20:00 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Корветы Балтфлота провели учения в Средиземном море

Экипажи корветов Балтийского флота "Сообразительный" и "Бойкий" выполнили условные ракетные пуски по морским целям в Средиземном море, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Корветы Балтфлота провели учения в Средиземном море


Корабли провели электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Ракетная стрельба выполнялась двумя кораблями одновременно с использованием главного ударного оружия корветов — противокорабельного ракетного комплекса "Уран". После выполнения задачи корабли отработали элементы совместного маневрирования и провели ряд корабельных учений: по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне
— сказал он.


Экипажи также отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили корабельные запасы от научного исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский", накануне вошедшего в акваторию Средиземного моря в рамках океанографического похода.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола" покинул Балтийск 14 октября и вышел в дальний поход. За это время кораблями пройдено более 30000 морских миль.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр 3 Сегодня, 14:46
    Ну пока террористы ещё есть ,то есть по кому и настоящими ракетами шмальнуть.
    Александр 3
    1. dsk Сегодня, 15:02
      Здравствуйте Александр!
      Цитата: Александр 3
      настоящими ракетами
      таким калибром по "воробьям" не стреляют, буду ждать достойные цели. hi
      dsk
  2. san4es Сегодня, 17:25
    Ракетная стрельба выполнялась двумя кораблями одновременно с использованием главного ударного оружия корветов — противокорабельного ракетного комплекса "Уран".

    san4es
Картина дня