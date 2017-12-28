Океанографическое судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» произвело промер глубин на переходе из Балтики в Средиземное море

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» на первом этапе похода по плану 2-й Международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО, произвело 1290 линейных километра маршрутного промера глубин во время хода назначенным курсом от Кронштадта до Гибралтарского пролива, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФТакже военные гидрографы в целях корректуры морских навигационных карт произвели 14 исследований с помощью гидрологических станций и осуществили 1300 км гравиметрической съемки рельефа дна по маршруту движения судна из Балтийского моря до Средиземного.В настоящее время ОИС «Адмирал Владимирский» следует в Средиземном море утвержденным маршрутом. Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме, отметили в военном ведомствеЭкипажу судна «Адмирал Владимирский» и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Главная задача экспедиции, в которую отправилось судно «Адмирал Владимирский» – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.