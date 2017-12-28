Руководство завода Порошенко мешало выходу украинских кораблей из Севастополя

Имел место и вовсе совершенно дикий эпизод – украинские предприятия требовали от севастопольской администрации не выпускать корабли из порта, пока те не осуществят выплату долгов за ремонт. А долги были копеечными – там по 300-400 тыс. гривен, точно не миллионы.

Сегодня в Оболонском суде Киева проходили очередные слушания по делу Виктора Януковича, которого обвиняют во всех «смертных грехах», включая государственную измену. В качестве свидетеля был заслушан экс и.о. замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко. Предоставляя суду информацию о событиях 2014 года в Крыму, Сенченко заявил о виновниках того, почему украинский флот не покинул акваторию крымских портов.По словам Сенченко, виновником можно считать тогдашнее руководство Севастопольского морского завода им.Орджоникидзе. Именно менеджмент морзавода, по словам Сенченко, помешал выходу ряда кораблей. Сенченко заявил, что руководство предприятия задержало корабли «за невыплаченные долги». Пикантность ситуации в том, что тогдашним владельцем завода им.Орджоникидзе был Пётр Порошенко.Сенченко, заявивший, что он занимался вопросами вывода украинских кораблей из Крыма после событий марта 2014 года, отмечает:Таким образом, экс-исполняющий обязанности замглавы президентской администрации фактически обвиняет Петра Порошенко в том, что тот перекрыл выход украинским кораблям из севастопольского порта.