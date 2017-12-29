СМИ: Россия начала испытания новейшей стратегической ракеты "Сармат"

Источник отметил, что поставленные задачи были полностью реализованы, программа испытания выполнена полностью

"Сармат" - жидкостная межконтинентальная ракета, которая несет достаточно большой объем полезной нагрузки, имеет дальность пуска, сопоставимую с "Воеводой", но при этом затрачивает меньше времени на преодоление активного участка траектории за счет очень хорошей энергетики.

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Перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" успешно прошла первые бросковые испытания на космодроме "Плесецк" в Архангельской области, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на собственный источник информации.- сказано в публикации. По словам источника, "шахтная пусковая установка и ракета отработали штатно".Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что работы над ракетным комплексом стратегического назначения "Сармат" ведутся в плановом порядке.- сказал замминистра- сообщил Ю.Борисов.По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса.Как ожидается, серийные поставки "Сарматов" в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) могут начаться в 2019 году.Под бросковыми испытаниями подразумевается выталкивание грузомакета МБР из шахтной пусковой установки за счет срабатывания порохового аккумулятора давления на высоту 30 метров, на которой при штатном пуске будет происходить запуск маршевой двигательной установки первой ступени ракеты.