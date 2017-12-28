20:45 28 декабря

Меркель и Макрон призвали стороны украинского конфликта продолжить обмен пленными

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Киев и руководство самопровозглашенных республик произвести обмен оставшихся в плену лиц и обеспечить полноценный доступ Международного комитета Красного Креста (МККК), передает РИА Новости.



Канцлер Меркель и президент Макрон призывают стороны конфликта сделать возможным обмен еще остающихся в плену лиц, обеспечить полноценный доступ МККК и поддержать МККК в розыске пропавших без вести,
говорится в заявлении пресс-службы германского правительства.


Напомним, в среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в Донецкой и Луганской республиках.

«Вновь озвученная приверженность трехсторонней контактной группы к устойчивому и всеобъемлющему перемирию и сегодняшний обмен пленными должны служить восстановлению доверия между сторонами конфликта, в том числе с точки зрения полной реализации минских соглашений», – добавили в пресс-службе кабмина ФРГ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Teberii Сегодня, 11:01
    Призвать хорошо, а вот заставить куда сложнее.Да и санкции если что есть на кого наложить.
    Teberii
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:04
      а вот заставить куда сложнее


      ВСУ и киевский режим жульничает с составом пленных и политзаключенных самым наглым образом и как их заставить выполнять свои обязательства без мошенничества...как были жуликами так ими и остались.
      Тот же ЛЕХА
      1. Чёрный Сегодня, 11:11
        ЛОвкие ребята.Известно, что у победы много родителей, поражение всегда сирота. Весь воз проблем вытащила Россия, а оказывается там Меркель с Макроном подталкивали, без них ничего бы не получилось. laughing...ждём заявление Трампа о ведущей и исключительной роли сша в этом вопросе laughing
        Чёрный
        1. Чёрный Сегодня, 11:17
          ....одно плохо когда эти вшивые лыцари из укровермахта немного очухаются в укроСМИ начнётся очередная компания с их баснями как их ФСБшники пытали, а они им только в морды плевали и щеневмэрлу спивали. ....Правда потом на Ютубе видео начнёт всплывать с этими лыцарями, где они сопли на кулак наматывали, рассказывали, что на кухне работают, что их вообще воевать заставили, и что никаких россиян они не видели laughing
          Чёрный
        2. Нормаль ок Сегодня, 13:44
          Цитата: Чёрный
          Известно, что у победы много родителей, поражение всегда сирота

          А какая победа была? Озвучте пожалуйста.
          Нормаль ок
    2. сибиралт Сегодня, 11:11
      Ну, эти макромеркели хотя бы о "минских соглашениях" упоминают в отличии от Порошенко.
      сибиралт
    3. Chertt Сегодня, 11:27
      "Меркель и Макрон призвали стороны украинского конфликта продолжить обмен пленными"
      У этой сладкой парочки, один КЭП на двоих. Ну никакого креатива...вот бы призвали Петюню не бухать или там... думать.
      Chertt
    4. vkl.47 Сегодня, 11:36
      Могли бы намекнуть на отмену безвиза и порось тут же метнулся бы ссаным веником
      vkl.47
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    Меркель и Макрон призвали стороны...
    Лучше бы промолчали. Что сделали гаранты "Минска" (Меркель и Макрон) для деэскалации конфликта или обмена пленными? Что они вообще сделали кроме постоянных обвинений в сторону России? Лицемеры с "благородными" (откормленными) европейскими лицами.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 11:10
      Типичное позёрство: бросать призывы, зная что Киев на них никак не отреагирует. Зато себе в актив можно записать "активную позицию в вопросе обмена пленными". no
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:13
        Привет. Максим! hi
        себе в актив можно записать....
        Полностью с тобой согласен. Как что-то сделанное чужими руками себе в актив, так тут они впереди планеты всей.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 11:18
          Я с тобой ещё в теме про Восточный поздоровался, но с хорошим человеком можно и по десять раз на дню здороваться - привет, Гена! hi Присваивать или отнимать обманом чужие заслуги себе уже давно с подачи США стало мировым трендом, ведь за это не наказывают, а наказывают реальных победителей.
          Джедай
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:22
            Наверное проморгал сообщение, да и временно уходил с сайта.
            rotmistr60
            1. Джедай Сегодня, 11:27
              Так я же не в претензии - бывает. yes
              Джедай
  3. chidoryan Сегодня, 11:05
    хохлы своих с цветами и флагами встречают.
    chidoryan
    1. Дормидонт Сегодня, 11:06
      жаль, что не довелось в этот раз на корячках поползать
      Дормидонт
  4. Egorovich Сегодня, 11:10
    Стремно читать такие сообщения. Ни лягушатник, ни несостоявшийся канцлер Меркель палец о палец не ударили, что бы воцарился мир на Донбассе, а вот вшивые советы раздавать, это они в первую очередь выпячиваются.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 11:14
      Егорович, привет! hi Обычное зарабатывание политических очков. Всем понятно, что пока от хозяина "вказивка" не придёт - укропы будут мутить с обменом.
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 11:21
        Привет, Макс! Только эти очки очень мерзкие. И ведь им не стыдно ни сколько. Вот они и есть самые настоящие политические прос.титут.ки.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 11:26
          Цитата: Egorovich
          Вот они и есть самые настоящие политические прос.титут.ки.

          Для приличия именуемые "ключевыми партнёрами в Европе". lol
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 11:30
            А я думаю, что нечего юлить. Врага нужно в открытую называть врагом, каковыми они и являются. Да и всегда были и будут.
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 11:35
              Согласен, эти обтекаемо-дипломатичные формулировки коробят уже...
              Джедай
    2. Дормидонт Сегодня, 11:16
      Мир на Донбассе им никуда не упирался. Наоборот, общечеловеческие каннибалы хотят побольше русской крови
      Дормидонт
  5. pvv113 Сегодня, 11:13
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали

    Пустозвоны и сотрясатели воздуха
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 11:20
      Цитата: pvv113
      Пустозвоны и сотрясатели воздуха

      А если убрать цензуру и модерацию, то получится то, что многие подумали. lol
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 11:32
        Макс, ты как всегда все правильно понял laughing
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 11:36
          Так ведь не первый день друг друга знаем. wink drinks
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 11:41
            Цитата: Джедай
            Так ведь не первый день друг друга знаем. wink drinks

            Так точно! drinks
            pvv113
  6. Дормидонт Сегодня, 11:14
    Качественная общечеловеческая хуцпа
    Дормидонт
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