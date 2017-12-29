Военные космические пуски в США оказались под угрозой
Аэрокосмические компании SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Aerojet Rocketdyne (AR), выполняющие заказы по запуску военных спутников, допускают многочисленны нарушения в работе и не соблюдают необходимый контроль качества на производстве, приводит РИА Новости отчет службы генерального инспектора Министерства обороны США.
Согласно отчету, на производственных объектах этих компаний было «обнаружено 181 несоответствие стандарту аэрокосмической промышленности AS9100».
Так, по данным проверяющих, в ангарах SpaceX ракетные двигатели Merlin оказались неправильно защищены – «сопла и вентиляционные трубы не были закрыты крышками». Кроме того, в зонах, где запрещены посторонние предметы, инспекторы нашли «банки с газировкой и личные вещи сотрудников».
В компании AR в подобной зоне обнаружены «мусор и фекалии животных». Также проверяющие обратили внимание на «плохо закрепленные болты в ряде конструкций».
На заводах ULA были выявлены несоответствия, «связанные с защитой при производстве элементов, чувствительных к статическому электричеству», что грозит «преждевременным отказом электроники космических аппаратов».
В службе генерального инспектора отметили, что нарушения «повышают риск неудачных запусков, могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы».
Согласно отчету, на производственных объектах этих компаний было «обнаружено 181 несоответствие стандарту аэрокосмической промышленности AS9100».
Так, по данным проверяющих, в ангарах SpaceX ракетные двигатели Merlin оказались неправильно защищены – «сопла и вентиляционные трубы не были закрыты крышками». Кроме того, в зонах, где запрещены посторонние предметы, инспекторы нашли «банки с газировкой и личные вещи сотрудников».
В компании AR в подобной зоне обнаружены «мусор и фекалии животных». Также проверяющие обратили внимание на «плохо закрепленные болты в ряде конструкций».
На заводах ULA были выявлены несоответствия, «связанные с защитой при производстве элементов, чувствительных к статическому электричеству», что грозит «преждевременным отказом электроники космических аппаратов».
В службе генерального инспектора отметили, что нарушения «повышают риск неудачных запусков, могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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