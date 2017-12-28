20:39 28 декабря

США продолжают модернизацию торпеды Mk 48

Военно-морские силы США вернулись к разработке новой версии торпеды Mk 48, как ожидается еще более дальнойбойной и смертоносной. Несколько лет назад ее производство было приостановлено, однако с недавнего времени стало известно, что торпеда получит модернизированную электронику, сообщает We are mighty

США продолжают модернизацию торпеды Mk 48


Торпеды "Gould Mark 48" были разработаны для поражения надводных целей и скоростных подводных лодок. Используют активную и пассивную систему самонаведения. Также эти торпеды оборудованы системой многократной атаки, которая применяется при потере цели. Торпеда самостоятельно осуществляет поиск, захват и атаку цели.


На данный момент основными модификациями этой торпеды являются 6-я версия, получившая новый компьютер и 7-я версия с новой широкополосной гидроакустической системой. Шестая версия была разработана в 2008 году, и с тех пор изменений в торпеды не вносилось.

В настоящее время компания Lockheed работает над модернизацией торпеды Mk 48 Mod 6 и Mod 7. Модификации оружия улучшают акустический приемник, заменяют аппаратное обеспечение управления и управления обновленной технологией, увеличивают объем памяти и улучшают производительность процессора, чтобы справиться с расширенными требованиями к программному обеспечению, необходимым для повышения эффективности торпед.

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 26

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  1. катана Сегодня, 12:20
    Ну что тут можно сказать на эту новость - США ос
    У меня здорово интернет глючит.Итак ,США модернизируют свою торпеду для ВМС ,а Россия оснащает свою Росгвардию индивидуальными видеорегистраторами по несусветной цене(информация об этом - на нижней ветке) - вот какие выводы может сделать простой форумчанин.
    катана
    1. Muvka Сегодня, 12:34
      Сразу чувствуется, выборами запахло. Повылазили работнички.
      Muvka
      1. катана Сегодня, 12:59
        Цитата: Muvka
        Сразу чувствуется, выборами запахло. Повылазили работнички.

        Прочитайте на нижней ветке статью и комментарии форумчан к ней ,а потом пишите про работничков :"Росгвардия закупает для бойцов персональные видеорегистраторы."
        катана
        1. просто экспл Сегодня, 14:23
          а в Армении в кабаке посетители 3 бутылки коньяку выпили , и че ?
          а новости про авиацию , флот и БТТ госдеповские тролли умышленно игнорирует или их ИИ запрограммирован вообще их не видеть ?
          просто экспл
      2. просто экспл Сегодня, 14:22
        и главное массами прут , их тут наверное с десяток полтора постоянно крутится .
        просто экспл
        1. Deadушка Сегодня, 19:19
          Цитата: просто экспл
          и главное массами прут , их тут наверное с десяток полтора постоянно крутится

          Это как правило одни и те же...но под разными никами bully
          Deadушка
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:22
      Цитата: катана
      США модернизируют свою торпеду для ВМС ,а Россия оснащает свою Росгвардию индивидуальными видеорегистраторами по несусветной цене

      Уважаемый,не надо мозгом портить воздух..
      «Футляр» обладает улучшенными характеристиками. Подробности, исходя из соображений секретности, не сообщаются. Но известно, что в модернизированном варианте будет использована тепловая пропульсивная система ТПС-53, способная повысить дальность хода до 60 км, а скорость до 65 узлов. В ее газотурбинном двигателе применяется жидкое топливо типа Otto-fuel, позволяющее развивать мощность в 800 кВт.

      Таким образом «Футляр» должен превзойти по скорости самую массовую и мощную торпеду ВМС США Mark 48, максимальная скорость которой равна 60 узлам. Масса ВВ у «американки» такая же, как и у «Физика» — 300 кг. Но ожидается, что у «Футляра» масса несколько возрастет. Что же касается дальности, то тут Mark 48 уступает 10 километров.

      А еще разрабатывается ракето-торпеда "Хищник"
      В новых ракето-торпедах "Хищник" недостатки "Шквала" должны быть учтены и устранены. Пока подробной информации по проекту нет, однако ясно, что в первую очередь конструкторам придется работать над совершенствованием механизмов управления торпедой, увеличением глубины пуска и дистанции стрельбы. Если эти проблемы будут решены, то российские подводники получат действительно страшное оружие против авианосцев и стратегических атомных подводных лодок, поскольку увернуться от такой торпеды (в том случае, если она получит эффективные механизмы управления) будет просто невозможно. А с учетом того, что ее боевая часть была спроектирована с возможностью устанавливать и ядерный заряд, шансов уцелеть у противника просто не останется. По предварительной информации, уже в этом году планируются предварительные испытания "Хищника".
      НЕКСУС
      1. Удав КАА Сегодня, 16:12
        Цитата: НЕКСУС
        Таким образом «Футляр» должен превзойти по скорости самую массовую и мощную торпеду ВМС США Mark 48,

        Это, конечно, радует...Вот только как дела с гидроакустикой?с бортовыми мозгами? с поводком ТУ шланговым??? Что молчишь, друже!? На скорость уповаешь? А стрелять-то куда будешь? По пеленгу на атакующую тебя Мк-48? В ответку, так сказать... sad
        Ну,тады, ОЙ!!! laughing
        Удав КАА
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:15
          Цитата: Удав КАА
          Это, конечно, радует...Вот только как дела с гидроакустикой?с бортовыми мозгами? с поводком ТУ шланговым??? Что молчишь, друже!? На скорость уповаешь? А стрелять-то куда будешь? Ну,тады, ОЙ!!!

          Саша,приветствую.С наступающим тебя.
          Работы по Футляру засекречены.Такая же ботва и по Хищнику.Причем по последнему лишь общие фразы и аналогия со Шквалом. Но если допустить,что все минусы Шквала устранят в Хищнике,то наш флот получит оружие,"будте нате".
          НЕКСУС
          1. Удав КАА Сегодня, 16:20
            Цитата: НЕКСУС
            Но если допустить,что все минусы Шквала устранят в Хищнике,то наш флот получит оружие,"будте нате".

            Алексей, привет!
            Я в свое время рисовал шкваловские "яйца" на карте, поэтому знаю кое что о его б/применении. Но вот как устранить без СБП все его недостатки при прочих равных условиях -- я не представляю. Ну, если только уже нашли способ наведения по торсионным полям... laughing
            Удав КАА
            1. НЕКСУС Сегодня, 16:23
              Цитата: Удав КАА
              Ну, если только уже нашли способ наведения по торсионным полям...

              Полагаю чего-то придумали,а иначе смысла нет огород городить и изобретать по новой все тот же Шквал. Могу предположить,что Хищник будет использовать аналогичный какой-то способ ,как кавитация,но с возможностью наведения и маневрирования...Бог знает,чего там придумают. Факт остается фактом,чего-то похожее на Шквал выстругивают.
              НЕКСУС
    3. arane Сегодня, 14:20
      Цитата: катана
      Ну что тут можно сказать на эту новость - США ос
      У меня здорово интернет глючит.Итак ,США модернизируют свою торпеду для ВМС ,а Россия оснащает свою Росгвардию индивидуальными видеорегистраторами по несусветной цене(информация об этом - на нижней ветке) - вот какие выводы может сделать простой форумчанин.

      Ну, во первых росгвардия заказала всего пять комплектов этих регистраторов, а во вторых , если посмотреть на требуемые характеристики, то в магазине это не купить, и стоимость может вполне адекватная
      arane
  2. 16112014nk Сегодня, 12:24
    А штука действительно серьёзная. Покруче "Шквала" будет.
    16112014nk
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:26
      Цитата: 16112014nk
      А штука действительно серьёзная. Покруче "Шквала" будет.

      На замену Шквала,уже разрабатывают Хищника. При этом учтены и устранены недостатки Шквала.
      НЕКСУС
      1. 16112014nk Сегодня, 13:42
        Ну, на разработку "Хищника" ещё ведь несколько лет может уйти. Но если сделают, как задумано, и установят ГСН, чего нет на "Шквале", то будет круче Мк 48.
        16112014nk
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:46
          Цитата: 16112014nk
          Ну, на разработку "Хищника" ещё ведь несколько лет может уйти. Но если сделают, как задумано, и установят ГСН, чего нет на "Шквале", то будет круче Мк 48.

          Футляр тоже не уступает Мк-48,а дальность на 10 км больше.
          НЕКСУС
          1. arane Сегодня, 14:15
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: 16112014nk
            Ну, на разработку "Хищника" ещё ведь несколько лет может уйти. Но если сделают, как задумано, и установят ГСН, чего нет на "Шквале", то будет круче Мк 48.

            Футляр тоже не уступает Мк-48,а дальность на 10 км больше.

            Ну, уступает или нет точно сказать нельзя. Марковка реально хорошая торпеда.
            10 км- это конечно здорово, но не самое важное для торпеды. Особенно при стрельбе по подводным целям. Тут самый важные параметры- радиус обнаружения цели, который, опять же, зависит от характеристик цели. И вероятность поражения цели в условиях активного РЭБ- противодействия а этого мы не знаем, и сравнить не можем.
            arane
        2. игорка357 Сегодня, 14:18
          Шквалу и не нужна ГСН,он не умеет маневрировать!
          игорка357
          1. просто экспл Сегодня, 14:26
            преемник сможет , там проблема не в маневрировании была , а в том что из за шумов кавитации торпеда глуха как черт после сирены .
            просто экспл
    2. игорка357 Сегодня, 14:15
      Шквал это вообще бред,большинство подводников назвало "Шквал" пулей для самоубийц..так как дистанция с которой её нужно пускать не дает шансов на выживание ПЛ!
      игорка357
      1. arane Сегодня, 14:45
        Цитата: игорка357
        Шквал это вообще бред,большинство подводников назвало "Шквал" пулей для самоубийц..так как дистанция с которой её нужно пускать не дает шансов на выживание ПЛ!

        Чушь собачья. Нюансы есть конечно, просто нужно учить матчасть.
        Кстати, я ей стрелял..... В учебном варианте конечно...
        arane
      2. arane Сегодня, 14:54
        Цитата: игорка357
        Шквал это вообще бред,большинство подводников назвало "Шквал" пулей для самоубийц..так как дистанция с которой её нужно пускать не дает шансов на выживание ПЛ!

        И еще. Дуэль двух пл очень специфичный бой. В котором вообще может не быть выживших. И шквал дает ХОРОШИЙ шанс, что если ты был обнаружен первым и атакован, забрать супостата с собой!
        arane
      3. Удав КАА Сегодня, 16:32
        Цитата: игорка357
        дистанция с которой её нужно пускать не дает шансов на выживание ПЛ!
        Первый шквал бегал на 7-8 км, последний --10-13. СБП радиус поражения 3-5 км. Ну, и какая здесь связь? Да, тряхнет, но не утопит...в отличии от супостата. hi
        Удав КАА
        1. Deadушка Сегодня, 19:26
          Цитата: Удав КАА
          Первый шквал бегал на 7-8 км, последний --10-13. СБП радиус поражения 3-5 км. Ну, и какая здесь связь? Да, тряхнет, но не утопит...в отличии от супостата.

          Это как стрельба из "рельсы" в кваке (в свое время), кто-то хедшоты прописывает, а кто-то и в тушку попасть не может request laughing
          Были у нас в свое время ПЛ которые в случае опасности(атаки) могли и от торпеды уйти и развернуться на "пятачке" и зайти противнику в "пятую точку" и пульнуть им туда и торпедой и шквалом. winked
          Deadушка
    3. просто экспл Сегодня, 14:25
      трамплин круче гамбургера .
      мк48 и Шквал это вообще 2 разные категории .
      просто экспл
  3. Redfox3k Сегодня, 12:35
    Заказчики "демонизации" России добились своего: новые военные заказы на миллиарды американских денег.
    Redfox3k
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