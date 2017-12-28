20:41 28 декабря

Командующий ВМСУ: В 2014 я предлагал план по расстрелу из танков здания Верховного совета Крыма

Командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко выступил в качестве свидетеля по делу о так называемой «государственной измене Виктора Януковича». Воронченко прокомментировал крымские события февраля-марта 2014 года, заявив, что Украина могла бы «освободить Крым от российских войск всего за один день, просто расстреляв из танков здание Верховного совета Крыма». Об этом сообщает порта «Вести.Украина».

Командующий ВМСУ: В 2014 я предлагал план по расстрелу из танков здания Верховного совета Крыма


По словам нынешнего командующего (с 2016) ВМС Украины, в 2014 году он лично представлял командованию «план по освобождения полуострова от российских войск». В плане значилось использование двух танков в центре Симферополя с целью «обстрелять здание парламента Крыма, как это в 1993 году (в отношении здания Верховного совета РФ) сделал президент России Ельцин».


Воронченко сообщил, что он также планировал задействовать в спецоперации бойцов украинского спецназа «Альфа».

Между тем, портал Depo.ua публикует заявление экс-депутата Верховного совета Крыма (при Украине) Андрея Сенченко, который сообщает, что командование ВМС отдавало приказы стрелять по российским военнослужащим в 2014 году.

Из заявления Сенченко:
Турчинов с Наливайченко согласовали вопрос обмена Романа Филатова (захваченного в плен якобы российского шпиона) на наших заложников. Мы согласовали процедуру, как это будет: я его должен отдать 19 марта 2014 года в посольство Российской Федерации. После этого Шойгу должен был дать месседж в СМИ, что они отдают Гайдука, командующего военно-морских сил Украины. Почему именно его я выделил? Когда я обсуждал этот вопрос, в Минобороны России утверждали, что Гайдук давал команду стрелять, когда захватывали украинские военные части. И упирались в отношении Гайдука, они готовы были отдать 17 других. А с учётом того, что им был очень нужен Роман Филатов, они согласились.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 62

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  1. Тралл Сегодня, 12:56
    Круче только бомбардировка танками на бреющем полете smile
    Тралл
    1. Джедай Сегодня, 13:06
      Не оскудела земля украинская бронетанковыми адмиралами! wassat
      Джедай
      1. Чёрный Сегодня, 13:11
        Надо короче собраться всем этим хенералам укровермахта, переделать электроплуг в машину времени и вернуться в 2014 год, спасти Крым. laughing
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 13:15
          Ничего не выйдет: не осилят они такую переделку ввиду скудоумия и наличия извилин только на седалище. crying
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:19
            А что ещё мог предложить танкист , вот теперь будет предлагать использовать флот , правда его нет. lol
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:28
              Цитата: Идущий
              А что ещё мог предложить танкист

              Давить гусеницами. lol
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 14:12
                Так и было , только секретной частью его плана.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 14:15
                  От адмиралов бронетанковой кавалерии пистолетных войск не приходится ждать хитроумия. wassat
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 14:19
                    И похоже , он кортик поменял на часы.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 14:23
                      А часы - на горилку. wassat
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 14:38
                        А часы хотел поменять на мозги , но получил горилку.
                        Идущий
                      2. Кот Гришка Сегодня, 17:56
                        А горилку выпил!
                        Кот Гришка
                    2. Джедай Сегодня, 15:03
                      Цитата: Идущий
                      А часы хотел поменять на мозги , но получил горилку.

                      Что для адмирала укрокригсмарине важнее - то и получил. lol
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 15:08
                        А если серьезно , то становится страшно , у этих людей под управлением оружие.
                        Идущий
                2. Джедай Сегодня, 15:10
                  Цитата: Идущий
                  А если серьезно , то становится страшно , у этих людей под управлением оружие.

                  Я рад тому, что у этих "сапогов" ЯО нет.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 15:13
                    Не дай Бог , хорошо , что в свое время все решили оперативно.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 15:17
                      Как подумаю что могло у них остаться - оторопь берёт...
                      Джедай
      2. Шура пермский Сегодня, 13:17
        Ему скажу одно,после драки кулаками не машут… эти харные хлопчики только на телеинтервью или телепередачах геройствовать могут
        Шура пермский
      3. pvv113 Сегодня, 14:29
        Видать, пока был танкистом, не один раз головой ударялся о внутренние конструкции танка laughing
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 14:40
          И шлемом пренебрегал , вот и результат - адмирал но без ...
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 15:10
            А нас всегда предупреждали, что техника безопасности превыше всего wassat
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 15:18
              Володя, а у них ТБ это фляга спирта. wink
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 15:49
                Такой подход мне к ТБ мне нравится drinks
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 15:56
                  Мне тоже, только аккуратно и под закусь, тьфу ты, под подпись. lol drinks
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 16:05
                    И работать, не прикладая рук lol
                    pvv113
                    1. Джедай Сегодня, 16:08
                      Правильная постановка вопроса, друже! good lol
                      Джедай
                      1. pvv113 Сегодня, 16:15
                        Вот так и живем wink
                        pvv113
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:15
      Александр Захарченко: Донбасс решит свою дальнейшую судьбу на референдуме

      "На каких условиях мы будем договариваться о совместном проживании, как соседи, это какие-то торговые, транзитные мероприятия, это второй вопрос. Мы должны завоевать свою независимость. И мы завоевали. Только независимые люди могут быть свободными. А вот с кем мы хотим жить вместе, сами, присоединяться к РФ, как это сделал Крым, — это будет решать наш народ на общем референдуме", — подытожил Захарченко.
      Владыка Ситх
    3. Балу Сегодня, 14:15
      Цитата: Тралл
      Круче только бомбардировка танками на бреющем полете smile

      Конечно брешет. Черноморский флот РФ мог уничтожить Украину три раза.
      Балу
    4. den3080 Сегодня, 15:40
      Признанку короче подписал вице-адмирал)))
      а ведь был советским офицером. гад.
      den3080
  2. Евгений РС Сегодня, 13:00
    Надо на заметочку, а потом, когда время придёт, в расход.
    Евгений РС
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:40
      Цитата: Евгений РС
      Надо на заметочку, а потом, когда время придёт, в расход.

      Все, кому положено, давно уже что надо правильными карандашиками на правильные бумажечки записали и сложили в нужные папки. А когда придёт нужное время, то в расход ли, то ли на повышение, решат без нас. Так всегда было. Так и будет. В данном случае, судя по уровню интеллекта, а значит по степени полезности, спишут болезного подчистую. Кому такой бестолковый и трусливый нужен?
      Николай Фёдоров
  3. Dimy4 Сегодня, 13:01
    Да ладно, два танка, на Крым и одного бы хватило. А уж с двумя до Владивостока бы дошел, победные песни свистеть.
    Dimy4
  4. Дормидонт Сегодня, 13:05
    Надо беречь это существо. Охранять его. Тщательно следить за его здоровьем. Чтобы на виселице был здоровенький
    Дормидонт
  5. Egorovich Сегодня, 13:08
    Как же любят хохлопитеки после драки кулаками махать. И главное все выдают себя за героев.
    Egorovich
  6. Лена Петрова Сегодня, 13:08
    +++ «освободить Крым от российских войск всего за один день, просто расстреляв из танков здание Верховного совета Крыма». +++
    Особенно, если все войска РФ соберутся в это время в здании Верховного совета.
    Лена Петрова
    1. Orionvit Сегодня, 14:39
      «освободить Крым от российских войск всего за один день, просто расстреляв из танков здание Верховного совета Крыма»
      С таким же успехом, они могли расстрелять и луну, в надежде, что победят Российские войска.
      Orionvit
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 13:13
    А что? И я захватываю парой Т-34 картонные укрепления сына.Третий год воюем.Сегодня он меня сделал.
    ВЕРЕСК
  8. Alex66 Сегодня, 13:14
    А ведь действительно Ельцин расстрелял. Но ему за это ельцин центр отгрохали. Для чего у нас преступнику центр открыт?
    Alex66
  9. катана Сегодня, 13:16
    Я не понимаю иногда украинцев - как можно такое говорить?В далеком уже 1993 году ЕБН расстрелял из танков Верховный Совет РФ.Как видно ,дурной пример заразителен.Не пора ли украинцам отпустить крымчан ,если они так их не любят .Если в Украине есть вменяемое политическое руководство - оно должно отправить в отставку этого горе - вояку.
    катана
    1. Zavalan Сегодня, 14:06
      Крымчан не любят, зато землю крымскую - как раз наоборот :)
      Zavalan
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 16:46
      Цитата: катана
      Если в Украине есть вменяемое политическое руководство...

      Вы о чём это? Вы всё ещё надеетесь найти на Украине вменяемое политическое руководство? stop Ну, Вы и терпеливый и настойчивый, однако...
      Николай Фёдоров
  10. mikh-korsakov Сегодня, 13:18
    Мне кажется, что все очень просто. И командующий, и все остальные просто врут. У украинской "общественности" возникает резонный вопрос, если в те времена в Крыму были украинские войска, а их там было, сам видел в Феодосии, почему же они не сопротивлялись наглым проискам "агрессора" и не дали ему "достойный ответ". Неудобно признаваться, что "достойный ответ" не получился, потому что просто наложили в штаны, а в обкаканных воевать неприятно. Поэтому и возникают версии, что, мол, я приказ-то отдавал, но его не выполнили, мол телефон сломался, отдать-то отдал, а донести не смог.
    mikh-korsakov
  11. NKT Сегодня, 13:21
    Задним числом все умные и храбрые wink
    NKT
  12. bk316 Сегодня, 13:31
    заявив, что Украина могла бы «освободить Крым от российских войск всего за один день, просто расстреляв из танков здание Верховного совета Крыма»

    Вот в этом вся хохлохунта:
    Что надо сделать бы победить 40 тысячную группировку РФ (с танками, ПВО, кораблями первого класса, спецназом)? Правильно- расстрелять мирных жителей.
    Парламент, ясли , дом профсоюзов, тоже подойдет.

    Говорите, говорите, господа надеюсь на виселицу наговорите.
    bk316
  13. Теренин Сегодня, 13:36
    Я предлагал, я хотел, я... Да после пожара и нос насос crying
    Теренин
  14. ALEA IACTA EST Сегодня, 13:46
    Вот так взял бы танк и расстрелял бы всех, но как назло навалил в шаровары.
    ALEA IACTA EST
  15. sergo1914 Сегодня, 13:46
    Кастрированная (без Крыма) Украина в структуре НАТО на фиг не нужна. Вот они и бесятся. Сейчас бы давно на бабле сидели. Базу крымскую строили. А тут - бац и облом.
    sergo1914
  16. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:50
    Освободить полуостров,обстреляв здание,с помощью двух танков...
    Ни дать,ни взять- военный гений..!)))
    Сибирский цирюльник
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 13:56
    Украина могла бы «освободить Крым от российских войск всего за один день, просто расстреляв из танков здание Верховного совета Крыма»

    Войска России и расстрел здания.... Ну и какая связь между полноценной войной и банальным расстрелом?
    тошно от этих речей....
    КОТ БАЮН
  18. Нормаль ок Сегодня, 14:00
    Между тем, портал Depo.ua публикует заявление экс-депутата Верховного совета Крыма (при Украине) Андрея Сенченко, который сообщает, что командование ВМС отдавало приказы стрелять по российским военнослужащим в 2014 году.

    По факту: украинцы не стреляли. А россияне стреляли. Причём необоснованно. Я, в 2014г беседовал в 411 ОВГ, с капитаном метрологической (метрологической Карл!!!) службы которого при штурме их объекта подстрелил российский снайпер. Я ЛИЧНО видел у него входное слева-ниже левого глаза и выходное в районе шеи за челюстью. Просто повезло, что снайпер дал чуть правее. Иначе вошло бы в глаз.
    Нормаль ок
    1. BABAY22 Сегодня, 14:24
      А лично с ветеранами Куликовской битвы Вы не беседовали?
      BABAY22
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 16:58
      Цитата: Нормаль ок
      Между тем, портал Depo.ua публикует заявление экс-депутата Верховного совета Крыма (при Украине) Андрея Сенченко, который сообщает, что командование ВМС отдавало приказы стрелять по российским военнослужащим в 2014 году.

      По факту: украинцы не стреляли. А россияне стреляли. Причём необоснованно. Я, в 2014г беседовал в 411 ОВГ, с капитаном метрологической (метрологической Карл!!!) службы которого при штурме их объекта подстрелил российский снайпер. Я ЛИЧНО видел у него входное слева-ниже левого глаза и выходное в районе шеи за челюстью. Просто повезло, что снайпер дал чуть правее. Иначе вошло бы в глаз.

      И к чему Ваш пук? Жалуетесь на злобных русских? Не нойте, и с гордостью носите свой артиллерийский шеврон СА СССР. Можете также вспомнить, что русские могут быть не только злыми, но ещё и очень злыми (и очень меткими).
      И ещё. Ваш пук удивительно напоминает стенания укроглаварей кровавого государственного переворота 2014 года, когда неизвестные снайперы (правильно, Карл - рука Кремля!) отправили на тот свет сотню людей.
      Николай Фёдоров
  19. gurzuf Сегодня, 14:04
    Это хорошо, что этот га...н сам сознался!
    gurzuf
  20. Михаил Филиппов Сегодня, 14:06
    Блин, в 2014-м было реальное безвластие. Никто не понимал, кто кому подчиняется. Одни говорили одно, а другие другое. И кстати Украина выбрала на самом деле лучший для себя вариант: отдать Крым. Если бы они решили воевать, получили бы войска России и триколор в Киеве
    Михаил Филиппов
  21. zyzx Сегодня, 14:42
    И как 2 танка стреляя по зданию.должны были уничтожить наши войска?
    zyzx
    1. Вадим237 Сегодня, 17:37
      "Они сдались чего то ради, два танка стрельнуло в совет и вот он я иду в параде победным маршем, на Крым беспомощный теперь, но всё не так - , а всё что выше, ум за разум - подбитые танки, все горят, спецура мечется в тиши, мои хлопчики сражёны, взятый я в тески, и два зелёных человечка, ведут меня на казнь, расстрел, а ведь я думал всё так просто, фантазия прорва чтоб тебя, теперь мне туго очень туго". "Хроники одного освобожденца" - Игорь Воронченко
      Вадим237
      1. bk316 Сегодня, 17:46
        Ну да похоже, но скорей всего было бы не так а так:
        "Один танк не завелся (топливо сперли), а у другого башня клина словила и оказалось что укладка пустая (опять же сперли ). Хлебнул с горя проспался часть пустая, солдатики разбежались а КРЫМ ИХ" - Игорь Вороненко

        Да и вообще Вы на фотку его посмотрите - он сейчас заплачет - командующий блин.
        bk316
        1. Вадим237 Сегодня, 18:46
          И танк стоит солярку спёрли, привод башни клин словил и толстый прапор лыбу давит, раздел до трусов мой батальон, первый танк, седьмой, двадцатый, всё просто встало на дыбы, всё тишь всё пусто всё в заломе и сижу я в кабинете, электрокабель сдан, порезан - пишу в ночи и только крик по коридорам ВСУ, родина - прости.
          Вадим237
  22. мичман Сегодня, 15:19
    Он забыл, что все хохлы уже были под прицелами добровольцев, которых организовал житель Севастополя. Этот хохол и шага бы не сделал, как его прихлопнули бы. Честь имею.
    мичман
  23. Trouble Сегодня, 20:10
    В плане значилось использование двух танков в центре Симферополя с целью «обстрелять здание парламента Крыма, как это в 1993 году (в отношении здания Верховного совета РФ) сделал президент России Ельцин».

    laughing Всего два танка могли наскрести? Маловато однако .... При расстреле Верховного Совета не меньше 4-х танков было, а при штурме Ла-Монеда ещё и авиация использовалась.
    Trouble
  24. akm8226 Сегодня, 20:29
    Ничего удивительного не вижу - укропы в своём репертуаре. Ещё немного и они начнут призывать на помощь инопланетян с Альфы Центавры.
    akm8226
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