21:22 29 декабря

Франция намерена модернизировать вертолеты EC 665 Tiger

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Франция начала процесс обновления своих ударных вертолётов. Как сообщает портал defence-blog.com, ВВС Франции получили от компании Airbus Helicopters первый модернизированный вертолёт EC 665 Tiger.

Минобороны Франции заказало компании Airbus Helicopters модернизацию 36 ударных вертолётов Tiger модификации HAP (Helicoptere d’Appuit et de Protection) до версии HAD (Helicoptere d’Appui Destruction). Французское агентство по закупкам вооружений (DGA) завершило официальную процедуру приёма на вооружение первого модернизированного «Тигра» и передало его ВВС Франции.

Франция намерена модернизировать вертолеты EC 665 Tiger



По словам представителей компании Airbus Helicopters, вертолёт получил более сотни изменений в планере и порядка 1500 новых деталей. В частности, при обновлении боевых машин Tiger до модификации HAD они оснащаются новыми, более мощными двигателями. Кроме того, все французские «Тигры» получат обновлённую систему лазерного целеуказания, что позволит им использовать ракеты Hellfire II.

EC 665 Tiger — современный ударный вертолёт, разработанный франко-германским консорциумом Eurocopter. Вертолёты производятся с 1991 года, но официально поступили на вооружение французских ВВС только в 2003 году. На сегодняшний день произведено более 200 «Тигров» в различных модификациях, которые несут службу в ВВС Франции, Германии, Испании и Австралии, передает "Warspot"


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Комментарии 5

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:24 Новый
    вертолёт получил более сотни изменений в планере и порядка 1500 новых деталей.

    они оснащаются новыми, более мощными двигателями.

    двигатель, это и есть сотня изменений планера? или оставили только шасси и название?
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    Angel_and_Demon
    1. Владимир16 Сегодня, 12:28 Новый
      вертолёт получил более сотни изменений в планере

      "Планер" у вертолетов знатный wassat Вот уж кто планирует так планирует laughing Подобный планер есть лишь у утюга.
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      Владимир16
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:30 Новый
        Цитата: Владимир16
        Вот уж кто планирует так планирует

        авторотацию еще ни кто не отменял, и винт не сперли request
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        Angel_and_Demon
      2. xetai9977 Сегодня, 13:12 Новый
        Нормальный вертолёт. Не лучше и не хуже других ударных вертолётов.
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        xetai9977
  2. Topotun Сегодня, 12:49 Новый
    Ну почему собственно говоря нет? Вертолет принят на вооружение давно. Мы вон МИ-24 модернизируем постоянно, хотя машина принята на вооружение еще раньше (1971 год). По большому счету странно, что Франция это делает только сейчас. Впрочем работы по модернизации скорее всего велись и ведутся постоянно.
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    Topotun
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