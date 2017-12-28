Факультет подготовки прапорщиков авиационного технического состава переведен из Воронежа в Ростов-на-Дону. Этому предшествовало подготовительная работа, в учебном центре была развернута современная учебно-материальная база для подготовки прапорщиков технического состава. Инженерный и технический состав центра, хорошо подготовленный и имеющий опыт службы в войсках, способен подготовить высококвалифицированных техников в звании «прапорщик»

Факультет средней специальной подготовки технического состава передислоцирован из Военно-воздушной академии (ВВА) им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и приступил к функционированию на базе учебного центра Воздушно-космических сил в Ростове-на-Дону. приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщение начальника ВВА генерал-полковника Геннадия Зиброва.– сказал генерал-полковникПри этом в ВВА отметили, что в Воронеже освободились фонды для размещения увеличенных наборов курсантов инженерного профиля подготовки. Высвободился профессорско-преподавательский состав высшей квалификации. Расширились возможности по загруженности учебного аэродрома.