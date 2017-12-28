ВС Индии заявили о нехватке квалифицированных военных
Минобороны Индии объявило о нехватке людей в армии. Как сообщил портал indiatimes.com, по словам главы индийского военного ведомства Нирмалы Ситхараман, сухопутные войска, ВВС и ВМС Индии испытывают дефицит в почти 60 000 военнослужащих.
В Индии нет обязательной воинской повинности, но служба в армии считается весьма почётной. Любой набор новобранцев проходит с «аншлагом» и высоким конкурсом на вакантное место. Однако с квалифицированными военнослужащими сложилась прямо противоположная ситуация.
Наибольшая проблема для индийской армии заключается в остром дефиците офицерского состава. На сегодняшний день в войсках остаются вакантными 9259 офицерских и более 50 000 сержантских и рядовых позиций. Из них на флоте нехватка персонала оценивается в более чем 16 000 человек, в военно-воздушных силах — 15 500 солдат.
На сегодняшний день армия Индии насчитывает порядка 1,23 млн военнослужащих при штатной численности в почти 1,3 млн человек. Ещё порядка миллиона человек числятся в резерве. По численности армии и индексу военной силы Индия входит в пятёрку мировых лидеров, передает "Warspot".
В Индии нет обязательной воинской повинности, но служба в армии считается весьма почётной. Любой набор новобранцев проходит с «аншлагом» и высоким конкурсом на вакантное место. Однако с квалифицированными военнослужащими сложилась прямо противоположная ситуация.
Наибольшая проблема для индийской армии заключается в остром дефиците офицерского состава. На сегодняшний день в войсках остаются вакантными 9259 офицерских и более 50 000 сержантских и рядовых позиций. Из них на флоте нехватка персонала оценивается в более чем 16 000 человек, в военно-воздушных силах — 15 500 солдат.
На сегодняшний день армия Индии насчитывает порядка 1,23 млн военнослужащих при штатной численности в почти 1,3 млн человек. Ещё порядка миллиона человек числятся в резерве. По численности армии и индексу военной силы Индия входит в пятёрку мировых лидеров, передает "Warspot".
Использованы фотографии: https://male-hobby.ru/
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