20:01 27 декабря
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Как Киев занимается шельмованием при обмене пленными

Сообщается о процедуре обмена пленными, который проводится после согласования деталей обмена между властями Украины и ЛДНР. Речь идёт об обмене по формуле «всех на всех», однако на данный момент заявленное ранее число пленных не соответствуют значению, которое отмечено при обмене. С места событий поступают сообщения, что пока украинской стороне были переданы 74 человека, а ЛДНР – 75 человек.

Обмен пленными проводится в так называемой «серой» зоне – между Майорском, находящимся под контролем ВСУ, и Горловкой. Отмечается, что на процедуре обмена пленными присутствуют не только члены СММ ОБСЕ, но и представители Русской православной церкви, при содействии которой и прошли переговоры.

Напомним, что изначальный вариант обмена предполагал передачу Киевом 306 пленных республикам Донбасса и передачу республиками Донбасса 74 пленных Киеву. Как видно, свои обязательства представители ЛДНР выполнили в полном объёме, чего нельзя сказать о представителях украинской стороны.


Как Киев занимается шельмованием при обмене пленными


Украинская сторона утверждает, что 43 человека вообще «не прибыли» на процедуру, так как ранее якобы были освобождены из мест заключения по причине того, что «отбыли наказание». При этом украинский омбудсмен Валерия Лутковская заявляет, что многие пленные «сами не изъявили желания переходить на неподконтрольные территории Донбасса». И ту же сама г-жа Лутковская отметила, что в отношении целого ряда пленных разрешения на обмен в декабре не получено. По её словам, такое разрешение украинские власти «намерены дать в январе».

Таким образом, Киев в очередной раз нарушает договорённости, фактически занимаясь шельмованием формулы «всех на всех», на которую ранее декларативно сам согласился.

Использованы фотографии: Lb.ua
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Комментарии 35

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  1. Vard Сегодня, 16:13
    Ни чего нового про Киев мы не узнали.. Как были не адекватными ... Так и остались...
    Vard
    1. Шура пермский Сегодня, 16:24
      хоть обмен не сорвали,уже молодцы,а что киев разведёт,это было ясно сразу-еврей заплакал,хохол родился...
      Шура пермский
    2. Идущий Сегодня, 16:26
      Таким образом, Киев в очередной раз нарушает договорённости, фактически занимаясь шельмованием формулы «всех на всех», на которую ранее декларативно сам согласился.


      Все это предполагали и вскоре мы услышим их бравурные заверения , как они сепаров обманули.
      Идущий
      1. gm9019 Сегодня, 16:54
        Цитата: Идущий
        Все это предполагали и вскоре мы услышим их бравурные заверения , как они сепаров обманули.

        Живы ли эти "неявившиеся", вот вопрос. Или это местные, которых они в спешке нахватали...
        gm9019
        1. igor67 Сегодня, 16:57
          Цитата: gm9019
          Цитата: Идущий
          Все это предполагали и вскоре мы услышим их бравурные заверения , как они сепаров обманули.

          Живы ли эти "неявившиеся", вот вопрос. Или это местные, которых они в спешке нахватали...

          смотрю сейчас украинские новости,вывели из камер пленных и некоторые отказываются возвращаться
          igor67
          1. Шмель_3 Сегодня, 17:09
            igor67 Сегодня, 16:57
            Вы хотите сказать, что они хотят вернуться в камеру?
            Шмель_3
            1. igor67 Сегодня, 17:27
              Цитата: Шмель_3
              igor67 Сегодня, 16:57
              Вы хотите сказать, что они хотят вернуться в камеру?

              возможно его семья живёт не в лднр,поэтому остаются
              igor67
              1. Шмель_3 Сегодня, 17:35
                igor67 Сегодня, 17:27
                Спорный вариант ответа. Скорее всего - подставные лица, под видом пленных или "накачали" чем-то.
                Шмель_3
                1. катана Сегодня, 17:56
                  Цитата: Шмель_3
                  igor67 Сегодня, 17:27
                  Спорный вариант ответа. Скорее всего - подставные лица, под видом пленных или "накачали" чем-то.

                  Ситуация уже начинает напоминать как противостояние в Берлине ,разделенном на западный и восточный секторы - в восточный сектор Берлина к коммунистам никто не хотел вернуться ни тушкой,ни чучелом.На свете все невозможно сфальсифицировать - рано или поздно все всплывает на поверхность.Почему то на сайте не говорится ,что из Донбасса на Украину бежало около 2 миллионов человек!
                  катана
              2. 30 вис Сегодня, 18:08
                Цитата: igor67
                возможно его семья живёт не в лднр,поэтому остаются
                -------Думаю так же . Семьи живут на Украине .. и плюс очевидно угрозы родным - жёнам ,детям , родителям . СБУ поработало ! Всё старо ,как мир ! Шантаж и угрозы . И ,конечно пряник ...
                30 вис
          2. Geisenberg Сегодня, 17:25
            Цитата: igor67
            Цитата: gm9019
            Цитата: Идущий
            Все это предполагали и вскоре мы услышим их бравурные заверения , как они сепаров обманули.

            Живы ли эти "неявившиеся", вот вопрос. Или это местные, которых они в спешке нахватали...

            смотрю сейчас украинские новости,вывели из камер пленных и некоторые отказываются возвращаться


            Так я прям и поверю, что человек по своей воле захочет в клетке сидеть. Много есть способов сделать так чтоб люди что-то говорили на камеру.
            Geisenberg
  2. Шмель_3 Сегодня, 16:14
    Блин! Ну когда же поймут, что с киевской хунтой договориться невозможно! Не будут они выполнять ни одного договора!
    Шмель_3
    1. катана Сегодня, 18:03
      Цитата: Шмель_3
      Блин! Ну когда же поймут, что с киевской хунтой договориться невозможно! Не будут они выполнять ни одного договора!

      Азербайджанец - вам то что с того - смогут ли русские договориться с украинцами или нет?Я вот по известной причине недолюбливаю вашу азербайджанскую власть,но я не позволяю себе навешивать на вашу власть ярлыки - ханство,паханат и прочее.Если бы Азербайджан был передовым демократическим государством,то я бы понял ваше определение ,которое вы навесили на власти Украины - хунта.
      катана
    2. LSA57 Сегодня, 18:31
      Цитата: Шмель_3
      Блин! Ну когда же поймут, что с киевской хунтой договориться невозможно! Не будут они выполнять ни одного договора!

      а, что делать??? пленных ведь надо освобождать. тут с самим чёртом на сделку пойдёшь
      LSA57
  3. собаковод Сегодня, 16:14
    Кто бы сомневался. К тому же, всё было ранее озвучено "комментаторами" с той стороны в комментариях к новости в RT
    собаковод
  4. assa67 Сегодня, 16:15
    это ни в какие ворота не идет.......укропы воруют людей с "подконтрольный"территорий.якобы сепаратистов а на возврат не идут...видимо,некого...запытали
    assa67
  5. Дормидонт Сегодня, 16:18
    Ай яй яй... Какая неожиданность... Какие нечестные фашисты... Кто бы мог подумать...
    Дормидонт
  6. Masya Masya Сегодня, 16:26
    вот что у краина делает на "отлично", так шельмовать! врать и изворачиваться!
    Masya Masya
    1. LSA57 Сегодня, 18:32
      Цитата: Masya Masya
      вот что у краина делает на "отлично", так шельмовать! врать и изворачиваться!

      и предавать. мазепа герой у них. пример для подражания
      LSA57
      1. Masya Masya Сегодня, 18:44
        а в попрошайничестве впереди планеты всей! господи прости, сколько у них "талантов"!!! живи и радуйся! wink
        Masya Masya
        1. LSA57 Сегодня, 18:58
          Цитата: Masya Masya
          а в попрошайничестве впереди планеты всей!

          они уже геномодифицировались
          LSA57
  7. Sergey53 Сегодня, 16:30
    Что они могут представить к передаче? Если вышеуказанных людей или убили, или покалечили до такой степени что боятся их представлять.Потому и переносят сроки, меняют фамилии, ловят на улице и везут на обмен. А теперь, когда ещё и передали укропских пленных так теперь ещё ждать будут до смены нынешнего режима. Неужели нельзя понять что они из себя представляют? Они сейчас ржут там у себя . Ведь аналогичное уже было не один раз, что надо ещё сделать, чтобы понять за кого нас там держат?
    Sergey53
    1. LSA57 Сегодня, 18:34
      Цитата: Sergey53
      что надо ещё сделать, чтобы понять за кого нас там держат?

      ваши предложения, что надо сделать чтобы они так не делали и вернули всех пленных? предлагайте, очень любопытно будет послушать. или блаблабла для лайка?
      LSA57
  8. максим1987 Сегодня, 16:30
    безнаказаность рождает вседозволеность request
    максим1987
  9. КРАТ Сегодня, 16:36
    Перемога однако на лицо , хунтята всех своих пленных забрали а ополченцы нет , как остальных теперь вызволить , на кого менять ? Развели как лохов.
    КРАТ
  10. Laksamana Besar Сегодня, 16:47
    На другом сайте читал, что обмен был между ЛНР и украиной, теперь должен быть между ДНР и имяже.
    ...процедура верификации обмениваемых Луганском и Киевом лиц проходила на украинской стороне в районе КПП «Майорское». Как передает корр. ДАН, находящийся на блокпосту ВСУ, для проверки документов была установлена специальная палатка. В нее заводили людей группами до 10 человек. За процессом наблюдали омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева, представители ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.
    По словам Кобцевой, из 75 человек, заявленных ЛНР в списки на обмен, двое отказались возвращаться в Республику и остались на подконтрольной Киеву территории. Таким образом на блокпост ДНР выехали 73 сторонника Луганской Народной Республики.
    Ожидается, что в скором времени начнется процедура обмена между ДНР и Украиной.
    Laksamana Besar
  11. sabakina Сегодня, 16:54
    Я не понимаю, сразу нельзя было догадаться обменивать 1 к 4? Сколько в процентом отношении Украина вернула, столько и получила бы.
    sabakina
    1. Идущий Сегодня, 17:57
      Вячеслав , приветствую! hi , это международная практика - " всех на всех" , причем практика на крови , когда , в таких конфликтных ситуациях , устанавливались квоты , начинался захват заложников и дальше полный беспредел.
      Идущий
    2. LSA57 Сегодня, 18:36
      Цитата: sabakina
      Я не понимаю, сразу нельзя было догадаться обменивать 1 к 4?

      так договор был всех на всех
      LSA57
  12. voronbel53 Сегодня, 16:58
    ...незачем было освобождать безвозмездно около тысячи пленных хохлоурок после котлов в 14-15 годах, а то теперь они вопят,- вот, мы должны 306, а ЛДНР всего 74 пленных. Так и будет,- никогда по-нормальному хохлы не будут выполнять соглашения, если по-любому эти положения ЛДНР будут выполнять. А тем более этих "героев" возвращать окраине не очень то и хочется,- выплачивай им льготы, чествуй героев, а это всё денежки, которые там уже все поделили меж собой,- нет денег и нет желания, о чём тут говорить...
    voronbel53
  13. Пленник Сегодня, 17:09
    Могли просто не дойти, после бесед с "правоохранителями". А некоторых могли и в чистую замордовать. Бандерва тА ещё гестапо.
    Пленник
  14. igorra Сегодня, 17:11
    Половину не отдавать, до тех пор пока не привезут отказавшихся и отсидевших, в крайнем случае ближайших родственников, для подтверждения. Когда уже мы поймём, что против нас шулера с краплёными картами? Такие люди не поймут, пока не сунешь кулаком в морду.
    igorra
  15. Swar Сегодня, 17:18
    Всем кто возвращается из плена,здоровья и силы! Дома ждут и молятся за Вас!
    Swar
  16. Laksamana Besar Сегодня, 18:41
    В конечном итоге передали 237 человек из 306.
    Laksamana Besar
  17. senima56 Сегодня, 19:25
    "Занимается шельмованием"? А вы чего ожидали? Хохлы же!!!
    senima56
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