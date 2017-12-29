21:27 29 декабря

На "Северной Верфи" начато строительство стапельной площадки и эллинга

В рамках исполнения первого этапа проекта «Новый судостроительный комплекс» Северная верфь (входит в АО ОСК) и ОАО «Метрострой» подписали контракт на строительство стапельной площадки и эллинга. Новый комплекс позволит Северной верфи строить крупнотоннажные суда и корабли, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе судостроительного завода

На "Северной Верфи" начато строительство стапельной площадки и эллинга


По условиям контракта Метрострой построит стапельную площадку с двухпролетным эллингом размером 250м х 140м х 75 м. Эллинг будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы должны быть завершены в I квартале 2019 года.




На втором этапе предполагается модернизация корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства Верфи.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев пояснил:

Источниками финансирования стали средства Объединенной судостроительной корпорации и Федеральной целевой программы


Он подчеркнул, что новый комплекс позволит строить крупноблочным способом крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тыс. тонн. Это расширит линейку производимой на заводе продукции до фрегатов нового поколения, десантных кораблей, газовозов, нефтеналивных танкеров.

Использованы фотографии: пресс-служба "Северная Верфь"
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Комментарии 12

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  1. Владимир16 Сегодня, 12:35
    Почему не строить новые верфи в местах с более комфортным климатом? Там где тепло и сухо?
    Прос.рали Николаев, так ведь Крым вернули.
    Владимир16
    1. svp67 Сегодня, 12:42
      Цитата: Владимир16
      Почему не строить новые верфи в местах с более комфортным климатом? Там где тепло и сухо?

      Ну на счет "сухо" это Вы погорячились....
      Цитата: Владимир16
      так ведь Крым вернули.

      Проблема "проливов", вот что сейчас мешает строить там БОЛЬШИЕ корабли. Современная Россия, это не СССР
      новый комплекс позволит строить крупноблочным способом крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тыс. тонн.
      Серьезная цифра, это позволяет надеяться увидеть полноценный и главное наш УДК...
      svp67
      1. RASKAT Сегодня, 17:49
        Проблема "проливов", вот что сейчас мешает строить там БОЛЬШИЕ корабли. Современная Россия, это не СССР
        Да не в проливах дело, а в персонале. Что бы народ обучить, нужно много времени. Плюс Питер многомиллионный город а та же Керчь 150 тысяч всего. Плюс Вузы, предприятия подрядчики, конструкторские бюро и т д и т п. Со старта такой заводище не так просто раскачать. Тот же Залив ближайшие лет 10-15, а то и больше просто обречен строить всякие вторичные корабли для ВМФ, пока не нарастит кадры и опыт. Мне так кажется.
        RASKAT
        1. svp67 Сегодня, 18:20
          Цитата: RASKAT
          Что бы народ обучить, нужно много времени.

          Совершенно согласен
          Цитата: RASKAT
          Плюс Питер многомиллионный город а та же Керчь 150 тысяч всего. Плюс Вузы, предприятия подрядчики, конструкторские бюро и т д и т п. Со старта такой заводище не так просто раскачать.

          Ну старые, еще советские кадры там еще сохранились, я имею ввиду Керчь. Да и с работай там "напряг", можно молодежь и в Питер на обучение отправить, как на завод, так и в учебные заведения. Это не большая проблема.
          А вот проблему "проливов", Вы зря списываете. Есть много ограничений на проход через проливы.
          svp67
    2. Монархист Сегодня, 13:00
      Владимиру, насколько можно верить СМИ,и нашему сайту,в Керчи и Феодосии начинают развивать судостроения. Там сейчас"Пела" рулит, а там работать умеют были бы деньги
      Монархист
      1. donavi49 Сегодня, 14:02
        Пелла рулила и только на одном предприятии (Море). Но ее выставили (номинально до 20 года остается, но уже заявили, что дальше ни дня), отдав завод в лапы ОСК фактически. Залив - за АК Барсом вроде остается. Ну у Пеллы силенок меньше, вот ее и выдавили.

        Вообще, надо ориентироваться на флагманов с создании секторов промышленности. На Звезде так сделали. В итоге - самая современная и конкурентная верфь в России.

        Но все это ничто по сравнению с CSIC, COMEC, Jiangnan, Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsui Shipbuilding.
        donavi49
    3. alstr Сегодня, 14:13
      Есть еще вопрос квалификации кадров и разобщенности морских театров.
      alstr
  2. Romario_Argo Сегодня, 12:50
    - ждём новые фрегаты проекта 22350М с функционалом эсминцев
    Romario_Argo
  3. Сан Саныч Сегодня, 16:00
    25 тыс. тонн, это скромно, в соседней Финляндии в Турку строят круизные лайнеры водоизмещением 225 тыс. тонн, неужели нельзя в Санкт-Петербурге, или его окрестностях построить такую же верфь, с таким же доком? На такой судоверфи можно строить и авианосцы, если что.
    Сан Саныч
    1. donavi49 Сегодня, 16:06
      Построить можно. Но кто даст деньги? Кто даст технологии (ну тут проще - ибо флагман Китай). Что эта верфь будет делать?

      Заказы эти самые разбирают бодро. Там вполне себе корпорации рулят. STX вырывает заказик и распихивает ее по своим верфям. Почему заказчик должен выбрать неизвестную компанию из СПб - еще и с репутацией отсталой технологии и перманентном срыве сроков. Если есть та же STX, китайцы, корейцы, японцы?

      Влезать новым игроком? Один только Далянь делает больше годового тоннажа (в том числе и высокотехнологичного) - чем весь бывший восточный блок с РФ вместе взятый.
      donavi49
      1. Сан Саныч Сегодня, 16:29
        Было бы желание, те же китайцы еще 20 лет назад были новичками в этом деле, но тем не менее они сейчас одни из лидеров в этой отрасли, и не только в смысле тоннажа, но и качество вполне приличное. Когда-то надо начинать.
        Сан Саныч
  4. APASUS Сегодня, 20:37
    В этом плане есть только одна претензия, Северная верфь находиться по среди города.Логически было бы разместить подобный комплекс на новых территориях, в Усть-Луге например,где есть место,фарватер
    APASUS
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