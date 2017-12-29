21:18 29 декабря

Военные космические пуски в США оказались под угрозой

Аэрокосмические компании SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Aerojet Rocketdyne (AR), выполняющие заказы по запуску военных спутников, допускают многочисленны нарушения в работе и не соблюдают необходимый контроль качества на производстве, приводит РИА Новости отчет службы генерального инспектора Министерства обороны США.



Согласно отчету, на производственных объектах этих компаний было «обнаружено 181 несоответствие стандарту аэрокосмической промышленности AS9100».


Так, по данным проверяющих, в ангарах SpaceX ракетные двигатели Merlin оказались неправильно защищены – «сопла и вентиляционные трубы не были закрыты крышками». Кроме того, в зонах, где запрещены посторонние предметы, инспекторы нашли «банки с газировкой и личные вещи сотрудников».

В компании AR в подобной зоне обнаружены «мусор и фекалии животных». Также проверяющие обратили внимание на «плохо закрепленные болты в ряде конструкций».

На заводах ULA были выявлены несоответствия, «связанные с защитой при производстве элементов, чувствительных к статическому электричеству», что грозит «преждевременным отказом электроники космических аппаратов».

В службе генерального инспектора отметили, что нарушения «повышают риск неудачных запусков, могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 60

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  1. Арон Заави Сегодня, 09:53
    Молодцы инспектора. Не даром хлеб жуют. За такие вещи компании надо беспощадно пороть.
    Арон Заави
    1. Венд Сегодня, 09:56
      Цитата: Арон Заави
      Молодцы инспектора. Не даром хлеб жуют. За такие вещи компании надо беспощадно пороть.

      Ага, сейчас их запишут в шпионы России и скажут это рука Кремля laughing
      Венд
      1. Владимир16 Сегодня, 10:09
        Подытожил убрал лишнее и получилось:
        мусор и фекалии животных... могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы».
        laughing

        Цитата: Арон Заави
        Молодцы инспектора. Не даром хлеб жуют.

        wassat
        Владимир16
      2. антивирус Сегодня, 10:30
        банки газировки-- "колокольчик" и "Байкал"

        а ведь когда то летали на Луну.
        антивирус
        1. Венд Сегодня, 10:44
          Цитата: антивирус
          банки газировки-- "колокольчик" и "Байкал"

          а ведь когда то летали на Луну.

          Не летали
          Венд
          1. ПалБор Сегодня, 11:06
            Цитата: Венд
            Цитата: антивирус
            банки газировки-- "колокольчик" и "Байкал"

            а ведь когда то летали на Луну.

            Не летали

            Ну почему же,летали.Вот долетели ли - вопрос открытый. smile
            ПалБор
            1. Венд Сегодня, 11:17
              Цитата: ПалБор
              Цитата: Венд
              Цитата: антивирус
              банки газировки-- "колокольчик" и "Байкал"

              а ведь когда то летали на Луну.

              Не летали

              Ну почему же,летали.Вот долетели ли - вопрос открытый. smile

              Уже закрытый. По кадрам специалисты разобрали их голливудский опус о высадке на Луне.
              Венд
              1. Вадим237 Сегодня, 13:09
                Ни чего они там не разобрали, "специалисты" - наверное такие как Мухин, а прямое и не оспоримое доказательство присутствует на видео съёмке каждой высадки на Луну - там ест моменты, которые в земных условиях снять невозможно, хоть как из.бнитесь.
                Вадим237
                1. telobezumnoe Сегодня, 15:20
                  оригиналы записей как то у них исчезли, а снять в условиях земли не возможно, можно подробнее?
                  telobezumnoe
                  1. Вадим237 Сегодня, 17:21
                    "Оригиналы записей как то у них исчезли". Ни куда они не исчезли, на любой видеохостинг зайдите, они там будут, там видно как движется лунный грунт, от касания обуви астронавтов, стелется по поверхности метра на полтора - это не пыль и не мокрый песок, а настоящий вакуум и отсутствие гравитации.
                    Вадим237
        2. Грица Сегодня, 12:19
          Вот если бы на Луне валялись банки из под Кока-Колы, то я бы поверил, что там побывали американцы.
          Но по факту там только брошенные русские вездеходы
          Грица
    2. _Jack_ Сегодня, 10:51
      Это, типа, в каждой новости можно найти что-то хорошее?
      "Астрономы обнаружили движущийся к земле огромный астероид, планета будет уничтожена. - Молодцы астрономы. Не даром хлеб жуют."
      _Jack_
      1. m.cempbell Сегодня, 14:34
        Если бы что-то подобное объявили, то да - молодцы. Планету уже не спасти, но астрономы что могли сделали - увидели и предупредили. Чем не молодцы?
        m.cempbell
  2. HAM Сегодня, 09:55
    Всё это нашли ДО полётов,а наши это находят ВО ВРЕМЯ полётов,к нашему сожалению.
    HAM
    1. синоби Сегодня, 10:26
      У нас вообще похоже на целенаправленный саботаж.Отказывает почему-то чаще всего элементы с импортными деталями и софтом.
      синоби
      1. bk316 Сегодня, 10:35
        Отказывает почему-то чаще всего элементы с импортными деталями и софтом.

        Чаще это больше одного и сколько запусков сорвалось в 2017 из-за импорта ну или саботажа?
        Ну давайте "спецы" отвечайте за слова....
        bk316
  3. Дормидонт Сегодня, 10:03
    Побольше бы таких замечательных новостей
    Дормидонт
    1. просто экспл Сегодня, 10:46
      я бы больше порадовался если бы такие новости были про нас .
      а то у нас как то новости про то что ракеты упали , а не то что обнаружили дефекты до старта .
      просто экспл
  4. pvv113 Сегодня, 10:03
    Не скажу про космическую промышленность, но в авиации и у нас немало подобного
    pvv113
  5. Livonetc Сегодня, 10:05
    У них фекалиям животных на площадках возмутились.
    А у нас на строительстве космодрома Восточный строителей за фекалии держали.
    Livonetc
    1. Симаргл Сегодня, 11:41
      Цитата: Livonetc
      А у нас на строительстве космодрома Восточный строителей за фекалии держали.
      Судя по вакансиям Роскосмоса - за те же фекалии там работников держат. Ну, кроме эффективного менеджмента.
      Симаргл
      1. Грица Сегодня, 12:29
        У меня корефан работал простым работягой на стройке Восточного. Говорит, что не обижали.
        Грица
        1. Вадим237 Сегодня, 13:11
          Не обежали, но наверняка и не доплачивали.
          Вадим237
          1. sogdy Сегодня, 14:43
            Цитата: Вадим237
            но наверняка и не доплачивали.

            Вадим, у Вас очень интересные предположения. Обратитесь в СК. Или держите при себе, как не подтвержденные.
            sogdy
        2. Симаргл Сегодня, 16:04
          Смотря что значит "не обижали".
          Если среднечасовая з/п для разнорабочего была менее 250р - это смех.
          На сайте Роскосмоса, вакансия для специалиста, начинается от 11000р - это уже не смех даже!
          Впрочем, Восточный не Роскосмос строил.
          Симаргл
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
    В компании AR в подобной зоне обнаружены «мусор и фекалии животных».

    ... а в спутники заглядывали, может быть там тоже «мусор и фекалии животных»... laughing
    a.s.zzz888
  7. viktorch Сегодня, 10:08
    этих инспекторов надо в хруничево запустить, потом на восточный, потом на байконур, ручки устанут писать предписания, замечания и прочее.
    viktorch
    1. Muvka Сегодня, 10:11
      Вы были на производстве? Или просто очередные пуки в чат?
      Muvka
      1. viktorch Сегодня, 10:13
        в хруничево была трехмесячная отсидка, а вы только что с завода подрядчиков маска ? расскажите как там все плохо
        viktorch
        1. Muvka Сегодня, 10:14
          И что там не так?
          Muvka
          1. viktorch Сегодня, 10:26
            текучка кадров+ невменяемые сверхурочные = распиз_яство, в основном ТБ на рабочем месте, сам грешил всяким,

            предписания вроде тех что говориться в статье можно выписывать в бесконечном количестве
            viktorch
            1. Dali Сегодня, 10:48
              Цитата: viktorch
              ... сам грешил всяким ...
              Так может надо начать с себя ... для начала?!
              Dali
              1. viktorch Сегодня, 10:49
                что начать ?
                viktorch
                1. Dali Сегодня, 12:05
                  Ндасс ... а вы, похоже, не из России ... )))
                  Dali
                  1. viktorch Сегодня, 12:57
                    как раз таки из россии, так что туманных намеков не понимаю, можете обратно в лондон возвращаться, вас спалили.
                    viktorch
                    1. Симаргл Сегодня, 16:12
                      Ну, тут, похоже, такой "намёк:
                      Цитата: viktorch
                      текучка кадров+ невменяемые сверхурочные = распиз_яство, в основном ТБ на рабочем месте, сам грешил всяким

                      Цитата: Dali
                      Цитата: viktorch
                      ... сам грешил всяким ...
                      Так может надо начать с себя ... для начала?!
                      Ну, типа, самому качественно работать надо начинать...
                      "Детка" не работал, похоже, на производстве. Обычно, за смешные деньги пытаются получить по максимуму.
                      При скудной оплате труда, обычно, кадры залётные, без мотивации к качеству, при этом ещё и комплектность страдает, а сроки под полную требуют.
                      Как-то так.
                      З/п там какая? Рабочие 25, хотя бы, получают?
                      Симаргл
      2. Вадим237 Сегодня, 13:11
        Просто понос мыслей.
        Вадим237
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    В каждой стране имеются раздолбаи плюющие на все включая культуру производства и элементарные нормы ТБ.
    rotmistr60
  9. Alexey-74 Сегодня, 10:16
    У наших тоже не все в порядке.....ЧП так и сыплются при запусках
    Alexey-74
  10. федоров Сегодня, 10:29
    Не фиг было туда нашим спецам уезжать. Хватку потеряли.. Звезду Кремля заменили статуей Свободы из Уральской меди. У меня с кафедры (доктор наук, член всего на свете ) -прям прыжками препод - там 500 боков платят. (это было в 93-тьтем ) . Уехал, похерил книги, по которому СССР учился и сам их и писал. , теперь сын таксист. А сам сдох на кладбище для бомжей.
    федоров
    1. Грица Сегодня, 12:31
      Крутая карьера.
      Грица
  11. Vard Сегодня, 10:30
    Всё это конечно плохо... но вот момент истины наступит когда они первый пилотируемый запустят... вот тогда и посмотрим...
    Vard
  12. viktorch Сегодня, 10:33
    что форумчан так возбудили 181 предписаний по стандарту ? ракета что ли упала ?
    абсолютно нормальная рабочая текучка, реакция на статью как на ЧП - ужос ужос маск слился.
    viktorch
    1. Вадим237 Сегодня, 13:16
      У наших если чёткую проверку в Роскосмос запустят, то наверняка найдут 18100 нарушений, а ещё найдут исчезнувшие десятки миллиардов рублей.
      Вадим237
      1. viktorch Сегодня, 13:20
        да вы батенька прекраснодушный оптимист, такая вера в росскосмос и его руководство.
        viktorch
      2. антивирус Сегодня, 14:05
        пропавших млрд -НЕТ
        ВСЯ ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ БУДЕТ( ЕЩЕ 30-40 ЛЕТ)--ДОГНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАЛОГОВЫХ АУКЦЫОНОВ!!!!!!!!!!!!!!!
        В ОДНИХ ОБЩАГАХ ОНИ ПОРТВЕШОК ПИЛИ И РАЗНЫЕ КОШЕЛЬКИ ПОЛУЧИЛИСЬ
        Росскосмосу дают денег для лечения нервишек- " как много мы делаем для России и как мало у нас денег, по сравнению с Абрамовичем"
        антивирус
  13. синоби Сегодня, 10:38
    Космические технологии перестали быть эксклюзивом.А там где идёт ширпотреб и серийное производство,снижение качества продукции и культуры производства неизбежно.В гонке технологий всегда побеждает тот у кого соотношение цена-качество более выгодно,а не совершенней изделие и процесс производства.Конечному потребителю до лампочки все эти тонкости
    синоби
  14. Egorovich Сегодня, 10:43
    Что в матрасии, что у нас одна и та же больная тема - человеческий фактор. Не будет человека, не будет и бардака, но и космонавтики не будет.
    Egorovich
  15. Rostislav Сегодня, 10:52
    Нам причины неудач своих пусков устранять надо, а не кивать на то, что и "за бугром" своих балбесов хватает.
    Rostislav
  16. san4es Сегодня, 11:05
    «сопла и вентиляционные трубы не были закрыты крышками». Кроме того, в зонах, где запрещены посторонние предметы, инспекторы нашли «банки с газировкой и личные вещи сотрудников».

    stop ...Всё по "правилам" yes

    san4es
  17. Zomanus Сегодня, 11:10
    Да думается мне, что если у нас без предупреждения инспекцию провести,
    будет ровно так же, если не хуже. Так что не удивили.
    Zomanus
  18. dubovitsckij.viktor Сегодня, 11:21
    Ну, и что? Сама система сертификации не имеет никакое отношение к качеству самой продукции. Почитайте, что это такое- например- высокая конкуретоспособность и инновационные технологии, обязательно присутствующие на сертифицируемой фирме. Разве это что-то повышает и гарантирует? Да ничего. Это служит только возможностью завалить желающего поучаствовать в конкурсе. По той или иной причине. Например, по причине малого отката комиссионерам.
    Вот если бы система содержала в себе (как пример) перечень технических требований к железу, например, к количеству систем безопасности. сохраняющих жизнь и здоровье экипажа и обслуги, время срабатывания систем пожаротушении, гарантирующие то же самое, тогда можно было бы что-то говорить.
    На самой-самой наверченной фирме, прошедшей самый строгий контроль всегда можно нарисовать такое дерьмо.....
    Так что, уважаемые присутствующие здесь- зрите в корень. Как учил незабвенный Козьма Прутков.
    dubovitsckij.viktor
    1. Симаргл Сегодня, 11:46
      Сам капитализм - это не выпуск продукции, а зарабатывание денег.
      Больше выдоил от заказчика, меньше заплатил рабочим - ты хороший капиталист. А продукция...
      Симаргл
      1. Вадим237 Сегодня, 13:18
        Что бы что то заработать, надо что то продать, а что бы это что то продать, надо это сделать.
        Вадим237
        1. sharp-lad Сегодня, 19:30
          Вот теперь и лепят, быстро, много, с рассчитанным сроком службы. И главное, с рассчитанным процентом брака допустимым к реализации.
          sharp-lad
  19. Андрей Панов Сегодня, 11:46
    Но у них ракеты летают! Что же у нас творится, если наши падают?!?
    Андрей Панов
  20. m.cempbell Сегодня, 12:00
    Блин когда появятся такие отчеты от наших ОТК? А то ЧП случилось, жопы подорвали, стрелочников назначили, штрафы выписали и разошлись обратно разгильдяйничать....
    m.cempbell
    1. Вадим237 Сегодня, 13:20
      У нас кладовщица - первая стрелочница, при крушении ракеты или неисправности разгонного блока.
      Вадим237
      1. антивирус Сегодня, 14:06
        да -одна из причин --неправильное хранение припоя. стекают молекулы по стенкам цилиндра вниз.
        антивирус
  21. Нормаль ок Сегодня, 16:22
    Военные космические пуски в США оказались под угрозой

    Угроза угрозой, зато не падают у них ракеты-то.
    Нормаль ок
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