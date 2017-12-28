08:18 28 декабря

Тиллерсон просит российских военнослужащих вернуться в состав СЦКК на Донбасс

В Госдепе США, который неоднократно требовал «вывести российских военнослужащих с территории Украины», отметились обращающим на себя особое внимание заявлением. Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России нужно вернуть офицеров в состав миссии СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня). Напомним, что вывод российских офицеров из состава этой миссии состоялся несколько дней назад.

РИА Новости приводит официальное заявление Госдепа:
Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия.


Тиллерсон просит российских военнослужащих вернуться в состав СЦКК на Донбасс



Такая просьба поступила от Тиллерсона в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе телефонного разговора. Нужно отметить, что ранее с аналогичными просьбами в адрес властей Российской Федерации обращались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Получается, что западные лидеры настаивают на вводе российских военнослужащих на территорию Украины? Значит ли это, что в скором времени просьба о вводе российских военнослужащих поступит и от самих украинских властей? Или их вообще никто не собирается спрашивать...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 06:27
    Попросите сначала руину чтобы та попросила...И что бы просила "правильно" с брюками одетыми ширинкой назад!Хотя ..тьфу..кто на ЭТО позарятся..Наверное те же немцы с французиками..
    210окв
    1. Serg Koma Сегодня, 06:55
      Россию называют "агрессором", Польша, Франция, Германия, теперь и матрасники просят "агрессора" вернуться.... Или что то курят, или шлют намеки : " вернитесь и в Киев - бардак достал, мочи уже нет лицемерить" laughing
      Serg Koma
      1. Reptiloid Сегодня, 07:53
        Пусть сами разгребают свои отходы!!!!
        Reptiloid
  2. 32363 Сегодня, 06:29
    послушай женщину и сделай наоборот
    32363
    1. 210окв Сегодня, 06:33
      Рекс стал женщиной?Неудивительно что Трамп напрягся...
      Цитата: 32363
      послушай женщину и сделай наоборот
      210окв
    2. рюрикович Сегодня, 06:47
      а потом переверни её и сделай,как она хочет wink
      рюрикович
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:30
    Он нам не авторитет! В ответ его нужно просто послать самому в их колонии с повязочкой "миротворец "побыть на линии разгроничения !Хотя янки там будут с повязками на которых будет надпись "миратварец " wassat ибо такими они себя и считают!
    Геркулесыч
  4. КОН Сегодня, 06:36
    Введите, выведите,введите,выведите,прям действия сексуального характера, украине это нравится...)))))
    КОН
  5. изя топ Сегодня, 06:41
    определитесь уже-вывести или ввести request
    изя топ
    1. Александр 3 Сегодня, 06:43
      И так много раз?
      Александр 3
      1. 210окв Сегодня, 06:45
        Только не наших военных..
        Цитата: Александр 3
        И так много раз?
        210окв
    2. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:51
      Им процесс нравится, а не результат. Так что эта музыка будет вечной.
      Ушлый_башкорт
  6. Uncle Lee Сегодня, 06:41
    России нужно вернуть офицеров в состав миссии СЦКК
    Значит недоверяют укронацикам, раз просят наших приглядывать за ними !
    Uncle Lee
  7. Александр 3 Сегодня, 06:45
    Отношение к нашим военнослужащим должно быть уважительным.Пусть хохлы хамят матрасникам
    Александр 3
  8. Комментарий был удален.
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:21
    Тиллерсон просит
    Все же странный народ американские политики. Раздувают на Украине пожар, с их молчаливого согласия была создана отвратительная обстановка вокруг наших представителей. А теперь вернитесь. Может уже сразу уговорить ДЛНР сдаться на милость укронацикам?
    rotmistr60
  10. SOF Сегодня, 07:42
    ...стОит, мне кажется, откликнуться на их просьбу и ввести военнослужащих ВС РФ в СЦКК, но в расширенном формате.
    В самый раз подойдет 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия...
    Все стволы "самой боеспособной армии европы" будут молчать как мышки...
    SOF
  11. ALLxANDr Сегодня, 07:46
    Наверняка хотят сделать провокацию с нашим контингентом. И второе, что пришло на ум - это не про этих ли военных все время пишет западная пресса??? Тогда правильно сделали, что вывели. Российских войск на Донбассе нет и не было.
    ALLxANDr
  12. Чичиков Сегодня, 07:54
    Вывод российских офицеров из миссии получил обратный эффект!
    Резко снизились возможности оставшейся части миссии передвигаться там "где хочу".
    Снизилась информационная подпитка, о действиях российских представителей, в пользу ДЛНР.
    На своей территории, ДНР и ЛНР в одностороннем порядке ввела в миссию своих представителей и не считаться с этим, нет правовых механизмов.
    В случае осложнений уСраина лишилась возможности не только быстро вывести из под удара своих карателей, но и захватить "престижных заложников".
    "Если тебя хвалит враг — значит ты совершил глупость", Август Бебель
    Чичиков
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