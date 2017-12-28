20:38 28 декабря

Факультет подготовки прапорщиков авиационного технического состава переведен из Воронежа в Ростов-на-Дону

Факультет средней специальной подготовки технического состава передислоцирован из Военно-воздушной академии (ВВА) им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и приступил к функционированию на базе учебного центра Воздушно-космических сил в Ростове-на-Дону. приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщение начальника ВВА генерал-полковника Геннадия Зиброва.

Факультет подготовки прапорщиков авиационного технического состава переведен из Воронежа в Ростов-на-Дону


Факультет подготовки прапорщиков авиационного технического состава переведен из Воронежа в Ростов-на-Дону. Этому предшествовало подготовительная работа, в учебном центре была развернута современная учебно-материальная база для подготовки прапорщиков технического состава. Инженерный и технический состав центра, хорошо подготовленный и имеющий опыт службы в войсках, способен подготовить высококвалифицированных техников в звании «прапорщик»
– сказал генерал-полковник


При этом в ВВА отметили, что в Воронеже освободились фонды для размещения увеличенных наборов курсантов инженерного профиля подготовки. Высвободился профессорско-преподавательский состав высшей квалификации. Расширились возможности по загруженности учебного аэродрома.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:43
    Эта стратегически важная должность -прапорщик! laughing В армии, среди сухопутчиков, никогда не встречал худого прапорщика ! lol 30 процентов из них нетвердо ходили, lol потому что вели борьбу с алкоголем -бои выигрывали, drinks а сражение -нет!!! lol drinks
    Геркулесыч
    1. Комментарий был удален.
    2. басмач Сегодня, 15:49
      Ну уж не знаю как в сухопутке, а у нас в полку и в эскадрах и в "шахте" прапора пахали. В каждой группе в ТЭЧ был прапор со своими обязанностями и объёмом работ, а то и два. Да и в эскадрах - у тех же оружейников в ИБА- зад в мыле на полётах.. И на полёты хрен пьяным придёшь. В ОБАТО да, хватало уродов, но то ведь ОБАТО.
      басмач
      1. Doliva63 Сегодня, 17:02
        В эскадре прапор - кто? Зам.нач.группы? При мне в полку прапощиков было мало. Нач.группы АФС, зам. в ГОК, в метео, инструктор в ПДС. В СБВ тоже был. В эскадрах - не помню.
        Doliva63
    3. Svarog51 Сегодня, 15:51
      Витальевич hi
      Эта стратегически важная должность -прапорщик!
      good
      Это ещё и стратегическое оружие, как асимметричный ответ на нейтронную бомбу. Бомбу сбрасывают - людей нет, а материальные ценности на месте. Прапорщиков к супостату забрасывают - люди на месте, а материальные ценности отсутствуют. Со знанием дела говорю, сам десять лет прапорщиком был. wink drinks
      Svarog51
    4. асушник 78 Сегодня, 15:57
      Очень неумно сказано! Глупо!
      асушник 78
      1. Чичиков Сегодня, 16:44
        Так наверное, каптерами да кладовщиками служили, если вообще службу проходили!
        Чичиков
    5. Геркулесыч Сегодня, 16:48
      "Как надену портупею все typeu и tyneu wassat "
      Геркулесыч
    6. bk316 Сегодня, 18:33
      В армии, среди сухопутчиков, никогда не встречал худого прапорщика !

      Фигня опять тролишь. У нас и в учебке в Мулино и в части были вполне себе нормальные прапора, не все же они на складах сидят. Куча техперсонала именно прапорщики. Да и чего сопрешь на складе артвооружений? Не в/на же живем.
      bk316
  2. dauria Сегодня, 16:49
    Брр. Жуковка и Гагарина уже одна академия ? Да ещё в Воронеже ? Нифига не понял. Кто в курсе - просветите. Куда они из Москвы-то делись ? И второй вопрос - в дыре типа Безречная, Даурия, Хада-Булак ЗабВО прапорщиков удержать могли только лётной должностью .( или тем, что у него там родина, дом , корова, тёща). А теперь хотят чем удержать ? Деньгами ? Так нам всей страной одну дивизию не прокормить. recourse
    dauria
    1. vladimirZ Сегодня, 17:50
      Во времена "Сердюкова" две Академии: летную - Гагаринскую и инженерную - Жуковского, в целях прихватизации ценных зданий Жуковской Академии слили в одну Гагаринско-Жуковскую в Монино, а затем уже в целях дальнейшей прихватизации ценных подмосковных земель, "слили", т.е. спустили в Воронеж на базу авиационного училища аэродромных специалистов, никогда ранее не готовивших ни летные ни ИАС кадры. Да, так, что от знаменитых авиационных Академий ничего не осталось, так как главное в Академиях не названия, здания и стены, а высококвалифицированные профессора и преподаватели, немногие из которых уже в достаточно серьезном возрасте решили покинуть Москву.
      Туда же в Воронеж отправили оставшееся единственное на тот момент старейшее ликвидированное тогда же Иркутское высшее авиационно-инженерное училище.
      Так, что осталось от знаменитых научно-учебных заведений в Воронеже, трудно сказать. Видно всё начали с азов, как в создании учебно-научной базы, так и с набора преподавательских кадров, казарм, и жилья. Как всегда в России ломать не строить. А теперь когда коснулось горячего, хватились, что тысяч авиационных кадров не хватает, не то что прапорщиков, а офицеров летчиков и инженеров ИАС.
      vladimirZ
  3. anjey Сегодня, 16:53
    Инженерный и технический состав центра, хорошо подготовленный и имеющий опыт службы в войсках, способен подготовить высококвалифицированных техников в звании «прапорщик»
    А офицер авиатехник звучит горже или гордее? Когда то так и было,все держалось на офицерах-техниках....
    anjey
    1. Doliva63 Сегодня, 17:05
      Ага, техник самолёта, вроде, офицер был. drinks
      Doliva63
    2. dauria Сегодня, 17:06
      Когда то так и было...


      Когда-то их был жесточайший дефицит до 30% от требуемого. В округах типа среднеазиатского, забайкальского, да и поволжье. Брали двухгодичников после авиационных институтов , а те ну ни в какую не оставались. Смеётесь, а у нас на АОшника чуть ли не молились - один толковый на всю ОВЭ. Кто видел пучки проводов токосъёмника на втулке - поймёт. Готовить настоящих спецов так , как сейчас собираются - да бред. Как минимум три года, причём при условии конкурсного отбора. Фиг кто пойдёт из стоящих ребятишек.
      dauria
      1. vladimirZ Сегодня, 18:22
        Брали двухгодичников после авиационных институтов , а те ну ни в какую не оставались. - dauria

        Я из таких офицеров двухгодичников, инженер по самолетам и двигателям, служил на должности техника самолета - должность лейтенанта, старшего лейтенанта.
        У нас , к примеру, почти половина эскадрильи были лейтенанты двухгодичники, остальные кадровые с выслугой лет у некоторых за 20, техники самолетов и техники звеньев и начальники групп. И знаете в каких званиях? Все лейтенанты и старшие лейтенанты. Ни одного капитана. Зам. комэски по ИАС - майор.
        У меня техник звена Эсаулов Анатолий Иванович, классный специалист, как говорят непьющий и некурящий служака, на 25 году службы, в звании старшего лейтенанта, получил только что выпущенный тогда орден "За службу Родине в вооруженных силах СССР" 3-й степени. И всё, так и ушел на пенсию старшим лейтенантом с кучей медалей "за песок".
        И таких как он у нас в эскадрилье было около десятка. Седые старшие лейтенанты, горько и обидно было на них смотреть. В отпуск из них никто в военной форме не уезжал, стыдно было. Они сами рассказывали: "дома спрашивают, ты там что пьешь, что всего лишь старлей, вон у соседке уже майор-подполковник?"
        А вы пишите, что двухгодичники в ВВС не оставались?! Глядя на их плохо оцененный государством тяжелый воинский труд, и не оставались.
        А насчет прапорщиков в авиации на обслуживании авиационной техники, лентяев не было, все пахари в должностях старших механиков в разных группах специалистов. Это не завскладом, в каптерках отсиживаться. На морозе и на ветру с железками работать на аэродромах при обслуживании авиационной техники не для слабаков.
        vladimirZ
  4. seregatara1969 Сегодня, 17:28
    древний прапорщик оружейник рублёвой монетой снимет пулемёт с вертолёта починит его и назад поставит
    seregatara1969
  5. ODERVIT Сегодня, 18:06
    Прапорщики основные -среди младших авиаспециалистов. Уважаемые, не зная специфики не иронизируйте, по принципу кто забористей.
    ODERVIT
  6. Николай Р-ПМ Сегодня, 20:24
    Дурацкий стереотип по поводу прапорщиков. Прапорщик прапорщику -
    рознь. Срочку служил в группе обслуживания СДиСАПС самолета Су-24мр на а/б Шагол. Так вот в группе служил старший прапорщик Федеров на должности старшего механика. Невысокий, даже слегка щуплый мужик. Зато энергичности, ответственности, трудолюбия и знания своего дела было немерянно. В любое время года на летную смену на велосипеде ездил. Многому научил, все еще помню основные операции по подготовке борта к первому и последующим вылетам, действия по тревоге. Вот так на таких прапорах ввс и держаться.
    Николай Р-ПМ
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