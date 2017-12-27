Корветы Балтфлота провели учения в Средиземном море
Экипажи корветов Балтийского флота "Сообразительный" и "Бойкий" выполнили условные ракетные пуски по морским целям в Средиземном море, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
Экипажи также отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили корабельные запасы от научного исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский", накануне вошедшего в акваторию Средиземного моря в рамках океанографического похода.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола" покинул Балтийск 14 октября и вышел в дальний поход. За это время кораблями пройдено более 30000 морских миль.
Корабли провели электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Ракетная стрельба выполнялась двумя кораблями одновременно с использованием главного ударного оружия корветов — противокорабельного ракетного комплекса "Уран". После выполнения задачи корабли отработали элементы совместного маневрирования и провели ряд корабельных учений: по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне— сказал он.
Экипажи также отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили корабельные запасы от научного исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский", накануне вошедшего в акваторию Средиземного моря в рамках океанографического похода.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола" покинул Балтийск 14 октября и вышел в дальний поход. За это время кораблями пройдено более 30000 морских миль.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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