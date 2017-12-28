Командующий ВМСУ: В 2014 я предлагал план по расстрелу из танков здания Верховного совета Крыма

Турчинов с Наливайченко согласовали вопрос обмена Романа Филатова (захваченного в плен якобы российского шпиона) на наших заложников. Мы согласовали процедуру, как это будет: я его должен отдать 19 марта 2014 года в посольство Российской Федерации. После этого Шойгу должен был дать месседж в СМИ, что они отдают Гайдука, командующего военно-морских сил Украины. Почему именно его я выделил? Когда я обсуждал этот вопрос, в Минобороны России утверждали, что Гайдук давал команду стрелять, когда захватывали украинские военные части. И упирались в отношении Гайдука, они готовы были отдать 17 других. А с учётом того, что им был очень нужен Роман Филатов, они согласились.

Командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко выступил в качестве свидетеля по делу о так называемой «государственной измене Виктора Януковича». Воронченко прокомментировал крымские события февраля-марта 2014 года, заявив, что Украина могла бы «освободить Крым от российских войск всего за один день, просто расстреляв из танков здание Верховного совета Крыма». Об этом сообщает порта «Вести.Украина» По словам нынешнего командующего (с 2016) ВМС Украины, в 2014 году он лично представлял командованию «план по освобождения полуострова от российских войск». В плане значилось использование двух танков в центре Симферополя с целью «обстрелять здание парламента Крыма, как это в 1993 году (в отношении здания Верховного совета РФ) сделал президент России Ельцин».Воронченко сообщил, что он также планировал задействовать в спецоперации бойцов украинского спецназа «Альфа».Между тем, портал Depo.ua публикует заявление экс-депутата Верховного совета Крыма (при Украине) Андрея Сенченко, который сообщает, что командование ВМС отдавало приказы стрелять по российским военнослужащим в 2014 году.Из заявления Сенченко: