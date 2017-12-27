Как Киев занимается шельмованием при обмене пленными

Сообщается о процедуре обмена пленными, который проводится после согласования деталей обмена между властями Украины и ЛДНР. Речь идёт об обмене по формуле «всех на всех», однако на данный момент заявленное ранее число пленных не соответствуют значению, которое отмечено при обмене. С места событий поступают сообщения, что пока украинской стороне были переданы 74 человека, а ЛДНР – 75 человек.Обмен пленными проводится в так называемой «серой» зоне – между Майорском, находящимся под контролем ВСУ, и Горловкой. Отмечается, что на процедуре обмена пленными присутствуют не только члены СММ ОБСЕ, но и представители Русской православной церкви, при содействии которой и прошли переговоры.Напомним, что изначальный вариант обмена предполагал передачу Киевом 306 пленных республикам Донбасса и передачу республиками Донбасса 74 пленных Киеву. Как видно, свои обязательства представители ЛДНР выполнили в полном объёме, чего нельзя сказать о представителях украинской стороны.Украинская сторона утверждает, что 43 человека вообще «не прибыли» на процедуру, так как ранее якобы были освобождены из мест заключения по причине того, что «отбыли наказание». При этом украинский омбудсмен Валерия Лутковская заявляет, что многие пленные «сами не изъявили желания переходить на неподконтрольные территории Донбасса». И ту же сама г-жа Лутковская отметила, что в отношении целого ряда пленных разрешения на обмен в декабре не получено. По её словам, такое разрешение украинские власти «намерены дать в январе».Таким образом, Киев в очередной раз нарушает договорённости, фактически занимаясь шельмованием формулы «всех на всех», на которую ранее декларативно сам согласился.