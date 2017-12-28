Сирийский «танковый спецназ» переброшен к границе с Израилем
Модернизированные танки Т-72М1 сирийской элитной 4-й танковой дивизии в настоящее воюют в районе контролируемых Израилем Голанских высот. Здесь идет активная зачистка территории от боевиков террористических формирований, сообщает Вестник Мордовии.
Танкисты данного соединения из-за своих высоких профессиональных навыков получили в российских СМИ прозвище «танковый спецназ».
В последние месяцы подразделения дивизии воевали с радикальными группировками на северо-востоке провинции Хама, а также на границе провинций Хама и Идлиб.
Не обходится без танкистов ударной дивизии и сейчас в анклаве Бейт Джинн в провинции Кунейтра. Данный район отличается сложным рельефом местности. Однако четвертая танковая уже не раз доказывала, что может воевать в самых суровых условиях.
Танкисты данного соединения из-за своих высоких профессиональных навыков получили в российских СМИ прозвище «танковый спецназ».
В последние месяцы подразделения дивизии воевали с радикальными группировками на северо-востоке провинции Хама, а также на границе провинций Хама и Идлиб.
Не обходится без танкистов ударной дивизии и сейчас в анклаве Бейт Джинн в провинции Кунейтра. Данный район отличается сложным рельефом местности. Однако четвертая танковая уже не раз доказывала, что может воевать в самых суровых условиях.
Использованы фотографии: Отвага2004
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