20:41 28 декабря

Подрядчик космодрома Восточный арестован за получение взятки

Главный инженер фирмы, работавшей на космодроме Восточный в Приамурье, арестован по обвинению в получении взятки в 1 миллион рублей, передает РИА Новости.



Как сообщили в региональном управлении СК РФ, речь идет о гражданине Варганове, бывшем главном инженере организации, выполнявшей работы на Восточном.


По версии следствия, обвиняемый, обладая полномочиями по подписанию первичных учетных документов, в период с июля по сентябрь 2015 года получил взятку в размере 1 миллиона рублей от руководителя одного из предприятий-подрядчика, осуществлявшего строительство объектов на космодроме Восточный, за беспрепятственное подписание акта выполненных работ,
говорится в релизе Следственного комитета.

В СК уточнили, что мужчина был задержан в Москве, обвинение ему предъявили в Благовещенске, по ходатайству следствия он взят под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в крупном размере».

«Находясь на свободе, обвиняемый Варганов А.Ю. может беспрепятственно встречаться со свидетелями по уголовному делу, попытаться убедить их в необходимости дачи заведомо ложных показаний, разработать версии, чтобы направить ход расследования по ложному пути», – говорится в сообщении.

Обвиняемый останется под стражей до 26 февраля, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. собаковод Сегодня, 10:07
    Может, пора уже более действенные меры применять?
    собаковод
    1. 210окв Сегодня, 10:08
      Это не ИХ метод...Я имею в виду Кремль.Их метод-отвести "своих"
      от возмездия.Ну в крайнем случае разрешить суду дать только по минимуму..
      Цитата: собаковод
      Может, пора уже более действенные меры применять?
      210окв
      1. Dimy4 Сегодня, 10:19
        Это не ИХ метод...Я имею в виду Кремль

        Новую работенку подыщут. Не пыльную.
        Dimy4
        1. BlackMokona Сегодня, 11:41
          Человек всего 1 миллион украл, таких ждёт строгое возмездие. Вот украл бы десяток другой миллиардов, вот таких специалистов верхушка любит и хранит
          BlackMokona
        2. Sergey53 Сегодня, 13:05
          Не удивлюсь если либерал единорос. Они все там на подбор, и с ними их Чубайс родной.
          Sergey53
        3. Лексус Сегодня, 19:22
          В сфере госконтрактов "рука руку моет" - найдут "стрелочника", "повесят" всё и посадят. Из своих никто не пострадает.
          Лексус
      2. катана Сегодня, 10:52
        Форумчанин под ником 210 окв опять обвинит меня в подрывной деятельности против столь любимой им России,но молчать о другом досадным инциндентом,случившимся буквально на днях ,я не буду ,несмотря на всю абструкцию,которую ,я заранее это предвижу,устроят мне форумчане,тем более,что сайт Военное Обозрение не выдает эту инфу .Так вот,запущенный в ночь на 27 декабря ангольский спутник не вышел на связь.
        Потеряна связь со спутником "Ангосат",который был запущен с Байконура в ночь на среду.
        Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме,ангольский спутник перестал выходить на связь после выхода на орбиту."Ангосат" изготовлен в России по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы.
        Предполагалось,что аппарат будет находиться на геостационарной орбите и обеспечит вещание на территории всей Африки.
        Отмечу,что Роскосмос возлагал на данный запуск много надежд,ведь в случае удачи российской компании удалось бы на время догнать по количеству удачных запусков спутников на орбиту лидера отрасли - американскую компанию Space -X.
        Ну что тот сказать - возлагали на вась большие надежды ваши же африканские братья,даже сам спутник заказали в России ,а вы о ветили им ЧЕРНОЙ неблагодарностью. wassat
        катана
        1. Deadушка Сегодня, 11:41
          Цитата: катана
          ,я заранее это предвижу,устроят мне

          За Вами уже выехали.
          Вещи можете не собирать. bully
          Deadушка
        2. groks Сегодня, 11:47
          Не беспокойтесь - африканские братья. Рогозин уже во всём разобрался - азимут не тот.
          groks
      3. akribos Сегодня, 11:04
        Какой то детский сад, 1млн? И что не понравилось заявителю? Подпись кривая? )))
        akribos
      4. Ныробский Сегодня, 12:07
        Цитата: 210окв
        Это не ИХ метод...Я имею в виду Кремль.Их метод-отвести "своих" от возмездия.Ну в крайнем случае разрешить суду дать только по минимуму..
        Улюкаев получил 8 лет отсидки и 150 млн. рублей штрафа. Это наверное и есть тот самый "минимум" который вы озвучили? Ну-у так, чисто по свойски winked
        Ныробский
      5. dubovitsckij.viktor Сегодня, 12:30
        Цитата: 210окв
        Это не ИХ метод...Я имею в виду Кремль.Их метод-отвести "своих"
        от возмездия.Ну в крайнем случае разрешить суду дать только по минимуму..
        Цитата: собаковод
        Может, пора уже более действенные меры применять?

        "Отвести от своих" можно более действенно, не допуская утечки в информационные каналы .
        Похоже, наоборот-берутся за жульё по-настоящему.
        Но для этого прежде нужно оздоровить само следствие. А это делается многократными заменами и устранениями гнили. Гангрену лечат многократной сменой всей крови в живом ещё организме. Хорошо, если это не предвыборная работа, а начало постоянной. Хочется в это верить.
        dubovitsckij.viktor
    2. Teberii Сегодня, 10:09
      Действенные меры-это когда вора за руку ловят, а не потом .
      Teberii
      1. dubovitsckij.viktor Сегодня, 12:32
        Цитата: Teberii
        Действенные меры-это когда вора за руку ловят, а не потом .

        Если вы только пожелали порыться в чужом кармане, вас уже можно....? Или о себе вы будете говорить иное?
        Судят не за желания. Судят за совершённое.
        dubovitsckij.viktor
    3. jolly deckhand Сегодня, 10:10
      Такие меры?Хорошо бы,да только ворон ворону глаз не выклюет у нас........
      jolly deckhand
      1. Ныробский Сегодня, 12:11
        Цитата: jolly deckhand
        Хорошо бы,да только ворон ворону глаз не выклюет у нас........

        На медни, обвинительным приговором, закончился суд над бывшим министром экономического развития России А.Улюкаевым. Вчерась, начался суд над бывшим главой республики Коми В.Гайзером. Это по вашему просто нормальные пацаны из обычной трудовой семьи, которые намозоленными руками, кровью и потом, на кусок хлеба и т.д.....(продолжите сами)..
        Ныробский
        1. Рязанец87 Сегодня, 12:23
          Нет. Это пацаны, которые проиграли в драке за бюджетное корыто нескольких влиятельных групп верхушки РФ. Не поделились, не сориентировались вовремя.
          Бандиты регулярно убивают друг друга (даже внутри сообществ) по ряду причин. Но борьба с преступностью в эти причины не входит.
          Рязанец87
    4. Topotun Сегодня, 10:32
      Как в Китае, к стенке прислонять.
      Topotun
    5. den3080 Сегодня, 11:25
      Взят под стражу, то есть помещён в СИЗО, то есть в тюрьму. За взятку в 1 миллион рублей.
      А господин Улюкаев жил себе дома, всё время следствия и судебного разбирательства, то есть не в тюрьме.
      За взятку в 2 миллиона долларов, то есть размер в 120 раз больше!!!
      А госпожа Васильева не просто жила дома, но и снимала видеоклипы, посещала салоны красоты и бутики... за гораздо большие, просто огромные деньги, в 30-40 раз больше, чем Улюкаев.
      А господин Сердюков - непосредственный «бенефециар» хищений, в которых ему помогала г-жа Васильева, вообще ни секунды не сидел нигде, даже дома.

      Тренд понятен, как говорится: бери больше - кидай дальше, пока летит - отдыхай.
      Позорище так-то.
      den3080
      1. Ныробский Сегодня, 12:18
        Цитата: den3080
        А господин Улюкаев жил себе дома, всё время следствия и судебного разбирательства, то есть не в тюрьме.
        А куда ему бежать? Пять или шесть спиногрызов дома.
        Цитата: den3080
        А госпожа Васильева не просто жила дома, но и снимала видеоклипы, посещала салоны красоты и бутики... за гораздо большие, просто огромные деньги, в 30-40 раз больше, чем Улюкаев.
        Было дело. И ведро с золотом тоже было. Болела наверное клаустрофобией.
        Цитата: den3080
        А господин Сердюков - непосредственный «бенефециар» хищений, в которых ему помогала г-жа Васильева, вообще ни секунды не сидел нигде, даже дома.

        У него как никак а статус.....Награждён из рук Д.Медведева звездой Героя России. Низя его на нары паковать.
        Цитата: den3080
        Позорище так-то.
        Да ладно. Лет 15 назад вообще не было ни арестов ни посадок, а тут тенденция однако стала наблюдаться.
        Ныробский
        1. den3080 Сегодня, 13:36
          Да. Наверное вы правы..
          Ретроспективный, так сказать, тренд не является репрезентативным.
          Потому что на сегодняшний день есть уже Гайзер, Торлопов, Белых, Хорошавин, Захарченко, Реймер и немало других персонажей... на разных этапах процесса...ммм... отправления правосудия.
          Вот и глянем.
          den3080
    6. keeper03 Сегодня, 13:10
      Например пальцы рубить или руки, для начала ! hi
      keeper03
      1. Ныробский Сегодня, 13:32
        Цитата: keeper03
        Например пальцы рубить или руки, для начала ! hi

        Не рационально. Руки могут пригодиться на народных стройках. А вот имущество надо изымать до остатка в утверждённый прожиточный минимуи - и пусть себе ни в чём не отказывают. hi
        Ныробский
  2. Teberii Сегодня, 10:07
    Кто интересно проговорился и если знали так почему сразу не арестовали.
    Teberii
    1. коноправ Сегодня, 10:12
      В 15 году план по раскрытию уже был выполнен. Держали в резерве.
      коноправ
      1. Ныробский Сегодня, 12:25
        Цитата: коноправ
        В 15 году план по раскрытию уже был выполнен. Держали в резерве.
        Нет. При чём тут план? Написано же по русски - "По версии следствия...(далее по тексту)..." Стало быть информация получена гораздо позже 2015 года, после чего была Отработана в рамках дела предварительной оперативной проверки, в ходе чего были получены достаточные основания для ареста и возбуждения уг.дела. Это только в сериале про Каменскую, всё за теле.час раскрывается, а оперативная работа - та ещё рутина. Главное тут - это неотвратимость наказания. Достали мздоимца через 2 года.
        Ныробский
        1. коноправ Сегодня, 12:27
          Странно.... взрослый человек и верит написанному....
          коноправ
          1. Ныробский Сегодня, 12:47
            Цитата: коноправ
            Странно.... взрослый человек и верит написанному....
            Понимаете сударь, дело в том, что оперативно-розыскная деятельность мне знакома не по фильмам, а из практики. Дела по экономическим преступлениям, относятся к сложным поскольку круг лиц имеющих доступ "к телу" весьма ограничен, а спугнуть "тело" что бы оно подалось в бега, можно на раз-два, что потом приведёт к увеличению срока реализации дела, подачу в розыск как федеральный, так и по линии Интерпола . Или вы думаете, что взятки даются исключительно помеченными купюрами, прилюдно и громогласно, в присутствии оперов и прокуроров? Вроде взрослый человек... request
            Ныробский
            1. коноправ Сегодня, 13:10
              Просто когда уволился, пришлось работать в службе безопасности. Так вот перед праздником на столе главы фирмы вседа лежали кучки пригласительных по предназначению - " крыша", " менты", "администрация", " зарубежные гости" и т. д. И вся эта шайка - лейка общалась и решала проблемы друг друга в банях, охотничьих домиках и на рыбалках с девочками. Все всё про всех прекрасно знают. И пока сверху не поступит команда , никто никого не трогает. Вот сейчас налоговая служба прислала уведомления о взыскании налога на автомобили. Причем всем владельцам одного и того же автомобиля за 10 -15 лет. Все прекрасно понимают неправомерность этих деяний, связанных со злоупотреблением служебным положением, но и прокуроры и следователи будут молчать, пока не поступит команда сверху. А она не поступит, ибо Государству нужны деньги. Сильно нужны,а с кого брать кроме как с " рядовых граждан" . Так что не приходится верить написанному.
              коноправ
              1. Ныробский Сегодня, 13:36
                Цитата: коноправ
                Вот сейчас налоговая служба прислала уведомления о взыскании налога на автомобили. Причем всем владельцам одного и того же автомобиля за 10 -15 лет. Все прекрасно понимают неправомерность этих деяний

                Амнистия налоговая вышла. Долги граждан по налогам не уплаченные до 1 января 2015 года - списаны в размере 58 млрд. рублей. А вот с 1.01.2015 и по сей день - это надо выплатить. Как то так...
                Ныробский
                1. коноправ Сегодня, 13:50
                  Ничего никуда не вышло. У меня на столе требования уплатить налог на проданные десять и восемь лет автомобили.
                  коноправ
                  1. Ныробский Сегодня, 13:55
                    Цитата: коноправ
                    Ничего никуда не вышло. У меня на столе требования уплатить налог на проданные десять и восемь лет автомобили.

                    Вот тут ознакомьтесь hi http://medio-news.ru/mashtabnaya-nalogovaya-amnis
                    tiya-v-2018-podrobnaya-informaciya-glavnye-novost
                    i/
                    Ныробский
              2. Ныробский Сегодня, 13:42
                Цитата: коноправ
                Так вот перед праздником на столе главы фирмы вседа лежали кучки пригласительных по предназначению - " крыша", " менты", "администрация", " зарубежные гости" и т. д. И вся эта шайка - лейка общалась и решала проблемы друг друга в банях, охотничьих домиках и на рыбалках с девочками. Все всё про всех прекрасно знают
                Вот вы сами и описали реальную ситуёвину... Как при таком раскладе, внедрить в этот ограниченный круг "близких лиц" опера из ФСБ, которого никто не знает? Значит надо сначала склонить к сотрудничеству какого нибудь кренделя, который вхож в эти бани и охотничьи домики, но опять же так, что бы он кивнув гривой о своём согласии сотрудничать, не пришёл и не предупредил "братву", что ими плотно интересуются странные дядьки из ФСБ.
                Ныробский
                1. коноправ Сегодня, 13:59
                  Когда создана новая религия - ДЕНЬГИ, то сложно найти " неверующего". Я помню тентованные Камазы доверху забитые мешками с деньгами, собранными со всей страны с охраной из майоров да подполковников милиции.Так было и в Хопер -инвесте и Руском доме Селенга и других " рогах и копытах". С тех пор богатые стали богаче, милиция утвердилась, а честность стала атавизмом.
                  коноправ
    2. himRa Сегодня, 10:12
      Цитата: Teberii
      Кто интересно проговорился и если знали так почему сразу не арестовали.

      Не туда тратить деньги начал!!!тратил бы на храмы,церкви....пожурили бы...
      himRa
    3. rotmistr60 Сегодня, 10:12
      Кто интересно проговорился
      По Восточному N количество под следствием, включая и главу "Спецстроя". Так, что есть кому озвучивать отдельные эпизоды.
      rotmistr60
      1. Джедай Сегодня, 10:17
        Гена, привет! hi Я так думаю что этот взяточник далеко не последний в истории с "Восточным". Не всем же удастся откупиться.
        Джедай
  3. коноправ Сегодня, 10:09
    Вот и крайнего нашли. Интересно, какой разведкой он завербован?
    коноправ
  4. ШВЕДский_стол Сегодня, 10:10
    Какие 12 лет? Поделится с кем надо, под домашним арестом посидит и отпустят потом по удо. Пальчиком погрозят...
    ШВЕДский_стол
  5. Masya Masya Сегодня, 10:15
    Ух ты, ах ты... Да здравствует наш суд – самый гуманный суд в мире! lol
    Masya Masya
  6. лысова Сегодня, 10:22
    Вод за что я Володьку и уважаю.
    лысова
    1. voyaka uh Сегодня, 10:31
      За неработающий космодром? belay
      Наверное, все-таки за что-то другое...
      voyaka uh
      1. лысова Сегодня, 10:38
        Привет. Я тебя уважаю. И не важно, кто ты,на самом деле.
        лысова
  7. voyaka uh Сегодня, 10:30
    Рогозин командовал проектом, кажется?
    Его еще не взяли?
    voyaka uh
    1. АКС Сегодня, 10:59
      Вояка! не уподобляйтесь тутошним спецам по борьбе с коррупцией! эти индивидуумы в жизни взяток не брали потому как никто не давал! И несут ахинею как нужно с ней боротся!
      когда прочитал комментарии как надо всех растрелять. то вспомнил 90 года. был у нашей семьи друг! работал он в прокуратуре. взятки брал потому как давали, попался и сел. Да и то попался потому как чувствао меры потерял. Взяточника, если человек с головой поймать и доказать вину сложно!
      еще вспомнил как ему носили взятки: у них работала женщина. работала простой уборщицей, так вот она подходит и говорит, что он ведет дело её родственника. и родня хочет обсудить условия чтобы он смог его вину уменьшить. тоесть переквалифицировать дело по другой статье. все бы ничего. но потом у этой уборщицы оказалась столько родственников и с таким уровнем дохода, что начали удивлятся как она с такими связями работает уборщицей. вот человек с головой смог из работы уборщицы сделать прибыльный бизнес.
      АКС
      1. voyaka uh Сегодня, 11:06
        Меня поразили вовсе не взятки, а огромный проект космодрома, который
        оказался не нужным. По идее, человек который его курировал со стороны государства
        должен попасть под следствие (у нас было бы так). Не за взятки (допустим, он чист - ничего
        не брал), а за провал проекта.
        voyaka uh
        1. kepmor Сегодня, 11:35
          это у вас в "загнивающем" Израиле ответственных сажают за "мелочевку"...а в "процветающей" России так не принято...всё вокруг колхозное-всё вокруг ничьё...
          тем более привлекать кого-то "из околотронного бомонда" - это уже совсем наглость...
          kepmor
        2. Рязанец87 Сегодня, 12:26
          Полностью поддерживаю. Огромный стратегический проект, под личным контролем вице-премьера:
          1) "прославился" каким-то просто неприличным размахом воровства, причем предельно наглого и тупого - вроде многомесячных невыплат зарплаты.
          2) оказался просто ненужным.
          Производит впечатление...сильное.
          Рязанец87
      2. собаковод Сегодня, 11:30
        АКС! Не судите по себе, мой отец 25 лет проработал директором. В области, по влиянию, входил в первую десятку. К концу трудового стажа умудрился по "блату" купить газ-69. Думаю, знаете, что это за агрегат. За то, что я в свой выходной пошёл навстречу нашим "клиентам", я таких от него отгрёб! Учил строго соблюдать субординацию и дисциплину. Сейчас живёт на пенсию чуть больше 20 000 р.
        собаковод
  8. Manul Сегодня, 10:46
    1 лям? Акт выполненных работ? Что за смехотворная сумма? Давайте работы выполненные проверим! Я никому не верю. Ни СМИ, ни министрам. Человека вообще могли подставить, потому что он не хотел подписывать "выполненные" работы и ставить свою подпись там, где наворованы десятки и сотни миллионов, а он бы за это еще и отвечал, когда это все рухнет. Вы сначала узнайте, кто и что, а потом орите - "держи вора". А то, что сейчас везде недоделки(из-за банального воровства) скрываются, а потом это всплывает - так это повсеместно.Круговая порука наверху, обслуживающие организации потом будут расхлебывать.
    Manul
  9. Egorovich Сегодня, 10:46
    Методов борьбы с этим злом никто в мире не предложил и не предложит. Только в идеальном мире можно добиться, что бы не было взяток и всей остальной заразы. Ужесточение точно не поможет. Примером служит Китай. Приговаривают наркодилеров к смертной казни, а их меньше не становится.
    Egorovich
  10. лысова Сегодня, 10:48
    А ,ты , как сишаешь?! ---только буть человком. путиин не высё может не успевает
    лысова
    1. лысова Сегодня, 18:09
      Мужики , скажу то что есть- реально- и вы это знаете --- а что, есть варианты!!!! - думаю нет
      .
      лысова
  11. Фракийский воин Сегодня, 11:03
    Бабла для вьiборов надо, процента отдавать. Тут какой то барьiга решил не делится- вот ОН его и посадил.
    Фракийский воин
  12. koshmarik Сегодня, 11:03
    Судя по тому, что творится на Восточном с момента его закладки и до неудачных запусков спутников - правительство пустило все на самотек, а возможно даже не знает, что такой космодром в России существует. За державу обидно.
    koshmarik
  13. Галеон Сегодня, 11:12
    Миллион... должны быть достаточно серьезные косяки: недоделки, нарушения технологии, дырявые кровли, полуработающие системы, чтобы замазать их такой суммой. И вот тебе, гражданин Варганов, задача - продашься ты за лям - цена подержанного паркетника - и дальше годами работники объекта будут плеваться и говорить: Да кто так сделал, да кто такое принимал. Или сам скажешь - делаете не мне, делаете государству - а ну давайте как положено. Только миллион - это цена подержанного паркетника, но не твоя, а твоей должности. А тебе, гражданин Варганов, и твоей свободе и будущему оказалась цена - копейка. А ты думал - миллион.
    Галеон
  14. kaschey Сегодня, 11:38
    "Подрядчик космодрома Восточный арестован за получение взятки.
    с июля по сентябрь 2015 года получил взятку в размере 1 миллиона рублей от руководителя одного из предприятий-подрядчика."
    Подрядчик получил взятку от одного из подрядчиков.
    Вы сами то думаете что пишите здесь, или отключили мозг?
    kaschey
  15. Deadушка Сегодня, 11:46
    А тем временем Рогозин сознался, что прошлый неудачный запуск был связан с ошибкой...
    не с того космодрома запустили(прописали полетные данные для Байконура)! laughing
    Что самое интересное про это стали писать почти сразу...но не официально.
    Deadушка
  16. vladimirvn Сегодня, 12:24
    Где бабло, там и мухи.
    vladimirvn
  17. Нормаль ок Сегодня, 13:42
    Подрядчик космодрома Восточный арестован за получение взятки

    Единственное, что есть "космического" на космодроме Восточный, - это космический распил бабла.
    Нормаль ок
  18. Siberia 9444 Сегодня, 13:53
    Кино и немцы laughing не виновен он ! Понять и простить yes
    Siberia 9444
  19. tolmachiev51 Сегодня, 17:29
    Очередной стрелочник-все откаты рекой текут в первопристольную !!! -весь гадюшник там.
    tolmachiev51
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