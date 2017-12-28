20:44 28 декабря

Руководство завода Порошенко мешало выходу украинских кораблей из Севастополя

Сегодня в Оболонском суде Киева проходили очередные слушания по делу Виктора Януковича, которого обвиняют во всех «смертных грехах», включая государственную измену. В качестве свидетеля был заслушан экс и.о. замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко. Предоставляя суду информацию о событиях 2014 года в Крыму, Сенченко заявил о виновниках того, почему украинский флот не покинул акваторию крымских портов.

По словам Сенченко, виновником можно считать тогдашнее руководство Севастопольского морского завода им.Орджоникидзе. Именно менеджмент морзавода, по словам Сенченко, помешал выходу ряда кораблей. Сенченко заявил, что руководство предприятия задержало корабли «за невыплаченные долги». Пикантность ситуации в том, что тогдашним владельцем завода им.Орджоникидзе был Пётр Порошенко.

Сенченко, заявивший, что он занимался вопросами вывода украинских кораблей из Крыма после событий марта 2014 года, отмечает:
Имел место и вовсе совершенно дикий эпизод – украинские предприятия требовали от севастопольской администрации не выпускать корабли из порта, пока те не осуществят выплату долгов за ремонт. А долги были копеечными – там по 300-400 тыс. гривен, точно не миллионы.



Руководство завода Порошенко мешало выходу украинских кораблей из Севастополя


Таким образом, экс-исполняющий обязанности замглавы президентской администрации фактически обвиняет Петра Порошенко в том, что тот перекрыл выход украинским кораблям из севастопольского порта.

Использованы фотографии: news.sputnik.ru
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Комментарии 21

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  1. Тралл Сегодня, 19:26
    Порошенко - агент Путина!
    Тралл
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:29
      Да на дыбу пороша и причастных.Воздух легче станет.
      ВЕРЕСК
      1. 210окв Сегодня, 19:33
        Быстрее на дыбу пойдет этот суд..Если вдруг не кошерное решение примет..
        Цитата: ВЕРЕСК
        Да на дыбу пороша и причастных.Воздух легче станет.
        210окв
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:39
          Резче работать надо.Но-политика не позволяет.Возможно скоро-треснет шарик.
          ВЕРЕСК
      2. verner1967 Сегодня, 19:38
        Цитата: Тралл
        Порошенко - агент Путина!

        Цитата: ВЕРЕСК
        Да на дыбу пороша и причастных.

        это к кому призыв? К Ляшко или к Тимошенке?lol
        verner1967
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:29
      Цитата: Тралл
      Порошенко - агент Путина!

      вы выдали военную тайну - ва брат Асандж
      Angel_and_Demon
    3. Геркулесыч Сегодня, 19:29
      Там таких агентов, на три дивизии хватит! lol Причем, они завербовались, не поставив Путина в известность! !! wassat
      Геркулесыч
  2. verner1967 Сегодня, 19:30
    В качестве свидетеля был заслушан экс и.о. замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко.
    Таким образом, экс-исполняющий обязанности замглавы президентской администрации фактически обвиняет Петра Порошенко в том, что тот перекрыл выход украинским кораблям из севастопольского порта.
    и он ещё жив? what
    verner1967
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:32
      Вы про Парошенко спросили? ?? wassat
      Геркулесыч
      1. verner1967 Сегодня, 19:35
        Цитата: Геркулесыч
        Вы про Парошенко спросили? ?

        кстати, интересный вопрос laughing
        verner1967
  3. Геркулесыч Сегодня, 19:31
    Нужно было корабли из Севастополя до Киева напрямую по суше гнать -прямой путь всегда короче! wassat Не додумались fool lol !!!!
    Геркулесыч
    1. verner1967 Сегодня, 19:36
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно было корабли из Севастополя до Киева напрямую по суше гнать

      среди этих кораблей своей "Авроры" не было
      verner1967
  4. НЕКСУС Сегодня, 19:37
    Мда...теория то о параллельных реальностях подтверждается. wassat
    НЕКСУС
  5. изя топ Сегодня, 19:38
    эт чё-теперь и пэця ахент? belay
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:48
      Изя! Так как Петя пьет как изображенная на фото свинья, то его в агенты не берут, ибо он никак не может просохнуть, чтобы нормально завербоваться! wassat
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 19:51
        не клевещи,пэця только по принуждению-супротив тирана(ВВП) не попрёшь recourse
        изя топ
        1. Геркулесыч Сегодня, 19:54
          "А Петя водку хлещет, как из пистолета -свинья она и в Африке свинья "! lol
          Геркулесыч
  6. pvv113 Сегодня, 20:10
    А долги были копеечными

    Во! - Парашенко за копейки готов удавиться!
    pvv113
  7. Офицер запаса Сегодня, 20:13
    "...в Оболонском суде Киева проходили очередные слушания по делу Виктора Януковича, которого обвиняют во всех «смертных грехах», включая государственную измену".
    Измена, действительно, была. Он не задавил танками коричневую пену, как только она образовалась. Он нарушил свою клятву, повел себя, как последний трус. Главное для него было - гарантии собственной безопасности. Очень умереть боялся. В итоге умерли тысячи других.
    Началась гражданская война. Сейчас эта пена захлестнула его страну. Гори в аду, "президент Украины".
    Офицер запаса
  8. Egorovich Сегодня, 20:24
    Ну вот Поросенок - засланный казачек. Срочная работа для СБУ.
    Egorovich
  9. Дормидонт Сегодня, 20:32
    "Киевский суд" - это оксюморон
    Дормидонт
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