Связь с потерянным ангольским спутником восстановлена

Но говорить о том, как может повести себя космический аппарат дальше, удастся ли восстановить его работоспособность в целом и сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока преждевременно: надо дождаться однозначных выводов о причинах произошедшего,

Специалистам РКК «Энергия» удалось восстановить утраченную связь с первым ангольским спутником «Ангосат» и получить телеметрию, передает РИА Новости сообщение источника в космической отрасли.сказал источник агентству.Напомним, ракета-носитель «Зенит» с первым ангольским спутником «Ангосат» стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. После 8-ми минут полета от нее отделился разгонный блок «Фрегат», который вывел аппарат на расчетную орбиту. Аппарат вышел на связь, однако позднее с него перестала поступать телеметрия.Договор на создание спутника РКК "Энергия" с ангольской стороной подписала в 2009 году, но в силу он вступил только в 2013-ом. После введения санкций немалую часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять на отечественную или китайскую. Все это могло сказаться на совместимости при работе систем спутника на орбите.Спутник предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте.