"Подрядчик космодрома Восточный арестован за получение взятки.

По версии следствия, обвиняемый, обладая полномочиями по подписанию первичных учетных документов, в период с июля по сентябрь 2015 года получил взятку в размере 1 миллиона рублей от руководителя одного из предприятий-подрядчика, осуществлявшего строительство объектов на космодроме Восточный, за беспрепятственное подписание акта выполненных работ,

Главный инженер фирмы, работавшей на космодроме Восточный в Приамурье, арестован по обвинению в получении взятки в 1 миллион рублей, передает РИА Новости Как сообщили в региональном управлении СК РФ, речь идет о гражданине Варганове, бывшем главном инженере организации, выполнявшей работы на Восточном.говорится в релизе Следственного комитета.В СК уточнили, что мужчина был задержан в Москве, обвинение ему предъявили в Благовещенске, по ходатайству следствия он взят под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в крупном размере».«Находясь на свободе, обвиняемый Варганов А.Ю. может беспрепятственно встречаться со свидетелями по уголовному делу, попытаться убедить их в необходимости дачи заведомо ложных показаний, разработать версии, чтобы направить ход расследования по ложному пути», – говорится в сообщении.Обвиняемый останется под стражей до 26 февраля, ему грозит до 12 лет лишения свободы.