Украинский президент назвал главные достижения страны в уходящем году
Главным достижением Украины в 2017 году, по мнению Петра Порошенко, является введение безвизового режима с Евросоюзом, передает РИА Новости.
Порошенко также отметил важность поддержки Украины со стороны западных стран.
Помимо этого, он упомянул продолжение программы децентрализации, судебную реформу, а также строительство или ремонт трехсот километров дорог.
Напомним, безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной действует с 11 июня, однако он не дает права на работу или учебу. При этом на конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента украинцев, выезжавших в страны ЕС.
Безвиз – это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен,цитирует президента пресс-служба его администрации.
Порошенко также отметил важность поддержки Украины со стороны западных стран.
Европейский Союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Проявление солидарности с Украиной… для них является приоритетом, потому что справедливость и правда с нами,заявил украинский лидер.
Помимо этого, он упомянул продолжение программы децентрализации, судебную реформу, а также строительство или ремонт трехсот километров дорог.
Напомним, безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной действует с 11 июня, однако он не дает права на работу или учебу. При этом на конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента украинцев, выезжавших в страны ЕС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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