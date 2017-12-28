20:41 28 декабря

В Ираке заметили американский "Хамви" с российским "Корнетом"

Иракская армия начала устанавливать российские противотанковые комплексы на бронеавтомобили американского производства. Фотографии такого интернационального гибрида появились на днях в Сети.

ПТРК "Корнет-Э" активно используется вооруженными силами Ирака в боях с террористами. Так, хорошую эффективность против живой силы и легкой бронированной техники противника продемонстрировали ракеты 9М133ФМ-2 с термобарической боевой частью.

В Ираке заметили американский "Хамви" с российским "Корнетом"



В настоящее время в иракской армии замечены поставленные США бронеавтомобили "Хамви", оснащенные ракетными комплексами "Корнет-Э". Пусковые установки установлены на крыше, во вращающихся турелях при этом крупнокалиберные пулеметы М2 "Брауниг" демонтированы.

По мнению военных экспертов, такая полевая модернизация придаст мобильности ПТРК, повысит защищенность оператора. Однако эта, по сути, самоделка значительно уступает специально созданному в России комплексу "Квартет", который можно устанавливать на различную легкую бронетехнику, в том числе и "Хамви".

На одной направляющей устанавливаются сразу 4 ракеты, которые, наводясь по лучу лазера, способны поражать цели на дистанции до 5500 м днем и 4500 м ночью. Бронепробиваемость достигает 1200 мм брони за динамической защитой. Возможно применение сразу двух ракет по одной цели.

Российская разработка была успешно опробована войсками ОАЭ в 2015 году во время их операции в Йемене, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 13

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  1. лесовозник Сегодня, 13:07
    Такая переделка хоть и уступает нашему комплексу "КВАРТЕТ" , но дешевле - вот и используют
    лесовозник
    1. Нормаль ок Сегодня, 14:10
      Цитата: лесовозник
      хоть и уступает нашему комплексу "КВАРТЕТ"

      На сколько уступает? В этом вся фишка. По ходу. уступает незначительно и тут вступает в действие фактор цена/качество.
      Нормаль ок
      1. Deadушка Сегодня, 19:13
        Цитата: Нормаль ок
        На сколько уступает?

        На одной направляющей устанавливаются сразу 4 ракеты... Возможно применение сразу двух ракет по одной цели.

        и т.п.
        Deadушка
    2. Кент0001 Сегодня, 16:37
      И не менее эффективная при этом.
      Кент0001
  2. Джедай Сегодня, 13:08
    Иракская армия начала устанавливать российские противотанковые комплексы на бронеавтомобили американского производства.

    Ничего удивительного в этом нет. Ставят имеющиеся ПТРК на имеющуюся колёсную базу.
    Джедай
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:34
      Цитата: Джедай
      Ставят имеющиеся ПТРК на имеющуюся колёсную базу.

      Всё как раньше. yes
      Paranoid50
      1. Джедай Сегодня, 15:05
        Очень хороший пример, Саша. good "Катюша" на "Студебеккере" была более востребована, чем на отечественном шасси.
        Джедай
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:23
    Прикольно конечно видеть совмещенную военную технику и оружие американского и российского производства, но зато все практично...
    Alexey-74
  4. Alexey RA Сегодня, 13:45
    В тех краях это не первый такой интернациональный гибрид - в 2008 г. из Ирака были фото "Хамви" с ДШК и ПК.
    Alexey RA
  5. Стилет_71 Сегодня, 14:17
    9М133ФМ-2 нет в Ираке таких ракет, там либо 9М133-1 либо 9М133Ф-1 hi
    Стилет_71
  6. R.L. Сегодня, 16:38
    Интересное окончание статьи: "Российская разработка была успешно опробована войсками ОАЭ в 2015 году во время их операции в Йемене, передает "РГ-Сила""
    Против кого там эта разработка была "опробована"? Саудско-арабской коалицией против Хуситов?
    Значит так - Россия продаёт оружие сунитской (Чечня - тоже суниты) Саудско-арабской коалиции для борьбы с проиранским (шиитским) повстанием хуситов в Йемене и, в тоже время, поддерживает Иран поставками вооружения, которое перебрасывается хуситам для борьбы против Саудско-арабской коалиции в Йемене.
    Такую грязь замешивать даже американский империалист себе не позволит
    R.L.
    1. Alexey RA Сегодня, 18:39
      Цитата: R.L.
      Значит так - Россия продаёт оружие сунитской (Чечня - тоже суниты) Саудско-арабской коалиции для борьбы с проиранским (шиитским) повстанием хуситов в Йемене и, в тоже время, поддерживает Иран поставками вооружения, которое перебрасывается хуситам для борьбы против Саудско-арабской коалиции в Йемене.
      Такую грязь замешивать даже американский империалист себе не позволит

      Ой, да ладно. И кто же тогда одновременно вооружал армию Ирака и исламистов? А уж одновременные поставки оружия Турции, Курдистану, официальному Ираку и сирийской оппозиции - это вообще финиш. Турецкие "Леопарды" знатно горели от американских "Тоу".
      Нынче бахатовекторность в торговле оружием вообще мировая практика. Вон Китай одной рукой торгует оружием с официальной Мьянмой, а другой - поставляет оружие повстанческой армии Национально-демократического альянса Мьянмы (т.е. китайским повстанцам на севере той же самой Мьянмы) и угрожает ответными мерами в случае продолжения операций официальной власти против этих повстанцев.
      Да и СССР тоже, помницца, умудрялся одновременно вооружать Сомали и Эфиопию - что вылилось в первую социалистическую войну в Африке.
      Alexey RA
      1. R.L. Сегодня, 18:51
        И слава Богу, что Вы соглашаетесь, что хрен редьки не слаще. А то всё - праведники против сил зла.
        И интересно, что народ на пост не реагирует, зато "генералы" в первых рядах
        R.L.
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