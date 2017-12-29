В Японии рассказали о предназначении установленных комплексах ПРО США

Прежде всего необходимо сказать, что мы воздерживаемся от комментариев заявлений, распространенных по каналам СМИ. Что касается размещения в Японии системы ПРО Aegis Ashore, то противоракетная оборона нашей страны является сугубо оборонительной системой, направленной на защиту жизни и имущества наших граждан, и наша страна управляет ей, она не несет угрозы России или другим странам в окружении Японии. Об этом японская сторона сообщала в ходе визита министра иностранных дел Японии Таро Коно в Москву в ноябре во время его встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым

Наземная система противоракетной обороны направлена на защиту Японии и ее граждан, будет управляться Японией и не несет угрозы России и другим соседним странам, заявили РИА Новости в МИД Японии.— сказал представитель МИД.Одновременно с этим МИД подчеркивает, что Япония по-прежнему "намерена настойчиво вести переговоры для определения принадлежности четырех островов", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, и "заключения мирного договора с Россией".В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Японии развернуть американские комплексы ПРО негативно отразится на переговорах по мирному договору между Москвой и Токио. Она призвала учитывать и то, что "упомянутые комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения". Захарова подчеркнула, что это будет означать фактическое нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при содействии Японии.Правительство Японии 19 декабря приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на севере страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.