21:23 29 декабря

Три египетских силовика были убиты экстремистами к югу от Каира

Три сотрудника египетских силовых структур были застрелены в результате атаки неизвестных к югу от Каира, передает ТАСС сообщение портала Al Balad.



Согласно информации, в четверг вечером «неизвестные открыли огонь по стражам порядка, находившимся на КПП на трассе в провинции Бени-Суэйф». В результате погибли двое офицеров и срочник.


Ранее в тот же день во время рейда против экстремистов на севере Синая погибли шестеро военнослужащих ВС Египта – офицер и пятеро солдат-срочников. Их бронеавтомобиль был подорван экстремистами в районе города Эль-Ариш – столицы провинции Северный Синай.

Силовые ведомства Египта значительно активизировали контртеррористические операции вслед за совершенными 9 апреля в городах Танта и Александрия в христианских церквях терактами, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены. Ответственность за нападения взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ).

По решению президента Фаттаха ас-Сиси с 10 апреля в стране было введено чрезвычайное положение, действие которого на такой же срок продлевалось в начале июля, а затем в октябре. На время рождественских праздников под особую охрану взяты христианские храмы, госучреждения и объекты инфраструктуры.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Vard Сегодня, 10:27
    Помню как эти силовики службу несут... на стульчике в тени... автомат без ремня и без разгрузки... подходи кто хочешь и делай что хочешь...
    Vard
    1. катана Сегодня, 10:45
      Цитата: Vard
      Помню как эти силовики службу несут... на стульчике в тени... автомат без ремня и без разгрузки... подходи кто хочешь и делай что хочешь...

      Если уж вы начали критиковать египетских силовиков,то я вот хочу покритиковать ваших - в прошлом году я прилетел в Россию и столнулся с интересным явлением - при входе в аэропорт у вас сканируют багаж пассажиров,рядом с этим аппаратом прогуливался довольно тщедушного вида полицейский с пистолетом в кобуре.Не открою большого секрета,если скажу,что любой человек,прошедший специальную армейскую подготовку и в детстве занимавший борьбой,как я ,в два счета разоружит такого охранника .Такой страж порядка представляет опасность прежде всего самому себе.Прежде всего надо заниматься профилактикой ,если уж человек созрел до того,что он должен кого то убить или взорвать ,то остановить его очень трудно.В данном случае правительство Сиси - это пример классической хунты,когда военные Египта свергли законно избранные власти страны и верховный главнокомандующий египетской армии сам себя провозгласил президентом.Я понимаю,что свергнуты президент Египта был ,по классификации военных Египта,исламистом.Но лучше уж президентом Египта был исламист ,чем представитель хунты.Через энного количество лет народ Египта разочаровался бы в исламистах и избрал другого.
      катана
  2. Vadim851 Сегодня, 10:31
    Даже что же это за раздол.....во, уже который раз обидные потери. как-то напрячься нужно и бороться с этой заразой, а так и ядро новое терроризма сформируется.
    Vadim851
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:43
    Какие спецслужбы, так и борьба с терроризмом и НВФ организована. Пригласили бы наших или израильских специалистов.
    rotmistr60
  4. ПалБор Сегодня, 11:00
    Мда...А ведь сотни и тысячи русских туристов до сих пор в Египет рвутся.А ведь,например,Шарм-эль-Шейх на Синае,который половина египетской армии под контроль взять не может.Что это со стороны наших людей:глупость,жадность,надежда на авось?
    ПалБор
  5. Медалист Сегодня, 14:54
    Цитата: ПалБор
    ... сотни и тысячи русских туристов до сих пор в Египет рвутся....Что это со стороны наших людей:глупость,жадность,надежда на авось?
    Они не просто туда рвутся, но успешно летают через Константинополь, аэропорты Белоруссии и некоторые страны ЕС (Австрия, Чехия, Польша, ФРГ).
    Наши люди очень полюбили круглогодичные курорты Красного моря и хороший, но доступный, сервис во многих отелях Египта. Многие сейчас Очень ждут открытия авиасообщения и чартеров
    Особая тема - животный и растительный подводный мир : таких красот нет нигде поблизости.
    Европейские курорты ничто в сравнении с Египтом - проехав всю Италию, мы поняли от чего столько итальянцев отдыхает на Красном море , а про морские отели РФ лучше не вспоминать вовсе.
    В Египте сегодня полно туристов из ЕС, особенно немцев. Если бы там было опасно находится, то их бы там просто не было (как в начале 2016 г., после гибели российского борта)
    Медалист
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