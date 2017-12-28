Эксперт: "Панцирь-С1" неоднократно сбивал ракеты террористов в Сирии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" только в 2017 году отразил десяток ракетных атак международных террористов и доказал свою высокую эффективность в ближней зоне противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим, заявил РИА Новости в четверг эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин, комментируя уничтожение боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С1" двух ракет, выпущенных боевиками по российской авиационной базе Хмеймим в Латакии из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб.
По его словам, у террористов в Сирии имеются "всевозможные самодельные ракетные средства, а также есть то, что поставляли в прежние времена — их можно назвать аналогом ракет реактивной системы залпового огня "Град". Он уточнил, что эти ракеты используются не в залпе — "их пускают по одной либо летят несколько ракет".
Он добавил, что "любая система ПВО, в том числе в Хмеймиме, строится на том, чтобы быть эшелонированной, способной выбивать средства воздушного нападения противника друг за другом".
Противовоздушную оборону российской авиабазы Хмеймим обеспечивает зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1". Дальнюю зону ПВО пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе обеспечивает ЗРС С-300.
Это не первый случай. В 2017 году подобные случаи происходили неоднократно, их было порядка десятка, когда "Панцирь" отражал атаки таких неуправляемых ракетных средств— сказал Коровин.
По его словам, у террористов в Сирии имеются "всевозможные самодельные ракетные средства, а также есть то, что поставляли в прежние времена — их можно назвать аналогом ракет реактивной системы залпового огня "Град". Он уточнил, что эти ракеты используются не в залпе — "их пускают по одной либо летят несколько ракет".
Панцирь-С1" и предназначен для того, чтобы уничтожать подобные воздушные цели. Это для него — штатная ситуация. Комплекс, как и ЗРС С-400, находится на защите российской авиабазы в Сирии и успешно сбивает такие атакующие нештатные ракетные средства— отметил военный эксперт.
Он добавил, что "любая система ПВО, в том числе в Хмеймиме, строится на том, чтобы быть эшелонированной, способной выбивать средства воздушного нападения противника друг за другом".
Противовоздушную оборону российской авиабазы Хмеймим обеспечивает зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1". Дальнюю зону ПВО пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе обеспечивает ЗРС С-300.
Использованы фотографии: yandex.ru/images
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