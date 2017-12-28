20:44 28 декабря

Масштабные учения снайперов прошли в ЦВО

В регионах Поволжья, Урала и Сибири в рамках сборов состоялись масштабные учения снайперских подразделений Центрального военного округа, говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в адрес "Военного Обозрения"

Масштабные учения снайперов прошли в ЦВО


Как отметили в пресс-службе, в учениях были задействованы более 500 военнослужащих. По замыслу маневров, снайперским группам нужно было совершить марши на окраины населенных пунктов, занять там выгодные позиции в многоэтажных домах, провести разведку местности, маскировку своих позиций и создать ложные укрытия снайперов, провести одиночные и групповые стрельбы по целям на расстояниях до 900 метров.


Практические действия проходили в дневное и ночное время, военнослужащие также учились проводить длительные засады, заблаговременно создавать пути отхода.


Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 11

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  1. коноправ Сегодня, 11:00
    Почему на фото боец без наглазника на прицеле?. Эта штука там не для красоты и аммортизации, а для воспрещения отклонения точки прицеливания от линии визирования при изменении положения тела стрелка.
    коноправ
    1. vkl.47 Сегодня, 11:33
      У него глаза змеи. Ему не нужен наглазник
      vkl.47
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:01
    А антиснайперские дуэли проходили?
    Опыт Сирии применительно к нашим условиям ...интересно?...думаю тут больше подходит опыт снайперской войны бойцов ЛДНР с карателями ВСУ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Per se. Сегодня, 11:34
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Опыт Сирии применительно к нашим условиям ...интересно?...
      Зима, мороз, лежишь в снегу на еловых ветках с винтовкой, как же здесь без сирийского опыта? Теперь, где надо и не надо будут сирийский опыт вкручивать, и, ничего, что воевали не с полноценной армией, а с боевиками, во многом использующими партизанскую тактику, и, ничего, что Сирия имеет свою географическую среду, довольно специфический театр боевых действий.
      Per se.
      1. Alexey RA Сегодня, 12:10
        Цитата: Per se.
        Теперь, где надо и не надо будут сирийский опыт вкручивать, и, ничего, что воевали не с полноценной армией, а с боевиками, во многом использующими партизанскую тактику, и, ничего, что Сирия имеет свою географическую среду, довольно специфический театр боевых действий.

        Так это же классика - подготовка к прошлой войне. В РККА перед ВОВ опыт только что прошедшей финской войны применяли где можно и где нельзя - вплоть до занятий по прорыву укреплённой линии обороны в лесисто-болотистой местности, проводившихся... в Закавказском ВО. smile
        Alexey RA
        1. К0щей Сегодня, 12:26
          Цитата: Alexey RA
          Так это же классика - подготовка к прошлой войне. В РККА перед ВОВ опыт только что прошедшей финской войны применяли где можно и где нельзя - вплоть до занятий по прорыву укреплённой линии обороны в лесисто-болотистой местности, проводившихся... в Закавказском ВО.

          конструкторы как-то умудряются извлекать полезный опыт. из финской дофига полезного опыта извлекли. а вот бойцы/командиры у нас, я так вас понял, не умеют делать... а уж проанализировать и вычленить какие-то общепригодные моменты... мда...
          К0щей
  3. Дормидонт Сегодня, 11:12
    Нужно готовиться достойно встретить наших западных и ближневосточных партнёров
    Дормидонт
  4. трассер Сегодня, 11:23
    Боец винтовку набок завалил. Хорошо что левый глаз хоть не закрыл. А ботинках лыжных на снегу долго не пролежишь . Опыт пустыни на росийскую зиму? ПРИКОЛЬНО!. СБОРЫ КОНЕЧНО ХОРОШАЯ ШТУКА особенно для молодых солдат. Основу, "классику " дадут, Орлята учатся стрелять ...
    трассер
    1. axxenm Сегодня, 12:02
      ну че вы докапались? :)
      Как фотограф сказал , так и сделал
      axxenm
      1. К0щей Сегодня, 12:23
        Цитата: axxenm
        ну че вы докапались? :)
        Как фотограф сказал , так и сделал

        ну как же? такой повод постебаться пропустить?) а может и не понимают, что фото 99,99% постановочное...
        К0щей
        1. трассер Сегодня, 16:12
          "Весь мир театр, все люди в нем актеры"....
          Сколько лет прошло а помню как приемный конторьный выстрел " завалил". Все правильно вычислил прицел выставил, летеха гад по сапогу пнул чтобы прицел поднял выше..Поднял и пуля над мишенью полетела. Хотя считался лучшим в подразделении. До сих пор обидно.
          трассер
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