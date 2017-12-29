Партия модернизированных Т-72Б3 поступила в ЦВО

Вторую гвардейскую общевойсковую армию усилили 16 глубоко модернизированных танков Т-72Б3. Они поступили в рамках перевооружения мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области

Партия из 16 модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение мотострелковой бригады в Оренбургской области, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО, поступившем в адрес "Военного Обозрения"- сообщили в пресс-службе.В округе отметили, что на танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач. На вооружение танка стоит 125-миллиметровая пушка и два пулемета для поражения живой силы противника и низколетящих целей. Оборудован прицелом «Сосна-У» с автоматом сопровождения цели и тепловизором. Установлен метеодатчик и современный баллистический вычислитель.