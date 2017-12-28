Тиллерсон просит российских военнослужащих вернуться в состав СЦКК на Донбасс

Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия.

В Госдепе США, который неоднократно требовал «вывести российских военнослужащих с территории Украины», отметились обращающим на себя особое внимание заявлением. Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России нужно вернуть офицеров в состав миссии СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня). Напомним, что вывод российских офицеров из состава этой миссии состоялся несколько дней назад. РИА Новости приводит официальное заявление Госдепа:Такая просьба поступила от Тиллерсона в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе телефонного разговора. Нужно отметить, что ранее с аналогичными просьбами в адрес властей Российской Федерации обращались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.Получается, что западные лидеры настаивают на вводе российских военнослужащих на территорию Украины? Значит ли это, что в скором времени просьба о вводе российских военнослужащих поступит и от самих украинских властей? Или их вообще никто не собирается спрашивать...