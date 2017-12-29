21:18 29 декабря

Связь с потерянным ангольским спутником восстановлена

Специалистам РКК «Энергия» удалось восстановить утраченную связь с первым ангольским спутником «Ангосат» и получить телеметрию, передает РИА Новости сообщение источника в космической отрасли.



Но говорить о том, как может повести себя космический аппарат дальше, удастся ли восстановить его работоспособность в целом и сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока преждевременно: надо дождаться однозначных выводов о причинах произошедшего,
сказал источник агентству.


Напомним, ракета-носитель «Зенит» с первым ангольским спутником «Ангосат» стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. После 8-ми минут полета от нее отделился разгонный блок «Фрегат», который вывел аппарат на расчетную орбиту. Аппарат вышел на связь, однако позднее с него перестала поступать телеметрия.

Договор на создание спутника РКК "Энергия" с ангольской стороной подписала в 2009 году, но в силу он вступил только в 2013-ом. После введения санкций немалую часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять на отечественную или китайскую. Все это могло сказаться на совместимости при работе систем спутника на орбите.

Спутник предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 47

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 09:13
    Да уже вчера это было новостью !
    ФЕОДОР
    1. Muvka Сегодня, 09:22
      А тем временем пишут, что Сармат взлетел.
      Muvka
      1. Тралл Сегодня, 09:26
        Мой тесть вчера после корпоратива с этим спутником общался по своим каналам smile
        Тралл
      2. Владимир16 Сегодня, 09:29
        сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока преждевременно: надо дождаться однозначных выводов о причинах произошедшего,

        Ежели спутник для трансляции, проврьте эту самую трансляцию. Ежели все пучком, и трансляция транслируется laughing , то спутник работает.

        И разбирайтесь потом сколько душе вашей угодно. Сколько можно словесный понос производить?
        Владимир16
      3. avt Сегодня, 10:32
        Цитата: Muvka
        А тем временем пишут, что Сармат взлетел.

        Никуда он не летал , пока просто выбросили из шахты макет .
        avt
        1. Muvka Сегодня, 10:33
          Ну все равно вполне достойно новости на сайте, согласитесь. А они пишут про Матвиенко и про приказ о коррупционерах Путина. Ну и 30 метров над землей - это вполне себе полет. Да и улетел на несколько десятков км :)
          Muvka
      4. Piramidon Сегодня, 12:09
        Цитата: Muvka
        А тем временем пишут, что Сармат взлетел.

        И не Сармат, и не взлетел. Просто выстрелили из шахты болванкой - габаритно-весовым макетом.
        Piramidon
        1. colonel Сегодня, 17:09
          Цитата: Piramidon
          Просто выстрелили из шахты болванкой - габаритно-весовым макетом.

          Умиляют такие комментарии.
          colonel
          1. Piramidon Сегодня, 18:22
            Цитата: colonel
            Умиляют такие комментарии.

            Я это не сам выдумал. Проведены были "бросковые испытания".
            Цитата:
            Под бросковыми испытаниями подразумевается выталкивание грузомакета ракеты из шахтной пусковой установки за счет срабатывания порохового аккумулятора давления на высоту 30 метров, на которой при штатном пуске будет происходить запуск маршевой двигательной установки первой ступени ракеты.

            Источник:
            http://www.mk.ru/politics/2017/12/27/v-rossii-usp
            eshno-proshlo-pervoe-broskovoe-ispytanie-prototip
            a-rakety-sarmat.html
            Piramidon
            1. colonel Сегодня, 20:26
              Да я не про "выдумал", я про "просто выстрелили".
              colonel
  2. Лелёк Сегодня, 09:23
    После введения санкций немалую часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять на отечественную или китайскую.
    Надо не искать причины в результате случившегося, а не допускать ляпов при испытаниях на земле.Обошлось или нет время покажет.
    Лелёк
    1. ромул Сегодня, 09:28
      Цитата: Лелёк
      После введения санкций немалую часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять на отечественную или китайскую.
      Надо не искать причины в результате случившегося, а не допускать ляпов при испытаниях на земле.Обошлось или нет время покажет.

      Надо верить - Российский космос не умер!!! Не на до сюда Рогозина и иже с ним приплетать .. советский задел сработал, пора Российскому.! (не уряпатриот и не запутинец) За Родину!
      ромул
      1. avt Сегодня, 10:34
        Цитата: ромул
        (не уряпатриот и не запутинец) За Родину!

        За Рогозина ! За Глазьева! До нового года ещё три дня, а уже бухать начали ? А впереди ещё Рождество, Старый Новый год......
        avt
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:24
    Ну, может и "проканает" на этот раз... А можно как нибудь без ... эксцессов?
    Горный стрелок
    1. Muvka Сегодня, 09:27
      Сложно сделать на новой компонентной базе, да еще с большим перерывом, сразу хорошо. Первый блин комом.
      Muvka
    2. bk316 Сегодня, 10:15
      Можно. Как в СССР Вы бы ничего не узнали вообще.
      bk316
    3. ромул Сегодня, 10:28
      Цитата: Горный стрелок

      0
      Горный стрелок Сегодня, 09:24
      Ну, может и "проканает" на этот раз...

      Однозначно!!! Все будет хорошо!! Есть Российский космос! Ну хватит его хоронить .
      ромул
      1. Симаргл Сегодня, 11:33
        Цитата: ромул
        Есть Российский космос! Ну хватит его хоронить .
        А как его не хоронить?
        Зайдите на их сайт в раздел вакансий и посмотрите на зарплаты!
        ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт Роскосмоса!!!
        И тогда у Вас возникнет один всего вопрос: какого Х они вообще ещё что-то умудряются запускать?! recourse
        Симаргл
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:26
    ... даже ангольские спутники запускают на орбиту... а интересно, когда всеяукронацистский "лыбидь" рванёт покорять космос? laughing laughing laughing laughing laughing
    a.s.zzz888
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:20
      интересно, когда всеяукронацистский "лыбидь" рванёт покорять космос?
      Наверное когда "агрессор" выведет его на орбиту. Но на такой коллаборационистский шаг "истинные" украинцы не пойдут, а значит "лебедю" суждено плавать в украинском пруду.
      rotmistr60
    2. Genry Сегодня, 10:21
      Ангольский спутник - это российский спутник для Анголы.
      "Лыбядь" -тоже не "ангольский спутник".
      Genry
      1. Антарес Сегодня, 10:57
        Цитата: Genry
        Лыбядь" -тоже не "ангольский спутник".

        Спутник «Лыбидь»
        Производители
        MDA(Канада)
        ОАО «ИСС»(РФ)
        Оператор
        Украина ГП «Укркосмос»
        Основным подрядчиком и разработчиком полезной нагрузки является канадская компания «MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.» (MDA).
        Субподрядчиком выступает ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва, ответственный за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки. Кроме того, ИСС осуществляет интеграцию и испытания КА, его доставку на космодром, участвует в предпусковых работах, оказывает услуги по управлению КА на начальных этапах эксплуатации и проводит орбитальные испытания платформы. Также ИСС обучает персонал наземного комплекса управления КА «Лыбидь»
        Только будет это когда рак на горе свиснет
        Антарес
      2. Ныробский Сегодня, 13:58
        Цитата: Genry
        Ангольский спутник - это российский спутник для Анголы.
        "Лыбядь" -тоже не "ангольский спутник".

        Деньги на "Лыбедь" выделила Франция, собрала спутник Россия. Украина украла деньги предназначенные для оплаты вывода спутника на орбиту. Теперь Лыбедь лежит на хранении в Красноярске и ждёт когда "хунтики" нацарапают деньжат, бо в долг уже никто ничего для них не делает.
        Ныробский
  5. мыслитель Сегодня, 09:30
    К чему какие-то анонимные источники.
    Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме.

    https://www.energia.ru/ru/news/news-2017/news_12-
    28.html
    мыслитель
  6. Altona Сегодня, 09:37
    Цитата: ромул
    Не на до сюда Рогозина и иже с ним приплетать ..

    --------------------------
    Рогозин в ответе за все. На месте его задницы должна бы уже быть черная космическая дыра. laughing
    Altona
    1. Muvka Сегодня, 09:39
      Даже если вы в туалет не смогли сходить? Тоже Рогозин виноват?
      Muvka
      1. Dym71 Сегодня, 09:54
        Цитата: Muvka
        Даже если вы в туалет не смогли сходить? Тоже Рогозин виноват?

        А почему бы и нет wassat
        Dym71
        1. Ил-18 Сегодня, 10:28
          Ну, если либерал страдает запором, то сразу виноват сами знаете кто. Если нормальный человек, то более углубленный разбор причин.
          Ил-18
          1. Dym71 Сегодня, 10:32
            Цитата: Ил-18
            Ну, если либерал страдает запором, то сразу виноват сами знаете кто.

            Темнейшего не трогать! am
            На предстоящих выборах впервые за него голосовать пойду. yes
            Dym71
    2. Владимир61 Сегодня, 09:50
      Цитата: Altona
      Рогозин в ответе за все. На месте его задницы должна бы уже быть черная космическая дыра
      Снабженец с поставщиком обтяпали сделку... работяги, сварили металл...заказчик, изготовил из него балки...строители поставили балки на мост... Одновременно другой снабженец обтяпал поставки цемента...работяги замесили и сделали опоры. Мост рухнул! Кто виноват, министр, учредитель, директор, работяга? Система хозяйственных отношений, основанная исключительно на выгоде, защищенная от внешнего вмешательства и не подконтрольная в целом, государству!
      Необходимы иные подходы к ответственности, стандартам и приемке, с полным контролем со стороны государства - независимо от форм собственности.
      Владимир61
  7. Altona Сегодня, 09:42
    Цитата: Muvka
    Даже если вы в туалет не смогли сходить? Тоже Рогозин виноват?

    --------------------------
    Это к чему сказано? Потроллиться? Вы адвокат Рогозина? Может вы родственник его или вам обидно за него? Своими проблемами занимайтесь в своем туалете.
    Altona
    1. Muvka Сегодня, 09:46
      Да нет. Просто забавно видеть, как его постоянно обвиняют во ВСЕМ.
      Muvka
  8. федоров Сегодня, 09:48
    немалую часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять на отечественную или китайскую. Все это могло сказаться на совместимости при работе систем спутника на орбите.

    Где вабло Сколково спрашивается ? Где нанопчелы ?
    Прикол в том,что не афишируют пуски военных спутников, они проходят успешно, но только гражданские - карачун ( там люди не в погонах ).
    Вечно проблемы. Может пора "приемку" поменять,вплоть до расстрела.
    федоров
    1. Ил-18 Сегодня, 10:46
      Т.е. здесь иная система госзакупок? И, например, законодательное требование о закупках не 15% у субъектов малого и среднего бизнеса не действует? Или контроль и приемка несколько строже?
      Скорее всего, корень зла скрывается в занятости проверяющих и контролирующих органов плановыми проверками. Вместо искоренения недостатков и контроля за узкими местами в любой отрасли хозяйства, проще, а ,главное, выгодней облагать штрафами, тех кто хоть что-нибудь зарабатывает. И отчеты, и премии, и мнимая эффективность руководства госоргана. А загрузиться проблемами нормального производства на стратегически важном предприятии без штрафов и преференций никому не интересно. Система так заточена.
      Ил-18
      1. Симаргл Сегодня, 11:36
        А Вы попробуйте поработать с теми зряплатами, что в Роскосмосе! Это же смех!... хотя нет - слёзы.
        Симаргл
        1. ВадимЖивов Сегодня, 11:50
          А начальства ? Как пить дать как всегда и как везде
          ВадимЖивов
  9. Aleksandr21 Сегодня, 09:50
    Самое обидное в этой ситуации, тот факт что репутация России как надежного партнёра в части космических запусков, может быть поставлена под сомнение, а значит иностранные заказчики уйдут к тем же американским частным компаниям, и никто особо то разбираться не будет, чьи комплектующие были на спутники/какая РН вывела на орбиту и т.п. у США все запуски 29! были в этом году успешные, и все спутники были штатно выведены на орбиту и претензий у заказчиков нет, а у нас из 19 запусков - 1 неудача, результат неплохой но на фоне успехов SpaceX смотрится не так убедительно, и эта история....
    Aleksandr21
    1. Muvka Сегодня, 10:09
      Это к тем, у которых фекалии у двигателей валяются? То, что им везло, не всегда правда, не значит, что и дальше так же будет везти. 90% запусков SpaceX постоянно переносятся.
      Muvka
      1. Aleksandr21 Сегодня, 11:41
        Цитата: Muvka
        Это к тем, у которых фекалии у двигателей валяются? То, что им везло, не всегда правда, не значит, что и дальше так же будет везти. 90% запусков SpaceX постоянно переносятся.


        Бывает что и переносятся, но в итоге запуски то всё равно делают, в 2017 году SpaceX сделала 18 запусков, что на 1 меньше чем Россия. Да и в целом запуск Falcon 9 у Маска уже отработан, а к коммерческим заказам на отправку спутников тут ещё можно прибавить отправку грузовых кораблей Dragon к МКС и планируемый пилотируемый в 2018 Dragon V2. Так что у них дела идут, и весьма успешно, в январе 2018 по-моему планируют запустить тяжелую РН Falcon Heavy, тоже если всё пройдёт гладко, будет большой успех.
        Aleksandr21
    2. bk316 Сегодня, 10:33
      А надо побольше причитать во всех СМИ как у нас плохо. Это конечно поможет коммерческим продажам.
      bk316
  10. Русфанер Сегодня, 09:57
    Та же история была с казахстанским KAZSAT-1. Что-то в консерватории не так...
    Русфанер
  11. Теренин Сегодня, 10:04
    Оказывается, никаких растрат в Роскосмосе не было. Ракета сама похитила выделенные на нее средства и скрылась с ними в Тихом океане.

    ©
    Теренин
  12. olhon Сегодня, 10:08
    Хватит желчь лить. Новость хорошая. Ждем еще лучшую.
    olhon
  13. bk316 Сегодня, 10:22
    Ну что будем перечислять фамилии ВОшных всепропальщиков ?
    Я так поинтересовался статистикой запусков в этом году после вакханалии "просралиполимерщиков" в СМИ и на ВО в частности (Можно было подумать, что у нас вообще все падает). Второй результат по количеству и второй-третий (как считать) по надежности.
    bk316
  14. sergo1914 Сегодня, 12:19
    Пилот проснулся?
    sergo1914
  15. Злой 55 Сегодня, 15:14
    Ну вот, опять накосячили..Интересно, кто ответит негроподам за сломанный спутник..
    Злой 55
  16. Нормаль ок Сегодня, 16:23
    После введения санкций немалую часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять на отечественную или китайскую. Все это могло сказаться на совместимости при работе систем спутника на орбите.

    Импортозамещение шагает по стране.
    Нормаль ок
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