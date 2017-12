Франция намерена модернизировать вертолеты EC 665 Tiger

Франция начала процесс обновления своих ударных вертолётов. Как сообщает портал defence-blog.com, ВВС Франции получили от компании Airbus Helicopters первый модернизированный вертолёт EC 665 Tiger.Минобороны Франции заказало компании Airbus Helicopters модернизацию 36 ударных вертолётов Tiger модификации HAP (Helicoptere d’Appuit et de Protection) до версии HAD (Helicoptere d’Appui Destruction). Французское агентство по закупкам вооружений (DGA) завершило официальную процедуру приёма на вооружение первого модернизированного «Тигра» и передало его ВВС Франции.По словам представителей компании Airbus Helicopters, вертолёт получил более сотни изменений в планере и порядка 1500 новых деталей. В частности, при обновлении боевых машин Tiger до модификации HAD они оснащаются новыми, более мощными двигателями. Кроме того, все французские «Тигры» получат обновлённую систему лазерного целеуказания, что позволит им использовать ракеты Hellfire II.EC 665 Tiger — современный ударный вертолёт, разработанный франко-германским консорциумом Eurocopter. Вертолёты производятся с 1991 года, но официально поступили на вооружение французских ВВС только в 2003 году. На сегодняшний день произведено более 200 «Тигров» в различных модификациях, которые несут службу в ВВС Франции, Германии, Испании и Австралии, передает "Warspot"