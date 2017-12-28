20:45 28 декабря

ВС Индии заявили о нехватке квалифицированных военных

Минобороны Индии объявило о нехватке людей в армии. Как сообщил портал indiatimes.com, по словам главы индийского военного ведомства Нирмалы Ситхараман, сухопутные войска, ВВС и ВМС Индии испытывают дефицит в почти 60 000 военнослужащих.

ВС Индии заявили о нехватке квалифицированных военных


В Индии нет обязательной воинской повинности, но служба в армии считается весьма почётной. Любой набор новобранцев проходит с «аншлагом» и высоким конкурсом на вакантное место. Однако с квалифицированными военнослужащими сложилась прямо противоположная ситуация.


Наибольшая проблема для индийской армии заключается в остром дефиците офицерского состава. На сегодняшний день в войсках остаются вакантными 9259 офицерских и более 50 000 сержантских и рядовых позиций. Из них на флоте нехватка персонала оценивается в более чем 16 000 человек, в военно-воздушных силах — 15 500 солдат.

На сегодняшний день армия Индии насчитывает порядка 1,23 млн военнослужащих при штатной численности в почти 1,3 млн человек. Ещё порядка миллиона человек числятся в резерве. По численности армии и индексу военной силы Индия входит в пятёрку мировых лидеров, передает "Warspot".

Использованы фотографии: https://male-hobby.ru/
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Комментарии 30

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  1. den3080 Сегодня, 16:01
    зато форма красивая, цветастая
    den3080
    1. Sistema Сегодня, 17:27
      Цитата: den3080
      зато форма красивая, цветастая

      Этого достаточно им думаю.. laughing laughing .Они как дети любят все блестящие и особенно потом ломать игрушки!
      А запад и рад им втюхивать втридорого ...Россия только вздыхает, от этого , предсталяя , что с ними будет в случае серьезного военного конфликта. Будда им судья!
      Sistema
    2. А. Привалов Сегодня, 18:06
      Цитата: den3080
      зато форма красивая, цветастая

      Ну, полевая у них попроще будет, да и вооружение приличное. laughing
      Полевая камуфлированная униформа военнослужащих Парашютного полка:
      А. Привалов
      1. Околоточный Сегодня, 18:47
        Александр, признайтесь, за форму фотку втиснули для "фона", основное Тавор прорекламировать! wink
        Околоточный
        1. А. Привалов Сегодня, 19:00
          Цитата: Околоточный
          Александр, признайтесь, за форму фотку втиснули для "фона", основное Тавор прорекламировать! wink

          Жаль, что я у концерна Israel Weapon Industries не в доле, а вы не закупщик вооружений индийский. crying
          А. Привалов
    3. BlombiRus Сегодня, 18:16
      Страна с кастовым делением населения. Отмените касты, наберёте сколько угодно новобранцев. В статье лукаво не отметили, что лишь определённые касты имеют ПРАВО служить в армии Индии.
      BlombiRus
  2. dvina71 Сегодня, 16:07
    Сепаи закончились? Основная беда индусской армии -кастовость.
    dvina71
    1. Кент0001 Сегодня, 16:15
      ...и не только армии. Но это по любому надолго, так что да-проблема.
      Кент0001
      1. Идущий Сегодня, 16:47
        Ой мы так переживаем , что индии не хватает военных , как же мы дальше жить будем. laughing Пусть нам платят , будем готовить им вояк.
        Идущий
        1. sgazeev Сегодня, 17:38
          Цитата: Идущий
          Ой мы так переживаем , что индии не хватает военных , как же мы дальше жить будем. laughing Пусть нам платят , будем готовить им вояк.

          Индусы удавятся,жадны до до предела.
          sgazeev
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:51
          Цитата: Идущий
          Пусть нам платят , будем готовить им вояк.

          им сначала надо их в школе выучить, или вы предлагаете с 1-го класса начинать готовить? ну, замечательный бизнес проект good
          Angel_and_Demon
    2. Orionvit Сегодня, 16:16
      Наверное каста кшатриев обмельчала. А основная беда индийской армии, это показушность.
      Orionvit
    3. voyaka uh Сегодня, 16:31
      Сикхи, видать, кончились. Они контролируют армию, генштаб.
      voyaka uh
      1. А. Привалов Сегодня, 17:52
        Сикхами уже не отделаться. Если в стране с населением в полтора(!) миллиарда не могут набрать несколько десятков тысяч грамотных ребят, то дело швах.
        А. Привалов
        1. Околоточный Сегодня, 18:48
          Я знаю, где можно "взять", в Китае, laughing , у них там вроде реформируют ВС.
          Околоточный
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:52
        Цитата: voyaka uh
        Сикхи, видать, кончились. Они контролируют армию, генштаб.

        перестали плодиться? жуть то какая
        Angel_and_Demon
  3. НЕКСУС Сегодня, 16:12
    Индусы никогда не славились тем,что они хорошие вояки. Сепаи не в счет.
    НЕКСУС
    1. voyaka uh Сегодня, 16:35
      Это Вас восстание сипаев привело к ложному выводу, что
      они - хорошие солдаты.
      Там, где они приживают - это не Индия сейчас, а мусульманская Бангла-Деш (бывшая Бенгалия)
      voyaka uh
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:42
        Цитата: voyaka uh
        Там, где они приживают - это не Индия сейчас, а мусульманская Бангла-Деш (бывшая Бенгалия)

        Первоначально британцы набирали сипаев из местного населения Бомбея и Мадраса, особое внимание уделялось касте и телосложению кандидатов. В бенгальской армии набирались только представители общин высших каст брахманов и раджапут, в основном из регионов Бихар и Уттар-Прадеш

        С возникновением в 1719 году Французской Ост-Индской компании (Compagnie des Indes) отряды индийских сипаев (cipayes) дополнили имевшиеся в распоряжении компании отряды французских военных и швейцарских наёмников. Через год численность сипаев равнялась 10 000 человек.При генерале-губернаторе Дюпле из сипаев начали формировать отдельные части, которые по субсидарным договорам отправлялись на защиту союзных Франции индийских княжеств, чьи правители были обязаны сами содержать субсидарное войско

        Сипаев рекрутировали в Португальской Индии, термином «cipaio» (sepoy) также назывались африканские солдаты в Анголе, Мозамбике и Португальской Гвинеи и сельские офицеры. Ангольские сипаи составляли часть гарнизона Гоа в последние годы португальского владычества над этой территорией.
        НЕКСУС
        1. voyaka uh Сегодня, 17:01
          А! - спасибо! drinks Оказывается, сипаи - более широкое понятие,
          чем я думал. Я был уверен, что это только солдаты, набранные в Бенгалии.
          А они - типа, "наемные солдаты" отовсюду.
          voyaka uh
      2. ПалБор Сегодня, 17:47
        Да и сипаи - это не народ,а наёмные солдаты из местного,преимущественно мусульманского,населения на службе Британской Ост-Индской компании.
        Ну,восстали они,очень быстро от английских ЧВКшников огребли и заглохли laughing Тоже мне,"сепаи".
        ПалБор
  4. мерцание Сегодня, 16:37
    "ВС Индии заявили о нехватке квалифицированных военных"
    Мда, эту проблему, пожалуй, решить будет посложнее, чем наполнить склады новым оружием.
    мерцание
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:42
    Укроинцев только пускай в свою армию не берут! wassat А вообще-то нужно просто пересмотреть политику подготовки военных и заключать с ними долгосрочные контракты, с хорошими условиями, и высокой зарплатой.
    Геркулесыч
  6. iliitchitch Сегодня, 16:46
    Да уж , норм.армия - не только петь и плясать с цветочками . Шойгу им нужен , но мы им его не дадим . Нам бы самим ещё с десяток не помешал , да , вместо айфончиков всяких .
    iliitchitch
  7. perepilka Сегодня, 17:37
    Там, скорее в качестве дело, а не в количестве. Им, вместо того, чтоб выкобениваться на счёт того, чтоб скинуть цену за наше оружие, нанять бы наших сержантов и капитанов, запасных, кто традиции СА помнит, и дать волю, в пределах Уставов СА. Вот, через пару лет, они взводом, любую роту порвут, тока, чтоб командира не подвести, бо последствия этого, армагедец отдыхает wassat
    perepilka
  8. faiver Сегодня, 17:41
    военная наука это вам не песни и танцы....
    faiver
    1. Дормидонт Сегодня, 20:41
      могут взять у небратьев уроки боевого гопака
      Дормидонт
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 18:56
    ВС Индии заявили о нехватке квалифицированных военныхОх,тыж ёж!Тихо дишим и -спокойствие..
    ВЕРЕСК
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 19:07
    Когда-то мы любили Индию...
    ВЕРЕСК
  11. Дормидонт Сегодня, 20:41
    Наши западные и ближневосточные партнёры наизнанку вывернутся, но помогут Индии с кадрами. Чтобы втянуть Индию в войнушку с Китаем
    Дормидонт
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