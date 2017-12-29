На "Северной Верфи" начато строительство стапельной площадки и эллинга

Источниками финансирования стали средства Объединенной судостроительной корпорации и Федеральной целевой программы

В рамках исполнения первого этапа проекта «Новый судостроительный комплекс» Северная верфь (входит в АО ОСК) и ОАО «Метрострой» подписали контракт на строительство стапельной площадки и эллинга. Новый комплекс позволит Северной верфи строить крупнотоннажные суда и корабли, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе судостроительного заводаПо условиям контракта Метрострой построит стапельную площадку с двухпролетным эллингом размером 250м х 140м х 75 м. Эллинг будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы должны быть завершены в I квартале 2019 года.На втором этапе предполагается модернизация корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства Верфи.Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев пояснил:Он подчеркнул, что новый комплекс позволит строить крупноблочным способом крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тыс. тонн. Это расширит линейку производимой на заводе продукции до фрегатов нового поколения, десантных кораблей, газовозов, нефтеналивных танкеров.