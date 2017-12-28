20:38 28 декабря

Пакистан заказал в Китае фрегат проекта 054А

ВМС Пакистана заключили контракт на постройку в КНР фрегата проекта 054А, «с таким же вооружением и оборудованием, как и китайские корабли этого типа», сообщает bmpd со ссылкой на американское издание Defense News.

29-й по счету фрегат проекта 054А, строящийся для ВМС НОАК и спущенный на воду 16.12.2017 на китайском судостроительном предприятии Hudong Shipyard объединения Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group в Шанхае.

В настоящее время ведутся переговоры о строительстве еще двух аналогичных кораблей.


Ресурс отмечает, что «Пакистан испытывает острую необходимость в замене составляющих ядро национального флота пяти бывших британских фрегатов типа Amazon (тип 21) постройки 1970-х годов, к настоящему времени полностью устаревших и изношенных (один фрегат уже списан)».

Сообщается, что в рамках другого направления поиска замены этим кораблям в конце ноября 2017 года с Турцией было подписано соглашение о намерении постройки для ВМС Пакистана 4-х корветов турецкого проекта MILGEM. Переговоры по этому вопросу продолжаются, решение еще не принято.

Также запрос о возможности постройки двух корветов направлен Пакистаном американской судостроительной компании Swiftships (видимо, речь идет о рекламируемом Swiftships новом проекте 75-метрового малого корвета Swift Corvette). Здесь тоже нет конкретного решения – стороны пока ведут переговоры.

Изображение 75-метрового малого корвета проекта Swift Corvette разработки американской судостроительной компании Swiftships.

Фрегат проекта 054А (обозначение НАТО Jiangkai II) является основным кораблем этого класса ВМС НОАК. С января 2008 года китайский флот ввел в свой состав 25 фрегатов проекта 054А, и еще четыре корабля находятся в настоящее время в достройке на плаву.

Использованы фотографии: HSH, Swiftships
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 13:31
    Пакистан заказывает у Китая фрегаты,а мы заказать пару эсминцев не можем...видимо религия не позволяет.
    НЕКСУС
    1. san4es Сегодня, 13:39

      При проектировании обновленного проекта "054A", китайские конструкторские организации работали в кооперации с российским Северным проектно-конструкторским бюро. В результате такого сотрудничества, удалось придать проекту "054A" современный облик и выполнить его в соответствии с новейшими тенденциями развития кораблей подобного класс


      Основные характеристики фрегата:
      - водоизмещение 4.3 тысячи тонн;
      - длина 134 метра;
      - ширина 16 метров;
      - осадка 5 метров;
      - двигатели четыре дизельных 16 PA6V-280 SEMT-Пилстик;
      - винты 2 единицы;
      - скорость хода 29 узлов;
      - дальность хода 3.8 тысячи миль;
      - команда корабля 190 человек;
      Вооружение:
      - одна артустановка 713 калибра 100 мм;
      - четыре зенитно-артиллерийских комплекса АК-630;
      - две пусковых с четырьмя ПКР в каждой YJ-83(C803)$
      - один 32-х ячеечный зенитно-ракетный комплекс HQ-16( модернизация «Штиля»);
      - один вертолет Z-9;
      san4es
    2. donavi49 Сегодня, 14:42
      Кстати остаточным темпом, но работы по головному 956 в Китае вышли на финишную прямую. Осталось смонтировать установки YJ-18 вместо Москитов, снять леса и завершить разную мелочь. Новый состав радиоэлектронного оборудования уже смонтирован. 2х8 носовых и 2х8 кормовых ПУ для Штиля (HQ-16) уже установлены. Также в нос влепили их новый комплекс ближнего действия на 24 ракеты - HHQ-10.
      Разница между 136 - на финальной модернизации и 137 - который пришел на модернизацию, в одном фото.
      donavi49
    3. Berkut24 Сегодня, 15:50
      Китайские корабли практически всегда проигрывают одноклассникам из других стран по системам вооружения. А нам религия да - не позволяет. Во-первых "такое" мы и сами сделать можем, но исходя из наших финансов нам нужно нечто большее. Поэтому у нас малые корабли несут вооружение корвета, корветы несут вооружение фрегата, а фрегаты своим одноклассникам из других стран - всем фрегатам фрегаты. Во-вторых, начнем заказывать и китайцев - и своим заводам денег не дадим и клиентов растеряем, ибо они тоже тогда пойдут к Китайцам. А с Пакистаном всё понятно - они и союзники и Китай на эти корабли кредит даёт.
      Berkut24
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:54
        Цитата: Berkut24
        Во-первых "такое" мы и сами сделать можем,

        Серьезно?А чего не делаем? Почему выше фрегатов то ничего не строим?
        Цитата: Berkut24
        Во-вторых, начнем заказывать и китайцев

        Я говорю о кораблях класса эсминец. При этом,кто мешает их после постройки то модернизировать для себя?Мистрали то тоже хотели переделать под свои нужды.
        В новой программе перевооружения нет ни слова о постройке надводных кораблей 1 ранга для флотов наших. Именно поэтому я и спросил,-чего не заказываем у китайцев эсминцы то? Или у нас Сарычи вечные?
        НЕКСУС
        1. andy.v.lee Сегодня, 16:27
          Есть такое понятие, как секретные "закладки".
          andy.v.lee
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:29
            Цитата: andy.v.lee
            Есть такое понятие, как секретные "закладки".

            Что-то это не сильно китайцев останавливает,когда они наши СУ-35 и С-400 закупают...
            НЕКСУС
        2. Berkut24 Сегодня, 18:06
          Проект "Лидер" заложен в госпрограмму, под него, кажется, Северная Верфь начала строить стапеля. Сравнивать его нельзя по причине разного тоннажа, несоизмеримости вооружения и электронной начинки.
          Кроме того, эсминцами в разных странах называют достаточно разные корабли. У нас в эту категорию вполне попадают некоторые фрегаты и корветы.
          Меня состав вооружения 054А совершенно ни чем не удивил. Уровень нашего сторожевика, и то не всякого. Возьмите проект 11356 - далеко не шедевр по современным параметрам и сравните его вооружение с китайцем:
          УКСК «Калибр-НК»
          1×1×100мм АУ А-190
          2×6×30мм АУ АК-630М
          8 противокорабельных ракет ЗМ55 «Оникс» или 3М54 (семейства «Калибр-НКЭ»)
          УВП ЗС90Э.1 ЗРК «Штиль-1»[2], 8×1 ПУ ЗРК «Игла-1»
          8 противолодочных ракет 91РЭ1 (семейства «Калибр-НК»),
          1×12 ПУ РБУ-6000 РПК-8 (48 ПЛУР 90Р или РГБ-60)
          2×2×533мм ДТА-53-956 (торпеды СЭТ-65, 53-65К)
          1 вертолёт Ка-27ПЛ или Ка-31
          И это всего лишь сторожевик. Который кроет китайский эсминец как линкор канонерскую лодку. Я, кстати, у китайца не вижу какой-то выдающейся противолодочной и противоминной составляющей, свойственной классическому эсминцу. По мне так китайцы себе сильно льстят, называя его эсминцем.
          Berkut24
          1. donavi49 Сегодня, 18:52
            Оба (11356 и 054А) - фрегаты.

            У 054А главный комплекс ЗРК - Штиль-1 на 32 ракеты. Работает с Фрегат-МА.
            У 11356 главный комплекс ЗРК - Штиль-1 на 24 ракеты. Работает с Фрегат-МА.

            У 054А главный ударный комплекс 2х4 ПКР YJ-83 (свое развитие с Экзосета). В будущем, будет 2х4 универсальных контейнера YJ-18 (их Калибр).
            У 11356 главный ударный комплекс УКСК-8 на 8 ракет Калибр.

            У 054А основное торпедное вооружение 2х3 324мм YU-7/11 малогабаритные торпеды, их развитие краденой американской МК-46 (пожалуй самой удачной и распространенной в мире).
            У 11356 основное торпедное вооружение старые добрые 533мм рыбки в 2х2 формате.

            Можно дальше мерятся ГАК, запасом топлива для вертолета, автономностью, надежностью, пушками, системами постановки помех. НО...

            У ВМФ - есть 3 фрегата, и они сейчас самые новые, самые эффективные и вообще гордость надводного флота.
            У ВМС НОАК - есть 26 фрегатов 054А, еще 4 фрегата строят. В металле собирают 054В. И это не гордость надводного флота, не самые эффективные, а просто рабочие лошадки. Которые вот прямо сейчас бегают в Северном Море, Тихом Океане, в Западной Африке, гоняют пиратов и обеспечивают поставки на базу в Джибути.

            Их гордость флота сейчас 052D. Но очень скоро будет 055 имеющий уже 120 тяжелых ракет любого класса (ЗРК/ПКР/КР).
            donavi49
            1. Berkut24 Сегодня, 20:30
              Ну так у нас тоже строят что-то поновее. Тот же 22350. НЕКСУС написал что мы ничего такого соответствующего "миноносцу 054А" не строим. Я написал что строим. И что не гоже нам со своими разработками покупать китайские корабли.
              Что до китайского вооружения на кораблях, то китайцы могут строить что угодно, ракет может быть и 120, да хоть 500. Но победу одержит тот, у кого эти ракеты полетят дальше, наведение будет более точным и помехоустойчивым и т.д. А здесь китайцы проигрывают и нашим и американцам. Копии и "урезанные" экспортные образцы уступают оригиналам и "родным" изделиям.
              Я не то что считаю что никакой конкуренции на море не будет, но так же и не считаю что у нас всё так плохо. Флот силен не только фрегатами, а вооруженные силы сильны не только флотом.
              Berkut24
      2. donavi49 Сегодня, 16:20
        Да. 052D - имеет 64 универсальных шахты против 96 у Берка. Но если взять Хобарт/Хоризонт - то разница будет уже в пользу 052D. Я промолчу про Сарыча/Чабаненко - ибо это позапрошлое поколение.

        При этом - за 7 лет, они ввели в строй 6 эсминцев этого типа + Урумчи, Гаянг и Нанкин - завершают этап государственных испытаний и первые 2 будут приняты до китайского нового года. То есть на скажем лето 2018 года они будут иметь 9 современных эсминцев и еще 3 в завершающей стадии достройки на плаву + 6 прошлого поколения (неподвижные полотна + 48 тяжелых ЗУР + 8 ПКР/КР в перспективе их будут перевооружать на 2х4 YJ-18, то есть немного обработанный напильником Калибр).

        Сколько ввели в России? 0? И 3 фрегата по возможностям +/- 054А (у 054А - больше тех же ЗУРок, но нет Калибра - однако сейчас продвигается программа переоснащения старых ПКР на универсальные контейнера YJ-18 - то есть китайский Калибр, по итогу будут те же 8 Калибров с 40км 2,5М отрезком для ПКР и вроде как 600км дальностью для КР, но это не точно).

        Что лучше иметь мега-супер-гига Лидер из папье-маше или 9 современных эсминцев пусть и уступающим Беркам, Конго, Атаго и Сижону, но находящихся в паритете/превосходящих остальные?
        donavi49
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:07
          donavi49 всегда с интересом читаю Ваши комментарии. Сразу видно что Вы в теме. Так держать!
          Аристарх Людвигович
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 13:34
    В Китае хоть с движками проблем нет. А наша "троица" стоит.Печаль.Вот те и переносы "масштабных производств в республики Советского Союза".Как и с Аном.Взяли и утарахтели из Новосиба в хохляндию.Угробили мощнейший конструкторский и производственный потенциал.
    ВЕРЕСК
    1. donavi49 Сегодня, 14:35
      Ну 054А - очень популярный двигатель SEMT PA6V-280 (Франция, сейчас входит в МАН) который собирается на лицензионном заводе Shaanxi Diesel Engine Works.
      donavi49
    2. Николай Грек Сегодня, 19:43
      Цитата: ВЕРЕСК
      В Китае хоть с движками проблем нет. А наша "троица" стоит.Печаль.Вот те и переносы "масштабных производств в республики Советского Союза".Как и с Аном.Взяли и утарахтели из Новосиба в хохляндию.Угробили мощнейший конструкторский и производственный потенциал.


      это мелочи по сравнению с тем, что "утарахтели" земли от Российской Империи...от этого и пошли все беды, в том числе и перечисленные вами!!! negative negative negative а насчет движков...пусть уж наши доведут до конца свою разработку, чтобы потом не зависеть ни от кого!!! request request wassat wassat wassat

      "...Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) возобновит работу над тремя фрегатами проекта 11356 типа «Буревестник» в 2018 году. Ранее строительство этих кораблей было остановлено из-за отказа Киева поставлять газотурбинные установки. Решение о продолжении работ принято по итогам предварительных испытаний новейших российских газотурбинных установок М70ФРУ и М90ФР. По мнению экспертов, появление этих кораблей существенно расширит возможности Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море, Центральной и Северной Атлантике, а также Арктической зоне. ..."

      https://bmpd.livejournal.com/2644867.html
      Николай Грек
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:00
        Николай Грег.[b][/b] Я в курсе.И не только читаю информицию в СМИ,но и как многие на сайте-причастные к строительству и эксплуатации.Давай-лучше про самолёт на твоём аватаре.Когда-то я его облазил всего.Почти 22 года.Ту-22М3. Не надо тут пыхтеть со стариками.Нас много-и мы в тельняшках.Далеко за 50. hi drinks
        ВЕРЕСК
        1. Николай Грек Сегодня, 20:09
          Цитата: ВЕРЕСК
          Николай Грег.[b][/b] Я в курсе.И не только читаю информицию в СМИ,но и как многие на сайте-причастные к строительству и эксплуатации.Давай-лучше про самолёт на твоём аватаре.Когда-то я его облазил всего.Почти 22 года.Ту-22М3. Не надо тут пыхтеть со стариками.Нас много-и мы в тельняшках.Далеко за 50. hi drinks

          а че с "моим" самолетом??? recourse recourse recourse вроде все норм...летал тут от нас, херачил игиластов!! wassat wassat good good laughing laughing
          Николай Грек
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:22
            Просто-КЛАССНЫЙ аватар. А ты чего подумал?Я-далеко-далко нач группы АО.Шикарная машина!Прпо Ту-160 промолчу.Парни за любой коммент могут порвать.На чём учился-на том и "женился".АВАТУ.
            ВЕРЕСК
Картина дня