20:46 28 декабря

Эксперт: "Панцирь-С1" неоднократно сбивал ракеты террористов в Сирии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" только в 2017 году отразил десяток ракетных атак международных террористов и доказал свою высокую эффективность в ближней зоне противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим, заявил РИА Новости в четверг эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин, комментируя уничтожение боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С1" двух ракет, выпущенных боевиками по российской авиационной базе Хмеймим в Латакии из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб.

Эксперт: "Панцирь-С1" неоднократно сбивал ракеты террористов в Сирии


Это не первый случай. В 2017 году подобные случаи происходили неоднократно, их было порядка десятка, когда "Панцирь" отражал атаки таких неуправляемых ракетных средств
— сказал Коровин.


По его словам, у террористов в Сирии имеются "всевозможные самодельные ракетные средства, а также есть то, что поставляли в прежние времена — их можно назвать аналогом ракет реактивной системы залпового огня "Град". Он уточнил, что эти ракеты используются не в залпе — "их пускают по одной либо летят несколько ракет".

Панцирь-С1" и предназначен для того, чтобы уничтожать подобные воздушные цели. Это для него — штатная ситуация. Комплекс, как и ЗРС С-400, находится на защите российской авиабазы в Сирии и успешно сбивает такие атакующие нештатные ракетные средства
— отметил военный эксперт.

Он добавил, что "любая система ПВО, в том числе в Хмеймиме, строится на том, чтобы быть эшелонированной, способной выбивать средства воздушного нападения противника друг за другом".

Противовоздушную оборону российской авиабазы Хмеймим обеспечивает зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1". Дальнюю зону ПВО пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе обеспечивает ЗРС С-300.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 49

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  1. viktorch Сегодня, 13:52
    шайтан бидоны летающие он сбивал, и беспилотники комерческие - и то и то легчайшие цели,

    если что на учениях вручную иглой спокойно шмаляют по малоразмерным списанным нурсам и что характерно попадают,
    viktorch
    1. Muvka Сегодня, 13:55
      Ну вам то естественно виднее, с дивана то. Не то что человеку, имеющему доступ к информации... Диван круче!
      Muvka
      1. viktorch Сегодня, 13:59
        фотки посмотрите того что там сбивалось, лень в поисковик пару слов вбить ?
        или мозга не хватает?

        там сплошные трубы нарезанные в ближайшей мастерской, и коммерческие беспилотники
        viktorch
        1. Чёрный Сегодня, 14:19
          Давно пора обеспечить и ЛДНР такими системами? Все равно РФ во всём обвиняют , все равно санкции продляют....заодно будет ответом на поставки американского и канадского оружия укровермахту
          Чёрный
          1. viktorch Сегодня, 14:23
            вопрос с укроавиацией не стоит с самого начала (летали совсем не много, не долго и грустно), как и с укроКР (непроизвольный ржач), как и со всеми тактиками, так что особо он там не нужен, кроме работы по беспилотникам.
            viktorch
            1. alexmach Сегодня, 14:46
              Есть вообще-то в сети какая-то фотография с панцирем едущим по Луганску. Почему Вы думаете они вдруг летать престали то? Кстатси сейчас самолетов у них в строю в несколько раз больше чем в 2014 было.
              alexmach
        2. Muvka Сегодня, 14:41
          Цитата: viktorch
          фотки посмотрите того что там сбивалось, лень в поисковик пару слов вбить ?
          или мозга не хватает?

          там сплошные трубы нарезанные в ближайшей мастерской, и коммерческие беспилотники

          А что на них смотреть? Ракеты града не показывают. А показывают баллоны. Это нормально. потому как ракеты все видели, а это чудо - нет. Потому они и часто мелькают на картинках.
          Muvka
      2. Джедай Сегодня, 14:02
        hi Вчерашняя статья об успешной работе "Панцирей" является лучшим доказательством их состоятельности. А слова Коровина лишь дополняют факты, как вишенка на торте. Но кого-то хлебом не корми - дай полить грязью, так что не обращайте внимания.
        Джедай
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:59
      Цитата: viktorch
      шайтан бидоны летающие он сбивал, и беспилотники комерческие - и то и то легчайшие цели,

      Уважаемый,у Панциря специализация прямая-перехват КР .Но он способен работать и по другим целям,включая и наземные. А ваш пост вообще ни о чем,учитывая то,что,я уверен,вы около Панциря даже не стояли.
      Вот вам для ознакомления..
      НЕКСУС
      1. viktorch Сегодня, 14:01
        стоял, один раз, на параде,

        про специализацию панциря не спорю, в обороне в ближнем радиусе и КР может сбить, согласно заявленным характеристикам.

        просто не вижу великого достижения в отстреле самоделок
        viktorch
        1. Кент0001 Сегодня, 14:25
          В том-то и прикол: небольшие и летают не по прямым траекториям. А снаряд "Града"- еще и скоростной, это я про время реакции на угрозу, если что.
          Кент0001
          1. viktorch Сегодня, 14:33
            в статье говорится про аналог градов, скорость полета у него конечно две с гаком, но траектория обычная балистическая, как и у любого бармалей бидона
            viktorch
        2. alexmach Сегодня, 15:02
          Ну.. у наших израильских партнеров целый "железный купол" самоделки сбивает, и то кстати не всегда. И ничего, поют о могуществе своей ПВО на весь мир не стесняясь.
          alexmach
    3. alexmach Сегодня, 14:47
      если что на учениях вручную иглой спокойно шмаляют по малоразмерным списанным нурсам и что характерно попадают,

      Интересно, а пишут, что не ПЗРК не эффективны по сверхзвуковым целям.
      alexmach
      1. viktorch Сегодня, 14:49
        это что сам видел, но скорости там ваша правда небольшие, не помню что запускали в качестве мишеней как бы не от катюши снаряды.

        сомневаюсь что шайтан-бидоны сильно быстрее
        viktorch
        1. alexmach Сегодня, 15:10
          А.. я что то прочитав про списанные неуправляемые ракеты подумал про снаряды "Града"
          alexmach
  2. игорка357 Сегодня, 13:53
    Да у нас тоже всяких икспердов Маджумуромых хватает,где доказательства господа,а то моя балонка восемь волков загрызла,и что?
    игорка357
    1. alexmach Сегодня, 15:03
      Ну вообще-то даже осколки сбитого были на какой-то выставке педставленны.. Осколки или их фотографии, могу ошибаться.
      alexmach
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:00
    Из трёх ракет града, панцирь сбил две.Третья упала недолетев .Испугалась,однако.Это я утрирую.viktorch А Вы,молодой чумдан-иногда либо думайте,что пишите,либо-просто поинтересуйтесь в чём,собственно,тема.К сожалению,хватает на сайте ..лоидов.
    ВЕРЕСК
    1. viktorch Сегодня, 14:14
      вы не из укроновостей ? любой чих - перемогой объявляете, и срочно гордитесь "достижениями".
      как думаете на очередной выставке вооружений разработчик панцыря будет гордо демонстрировать обломки самодельных бармалея-бидонов ? чет сомневаюсь.

      а давайте вспомним фэйлы, с су24 который без воздушного прикрытия от турецких друзей летал, с400 супермега комплекс, который как выяснилось по результатам пуска пингвино-КР всю сирию не прикрывает, и мало чего обеспечивает кроме самообороны, хотя до этого скоко визга было про закрытое небо сирии, это что зрада ?
      viktorch
      1. Стилет_71 Сегодня, 14:40
        любой чих - перемогой объявляете, и срочно гордитесь "достижениями"

        Ну не знаю, там неподалеку в одной стране специальную систему ПВО создали против бармалей-бидонов - "Железный пукал" называется, и да, гордятся. А у нас все штатными средствами сбивают fellow
        Стилет_71
        1. viktorch Сегодня, 14:44
          ну там то же что то сбивают, проблема железного пукана, в самой концепции широкого поля защиты от летящего с небес хлама, в результате в развалившийся в вышине самопальный бидон, или переделанный корейскими кулибинами скуд, уходит по десяток противоракет, а металлолом все равно падает ибо земное притяжение отменить не получается у евреев ну никак.

          проблема скорее политического характера, так как непонятно что в такой ситуации считать успешным перехватом.
          viktorch
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:53
        вы не из укроновостей ? Наглеешь.-КР всю сирию не прикрывает, и мало чего обеспечивает кроме самообороны, хотя до этого скоко визга было про закрытое небо сирии, это что зрада ?Вы малость не в теме.С-400 имеет свою дальность определения и поражения целей.Дурку не гоните.Учите ТТХ ПВО.Знаток.
        ВЕРЕСК
      3. ПалБор Сегодня, 18:17
        Цитата: viktorch
        вы не из укроновостей ? любой чих - перемогой объявляете, и срочно гордитесь "достижениями".
        как думаете на очередной выставке вооружений разработчик панцыря будет гордо демонстрировать обломки самодельных бармалея-бидонов ? чет сомневаюсь.

        а давайте вспомним фэйлы, с су24 который без воздушного прикрытия от турецких друзей летал, с400 супермега комплекс, который как выяснилось по результатам пуска пингвино-КР всю сирию не прикрывает, и мало чего обеспечивает кроме самообороны, хотя до этого скоко визга было про закрытое небо сирии, это что зрада ?

        Вывод:шеф,всё пропало,ничего не работает,пора валить из Сирии!К этому все стенания?
        ПалБор
  4. loginovich Сегодня, 14:07
    Когда сбивают остаются обломки которые можно предъявить как доказательство а то последнее время ни кому не верю
    loginovich
    1. лаврентий павлович Сегодня, 14:19
      А кому нужно что то доказывать, самолеты и личный состав авиабазы в порядке- это и есть лучшее доказательство. А предъявить можно все что угодно, хоть остатки НЛО. Америкосы предъявили "высадку на Луну" - в Голливуде хорошо снимают.
      лаврентий павлович
      1. loginovich Сегодня, 17:47
        Ну и у вас хорошо снимают , но не сняли же. Неделю назад на всех ваших каналах терроризм побежден выводим войска ,а что имеем: в Ленинграде взрыв а завтра узнаем вовсе не терроризм а всего лишь ДАИШ и все по новой.
        loginovich
    2. Muvka Сегодня, 14:44
      Т.е. если, допустим наши, возьмут со склада 2 ракеты града и подорвут их, вы поверите? Или это сложно или затратно? Нет. Как же легко вас заставить поверить в сказку. А вот очевидные вещи не замечаете. Действительно на Украине черное - это белое и наоборот.
      Muvka
    3. bk316 Сегодня, 19:58
      Когда сбивают остаются обломки которые можно предъявить как доказательство а то последнее время ни кому не верю

      А Вы своим ВСУшникам посоветуйте, пусть над Крымом над Севастополем полетают.
      Потом приезжайте доказательства собирать. fellow
      bk316
  5. rocket757 Сегодня, 14:26
    Интересно? А какая система ПВО ближней зоны, реально себя проявила???
    Еврейски "железный купол"??? Так у него процент попаданий не идеальный ... надо ведь не попасть, а как минимум не дать ракете попасть в охраняемую зону и не грохнуть там! И шо, "ж. купол" с этим справляется на все сто??? Кстати янки этой разработкой реально заинтересованы, у самих на суше ничего даже близко по эффективности нет!
    Впрочем реально проверенной, подобной системы ни у кого просто нет!!! Всякие рекламные буклеты идут ... лесом, не доказано, не проверено боем, так что не фиг.
    Панцирь проверен, РАБОТАЕТ ЭФФЕКТИВНО, вот и весь сказ.
    Кстати, ракетный баллон и особенно миномётный вариант, цель весьма поганая и опасная к тому же!!! Если её сбивают\ уничтожают это класс!!! Хуже только артиллерийский фугас большой мощности! Про гипер и всякие высоко-маневренные штучки будем говорить, когда они будут применяться!
    rocket757
    1. viktorch Сегодня, 14:39
      в каком месте железный купол ближняя зона,

      никакая пво еще себя в реальных боевых условиях не проявила, все время что то мешает, вот в арабо-израильских войнах например

      п.с. что то ботов в коменты набежало
      viktorch
      1. rocket757 Сегодня, 14:56
        Ну да, купол наверно система загоризонтного поражения ... ближняя и есть.
        А у кого в арабо израильских конфликтах была полноценная ПВО? Такая, что б нормально, по всем правилам построенная?
        Хотя б как во Вьтнаме ... вот где от янкерсных пернатых пух и перья летели во все стороны!
        А арабы, как были верблюдами, такими и остаются, могут только до баранов опустится ... вот и вся перспектива.
        rocket757
        1. Korax71 Сегодня, 18:22
          По части Вьетнама не совсем верно.там было 100процентное господство авиации в воздухе ща амерами,а действия пво носили западный характер.и безнаказанно им это удавалось делать не долго,ровно до того момента пока на фантомы не подвесили про.а так они бомбили что хотели и где хотели.
          Korax71
          1. rocket757 Сегодня, 20:21
            Ну да, а Макейна спроси, сколько янки птенчиков у вьетконга в клетках сидело? Сам не могешь Вована с Лексусом попроси! И шо эт за ПРО на фантомах, и с чем его едят?
            И самый лучший совет - Купи селёдку, отруби ей голову и капай ей на мозги! ... боюсь гугля табе этого не переведёт, ч-м-о ты не русское! Всё, сеанс терапии закончен.
            rocket757
      2. Alexanast Сегодня, 15:12
        Цитата: viktorch
        п.с. что то ботов в коменты набежало


        Самокритика...Хорошо...Продолжайте в том же духе... yes
        Alexanast
      3. просто экспл Сегодня, 15:22
        так ты и есть бот .
        просто экспл
        1. Комментарий был удален.
        2. Alexanast Сегодня, 15:31
          Я то ладно...А ты я смотрю прям эксперд по панцирям...
          Наравне с viktorch на параде рядом стоял.
          Alexanast
          1. rocket757 Сегодня, 20:27
            Тут ещё один експерт по Вьетнамским делам нарисовался Korax71 , так ему видать гугля такого напереводил! был бы не в теме, не понял бы вообще, что он выразить хотел!
            Мельчают ботнячие ряды, совсем глупости писать стали!
            rocket757
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:34
    Сложнее будут работать по пакету ракет, выпущенных залпом! Надеюсь, что и такой вариант работы "панцирей "нами также отробатывался, как минимум, в теории!
    Геркулесыч
    1. rocket757 Сегодня, 15:07
      Залп низколетящих ракет не может отразить никто, если с близкого расстояния.
      Т.е. установка град по любому цель накроет. Дальний залп могут проредить, не более того.
      rocket757
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:20
        Мегаплюс за то что у вас город указан Сталинград! !!+++++ hi soldier drinks А по ракетам -их теоретически, можно отклонить с курса?
        Геркулесыч
        1. rocket757 Сегодня, 15:34
          Теоретически, звёздные войны уже не совсем фантазия.
          Мы всех секретов уже не знаем, а по всяким роликам, об оружии на новых физических принципах можем только гадать сколь в них вранья\ правды!
          Будем реалистами и говорить о том что знаем наверняка!
          И да, если на пути пролета ракет построить очень большой магнит и подключить к нему АЭС/ ГЭС можно все ракеты как бы к ногтю прижать!!!! Полёт фантазии не знает границ!
          Вот когда увидим, что ракеты глушат каким ни будь силовым полем и установка не будет величиной с футбольное поле, тогда и возгордимся либо за человечество, а ещё лучше за наших учёных и ВПК!
          rocket757
        2. viktorch Сегодня, 15:36
          шайтан-бидон отклоняется от цели молитвой аллаху,
          хотя сбить, я так думаю, намного проще
          viktorch
          1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:56
            "ШАЙТАН-БИДОН ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ ЦЕЛИ МОЛИТВОЙ АЛЛАХУ". Спасибо вам. Юмор наше всё. Жаль плюсы нельзя ставить.
            Рашнэйрфорс
        3. Монархист Сегодня, 18:45
          Теория и практика как правило разнятся и существуенно.
          От фронтовиков я слышал много брани в адрес фильма:" Если завтра война"там рассуждали о теоритической войне и утверждали,что война будет малой кровью и на судей территории. Создатели фильма тоже теоретически рассуждали,что Советский Союз шутя справиться с агрессора ми+ "рабочий класс поднимается" и каково было на практике?
          Монархист
  7. мерцание Сегодня, 15:43
    Да, очень удачный зенитный ракетно-пушечный комплекс ... минимизирует шансы на удачу у противника, повышает шансы на ответный удачный удар, отбивает охоту у неприятеля нападать, заставляет его исходиться желчью от бессилия.
    мерцание
  8. Alexey-74 Сегодня, 15:45
    Боевая эффективность "Панциря" доказана, и это факт. Поздравляю наших военных и разработчиков соответственно.
    Alexey-74
  9. Монархист Сегодня, 18:30
    Цитата: viktorch
    стоял, один раз, на параде,

    про специализацию панциря не спорю, в обороне в ближнем радиусе и КР может сбить, согласно заявленным характеристикам.

    просто не вижу великого достижения в отстреле самоделок

    Тут я с Вами согласен:у бармалеев практически нет современных ракет, а летающий мусор для Панциря так "как два пальца". Если бы бармалеи применяли, что-то более существенное.
    Монархист
  10. Монархист Сегодня, 18:31
    Цитата: viktorch
    шайтан-бидон отклоняется от цели молитвой аллаху,
    хотя сбить, я так думаю, намного проще

    Вам + за юмор
    Монархист
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