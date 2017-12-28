20:45 28 декабря

Сирийский «танковый спецназ» переброшен к границе с Израилем

Модернизированные танки Т-72М1 сирийской элитной 4-й танковой дивизии в настоящее воюют в районе контролируемых Израилем Голанских высот. Здесь идет активная зачистка территории от боевиков террористических формирований, сообщает Вестник Мордовии.

Сирийский «танковый спецназ» переброшен к границе с Израилем


Танкисты данного соединения из-за своих высоких профессиональных навыков получили в российских СМИ прозвище «танковый спецназ».




В последние месяцы подразделения дивизии воевали с радикальными группировками на северо-востоке провинции Хама, а также на границе провинций Хама и Идлиб.



Не обходится без танкистов ударной дивизии и сейчас в анклаве Бейт Джинн в провинции Кунейтра. Данный район отличается сложным рельефом местности. Однако четвертая танковая уже не раз доказывала, что может воевать в самых суровых условиях.


Использованы фотографии: Отвага2004
32

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Комментарии 32

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  1. Egorovich Сегодня, 13:52
    Сирийский "танковый спецназ" - русская школа!!!
    Egorovich
  2. A.D.T. Сегодня, 14:09
    Ну чтоб школа была истинная , надо их назвать танко - космический - миротворческий спец.наз. Тогда это будет сила !
    A.D.T.
    1. Молот 75 Сегодня, 14:15
      Опять евреебот пищит, идите всем своим кагалом в.... синогогу!
      Молот 75
    2. Scoun Сегодня, 14:17
      Цитата: A.D.T.
      Ну чтоб школа была истинная , надо их назвать танко - космический - миротворческий спец.наз. Тогда это будет сила !

      Да ладно паясничать.... в статье же пишут.

      в анклаве Бейт Джинн в провинции Кунейтра. Данный район отличается сложным рельефом местности. Однако четвертая танковая уже не раз доказывала, что может воевать в самых суровых условиях
      .
      Если другие роты так не умеют и невыдерживают, то эти среди них танковый спецназ.
      Scoun
      1. A.D.T. Сегодня, 14:22
        Та пошутил я. Хотя излишний и рекламный пафос в армии раздражает , не важно , будь то сирийская , российская или израильская.
        A.D.T.
        1. A.D.T. Сегодня, 14:27
          Можнож написать "лучшая танковая часть" , а то от слова "спец.наз" в медиа , уже рябит.
          A.D.T.
          1. Идущий Сегодня, 14:47
            Так это же журналюги , а не танкисты так себя назвали.
            Идущий
        2. Scoun Сегодня, 14:55
          Цитата: A.D.T.
          Та пошутил я.

          hi
          Цитата: A.D.T.
          Хотя излишний и рекламный пафос в армии раздражает , не важно , будь то сирийская , российская или израильская.

          Как я вас понимаю!
          Журналисты, среди сегодняшнего изобилия информации, как только не пытаются привлечь внимание к своей "стряпне".)) Даже авторитетные издания страдают этим.
          Цитата: Идущий
          Так это же журналюги

          Своей старой знакомой, как то сказал - ну как вы там журнаглюги? (Даже не журнаглисты) до сих пор дуется lol
          Scoun
          1. A.D.T. Сегодня, 15:36
            Помню , в учебке ,в Степянке , в 85 , наша рота была в караулах . Как раз начались учения. На нас настоящийх спецов высадили .
            Вот это было красиво ! Войнушки только начались , а через час , Степянку стерли с карты учений. Мы потом долго в нарядах летали.
            Вот это спец,наз !
            A.D.T.
    3. MoJloT Сегодня, 14:29
      Вполне подходит, главное ведь что не Барак.
      MoJloT
  3. gukoyan Сегодня, 14:16
    Ооооо, сейчас евреи орать начнут...
    gukoyan
    1. Bulrumeb Сегодня, 14:25
      Ооооо, сейчас евреи орать начнут...

      так они только услышат про Голанские высоты, клапан сразу держать перестает
      Bulrumeb
  4. Мар.Тира Сегодня, 14:16
    Цитата: Egorovich
    Сирийский "танковый спецназ" - русская школа!!!

    Я бы сказал и русские специалисты.Только их ни когда не покажут.
    Мар.Тира
  5. А. Привалов Сегодня, 14:20
    26 декабря, власти Сирии объявили о завершении боевых действий против группировки "Джабхат ан-Нусра" в районе Бейт-Джина( примерно в 10 км от границы Израиля).
    Как утверждает сирийское государственное ТВ, боевики "Джабхат ан-Нусры" сдались, ведутся переговоры об условиях капитуляции. Соответственно, «танковому спецназу» делать там нечего. Кто-то (сирийский официоз, или " Вестник Мордовии") мягко выражаясь, говорит не правду.
    А. Привалов
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:30
      Привалов hi !Сирийская армия как бы на своей территории, и им виднее, где держать свой "танковый спецназ "! sad
      Геркулесыч
      1. А. Привалов Сегодня, 14:43
        Цитата: Геркулесыч
        Привалов hi !Сирийская армия как бы на своей территории, и им виднее, где держать свой "танковый спецназ "! sad

        Израиль сказал, а они услышали. Так что, по любому, им придётся вести себя очень осторожно. hi
        А. Привалов
        1. aquatic Сегодня, 19:05
          понимаете в данном вопросе что там сказал Израиль ни кого не интересует, финита ля комедия.
          aquatic
  6. Livonetc Сегодня, 14:56
    Цитата: А. Привалов
    Цитата: Геркулесыч
    Привалов hi !Сирийская армия как бы на своей территории, и им виднее, где держать свой "танковый спецназ "! sad

    Израиль сказал, а они услышали. Так что, по любому, им придётся вести себя очень осторожно. hi

    Вот к сожалению осторожность не будет иметь особого значения.
    В любом случае удара в сторону Израиля с того направления повлечет за собой удар со стороны Израиля.
    И разбираться Израиль особо не будет.
    Все вроде верно, но.
    Так и будет Израиль жить ощеревшись.
    Пока не наладит нормальные отношения с соседями.
    Livonetc
    1. A.D.T. Сегодня, 15:46
      Нормальные отношения между странами , это как любовь - могут возникнуть и просуществовать только при взаимном желании. А они как вознамерились уничтожить Израиль в первые мгновения его появления , так об этом мечтают и сейчас. Так что налаживать нечего.
      А эти танки ...... даже если захотят угрозы не представляют. При современных технологиях обнаружения и уничтожения .... если что , сколько секунд понадобится чтоб они запылали ? как-бы красиво их подразделение не называлось.
      A.D.T.
    2. А. Привалов Сегодня, 16:26
      Цитата: Livonetc
      Цитата: А. Привалов
      Цитата: Геркулесыч
      Привалов hi !Сирийская армия как бы на своей территории, и им виднее, где держать свой "танковый спецназ "! sad

      Израиль сказал, а они услышали. Так что, по любому, им придётся вести себя очень осторожно. hi

      Вот к сожалению осторожность не будет иметь особого значения.
      В любом случае удара в сторону Израиля с того направления повлечет за собой удар со стороны Израиля.
      И разбираться Израиль особо не будет.
      Все вроде верно, но.
      Так и будет Израиль жить ощеревшись.
      Пока не наладит нормальные отношения с соседями.

      С нормальными соседями у нас и отношения нормальные. С Египтом и Иорданией мирные договора твёрдо соблюдаемые много лет. Торговля, туризм, а что ещё нужно? Ливан бы и рад жить себе тихо, да Хезболла за горло держит. Из-за этого и паршиво ему. Ну, а Сирия -- сама себе злобный Буратино. Как 70 лет назад гадить начала, уже и Голан 50 лет назад лишилась, а всё неймётся ей. Великая народная арабская мудрость гласит: "Израиль маленький, его обидеть легче лёгкого, но потом приходится очень долго харкать кровью."
      Египет и Иордания эту мудрость давно усвоили и живут себе припеваючи. Сирия в процессе усвоения. Пожелаем же ей успехов в этом полезном занятии hi .
      А. Привалов
    3. Дормидонт Сегодня, 17:37
      Пока не наладит нормальные отношения с соседями
      То есть никогда?
      Дормидонт
  7. Sistema Сегодня, 16:22
    Давно пора наглецов наказать...Там должен быть танковый кулак ,в постоянной боевой готовности и точки -У (по моему они уже там имеются..Иначе эти бомбежки будут бесконечными!
    Sistema
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 18:10
      Цитата: Sistema
      Давно пора наглецов наказать...Там должен быть танковый кулак


      ну чтож, Панцер вам в руки боец. sitzkrieg krieger
      Маки Авелльевич
      1. Sistema Сегодня, 18:15
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: Sistema
        Давно пора наглецов наказать...Там должен быть танковый кулак


        ну чтож, Панцер вам в руки боец. sitzkrieg krieger

        А может "точки-У" и т.д.Пощупаем ваш "железный купол" хваленный ? Как вы к этому относитесь , если не хотите договариваться и вести себя здраво и миролюбиво ..
        Русские , это вам не арабы ! Терпение у нас на пределе уже, как и у многих в мире ...
        Sistema
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 18:52
          Цитата: Sistema
          А может "точки-У" и т.д.Пощупаем ваш "железный купол" хваленный ? Как вы к этому относитесь , если не хотите договариваться и вести себя здраво и миролюбиво ..


          что за демагогию Вы разводите? у Ваших (лично) слов нет веса не адекватного логического корня.
          у Вас точка в гараже припаркована что ли?
          будте проще и кто то потянется.

          п.с. у Вас флаг то немецкий то крестик какой то. зафиксируйте пожалуйта а то теряюсь.
          Маки Авелльевич
          1. Sistema Сегодня, 19:10
            Цитата: Маки Авелльевич
            что за демагогию Вы разводите? у Ваших (лично) слов нет веса не адекватного логического корня.

            И фактов, тоже из Вики..)))
            Цитата: Маки Авелльевич
            будте проще и кто то потянется.

            Да я уже проще некуда со всей душой..Мне конечно далеко до вас "душевных" , но я стараюсь . уж как умею , простите
            Цитата: Маки Авелльевич
            п.с. у Вас флаг то немецкий то крестик какой то. зафиксируйте пожалуйта а то теряюсь.

            Я рад , что ваши теряются ..Иначе. negative
            Sistema
          2. БВТККУ86 Сегодня, 19:59
            Неважно мне, что моя бабушка еврейка, а дед русский, всегда был важен здравый смысл, который есть в комментариях Ваших сограждан. Спасибо за Ваш комментарий, помогли определиться, еду к арабам воевать против Вас.
            БВТККУ86
  8. мерцание Сегодня, 16:41
    На помощь Израилю в борьбе с террористами recourse
    мерцание
  9. Дормидонт Сегодня, 17:36
    Попахивает антисемитизьмом
    Дормидонт
    1. Sistema Сегодня, 18:18
      Цитата: Дормидонт
      Попахивает антисемитизьмом

      вы явно нанюхались , даже правильно это слово не смогли написать ..Бывает! hi
      Sistema
  10. Маз Сегодня, 19:18
    Цитата: Egorovich
    Сирийский "танковый спецназ" - русская школа!!!

    Зачем они на границе с Израилем? Это ж мишени в голом поле.
    Маз
  11. Маз Сегодня, 19:21
    Цитата: А. Привалов
    26 декабря, власти Сирии объявили о завершении боевых действий против группировки "Джабхат ан-Нусра" в районе Бейт-Джина( примерно в 10 км от границы Израиля).
    Как утверждает сирийское государственное ТВ, боевики "Джабхат ан-Нусры" сдались, ведутся переговоры об условиях капитуляции. Соответственно, «танковому спецназу» делать там нечего. Кто-то (сирийский официоз, или " Вестник Мордовии") мягко выражаясь, говорит не правду.

    Дезинформация под видом информации должна путать, даже партнеров, тем более ненадежных
    Маз
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