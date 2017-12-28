Масштабные учения снайперов прошли в ЦВО

В регионах Поволжья, Урала и Сибири в рамках сборов состоялись масштабные учения снайперских подразделений Центрального военного округа, говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в адрес "Военного Обозрения"Как отметили в пресс-службе, в учениях были задействованы более 500 военнослужащих. По замыслу маневров, снайперским группам нужно было совершить марши на окраины населенных пунктов, занять там выгодные позиции в многоэтажных домах, провести разведку местности, маскировку своих позиций и создать ложные укрытия снайперов, провести одиночные и групповые стрельбы по целям на расстояниях до 900 метров.Практические действия проходили в дневное и ночное время, военнослужащие также учились проводить длительные засады, заблаговременно создавать пути отхода.