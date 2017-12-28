Коалиция США пообещала не вести боевых действий на подконтрольных Асаду территориях
Западная коалиция во главе с США не будет проводить операций в районах САР, которые находятся под контролем сирийских властей, передает РИА Новости заявление заместителя командующего силами коалиции генерала Феликса Гидни.
При этом генерал призвал власти Сирии проводить свои операции против ИГ (группировка запрещена в РФ) на подконтрольных им территориях.
Напомним, США и их союзники проводят операцию в Сирии против ИГ без разрешения официального Дамаска.
Мы продолжим предотвращать конфликты с русскими, но у нас нет никакого намерения работать в районах, которые сейчас удерживаются режимом (властями Сирии),сказал Гидни на пресс-конференции.
При этом генерал призвал власти Сирии проводить свои операции против ИГ (группировка запрещена в РФ) на подконтрольных им территориях.
Мы продолжим действовать в районах, освобожденных нашими партнерами в Сирии. Мы призываем сирийский режим заниматься ИГ в районах, которые находятся под их контролем,сказал заместитель командующего.
Напомним, США и их союзники проводят операцию в Сирии против ИГ без разрешения официального Дамаска.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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