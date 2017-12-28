20:40 28 декабря

Соединение кораблей на Камчатке пополнилось новым «Грачонком»

Новый противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» поступил на вооружение в соединение кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного округа.



В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере приняли участие командование группировки войск и сил, ветераны военной службы, юнармейцы и ученики средней школы,
говорится в релизе.


Отмечается, что катер поступил «в рамках программы модернизации и перевооружения Вооруженных Сил России». Это уже четвертый «Грачонок», прибывший на Тихоокеанский флот.

Катер «предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей», добавили в округе.

Он оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными ЗРК. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение катера позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы.

Использованы фотографии: Судостроительный завод "Вымпел"
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Комментарии 5

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:38
    Ему-б в дополнение пару Бореев... recourse
    ВЕРЕСК
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:44
      На ТОФе надводных кораблей не хватает. И с многоцелевыми атомными подводными лодками проблемы. Хоть бы корвет "Громкий" в 2019 году в состав флота приняли.
      Аристарх Людвигович
  2. 210окв Сегодня, 12:39
    Маленький и колючий...Так потихоньку и строим флот..
    210окв
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:51
      Кто колючий? Он только рыбаков может гонять. для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей» Хоть парни потренируются.КТОФ-в полном упадке.Так потихоньку и строим флот.. Нет и не предвидится кораблей 1 и 2 ранга!.А на ДВ-они нужны.Кто после ремонта туда пойдёт? ПЁТР или НАХИМОВ? Сомневаюсь.Обоих оставят на Северном.А КТОФ будут дополнять катерами,минзагами и в лучшем случае-пара корветов.О фрегатах речи не идёт.Видать,руки пока не дошли.Наименее опасное направление.
      ВЕРЕСК
    2. Ищущий Сегодня, 19:27
      Вот только когда ?Мне стыдно за Россию-СТЫДНО хвастаться такими посудинами.Такое пристало Габону,но не ВЕЛИКОЙ РОССИИ.
      Ищущий
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