Три египетских силовика были убиты экстремистами к югу от Каира
Три сотрудника египетских силовых структур были застрелены в результате атаки неизвестных к югу от Каира, передает ТАСС сообщение портала Al Balad.
Согласно информации, в четверг вечером «неизвестные открыли огонь по стражам порядка, находившимся на КПП на трассе в провинции Бени-Суэйф». В результате погибли двое офицеров и срочник.
Ранее в тот же день во время рейда против экстремистов на севере Синая погибли шестеро военнослужащих ВС Египта – офицер и пятеро солдат-срочников. Их бронеавтомобиль был подорван экстремистами в районе города Эль-Ариш – столицы провинции Северный Синай.
Силовые ведомства Египта значительно активизировали контртеррористические операции вслед за совершенными 9 апреля в городах Танта и Александрия в христианских церквях терактами, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены. Ответственность за нападения взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ).
По решению президента Фаттаха ас-Сиси с 10 апреля в стране было введено чрезвычайное положение, действие которого на такой же срок продлевалось в начале июля, а затем в октябре. На время рождественских праздников под особую охрану взяты христианские храмы, госучреждения и объекты инфраструктуры.
Согласно информации, в четверг вечером «неизвестные открыли огонь по стражам порядка, находившимся на КПП на трассе в провинции Бени-Суэйф». В результате погибли двое офицеров и срочник.
Ранее в тот же день во время рейда против экстремистов на севере Синая погибли шестеро военнослужащих ВС Египта – офицер и пятеро солдат-срочников. Их бронеавтомобиль был подорван экстремистами в районе города Эль-Ариш – столицы провинции Северный Синай.
Силовые ведомства Египта значительно активизировали контртеррористические операции вслед за совершенными 9 апреля в городах Танта и Александрия в христианских церквях терактами, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены. Ответственность за нападения взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ).
По решению президента Фаттаха ас-Сиси с 10 апреля в стране было введено чрезвычайное положение, действие которого на такой же срок продлевалось в начале июля, а затем в октябре. На время рождественских праздников под особую охрану взяты христианские храмы, госучреждения и объекты инфраструктуры.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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