Коалиция США пообещала не вести боевых действий на подконтрольных Асаду территориях

Мы продолжим предотвращать конфликты с русскими, но у нас нет никакого намерения работать в районах, которые сейчас удерживаются режимом (властями Сирии),

Мы продолжим действовать в районах, освобожденных нашими партнерами в Сирии. Мы призываем сирийский режим заниматься ИГ в районах, которые находятся под их контролем,