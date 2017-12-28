20:45 28 декабря

Коалиция США пообещала не вести боевых действий на подконтрольных Асаду территориях

Западная коалиция во главе с США не будет проводить операций в районах САР, которые находятся под контролем сирийских властей, передает РИА Новости заявление заместителя командующего силами коалиции генерала Феликса Гидни.



Мы продолжим предотвращать конфликты с русскими, но у нас нет никакого намерения работать в районах, которые сейчас удерживаются режимом (властями Сирии),
сказал Гидни на пресс-конференции.


При этом генерал призвал власти Сирии проводить свои операции против ИГ (группировка запрещена в РФ) на подконтрольных им территориях.

Мы продолжим действовать в районах, освобожденных нашими партнерами в Сирии. Мы призываем сирийский режим заниматься ИГ в районах, которые находятся под их контролем,
сказал заместитель командующего.

Напомним, США и их союзники проводят операцию в Сирии против ИГ без разрешения официального Дамаска.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 11:57
    под контролем Асада должна быть вся Сирия и никак иначе!!
    Кот Всапогах
    1. Шура пермский Сегодня, 12:02
      Говорят нет,сделают да… полкопейки цена их словам
      Шура пермский
      1. фигвам Сегодня, 12:06
        Напомним, США и их союзники проводят операцию в Сирии против ИГ без разрешения официального Дамаска.

        Не против, а вместе с ИГ против официального Дамаска.
        фигвам
    2. Svarog Сегодня, 12:09
      "Коалиция США пообещала не вести боевых действий на подконтрольных Асаду территориях" они забыли добавить, своими руками. Будут вести боевые действия с помощью террористов
      Svarog
      1. volodya Сегодня, 12:18
        Цитата: Svarog
        Коалиция США пообещала

        И тут же какую нибудь пакость!Это их метод!
        volodya
    3. Geisenberg Сегодня, 16:56
      Цитата: Кот Всапогах
      под контролем Асада должна быть вся Сирия и никак иначе!!


      Это заявление из серии "курить стану, пить не брошу".
      Geisenberg
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:59
    Призываю командующего войсками США в СИРИИ вывести свои незаконно находящиеся войска из СИРИИ.
    Вас туда никто не звал...руки прочь от СИРИИ...как говорится янк..гоум хоум.
    Тот же ЛЕХА
    1. роман66 Сегодня, 12:34
      Добрейшего! hi однако, давно в мире такого не слышно, мельчает народ request
      роман66
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    Мы призываем сирийский режим заниматься ИГ в районах, которые находятся под их контролем,
    Во как. Пришли незванно, расплодили ИГИЛ, теперь по своему усмотрению "нарезали" территории суверенной страны и призывают... Этим (американцам) хоть кол на голове теши. Пока хорошенько не отгребут, не поймут как себя вести в приличном обществе.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:32
      Цитата: rotmistr60
      Пока хорошенько не отгребут, не поймут как себя вести в приличном обществе.

      У них свои понятия о приличиях, и только хорошим дрыном можно исправить их мировоззрение.
      Джедай
    2. роман66 Сегодня, 12:34
      кол.. на голове... эх, мечты какие сладкие!
      роман66
  4. Георгий СССР Сегодня, 12:02
    Пообещала............. Горбатого могила исправит, ни одному слову нельзя верить этим из-за большой лужи
    Георгий СССР
  5. gukoyan Сегодня, 12:04
    Ты смотри какие мы тут важные... Требуют ещё и одолжения делают... Сами припёрлись в гости без разрешения и интриги строят...
    gukoyan
  6. pvv113 Сегодня, 12:08
    Западная коалиция во главе с США не будет проводить операций в районах САР, которые находятся под контролем сирийских властей


    То есть штаты оккупированные ими территории Сирии уже своими считают request
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 12:34
      Это было понятно с первого дня , теперь задача их оттуда выдавить.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 12:41
        Не нравится мне штатовская наглая самоуверенность
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 12:50
          А кому она нравится , они нападают только на тех , кто не сможет им дать отпора.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 12:53
            Цитата: Идущий
            А кому она нравится , они нападают только на тех , кто не сможет им дать отпора.

            Зачем нападать на тех, кто дает отпор? Так же можно и в пятак получить laughing
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 12:54
              Ын это красочно демонстрирует.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 14:23
                Товарища Ына можно считать эталоном противостояния штатам good
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 14:44
                  Учителей хороших имел. wink
                  Идущий
    2. роман66 Сегодня, 12:38
      была ( есть?) такая конфетка
      роман66
      1. pvv113 Сегодня, 12:42
        Спасибо, Роман, напомнил. Я давно таких не видел request
        pvv113
        1. роман66 Сегодня, 15:40
          я вот как-то задумался - тоже давно не видел, хотя дети, подарки, конфеты...
          роман66
          1. pvv113 Сегодня, 15:52
            Появилось много новых названий, много иностранных конфет. Поэтому от такой пестроты можно и пропустить
            pvv113
            1. роман66 Сегодня, 15:55
              набрал в яндексе - есть такие конфеты! немножко дизайн изменили, но картинка та же, американская
              роман66
              1. pvv113 Сегодня, 16:02
                У нас такие картинки были в 50-60-е годы
                pvv113
                1. роман66 Сегодня, 16:19
                  даааа
                  роман66
  7. алекс-сп Сегодня, 12:09
    А ведь это заявление звучит так, что американцы начали сдавать позиции.
    алекс-сп
  8. White wolf Сегодня, 12:12
    Сейчас бармалеев в Идлибе добьют и по тихонечку исключительным делильщикам ганады откручивать будут.Особенно горят желанием стражи исламской революции,они доки по откручиванию и закручиванию.
    White wolf
  9. Zomanus Сегодня, 12:57
    Ну то есть можно смело фигачить всех,
    кто выходит за пределы этого района с американской территории.
    А оно именно так и будет, что американцы будут готовить
    черных и выпускать из против Асада.
    Zomanus
  10. kaschey Сегодня, 13:01
    А что на подконтрольных Сирийским властям территориях остались бандерлоги?
    Они только там и остались где крыша приползла без всякого спроса.
    Брись оттуда и поскорее....
    kaschey
  11. ПалБор Сегодня, 13:02
    Всем известно,что американцы - люди слова!
    Захотят - дадут,захотят - назад заберут. request
    ПалБор
  12. Ныробский Сегодня, 13:14
    Совсем оборзели звёздно-полосатые! Езжайте к себе домой. Вас в Сирию никто не звал - оккупанты.
    Ныробский
    1. Скальпель Сегодня, 15:22
      Смешно. США в Сирии работает силами нескольких военных баз, в то время как вся Россия высунув язык помогает Асаду. Ну уйдут они, думаете будет лучше?
      Скальпель
  13. Hariton Laptev Сегодня, 13:17
    Читай все наоборот! От амеров только гадости и нужно ждать .
    Hariton Laptev
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