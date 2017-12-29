21:21 29 декабря

СМИ: Россия начала испытания новейшей стратегической ракеты "Сармат"

Перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" успешно прошла первые бросковые испытания на космодроме "Плесецк" в Архангельской области, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на собственный источник информации.

Источник отметил, что поставленные задачи были полностью реализованы, программа испытания выполнена полностью
- сказано в публикации. По словам источника, "шахтная пусковая установка и ракета отработали штатно".

СМИ: Россия начала испытания новейшей стратегической ракеты "Сармат"



Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что работы над ракетным комплексом стратегического назначения "Сармат" ведутся в плановом порядке.

"Сармат" - жидкостная межконтинентальная ракета, которая несет достаточно большой объем полезной нагрузки, имеет дальность пуска, сопоставимую с "Воеводой", но при этом затрачивает меньше времени на преодоление активного участка траектории за счет очень хорошей энергетики.
- сказал замминистра

Средствам ПРО потенциального противника придется гораздо тяжелее. Это будет хорошая заноза для него
- сообщил Ю.Борисов.

По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса.

Как ожидается, серийные поставки "Сарматов" в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) могут начаться в 2019 году.

Под бросковыми испытаниями подразумевается выталкивание грузомакета МБР из шахтной пусковой установки за счет срабатывания порохового аккумулятора давления на высоту 30 метров, на которой при штатном пуске будет происходить запуск маршевой двигательной установки первой ступени ракеты.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23

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  1. Воронок Сегодня, 11:20
    Ну хоть здесь без срывов и сдвигов сроков вправо. Тьфу, не сглазить бы.
    Воронок
    1. Muvka Сегодня, 11:22
      Слава богу, выложили новость. А по поводу сдвигов - ну как бы еще осенью должны были провести. Или даже весной, если правильно помню. Но то, что все отработало отлично - радует.
      Muvka
  2. Egorovich Сегодня, 11:22
    Очень хорошая новость перед Новым Годом, а то чего то давно про "Сармат" не было слышно положительных моментов.
    Egorovich
  3. Magic Archer Сегодня, 11:22
    Вот и подоспела замена Воеводе!Интересно,а как они Сармат величать будут))?Сатаной-2 или Дьяволом)))?
    Magic Archer
    1. Кот Всапогах Сегодня, 11:25
      10 тонн полезной нагрузки - это "Писец" laughing
      Кот Всапогах
    2. новичок Сегодня, 11:27
      “Мрак“, по аналогии с “Чёрной дырой“ _ подлодка. шучу конечно.
      новичок
    3. фигвам Сегодня, 11:52
      Цитата: Magic Archer
      Вот и подоспела замена Воеводе!Интересно,а как они Сармат величать будут))?Сатаной-2 или Дьяволом)))?

      А пусть так и остаётся, всё логично, бахнут Сарматом и закатают Арматой.
      фигвам
    4. DMoroz Сегодня, 11:53
      Сказал же Борисов
      Это будет хорошая заноза для него
      tongue
      DMoroz
  4. Звездочка Сегодня, 11:24
    10 мегатонн это хорошо.
    Звездочка
    1. ССИ Сегодня, 11:40
      Прошу прощения, 10 ТОНН (общий вес БЧ)... Про мегатонны ни слова сказано не было...
      ССИ
      1. Звездочка Сегодня, 11:55
        1 тонна забрасываемого веса это эквивалент 1 мегатонне термоядерного заряда.
        Посмотрите внимательно характеристики разных ракет и вы все поймете.
        Например у тополя м забрасываемый вес 1.2 т. а мощность заряда 1 мегатонна.
        Конечно все эти расчеты приблизительные и зависит от системы по преодолению ПРО.
        Звездочка
        1. Вадим237 Сегодня, 13:31
          Вообще там боеголовки макс мощностью в 750 кт плюс боеголовки имитаторы.
          Вадим237
          1. Звездочка Сегодня, 18:07
            Про мегатонну у тополя взял информацию от сюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A2-2%D0%9
            F%D0%9C2
            Если у ваши данные более точные,"снимаю шляпу".
            Звездочка
  5. Zomanus Сегодня, 11:32
    То есть проверили работу пороховой шашки?
    А движки когда проверять будут?
    А там еще и система позиционирования и разведения блоков и маневрирования...
    Короче все только начинается.
    Zomanus
    1. Muvka Сегодня, 11:38
      Шахту проверили. И корпус ракеты - выдержит ли.
      Muvka
  6. Дормидонт Сегодня, 11:55
    Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Дормидонт
  7. vinni-puk Сегодня, 12:07
    Сколько нужно Сарматов, чтобы сжечь блитожопых?
    vinni-puk
  8. tchoni Сегодня, 12:28
    Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что работы над ракетным комплексом стратегического назначения "Сармат" ведутся в плановом порядке.

    Да, звява министра умиляет. Помниццо по плану "бросать" планировали где то в октябре 15, если мне память не изменяет)))
    tchoni
  9. colonel Сегодня, 12:52
    На фото ни хрена не Плесецк и даже не его окрестности. wink
    colonel
    1. tchoni Сегодня, 16:16
      Больше на Кап-яр похоже
      tchoni
  10. Alexey-74 Сегодня, 13:03
    С наступающим Новым годом Америка - МБР "Сармат"!!!!!!!!!
    Alexey-74
  11. maiman61 Сегодня, 15:03
    Хорошая новость! Быстрей бы наклепать необходимое количество!
    maiman61
  12. Dzafdet Сегодня, 20:10
    Цитата: Zomanus
    То есть проверили работу пороховой шашки?
    А движки когда проверять будут?
    А там еще и система позиционирования и разведения блоков и маневрирования...
    Короче все только начинается.



    Да проверили уже и двигатель первой ступени, он работал 5 секунд, ракета пролетела несколько десятков километров и упала в пределах полигона. Остальное в 2018 году.. wassat laughing tongue а суммарная мощность ЯББ 15*750=11250 килотонн..
    Dzafdet
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