоря, достижений особых не было.
      Но, думаю, кое-сто интересное для себя там на сайте сможете найти.
      Офицер запаса
  5. Altona Сегодня, 14:33
    Цитата: Симон
    Во, Техника! - до сих пор используется в мире, наравне с современными реактивными установками! Наверно можно в книгу Гиннеса занести надо.

    ----------------------
    Танк Т-34, танк "Шерман" до сих пор живут как боевые единицы, кстати. Самолеты даже поршневые, не помню какие правда навскидку тоже используются, это в Южной Африке в основном, где горы, сельва, пампасы и бедные, но гордые милисианос с той или другой стороны иногда воюют.
    Altona
  6. Злюка Бобёр Сегодня, 15:30
    Вьетнамцы вообще народ бережливый-есть чему поучиться....
    Злюка Бобёр
  7. den3080 Сегодня, 15:55
    В 1979 году, во время вьетнамо-китайской войны, Вьетнам в полный рост использовал танки Т-34-85
    И вполне успешно.
    den3080
    1. APASUS Сегодня, 19:17
      Цитата: den3080
      В 1979 году, во время вьетнамо-китайской войны, Вьетнам в полный рост использовал танки Т-34-85
      И вполне успешно.

      Есть сведения ,что армия Вьетнама до сих пор использует танки Т-34 и имеют на вооружении порядка 45 шт
      APASUS
  8. слава1974 Сегодня, 19:57
    Несмотря на многолетнюю эксплуатацию, Вьетнамская народная армия, которая известна своим бережным отношением к имеющейся материальной части, судя по всему, пока не собирается отказываться от данных реактивных установок-ветеранов,

    Зачем отказываться? Направляющие , те же рельсы, ломаться не чему. Зил-131 вообще неубиваемая техника.
    Реактивные снаряды можно модернизировать.
    слава1974
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