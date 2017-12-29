21:27 29 декабря

В Японии рассказали о предназначении установленных комплексах ПРО США

Наземная система противоракетной обороны направлена на защиту Японии и ее граждан, будет управляться Японией и не несет угрозы России и другим соседним странам, заявили РИА Новости в МИД Японии.

Прежде всего необходимо сказать, что мы воздерживаемся от комментариев заявлений, распространенных по каналам СМИ. Что касается размещения в Японии системы ПРО Aegis Ashore, то противоракетная оборона нашей страны является сугубо оборонительной системой, направленной на защиту жизни и имущества наших граждан, и наша страна управляет ей, она не несет угрозы России или другим странам в окружении Японии. Об этом японская сторона сообщала в ходе визита министра иностранных дел Японии Таро Коно в Москву в ноябре во время его встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым
— сказал представитель МИД.

В Японии рассказали о предназначении установленных комплексах ПРО США



Одновременно с этим МИД подчеркивает, что Япония по-прежнему "намерена настойчиво вести переговоры для определения принадлежности четырех островов", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, и "заключения мирного договора с Россией".

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Японии развернуть американские комплексы ПРО негативно отразится на переговорах по мирному договору между Москвой и Токио. Она призвала учитывать и то, что "упомянутые комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения". Захарова подчеркнула, что это будет означать фактическое нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при содействии Японии.

Правительство Японии 19 декабря приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на севере страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. Vard Сегодня, 11:43
    Вот так... и я не я... и хата не моя... Оно конечно сейчас там будут зенитные ракеты... но кто мешает рядом пару контейнеров разместить... перезарядить пусковые установки на тактические ракеты, дело десятков секунд.... И если учесть что подобные системы уже размещены в Румынии и Польше... то картина маслом...
    Vard
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:48
      Наземная система противоракетной обороны направлена на защиту Японии и ее граждан, будет управляться Японией и не несет угрозы России и другим соседним странам, заявили РИА Новости в МИД Японии

      Вот и наши Искандеры, расположенные на Курилах не несут угрозы Японии и "другим соседним странам"!
      СРЦ П-15
      1. БВС Сегодня, 11:56
        "Искандеры" наступательное оружие тактического звена. Любое ПВО и ПРО оборонительное оружие. Так принято в мире.
        БВС
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:58
          Цитата: БВС
          "Искандеры" наступательное оружие тактического звена. Любое ПВО и ПРО оборонительное оружие. Так принято в мире.

          В мире не принято использовать установки ПРО для крылатых ракет - которые являются наступательным оружием!
          СРЦ П-15
          1. Владимир16 Сегодня, 12:43
            Япошек американцы дважды поимели с помощью атомных бомб. Уничтожили сотни тысяч людей.
            Теперь американцы делают на земле япошек что хотят, а аборигены несут какую-то хрень о предназначении американского оружия.
            Япошки, вы кто? Вы никто и звать вас никак. Сначала обретите суверенитет, а затем расскажите о безопасности американского оружия, и не забудьте о Хиросиме и Нагасаки в этом эссе.
            Владимир16
          2. voyaka uh Сегодня, 20:24
            Попросите проводить внезапные проверки. В чем проблема? Японцы согласятся.
            И румыны, и поляки из НАТО. Такие проверки приняты и проводятся между Россией и США. Российские офицеры посещали базы МБР США, и наоборот.
            voyaka uh
            1. _Jack_ Сегодня, 20:58
              во первых не факт что согласятся, особенно поляки, а во вторых это не панацея, каждый день ненапроверяешся, к тому же можно отказать в проверке именно тогда, когда она будет неудобна (бод благовидным предлогом), а когда всё в порядке - пожалуйста проверяйте
              _Jack_
        2. Молот 75 Сегодня, 12:02
          В вашем "демократическом" мире много чего принято! Например: потрясти пробиркой и разбомбить страну, ликвидировать законное правительство и вырастить на его месте ИГИЛ! Ваше самое главное правило: отобрать у слабого!
          Молот 75
        3. sergo1914 Сегодня, 12:18
          Цитата: БВС
          Любое ПВО и ПРО оборонительное оружие. Так принято в мире.


          Ха-ха-ха. Остановитесь. Не надо так больше шутить!
          sergo1914
        4. Николай Фёдоров Сегодня, 13:39
          Цитата: БВС
          "Искандеры" наступательное оружие тактического звена. Любое ПВО и ПРО оборонительное оружие. Так принято в мире.

          Специально для англичан.
          Зарядив эти оборонительные системы ПРО наступательными крылатыми ракетами Томогавк, системы ПРО остаются оборонительным оружием, по мнению англичан? Ну, тогда, применяя ту же методику, наши Искандеры - очень оборонительное оружие. Самое оборонительное оружие в мире, говоря по-английски. yes
          Николай Фёдоров
      2. Chertt Сегодня, 11:59
        Цитата: СРЦ П-15
        Вот и наши Искандеры, расположенные на Курилах не несут угрозы Японии

        И расположение на островах Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан военных частей и техники Вооруженных Сил России, ведется исключительно в целях добрососедских отношений с Японией
        Chertt
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:01
          Цитата: Chertt
          И расположение на островах Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан военных частей и техники Вооруженных Сил России, ведется исключительно в целях добрососедских отношений с Японией

          Правильно! Ведь наши"зелёные человечки" самые вежливые и добрые! yes hi
          СРЦ П-15
          1. Chertt Сегодня, 12:09
            Цитата: СРЦ П-15
            Правильно! Ведь наши"зелёные человечки" самые вежливые и добрые!

            Принесем в Мир, еще чуть чуть вежливости
            Chertt
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:55
          Цитата: Chertt
          ведется исключительно в целях добрососедских отношений с Японией

          Angel_and_Demon
          1. Chertt Сегодня, 12:59
            Карта слегка не полная, Несколько Восточно, Центрально и Западно Европейских, как бы стран, не изображены красным цветом
            Chertt
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:03
              Цитата: Chertt
              Несколько Восточно, Центрально и Западно Европейских, как бы стран, не изображены красным цветом

              ну вы гурман - вам трансгейропейские области нужны?
              Angel_and_Demon
              1. Chertt Сегодня, 13:25
                Цитата: Angel_and_Demon
                вам трансгейропейские области нужны?

                Мне бы коптильню на участке доделать, А нужны ли эти области России, надо у советников президента по Геополитики спрашивать. Вот проливы это да, это точно нужно winked
                Chertt
  2. новичок Сегодня, 11:45
    ага, оборонители, блин. будущий авианосец тоже, наверное для защиты.
    новичок
    1. фигвам Сегодня, 11:59
      Цитата: новичок
      ага, оборонители, блин. будущий авианосец тоже, наверное для защиты.

      Это точно, у них всё оружие не летальное и оборонительное, а вот в России летальное наступательное.
      фигвам
    2. Chertt Сегодня, 12:01
      Старая Русская пословица " С соседом лучше всего дружить, через крепкий забор"
      Chertt
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 13:04
      Цитата: новичок
      будущий авианосец тоже, наверное для защиты.

      так это священный ветер однако request
      Angel_and_Demon
  3. DMoroz Сегодня, 11:48
    То что ПРО США в Японии для ее защиты от Ирана - это давно уже известный факт, а вот то,что Япония все еще
    "намерена настойчиво вести переговоры для определения принадлежности четырех островов",
    это уже обсессия -навязчивая идея.
    В отличие от рациональных сомнений, свойственных каждому здоровому человеку, навязчивая идея не исчезает даже после того, как больной удостоверится в ее необоснованности. По содержанию такие мысли могут быть очень разнообразны и возникать вследствие пережитых психотравмирующих обстоятельств, стресса, непреодолимых сомнений и воспоминаний).
    fool
    DMoroz
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:06
      Цитата: DMoroz
      По содержанию такие мысли могут быть очень разнообразны и возникать вследствие пережитых психотравмирующих обстоятельств, стресса, непреодолимых сомнений и воспоминаний).

      ну так Хиросима и Нагасаки - это не стресс?
      Angel_and_Demon
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:50
    Все, что размещается и не без помощи американцев по периметру России все это оборонительное и против кого-то (Иран, КНДР...), но ни как не против нас. Это просто Россия не удачно выбрала свое местоположение на земном шарике. А вот если бы ее вообще не существовало, то и тратиться на вооружения не пришлось. Логика приверженца "российской угрозы".
    rotmistr60
  5. Vadim851 Сегодня, 12:05
    С другой стороны смысл размещать по 24 Томагавка на островах в этих ТПК? Куда проще и дешевле посторить пару эсминцев с 96 ТПК и куда с более близкого расстояния бить "топорами".
    Vadim851
    1. donavi49 Сегодня, 12:16
      Или установить МК-41 на земле, без всяких придатков вроде дорогущей РЛС.
      donavi49
    2. Topotun Сегодня, 13:21
      На островах можно разместить в любом месте. Стомиость ТПК - по сравнением со стоимостью эсминца - фигня вопрос. Плюс не надо тратиться на экипаж эсминца. Плюс КР могут лежать относительно недалеко и ждать часа - а до того это ПВО.... Плюс на острове легко оборудовать скрытые запасные позиции. Да и при необходимости нарастить численность не так трудно. Плюсов много.
      Topotun
  6. chidoryan Сегодня, 13:14
    "Она призвала учитывать и то, что "упомянутые комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения". " - очередной трёп или есть доказательства?
    chidoryan
  7. ul_vitalii Сегодня, 14:07
    Идёт обычный вежливый трёп двух противоборствующих сторон. У всех уже всё продумано и испытано. И я глубоко сомневаюсь,что "Искандер"применяли на официально допустимой дистанции, а не смешали где-то под Астраханью с "Калибрами".
    ul_vitalii
  8. 7gor Сегодня, 14:22
    Не надо ля-ля!!!! no Не верю!
    7gor
  9. Громобой Сегодня, 15:22
    Мария Захарова заявила, что решение Японии развернуть американские комплексы ПРО негативно отразится на переговорах по мирному договору между Москвой и Токио.
    Плевать они хотели на переговорный процесс ...вопрос "Северных территорий" используется японскими политиками для игры на националистических чувствах простых японских избирателей во время межпартийной борьбы.Так что ,если не получится мирно,то Япония планирует расшириться путём захвата(максимально способствуя военному и экономическому ослаблению России).Нашла Захарова чем пугать,ведь ясно,что от развёртывания ПРО и развития своих наступательных возможностей Япония в сложившейся обстановке не откажется.Ну и для кого тогда "мирный договор" и открывающиеся с ним перспективы более важны...?
    Громобой
  10. razved Сегодня, 15:49
    Старая песня. Автор тот же, только исполнители меняются.
    razved
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