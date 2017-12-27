Ан-26 совершил испытательную посадку и взлет с обновленного аэродрома Чкаловск

Ан-26 успешно выполнил испытательную посадку и взлет с обновленной взлетно-посадочной полосы аэродрома. Кроме того, при совершении полета над ней проверялась работа новейших радиотехнических средств аэродрома, навигационного оборудования

В эксплуатацию реконструированный аэродром Чкаловск планируется ввести в первой половине 2018 года

Военно-транспортный самолет Ан-26 Балтийского флота совершил испытательную посадку на военном аэродроме Морской авиации Чкаловск в пригороде Калининграда, где завершаются работы по модернизации воздушной гавани, сообщил в среду официальный представитель флота Роман Мартов.- сказал он.В облете полосы и аэродрома также были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ Морской авиации флота.Работы по модернизации аэродрома Чкаловск были начаты в конце 2013 года. Проведена замена существующего покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек. При этом сама ВПП удлинена на 500 м - до 3 100 м, что позволяет принимать воздушные суда любых классов, уточнил Мартов.Также там построены новые здания и сооружения, обеспечивающие руководство полетами, а также места стоянок самолетов, оборудованы современные линии связи и электропередачи, обновлена водосточно-дренажная сеть. Летное поле реконструированного аэродрома оборудовано современной световой разметкой и радиотехническими средствами.- сообщил представитель флота.