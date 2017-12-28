20:41 28 декабря

Океанографическое судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» произвело промер глубин на переходе из Балтики в Средиземное море

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» на первом этапе похода по плану 2-й Международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО, произвело 1290 линейных километра маршрутного промера глубин во время хода назначенным курсом от Кронштадта до Гибралтарского пролива, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Океанографическое судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» произвело промер глубин на переходе из Балтики в Средиземное море


Также военные гидрографы в целях корректуры морских навигационных карт произвели 14 исследований с помощью гидрологических станций и осуществили 1300 км гравиметрической съемки рельефа дна по маршруту движения судна из Балтийского моря до Средиземного.


В настоящее время ОИС «Адмирал Владимирский» следует в Средиземном море утвержденным маршрутом. Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме, отметили в военном ведомстве

Экипажу судна «Адмирал Владимирский» и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Главная задача экспедиции, в которую отправилось судно «Адмирал Владимирский» – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. А. Привалов Сегодня, 13:36
    С Невы на Москва реку промеров не делали случайно?
    А. Привалов
    1. вакса Сегодня, 14:10
      Случайно только блохи скачут.
      вакса
    2. Orionvit Сегодня, 14:42
      Цитата: А. Привалов
      С Невы на Москва реку промеров не делали случайно?

      Иордан для начала промеряйте, хотя бы школьной линейкой, глубины хватит. А Нева и Москва река, пока ещё довольно таки судоходны.
      Orionvit
      1. А. Привалов Сегодня, 14:48
        Цитата: Orionvit
        Цитата: А. Привалов
        С Невы на Москва реку промеров не делали случайно?

        Иордан для начала промеряйте, хотя бы школьной линейкой, глубины хватит. А Нева и Москва река, пока ещё довольно таки судоходны.

        Так и Средиземное вроде как ещё не обмелело, или я ошибаюсь?
        А. Привалов
        1. Orionvit Сегодня, 15:19
          Цитата: А. Привалов
          Так и Средиземное вроде как ещё не обмелело

          Причём здесь это? Так и Индийский океан ещё глубок.
          Orionvit
          1. А. Привалов Сегодня, 15:38
            Цитата: Orionvit
            Цитата: А. Привалов
            Так и Средиземное вроде как ещё не обмелело

            Причём здесь это? Так и Индийский океан ещё глубок.

            Глубок-то он глубок, а сапоги в нём омывать кто собирался? К слову, наш Эйлат, кто не знает, на Красном море стоИт -- именно на Индийском океане. Приезжайте омывать. drinks
            А. Привалов
            1. Orionvit Сегодня, 16:14
              Цитата: А. Привалов
              Приезжайте омывать.

              Не накаркайте, а то у вас, опять весь мир виноват будет.
              Orionvit
              1. А. Привалов Сегодня, 16:29
                Цитата: Orionvit
                Цитата: А. Привалов
                Приезжайте омывать.

                Не накаркайте, а то у вас, опять весь мир виноват будет.

                Ой, да бросьте этих глупостей! У вас самих забот полон рот. hi
                А. Привалов
  2. Мар.Тира Сегодня, 14:01
    Цитата: А. Привалов
    Главная задача экспедиции, в которую отправилось судно «Адмирал Владимирский» – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.

    У него другая задача должна быть.Проложить маршруты безопасного движения подводных лодок,на места выхода в позиционные районы,и боевых корабле.Надеюсь ЮНЕСКО оплатило исследования,и Путин в очередной раз не оказал безвозмездную помощь из бюджета государства?
    Мар.Тира
  3. Дедкастарый Сегодня, 14:15
    Цитата: Мар.Тира
    безопасного движения подводных лодок,на места выхода в позиционные районы,и боевых корабле.

    канешна...такие "секретные фарватеры"...
    Дедкастарый
  4. Бензорез Сегодня, 18:53
    Визуально-весьма древняя калоша. Хотя полно ещё более древних корыт в строю...
    Бензорез
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