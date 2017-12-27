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Ан-26 совершил испытательную посадку и взлет с обновленного аэродрома Чкаловск

Военно-транспортный самолет Ан-26 Балтийского флота совершил испытательную посадку на военном аэродроме Морской авиации Чкаловск в пригороде Калининграда, где завершаются работы по модернизации воздушной гавани, сообщил в среду официальный представитель флота Роман Мартов.

Ан-26 успешно выполнил испытательную посадку и взлет с обновленной взлетно-посадочной полосы аэродрома. Кроме того, при совершении полета над ней проверялась работа новейших радиотехнических средств аэродрома, навигационного оборудования
- сказал он.

Ан-26 совершил испытательную посадку и взлет с обновленного аэродрома Чкаловск



В облете полосы и аэродрома также были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ Морской авиации флота.

Работы по модернизации аэродрома Чкаловск были начаты в конце 2013 года. Проведена замена существующего покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек. При этом сама ВПП удлинена на 500 м - до 3 100 м, что позволяет принимать воздушные суда любых классов, уточнил Мартов.

Также там построены новые здания и сооружения, обеспечивающие руководство полетами, а также места стоянок самолетов, оборудованы современные линии связи и электропередачи, обновлена водосточно-дренажная сеть. Летное поле реконструированного аэродрома оборудовано современной световой разметкой и радиотехническими средствами.

В эксплуатацию реконструированный аэродром Чкаловск планируется ввести в первой половине 2018 года
- сообщил представитель флота.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 15:01
    По параметра можно любой самолёт принимать... не только АН-26... И это очень хорошо...
    Vard
    1. фигвам Сегодня, 15:12
      При этом сама ВПП удлинена на 500 м - до 3 100 м, что позволяет принимать воздушные суда любых классов, уточнил Мартов.

      Правильно, чтоб искандеры было легче доставлять.
      фигвам
      1. allaykbar Сегодня, 15:24
        думаю в Московской области они не очень нужны
        allaykbar
        1. фигвам Сегодня, 15:34
          Цитата: allaykbar
          думаю в Московской области они не очень нужны

          Для начала статью прочитайте...
          фигвам
          1. Владимир16 Сегодня, 15:47
            Цитата: allaykbar
            думаю в Московской области они не очень нужны

            Однозначно! Ведь Калининград это в Подмосковье, верно? wassat
            Владимир16
            1. Spez Сегодня, 15:52
              Раньше был. в Королёв переименовали.
              Spez
            2. allaykbar Сегодня, 16:48
              мужики, подумал про Чкаловский и не Чкаловск.
              allaykbar
              1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:10
                Что-то про Степь тишина. А ведь в 2017 обещали что там уже будет полк стоять. Новый аэродром новый городок с домами- таунхаусами. По ходу не срослось. А новость про Чкаловск порадовала, особенно РСТО новое. Кстати он в очереди на су35 после Бесовца.
                Рашнэйрфорс
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