Соединение кораблей на Камчатке пополнилось новым «Грачонком»
Новый противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» поступил на вооружение в соединение кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Отмечается, что катер поступил «в рамках программы модернизации и перевооружения Вооруженных Сил России». Это уже четвертый «Грачонок», прибывший на Тихоокеанский флот.
Катер «предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей», добавили в округе.
Он оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными ЗРК. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение катера позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы.
В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере приняли участие командование группировки войск и сил, ветераны военной службы, юнармейцы и ученики средней школы,говорится в релизе.
Отмечается, что катер поступил «в рамках программы модернизации и перевооружения Вооруженных Сил России». Это уже четвертый «Грачонок», прибывший на Тихоокеанский флот.
Катер «предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей», добавили в округе.
Он оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными ЗРК. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение катера позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы.
Использованы фотографии: Судостроительный завод "Вымпел"
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