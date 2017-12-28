Пакистан заказал в Китае фрегат проекта 054А
ВМС Пакистана заключили контракт на постройку в КНР фрегата проекта 054А, «с таким же вооружением и оборудованием, как и китайские корабли этого типа», сообщает bmpd со ссылкой на американское издание Defense News.
В настоящее время ведутся переговоры о строительстве еще двух аналогичных кораблей.
Ресурс отмечает, что «Пакистан испытывает острую необходимость в замене составляющих ядро национального флота пяти бывших британских фрегатов типа Amazon (тип 21) постройки 1970-х годов, к настоящему времени полностью устаревших и изношенных (один фрегат уже списан)».
Сообщается, что в рамках другого направления поиска замены этим кораблям в конце ноября 2017 года с Турцией было подписано соглашение о намерении постройки для ВМС Пакистана 4-х корветов турецкого проекта MILGEM. Переговоры по этому вопросу продолжаются, решение еще не принято.
Также запрос о возможности постройки двух корветов направлен Пакистаном американской судостроительной компании Swiftships (видимо, речь идет о рекламируемом Swiftships новом проекте 75-метрового малого корвета Swift Corvette). Здесь тоже нет конкретного решения – стороны пока ведут переговоры.
Фрегат проекта 054А (обозначение НАТО Jiangkai II) является основным кораблем этого класса ВМС НОАК. С января 2008 года китайский флот ввел в свой состав 25 фрегатов проекта 054А, и еще четыре корабля находятся в настоящее время в достройке на плаву.
В настоящее время ведутся переговоры о строительстве еще двух аналогичных кораблей.
Ресурс отмечает, что «Пакистан испытывает острую необходимость в замене составляющих ядро национального флота пяти бывших британских фрегатов типа Amazon (тип 21) постройки 1970-х годов, к настоящему времени полностью устаревших и изношенных (один фрегат уже списан)».
Сообщается, что в рамках другого направления поиска замены этим кораблям в конце ноября 2017 года с Турцией было подписано соглашение о намерении постройки для ВМС Пакистана 4-х корветов турецкого проекта MILGEM. Переговоры по этому вопросу продолжаются, решение еще не принято.
Также запрос о возможности постройки двух корветов направлен Пакистаном американской судостроительной компании Swiftships (видимо, речь идет о рекламируемом Swiftships новом проекте 75-метрового малого корвета Swift Corvette). Здесь тоже нет конкретного решения – стороны пока ведут переговоры.
Фрегат проекта 054А (обозначение НАТО Jiangkai II) является основным кораблем этого класса ВМС НОАК. С января 2008 года китайский флот ввел в свой состав 25 фрегатов проекта 054А, и еще четыре корабля находятся в настоящее время в достройке на плаву.
Использованы фотографии: HSH, Swiftships
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