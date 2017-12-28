"Меркель и Макрон призвали стороны украинского конфликта продолжить обмен пленными"

Канцлер Меркель и президент Макрон призывают стороны конфликта сделать возможным обмен еще остающихся в плену лиц, обеспечить полноценный доступ МККК и поддержать МККК в розыске пропавших без вести,

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Киев и руководство самопровозглашенных республик произвести обмен оставшихся в плену лиц и обеспечить полноценный доступ Международного комитета Красного Креста (МККК), передает РИА Новости говорится в заявлении пресс-службы германского правительства.Напомним, в среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в Донецкой и Луганской республиках.«Вновь озвученная приверженность трехсторонней контактной группы к устойчивому и всеобъемлющему перемирию и сегодняшний обмен пленными должны служить восстановлению доверия между сторонами конфликта, в том числе с точки зрения полной реализации минских соглашений», – добавили в пресс-службе кабмина ФРГ.