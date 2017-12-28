В Ираке заметили американский "Хамви" с российским "Корнетом"

Иракская армия начала устанавливать российские противотанковые комплексы на бронеавтомобили американского производства. Фотографии такого интернационального гибрида появились на днях в Сети.ПТРК "Корнет-Э" активно используется вооруженными силами Ирака в боях с террористами. Так, хорошую эффективность против живой силы и легкой бронированной техники противника продемонстрировали ракеты 9М133ФМ-2 с термобарической боевой частью.В настоящее время в иракской армии замечены поставленные США бронеавтомобили "Хамви", оснащенные ракетными комплексами "Корнет-Э". Пусковые установки установлены на крыше, во вращающихся турелях при этом крупнокалиберные пулеметы М2 "Брауниг" демонтированы.По мнению военных экспертов, такая полевая модернизация придаст мобильности ПТРК, повысит защищенность оператора. Однако эта, по сути, самоделка значительно уступает специально созданному в России комплексу "Квартет", который можно устанавливать на различную легкую бронетехнику, в том числе и "Хамви".На одной направляющей устанавливаются сразу 4 ракеты, которые, наводясь по лучу лазера, способны поражать цели на дистанции до 5500 м днем и 4500 м ночью. Бронепробиваемость достигает 1200 мм брони за динамической защитой. Возможно применение сразу двух ракет по одной цели.Российская разработка была успешно опробована войсками ОАЭ в 2015 году во время их операции в Йемене, передает "РГ-Сила"