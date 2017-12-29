21:19 29 декабря

Украинский президент назвал главные достижения страны в уходящем году

Главным достижением Украины в 2017 году, по мнению Петра Порошенко, является введение безвизового режима с Евросоюзом, передает РИА Новости.



Безвиз – это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен,
цитирует президента пресс-служба его администрации.


Порошенко также отметил важность поддержки Украины со стороны западных стран.

Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Проявление солидарности с Украиной… для них является приоритетом, потому что справедливость и правда с нами,
заявил украинский лидер.

Помимо этого, он упомянул продолжение программы децентрализации, судебную реформу, а также строительство или ремонт трехсот километров дорог.

Напомним, безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной действует с 11 июня, однако он не дает права на работу или учебу. При этом на конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента украинцев, выезжавших в страны ЕС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Астория Сегодня, 10:56
    Неужто закодировался?
    Астория
    1. Шура пермский Сегодня, 11:16
      Главное достижение украшкинской власти,что по самые правнуки их население погрязло в такой кредитной кабале…
      Шура пермский
      1. Сергей-svs Сегодня, 12:03
        Цитата: Астория
        Неужто закодировался?

        У Пятро - предновогодние "перемоги"! yes Теперь употребляет только - "цеЭвропейские" напитки! good
        laughing laughing laughing
        Сергей-svs
  2. Монос Сегодня, 10:58
    Главным достижением Украины в 2017 году, по мнению Петра Порошенко, является введение безвизового режима с Евросоюзом,

    Ну, раз так, то портрэт надо заменить.
    Монос
    1. НасРать Сегодня, 11:06
      А уж как бы хвалились наши руководители, еже ли бы дали России "без виз"....чего они так жаждали, в свое время...

      Какой портрет тогда бы за постили ?

      Я это к тому, что ... что сказал президент Украины, должно интересовать граждан этой страны и не более. зачем нам это пересказывать? - задумайтесь над этим!
      НасРать
      1. Монос Сегодня, 11:27
        Цитата: НасРать
        А уж как бы хвалились наши руководители, еже ли бы дали России "без виз"....чего они так жаждали, в свое время...

        А вы, случайно, не хохол? Это я к тому, что желание "безвиза" появилось только у вас в голове. smile А нам на это дело глубоко плевать.
        что сказал президент Украины, должно интересовать граждан этой страны и не более. зачем нам это пересказывать?

        Не, ну точно хохол! Залез в тему про высказывания Поросёнка и поучает нас, что нас это не должно интересовать. laughing
        Монос
        1. НасРать Сегодня, 18:27
          Цитата: Монос

          А вы, случайно, не хохол? Это я к тому, что желание "безвиза" появилось только у вас в голове. smile А нам на это дело глубоко плевать.






          wassat wassat wassat wassat

          Я даже для Вас флажок переделал... дабы не нарушить Вашу психику окончательно!!! wassat wassat wassat
          НасРать
          1. Монос Сегодня, 21:13
            Цитата: НасРать
            Я даже для Вас флажок переделал... дабы не нарушить Вашу психику

            Ваше гражданство мне психику точно не способно нарушить. smile А вот вам, похоже, уже... winked Обсудили рабочий момент и что дальше? Кто-то целью всей своей жизни это ставит? laughing Кроме вас никто. Желаю вам в Новом году найти хорошего доктора. smile
            Монос
    2. Hoc vince Сегодня, 11:24
      "Главным достижением Украины в 2017 году, по мнению..."
      По словам Геннадия Москаля, украинцы построили 70% Подмосковья, но хотят в Европу и НАТО.
      Гордые, независимые "и "никто никогда" не сможет им запретить ездить в РФ на заработки".
      Hoc vince
    3. andre Сегодня, 15:44
      Российская империя с большой буквы вообще-то. Жуналюшки блин
      andre
  3. Egorovich Сегодня, 11:05
    Главное достижение хохлостана в уходящем году это то, что кружевные европейские труселя у всех великих ук.ров порвались, а новых похоже уже никто им не выдаст и не хочет выдавать.
    Egorovich
    1. НасРать Сегодня, 11:15
      Боже мой ... Можно подумать, нам кто то выдает новые труселя...

      Сильно интересуетесь, что говорит в преддверии нового года президент братского казахского народа(как пример)?
      НасРать
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:22
        Можно подумать, нам кто то выдает новые труселя...
        Вам, что трусов не хватает? Тогда старые носите аккуратнее.
        rotmistr60
        1. НасРать Сегодня, 11:25
          Друг мой, спросите о труселях - Егороча..он о труселях украинских печется..
          Цитата: Egorovich
          ....то, что кружевные европейские труселя у всех великих ук.ров порвались, а новых похоже уже никто им не выдаст и не хочет выдавать.
          НасРать
      2. частное лицо Сегодня, 12:15
        НасРать - напечатайте ваш счёт банковский или почтовый адрес в виде подарка на Новый Год я и наверное многие на ВО скинемся вам по рублю на кружевные труселя.
        частное лицо
        1. НасРать Сегодня, 18:35
          А что реально можно с Вас денежки поиметь? wassat Кидайте кличь камрадам и собирайте, когда наберете - я скину счет. bully
          НасРать
          1. частное лицо Сегодня, 19:48
            Нет лучше кинем клич и соберём тебе БУ кружевных труселей тебе всё равно носить нечего. Пиши адрес.
            частное лицо
    2. To be or not to be Сегодня, 11:25
      Когда становится беструс и безвиз не надобен!
      To be or not to be
  4. Александр War Сегодня, 11:12
    Украинский президент назвал главные достижения страны в уходящем году С какого это статья тут? am
    Александр War
  5. Воронок Сегодня, 11:16
    Главное достижение это то,что Украина еще не развалилась и просуществовала еще год
    Воронок
  6. федоров Сегодня, 11:24
    В Дупу ему зонтик вставить, и раскрыть пороховым зарядом.
    Мы же на диване сидим, под следствием СБУ .помочь не можем, переводчика на украинский забыли.
    федоров
  7. Zomanus Сегодня, 11:28
    Про главное и насущное достижение-размер госдолга, так и не сказал.
    Хотя оно и правильно, не ему же чесаться по поводу этого.
    Zomanus
    1. Воронок Сегодня, 12:57
      Это происки Кремля
      Воронок
  8. Yuri Isaev Сегодня, 11:33
    Ваш гетман Хмельницкий в 1654 году все сапоги вылизал российскому царю Алексею со своей просьбой о переходе в Российское подданство Запорожья и части современной Украины. И не было бы сейчас государства Украины и твои предки стали бы холопами польских панов. И Порошенко стал бы Парашенко и по фамилии и по жизни. Хотя ты и так ведешь себя как свинья!
    Yuri Isaev
  9. Lesorub Сегодня, 11:33
    Достижение: Обнищание жителей У....ы. Массовой отток работоспособного населения в Польшу и Россию, Закупка угля в США ), Кредитная кабала МВФ, неподъемные тарифы ЖКХ, Невнятная внешняя и внутренняя политика! )
    Lesorub
    1. LeonidL Сегодня, 19:22
      Забыли о такой важной победе как закупка российского газа через Словакию ... ну и решения судов по отдаче долгов ...
      LeonidL
  10. AID.S Сегодня, 11:34
    Возможно это действительно самое главное укродостижение. Для тех, кто им пользуется.
    AID.S
    1. LeonidL Сегодня, 19:21
      По статистике не более 4% ... Да и то ... ждали, что распахнутся врата безвизового рая для заробитчан, а получили калитку для "туристов". Для заробитчан стало еще хуже, они на крючок попали к работодателям - ведь работать права нет. Чуть малейший писк - и дорога через калитку закрыта навсегда.
      LeonidL
  11. Livonetc Сегодня, 11:47
    Не помню где прочитал и кто автор.
    Но хорошо описывает достижения перзидента незалежной.
    "Хмелел Петро, слеза катилась.
    По вышиванке на штаны.
    А на груди его светилась медаль
    "За взятие взаймы"
    Еще два ордена безвиза
    висели рядом на груди.
    И мелочевка.Знак "За кризис",
    Значок. "Ну Путин погоди!"
    Livonetc
  12. Теренин Сегодня, 11:56
    Порошенко также отметил важность поддержки Украины со стороны западных стран.- Конечно, yes они же понимают, что на плантации укропа главнее всех петрушка.
    Теренин
  13. Дормидонт Сегодня, 11:59
    Почитал, взглянул на вальцмана в неглиже. Даже всплакнул - так зацепило
    Дормидонт
  14. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:01
    300 км.,отремонтированных дорог- действительно "достижение")))
    Сибирский цирюльник
  15. sergo1914 Сегодня, 12:15
    Рубашка какая... красивая
    sergo1914
  16. asiat_61 Сегодня, 12:15
    300 км дорог это лихо , даже для страны ведущей войну с Россией.
    asiat_61
  17. Incvizitor Сегодня, 14:44
    Уходящей "страны" в уходящем году.
    Incvizitor
  18. Борис Томаров_2 Сегодня, 15:24
    Нет и все, что ли, только это, а сколько пафосу, как то в украинском я не силен, но слышал, что украинцы пыхаются или пихаются, это у них значит гордятся (они же все восстановили: экономику, социалку, медицину, ВВП и еще хрен знает, что, писало УНИАН в этом году) .
    Борис Томаров_2
    1. LeonidL Сегодня, 19:19
      УНИАН пишет ... бумага терпит ...
      LeonidL
  19. LeonidL Сегодня, 19:18
    То, что Петюньчик Потрошенко считает "пэрэмогами" всякий нормальный человек оценит несколько иначе.
    LeonidL
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