21:27 29 декабря

Партия модернизированных Т-72Б3 поступила в ЦВО

Партия из 16 модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение мотострелковой бригады в Оренбургской области, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО, поступившем в адрес "Военного Обозрения"

Партия модернизированных Т-72Б3 поступила в ЦВО


Вторую гвардейскую общевойсковую армию усилили 16 глубоко модернизированных танков Т-72Б3. Они поступили в рамках перевооружения мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области
- сообщили в пресс-службе.


В округе отметили, что на танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач. На вооружение танка стоит 125-миллиметровая пушка и два пулемета для поражения живой силы противника и низколетящих целей. Оборудован прицелом «Сосна-У» с автоматом сопровождения цели и тепловизором. Установлен метеодатчик и современный баллистический вычислитель.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 11:12
    Стоп! В начале декабря была же последняя партия из заказа на модернизацию 150 Т-72Б3. Это получается новый заказ?
    Владыка Ситх
    1. Александр War Сегодня, 11:19
      Походу это танки входят в те 150 заказанных! Владыка Ситх у меня к тебе вопрос по этому видео
      Александр War
      1. Владыка Ситх Сегодня, 12:19
        А вопрос в чем?
        Владыка Ситх
        1. Александр War Сегодня, 12:22
          Про Швайко!
          Александр War
          1. Владыка Ситх Сегодня, 12:42
            Я понятия не имею, кто это такой и впервые его увидел в этом сюжете. Я живу в Донецке, а не в ЛНР. И даже живя в Донецке, я не всех директоров предприятий знаю. А насчет того, продают места или нет. Я ж не участвую в обменных процессах. Вполне допускаю, такие варианты.
            Владыка Ситх
            1. Чичиков Сегодня, 13:48
              Во первых показана не страница "Миротворца", она в несколько ином виде. Что касается Швайко, то после освобождения Лутугино, он, "под суетился" - с поиском и доставкой подстанции, взамен разбитой укропами и как следствие, вновь занял кресло гендиректора. А дальше, как всегда
              Сотрудники следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР 16 февраля задержали директора «Лутугинского научно-производственного валкового комбината» Виталия Швайко. На гендиректора заведено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Установлено, что генеральный директор государственного предприятия «Лутугинский научно-производительный валковый комбинат» Виталий Швайко с 1 января 2015 года по 31 октября 2015 года нанёс бюджету ЛНР ущерб в сумме 31 миллион 282 тысячи 421 рублей
              Чичиков
    2. Кент0001 Сегодня, 13:38
      Может быть. Потрудится еще ветеран, запаса прочности у рожденного в СССР пока хватает. Верхняя полусфера после модернизации бронируется? Или как?
      Кент0001
  2. Lesorub Сегодня, 11:23
    Панорама стоит интересно ?
    Lesorub
    1. Александр War Сегодня, 11:27
      Панорамного прицела нет
      Александр War
    2. Александр War Сегодня, 11:32
      Никарагуанским танкистам заказало их МО
      Александр War
      1. Кент0001 Сегодня, 13:40
        У них ща самые крутые бронетанковые войска во всей латинской америке.
        Кент0001
  3. Александр War Сегодня, 11:24
    Найдите 4 отличия!
    Александр War
    1. seos Сегодня, 11:28
      Да есть путаница ... и то и то Т72Б3, а какие поступили на вооружение хз!
      seos
    2. Lesorub Сегодня, 18:45
      Н да, шансов без панорамного прицела на поле-боя меньше! )
      Lesorub
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