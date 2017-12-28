20:37 28 декабря

Новый полк в ЗВО полностью укомплектуют вертолетами Ка-52 в начале 2018 года

Новый полк армейской авиации в Смоленской области полностью укомплектуют вертолетами Ка-52 "Аллигатор" в январе 2018 года, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Пилоты выполнят контрольные полеты, после чего в январе 2018 года они [вертолеты Ка-52] будут перебазированы в отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Смоленской области
- сообщили в округе. Все пилоты вновь сформированного полка прошли переподготовку в 344-м центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации (Торжок).

Новый полк в ЗВО полностью укомплектуют вертолетами Ка-52 в начале 2018 года



В округе рассказали, что сейчас завершилась переброска восьми вертолетов с завода на аэродром Остров в Псковской области, передает ТАСС.

После окончательной сборки вертолеты пройдут комплексную проверку всех систем, радиоэлектронного оборудования, работы двигателя
- отметили в округе.

Ка-52 "Аллигатор" - многоцелевой всепогодный двухместный боевой вертолет, представляющий собой дальнейшее развитие модели вертолета Ка-50 "Черная акула". Он предназначен для решения широкого круга боевых задач днем и ночью в любое время года с применением всех средств поражения.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:02
    Серьёзно взялись за западное направление.Основная масса самолётов и вертолётов-туда.Псков.Новая часть.Не хочется,но видать чего-то намечается.
    ВЕРЕСК
    1. Alexey-74 Сегодня, 13:21
      Думаю поэтому и укомплектовывают новой техникой, чтобы не намечалось даже...и желания не было, ни у кого.
      Alexey-74
  2. rumpeljschtizhen Сегодня, 13:03
    Прям 40-50 штук ка 52?
    rumpeljschtizhen
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:10
      Чуть больше.Штук на 80.
      ВЕРЕСК
      1. rumpeljschtizhen Сегодня, 13:13
        ну в полку то около 50
        rumpeljschtizhen
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:18
          Расчитывается не на одну часть.Я сам вертолётчик.Полк-3 эскадрильи по 8 машин.,плюс-литерный борт.А эти пташки разлетятся по новым строевым частям.Сейчас на стадии создания,если не ошибаюсь-12 эскадрилий.Это-вторые ласточки.Первые-в войсках!
          ВЕРЕСК
          1. rumpeljschtizhen Сегодня, 13:32
            а чего они пишут тогда что весь полк укомплектовали ка-52...я не пойму.
            обычно полк (если не ошибаюсь раньше 8-9 шт ми-8 и штук 40 ми-24
            rumpeljschtizhen
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:36
              Так один укомплектован.Остальные-во вновь создаваемые эскадрильи или на замену 24-к в строевых частях.Всё нормально. drinks
              ВЕРЕСК
              1. Sergey53 Сегодня, 13:48
                А что там с КА-50? Что-то тишина.
                Sergey53
                1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:52
                  Машина снята с производства в 98-м.Взамену ей и пошёл 52-й.Два человека экипаж.
                  ВЕРЕСК
                  1. rudolff Сегодня, 14:08
                    Ка-50 только в 95-м принят на вооружение. В 2008 еще производился. Официально снят с производства в 2009-м.
                    rudolff
                    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:24
                      Официально снят с производства в 2009-м. По документам.Выпуск машины прекращён в 98-м.
                      ВЕРЕСК
                      1. rudolff Сегодня, 17:23
                        По словам гендиректора «ААК Прогресс» Юрия Денисенко, в 2008 году на предприятии были изготовлены три «Чёрных акулы», одну из которых передали в состав 344-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации. «В настоящее время на предприятии находятся два вертолета Ка-50, которые уже завершили цикл летных испытаний и в 2009 году будут переданы Минобороны. Новых заказов на поставку Ка-50 нет, и производиться теперь будут только Ка-52», — сказал он
                        rudolff
    2. фигвам Сегодня, 13:16
      Цитата: rumpeljschtizhen
      Прям 40-50 штук ка 52?

      Там МИ-8 и МИ-24 и МИ-28 и КА-52.
      фигвам
      1. rumpeljschtizhen Сегодня, 13:33
        так пускай не пишут что весь полк укомплектовали ка-52
        rumpeljschtizhen
  3. НЕКСУС Сегодня, 13:08
    Ка-52 авионику бы как у КА-52К"Катран"
    НЕКСУС
    1. Egorovich Сегодня, 13:13
      Если есть хорошая авионика на "Катране", почему нельзя на К-52?
      Egorovich
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:21
        "Катран"-мореман. Видимо думают,что не надо на "сухопутчиков" ставить.
        ВЕРЕСК
        1. Egorovich Сегодня, 13:33
          Ведь две эти вертушки одного типа. И если действительно хорошая авионика, почему она не может работать на обеих машинах. Я опять повторяюсь.
          Egorovich
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:39
            Может.Но-цена морского варианта и наземного-почти на 40% отличается.Проблема пока в денюшке.Морской вариант усовершенствован.
            ВЕРЕСК
            1. Egorovich Сегодня, 13:48
              Тогда это вообще не рационально. Переделывать вскорости все равно придется и будет уже в два раза дороже.
              Egorovich
  4. Alexey-74 Сегодня, 13:19
    Отдельный вертолетный полк, укомплектованный Ка-52 - это очень серьезно!!!!
    Alexey-74
  5. Tektor Сегодня, 13:25
    Хотелось бы узнать, какую самую "длинную руку" имеет данная модель К-52? Если только Гермес-А с дальностью 16 км, то это хорошо, но хотелось бы Х-38М с дальностью 70 км. Но тогда должна и БРЭО уметь различать цели на такой дальности. Хотя бы и от внешних источников ЦУ.
    Tektor
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:42
      какую самую "длинную руку" имеет данная модель К-52? 5.500.Пока всё.
      ВЕРЕСК
  6. rumpeljschtizhen Сегодня, 13:44
    А вот что было написано в нашей местной газете "Смоленская народная газета" за ноябрь месяц
    К декабрю вертолетный полк, который находится в Смоленской области, пополнится восемью разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор»

    так что пополнился он 8 штуками!!!!! [i][/i]а ни фига он не целый полк...задрали писать лишь бы пыль пустить в глаза.
    [media=http://http://smolnarod.ru/sn/v-smolenskoj
    -oblasti-poyavyatsya-alligatory-i-nochnoj-oxotnik
    /]
    rumpeljschtizhen
    1. Хагалаз Сегодня, 14:05
      Ну вроде как слово пополнится и значит, что уже имеющееся какое то количество увеличится на 8 штук. В чём засада?
      Хагалаз
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