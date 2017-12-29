21:22 29 декабря

"Железный купол" не смог перехватить одну из ракет ХАМАС

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает об успешном применении системы противоракетной обороны «Железный купол». Речь идёт об отражении ракетной атаки, осуществлённой с палестинских территорий.

В материале, опубликованной пресс-службой ведомства, заявлено, что система ПРО «Железный купол» была приведена в действие для перехвата ракет в районе населённых пунктов Шаар-а-Негев и Сдот Негев – в районе пустыни с одноимённым названием (Негев). Сирены «Цева адом» предупредили об атаке, и израильская система ПРО перехватила две ракеты, вылетевшие с территории сектора Газа.

При этом добавлено, что удалось перехватить не все ракеты, выпущенные ХАМАС. Одна из ракет достигла целее и разорвалась в Кфар Азе, нанеся существенный ущерб местным постройкам. Таким образом, полностью успешным применением "Железного купола" назвать вряд ли возможно.


"Железный купол" не смог перехватить одну из ракет ХАМАС


По последним данным, в результате ракетного обстрела никто не пострадал. Об этом сообщают израильские СМИ.

Ракетная атака территории Израиля прервала церемонию, посвящённую Орону Шаулю – военнослужащему ЦАХАЛа, который был похищен ХАМАС в 2014 года. На церемонии присутствовали израильские министры, включая министра связи Аюба Кару. Считается, что военнослужащий Шауль погиб в плену.


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Комментарии 101

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  1. svp67 Сегодня, 14:33
    Одна из ракет достигла целее и разорвалась в Кфар Азе, нанеся существенный ущерб местным постройкам.
    Ну, всяк бывает. Дай Бог, что бы наши "Панцири" работали без таких сбоев...
    svp67
    1. bulvas Сегодня, 14:42
      Цитата: svp67
      Ну, всяк бывает. Дай Бог, что бы наши "Панцири" работали без таких сбоев...


      Если учесть еще, что у бармалеев ракеты - по сути простейшие летающие трубы, без всяких сложностей, эффективность Купола оказывается не очень высокая
      bulvas
      1. svp67 Сегодня, 14:49
        Цитата: bulvas
        Если учесть еще, что у бармалеев ракеты - по сути простейшие летающие трубы, без всяких сложностей, эффективность Купола оказывается не очень высокая

        Да нормальная. До этого особых сбоев то не было. Так что пока рано делать какие то выводы, не имея полной инфы. Нам бы со своими разобраться, в том же "Роскосмосе" и более с "Алмаз-Антеем"
        svp67
      2. просто экспл Сегодня, 15:04
        дык это вроде как один раз такое случилось ? и что ? теперь крест на всей системе ставить ?
        иногда и АК клинит . но это не значит что автомат стал плохим .
        а один косяк он хоть и косяк , но погоды не делает . что бы не чесали про купол нормальное ПРО для своего уровня .
        просто экспл
        1. bulvas Сегодня, 15:18
          Цитата: просто экспл
          дык это вроде как один раз такое случилось ? и что ? теперь крест на всей системе ставить ?
          иногда и АК клинит . но это не значит что автомат стал плохим .
          а один косяк он хоть и косяк , но погоды не делает . что бы не чесали про купол нормальное ПРО для своего уровня .



          «Искандер-М» стреляет радиолокационно малозаметной высотной (поднимается на высоту до 50 км) ракетой 9М723. Сверхманевренный «камешек» мчится по небу по квазибаллистической траектории, активно маневрируя на всех участках пути. Хваленая система ПВО/ПРО США THAAD уследить такие пируэты и кульбиты неспособна. К тому же для обхода ПРО ракета 9М723 дополнительно оснащается сбрасываемым модулем с аппаратурой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ложными мишенями.


          А что с таким оружием будет делать Купол, Патриот, THAAD и прочее?
          bulvas
          1. просто экспл Сегодня, 15:52
            а при чем тут купол ? это вообще не его лига , у них для этого есть хец .
            и кстати на счет Искандера , если он такой не перехватываемый , то зачем ему РЭБ присобачили ?
            просто экспл
            1. bulvas Сегодня, 16:07
              Цитата: просто экспл
              а при чем тут купол ? это вообще не его лига , у них для этого есть хец .


              мы говорим о Купол = Панцирь

              Цитата: просто экспл
              кстати на счет Искандера , если он такой не перехватываемый , то зачем ему РЭБ присобачили ?


              Странный вопрос, конечно же для того, чтобы он был не перехватываемый
              bulvas
              1. просто экспл Сегодня, 16:40
                если мы говорим о Купол=Панцирь то при чем тут Искандер ?
                кстати такая ситуация (обратная) была в реальности , это Панцирь против Лоры . и типа наши что Панцири часть сбили , но все таки судя по фото это не совсем так (хотя хочется верить что Панцири могли сбить Лору , она все таки не маневрирует , но если бы они в реальности ее сбили . то это показывали бы по всем СМИ и на всех сайтах была бы куча статей с фотками и победными релизами)

                Странный вопрос, конечно же для того, чтобы он был не перехватываемый

                а зачем серьезно удорожать изделие (РЭБ это электроника , а она не дешевая) которая ничего не дает? ибо зачем делать неперехватываевым то что и так неперехватываемое ?
                просто экспл
                1. Shahno Сегодня, 16:46
                  Мое мнение. Панцирь отработал по РСЗО. И это большой успех. Но с Куполом пока рановато мерится.
                  Shahno
                  1. sabakina Сегодня, 17:16
                    Цитата: Shahno
                    Мое мнение. Панцирь отработал по РСЗО. И это большой успех. Но с Куполом пока рановато мерится.

                    Мдя, самомнения вам не занимать.
                    sabakina
                    1. Монос Сегодня, 17:39
                      Слава, моё почтение! hi
                      Монос
                      1. sabakina Сегодня, 17:41
                        Здоров Вить! hi
                        sabakina
                    2. devis Сегодня, 18:27
                      Цитата: sabakina
                      Цитата: Shahno
                      Мое мнение. Панцирь отработал по РСЗО. И это большой успех. Но с Куполом пока рановато мерится.

                      Мдя, самомнения вам не занимать.

                      Чувство собственной неполноценности поднимает самомнение до небывалых высот.
                      Сравниваем непонимаемое.
                      devis
                  2. Монос Сегодня, 17:39
                    Цитата: Shahno
                    Мое мнение. Панцирь отработал по РСЗО. И это большой успех. Но с Куполом пока рановато мерится.

                    Мерятся будем в прямом противостоянии. А пока ваш купол не показал своих преимуществ. И нет никакого успеха в работе "Панциря". Он просто отработал штатно, как и должно.
                    Монос
                  3. просто экспл Сегодня, 17:56
                    я бы сказал что это Куполу рано с Панцирем мериться .
                    Купол это все же ПРО (как и ваша Молния ). а Панцирь это больше ПВО .
                    это не совсем идентичные комплексы но они могут выполнять и некоторые задачи друг друга .
                    и кстати хоть убейте не верю что тамир стоит 20 тыс и на нем стоит АРЛ ГСН .
                    такого быть не может в принципе . это как ПТУР с ИК ГСН за 500 баксов.
                    просто экспл
                2. bulvas Сегодня, 17:04
                  Цитата: просто экспл
                  а зачем серьезно удорожать изделие (РЭБ это электроника , а она не дешевая) которая ничего не дает? ибо зачем делать неперехватываевым то что и так неперехватываемое ?


                  Вы, случаем не адвокат?
                  Или какой бюрократ?
                  Что за бессмысленные вопросы?

                  Вместо того, чтобы такую ахинею писать, изучите вопрос, если интересно.
                  bulvas
                  1. просто экспл Сегодня, 17:58
                    на другом форуме спор на эту тему растянулся не на одну страницу , и там этот вопрос обосали со всех сторон , расскажите что нибудь новенькое , что мы еще не знаем .
                    ну или хотя бы ответьте аргументированно на тот мой вопрос (на хрена РЭБ если Искандер и так неперехватываемый , ).
                    просто экспл
                    1. bulvas Сегодня, 18:27
                      Цитата: просто экспл
                      на хрена РЭБ если Искандер и так неперехватываемый


                      чтобы увеличить неперехватываемость
                      например, особо важный объект и для перехвата будет применено много противоракет.
                      Дополнительная возможность преодоления ПРО в этом случае повысит шансы поражения цели.

                      Кроме того, у Искандера, несколько ракет с разными возможностями.

                      Где-то, возможно вообще не понадобятся средства преодоления ПРО, например, при поражении бункера или подземных ходов ИГИЛ, а где-то понадобятся все, не исключено, что применяется модульный принцип

                      Можно пустить несколько ракет для надежности поражения, а можно использовать дополнительный модуль, например РЭБ
                      Уже выгода
                      bulvas
                      1. просто экспл Сегодня, 19:41
                        Вы не видите противоречия в своих словах ? зачем увеличивать непереватываемость если он и так неперехватываемый ? просто его перехватить можно , трудно , но можно . потому и РЭБ добавили .
                        просто экспл
                      2. bulvas Сегодня, 21:15
                        Цитата: просто экспл
                        Вы не видите противоречия в своих словах ? зачем увеличивать непереватываемость если он и так неперехватываемый ? просто его перехватить можно , трудно , но можно . потому и РЭБ добавили .


                        what hi
                        bulvas
    2. НЕКСУС Сегодня, 20:52
      Цитата: svp67
      Ну, всяк бывает. Дай Бог, что бы наши "Панцири" работали без таких сбоев...

      Корректнее Железный купол сравнивать с нашим БУКом-М3. hi
      НЕКСУС
  2. Ren Сегодня, 14:34
    Либо ПРО «Железный купол» - ни хрена не ПРО, либо у ХАМАС супер-пупер маневрирующие ракеты! bully
    Ren
    1. svp67 Сегодня, 14:44
      Цитата: Ren
      Либо ПРО «Железный купол» - ни хрена не ПРО, либо у ХАМАС супер-пупер маневрирующие ракеты

      Не то и не другое. И "Купол" нормальная система ПРО и ракеты - самоделки. Но сбои бывают у всех. Сейчас ребята из "земли обетованной" подтянуться и все расскажут, не удивлюсь, что после их рассказа все будет выглядеть совершенно иначе.
      svp67
    2. Арон Заави Сегодня, 15:13
      Цитата: Ren
      Либо ПРО «Железный купол» - ни хрена не ПРО, либо у ХАМАС супер-пупер маневрирующие ракеты! bully

      Мне как человеку отслеживающему эту систему с первых пусков в 2009 году это смотрится как однозначный успех. Еще в 2014 году ЖК не мог прикрыть районы в 7км от границы Газы и только с 2015 за счет изменения алгоритмов появилась возможность перехватывать НУРСы падающие на окружающие Газу н/п.
      Арон Заави
      1. bulvas Сегодня, 15:30
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Ren
        Либо ПРО «Железный купол» - ни хрена не ПРО, либо у ХАМАС супер-пупер маневрирующие ракеты! bully

        Мне как человеку отслеживающему эту систему с первых пусков в 2009 году это смотрится как однозначный успех. Еще в 2014 году ЖК не мог прикрыть районы в 7км от границы Газы и только с 2015 за счет изменения алгоритмов появилась возможность перехватывать НУРСы падающие на окружающие Газу н/п.


        У нас требования другие
        Нас кусками труб не обстреливают, и вряд ли нам такое грозит.
        Нам угрожают другими ракетами, управляемыми бомбами и снарядами, поэтому и уровни разные.
        Кроме того, Панцири и Торы умеют стрелять на ходу, в движении.

        Кроме того, Панцири призваны прикрывать жизненно важные объекты - АЭС, комплексы ПВО более высокого уровня
        bulvas
        1. Арон Заави Сегодня, 15:55
          Цитата: bulvas

          У нас требования другие
          Нас кусками труб не обстреливают, и вряд ли нам такое грозит.

          Какие трубы? Кто вбил Вам в голову этот бред? Касамы последний раз запускали в 2009 году. Они давно на заводских ракетах живут.
          Арон Заави
          1. bulvas Сегодня, 16:11
            Цитата: Арон Заави

            Какие трубы? Кто вбил Вам в голову этот бред? Касамы последний раз запускали в 2009 году. Они давно на заводских ракетах живут.


            и какие у заводских ракет средства преодоления ПРО?
            сниженная заметность?
            Маневрирование, РЭБ?
            чем они от труб отличаются?
            что были неуправляемые так и остались, разве что, дальность больше
            bulvas
  3. Shahno Сегодня, 14:35
    Так в принципе никто и не скрывает эффективность комплекса 75-80 проц.
    Shahno
    1. Ren Сегодня, 14:42
      Цитата: Shahno
      Так в принципе никто и не скрывает эффективность комплекса 75-80 проц.

      Что-то Вы не похожи на гражданина Израиля (плохо считаете) - 2-е из 3-х - это 66%(в лучшем случае). recourse
      Хотя о количестве выпущенных ракет - ни слова, а о перехваченных - 2-е, т.е. если выпустили 4 - 50%, 5 - 40% - и т.д. hi
      Заставляет задуматься о вероятности поражения цели одной ракеты - 50% на 50%, наверное (встречу - не встречу) wassat
      Ren
      1. Shahno Сегодня, 14:56
        Не похож. А у нас тут все разные. Или вы хотите чтобы я вам сразу руку отгрыз. Как арабам.
        Shahno
        1. просто экспл Сегодня, 15:01
          Вы че , им руки грызли ? блин , и это нас еще варварами считают .
          ну надеюсь хоть не от голодухи ? а то могу ежей посоветовать , каклы говорят что у нас их едят все кому не лень . вкусно наверное .
          просто экспл
          1. Shahno Сегодня, 15:03
            Это черный юмор. У нас тут без него никуда.
            Shahno
      2. Shahno Сегодня, 15:01
        Что не понятно. В данном конкретном случае выпустили 3 ракеты. По причине того что расстояние не велико(времени на ответ маловато) сбили только две. А вам про общую статистику написал.
        Shahno
        1. rocket757 Сегодня, 15:23
          В чем спор то. Купол рабочая система, можно сказать боевая.
          Правильно писали, что не пробиваемых систем пока нет, а за свою цену он поражает приемлемое количество "подарков" от противника.
          Дальше только модернизация, доработка и конечно удорожание ... и не факт, что будут достигнуты сильно лучшие показатели.
          rocket757
  4. Incvizitor Сегодня, 14:36
    Надо им "панцири" покупать, которые не пропускают ракеты laughing
    Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим». С помощью зенитного комплекса «Панцирь-С1» ракеты, выпущенные радикалами, были сбиты.
    Incvizitor
    1. alexsipin Сегодня, 21:09
      Цитата: Incvizitor
      Надо им "панцири" покупать, которые не пропускают ракеты

      Сколько надо панцирей для прикрытия территории которую прикрывает одна батарея Купола?
      alexsipin
  5. viktorch Сегодня, 14:37
    ракеты по таким ценникам хорошо хоть 80% сбивают
    viktorch
  6. мерцание Сегодня, 14:40
    Надо Панцири предложить им купить, с ними поспокойнее будет
    мерцание
  7. turbris Сегодня, 14:41
    Ну и что? Непробиваемой ПВО нет ни у кого в мире и быть не может, поэтому тут никакой сенсации нет. То что отстрелялись по ракетам - это уже хорошо, развертываемая американская ПРО - тоже надежный зонтик только для избирателей, а на самом деле - такой же вариант.
    turbris
  8. Krasnodar Сегодня, 14:47
    Кфар Аза находится на расстоянии трех километров от Сектора Газа. Если ракета палестинцев пускалась с приграничной территории, не думаю, что какая либо система ПРО из существующих на сегодняшний день в мире способна осуществить перехват на такой дистанции.
    Krasnodar
    1. Shahno Сегодня, 14:51
      Согласен. Это все равно осуществить перехват минометных снарядов. Очень сложно.
      Shahno
      1. Muvka Сегодня, 14:57
        Цитата: Shahno
        Согласен. Это все равно осуществить перехват минометных снарядов. Очень сложно.

        Вы сами себе противоречите. Тогда почему другие две ракеты перехватили?)
        Muvka
        1. Shahno Сегодня, 15:07
          Потому как ПО в обкатке. Значит 3 й боеприпас не вписался.
          Shahno
          1. Muvka Сегодня, 15:10
            А почему 2 первых вписались? Они выпущены с одного места. Может просто ваша система не очень и вы сейчас очень глупо пытаетесь ее оправдать?)
            Muvka
          2. НЕКСУС Сегодня, 20:13
            Цитата: Shahno
            Потому как ПО в обкатке. Значит 3 й боеприпас не вписался.

            Дело полагаю не в этом...думаю было мало время для реакции перехвата.
            НЕКСУС
        2. Krasnodar Сегодня, 15:23
          Цитата: Muvka
          Цитата: Shahno
          Согласен. Это все равно осуществить перехват минометных снарядов. Очень сложно.

          Вы сами себе противоречите. Тогда почему другие две ракеты перехватили?)

          Две другие летели на более отдаленные от Сектора Газа населённые пункты.
          Krasnodar
          1. Muvka Сегодня, 15:36
            Где об этом можно почитать? Поделитесь.
            Muvka
            1. Krasnodar Сегодня, 15:53
              Я прочёл здесь )))

              http://m.ynet.co.il/Articles/5063631
              Krasnodar
  9. MOLODCHIK Сегодня, 14:50
    когда эффективность панцирей будет хотя-бы 30% от железного купола тогда и начинайте чирикать. элементная база уровня 70х годов не может что-либо сбить. имхо.
    MOLODCHIK
    1. rocket757 Сегодня, 15:00
      Похоже MOLODCHIK это диагноз ... занесем в перечень известных отклонений.
      rocket757
    2. turbris Сегодня, 15:02
      MOLODCHIK - вы конечно специалист по ПВО, раз так запросто можете эффективность оценить и она мало зависит от элементной базы, да будет вам известно. А какая элементная база у Панцирей вы в курсе? Поэтому вам как раз лучше и не чирикать "специалист"!
      turbris
    3. просто экспл Сегодня, 15:02
      ну вообще то такие самоделки панцирь регулярно сбивает . кстати не подскажите какие ФАР были в 70е годы на ЗРК МД ?
      просто экспл
    4. Ратник-80 Сегодня, 15:12
      Что вы тогда там в Израйле вселенский вой поднимаите , когда мы вашим соседям свое пво постовляем и что это так такая не хилая очередь выстраилась за нашими комплексами , наверное все дураки один вы умный laughing , давайте мы палестине вербы поставим которые ни чего не збивают по вашим словам
      Ратник-80
    5. Александр War Сегодня, 15:16
      Судя по орфографии ,еще молоко на губах не обсохло !А еще про элементную базу чирикает laughing
      Александр War
      1. MOLODCHIK Сегодня, 16:10
        просто хотел чтобы у антисемитов "пукан бомбанул"... и походу мне это удалось))
        орфография у меня страдает потому что мне пятый десяток и я лет 25 уже в Израиле)) молокосос ты сладчайший)))
        MOLODCHIK
        1. Ратник-80 Сегодня, 16:38
          Причем здесь антисемиты , у дураков нет национальности
          Ратник-80
        2. Александр War Сегодня, 17:15
          laughing laughing Не пятый десяток,а лет пять ,и не 25 лет в Израиле ,а пероклашка в школе
          Александр War
        3. sabakina Сегодня, 17:27
          Цитата: MOLODCHIK
          орфография у меня страдает потому что мне пятый десяток и я лет 25 уже в Израиле)) молокосос ты сладчайший)))

          Мне к примеру шестой десяток и я ещё живу в РСФСР. И орфография не у меня не страдает. сОсками мериться бум?
          sabakina
        4. rocket757 Сегодня, 19:50
          Диагноз подтверждён! Не трогайте, оно наверняка заразное!
          rocket757
    6. Dart2027 Сегодня, 15:39
      Цитата: MOLODCHIK
      когда эффективность панцирей будет хотя-бы 30% от железного купола

      Недавно они показали свою эффективность. Причем успешно.
      Dart2027
    7. Incvizitor Сегодня, 17:14
      Толсто очень, у Профа поучитесь...
      Incvizitor
      1. MOLODCHIK Сегодня, 18:09
        тренируюсь. но элементная база у вас всё равно отстой))
        MOLODCHIK
        1. PN Сегодня, 18:41
          Отстой сударь у вас в трусах...
          PN
    8. НЕКСУС Сегодня, 20:31
      Цитата: MOLODCHIK
      когда эффективность панцирей будет хотя-бы 30%

      Ну начнем с того,что Купол и Панцирь это совсем разная специфика и задачи. Во вторых,Панцирь -это комплекс ближнего радиуса действия,в отличии от Купора.
      «Желе́зный ку́пол» (ивр. ‏כיפת ברזל‏‎ — Кипа́т барзе́ль, англ. Iron Dome — А́йрон до́ум) — тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров

      Панцирь-С1 (индекс ГРАУ — 96К6, на этапе разработки имел словесное название «Тунгуска-3», по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound (с англ. — «борзая») — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования.

      Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз

      При этом максимальная дальность до 20 км. В новом варианте Панцирь-СМ,до 40 км.
      К тому же,Панцирь-это комплекс ПВО,а Купол-это ПРО.
      Далее...вы знаете процент ,перехвата Панциря,уважаемый?
      Ракета обеспечивает поражение целей с ЭПР 0,1-0,3 метра на дальности 20 км и эффективное поражение всех типов перспективных средств воздушного нападения, в первую очередь высокоточного оружия со скоростями полёта до 1000 м/с и минимальной эффективной отражающей поверхностью (ЭОП) 0,03 - 0,06 м², с вероятностью не менее 0,7 одной ракетой

      К 2017 будет завершена разработка Панцирь-СМ с возможностью эффективного поражения баллистических целей

      А теперь по Куполу..
      В ходе операции «Облачный столп» в ноябре 2012 года системой была перехвачена 421 ракета, выпущенная по территории Израиля из сектора Газа. Процент успешно перехваченных целей оценивается в 85 %

      Железный купол корректнее сравнивать с нашим комплексом БУК-М3...
      Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км

      А теперь цифры по перехвату у Бука..
      воздушная цель - 0,9999
      для крылатой ракеты — 0.8

      Так что там по поводу 30% от эффективности Купола вы там говорили?
      НЕКСУС
      1. PN Сегодня, 21:11
        Да ему лишь бы слюной побрызгать.
        PN
      2. alexsipin Сегодня, 21:14
        Цитата: НЕКСУС
        воздушная цель - 0,9999
        для крылатой ракеты — 0.8

        Есть данные по 122 мм ракетам?
        alexsipin
  10. Шалтай Сегодня, 15:02
    Цитата: bulvas
    Если учесть еще, что у бармалеев ракеты - по сути простейшие летающие трубы, без всяких сложностей,

    Даже для кустарного движка для ракетной модельки требуются компоненты для изготовления твердого топлива .
    Могу ошибаться но в Газе важнейший компонент не производят . Гумунитаркой завозят ?
    Шалтай
    1. Krasnodar Сегодня, 15:25
      Цитата: Шалтай
      Цитата: bulvas
      Если учесть еще, что у бармалеев ракеты - по сути простейшие летающие трубы, без всяких сложностей,

      Даже для кустарного движка для ракетной модельки требуются компоненты для изготовления твердого топлива .
      Могу ошибаться но в Газе важнейший компонент не производят . Гумунитаркой завозят ?

      Из Газы уже с 2014 года стреляют в основном боеприпасами промышленного производства, грады, Катюши и их модификации.
      Krasnodar
  11. rocket757 Сегодня, 15:09
    Нормальную систему израильтяне создали, можно и лучше, но соотношение цена - эффективность будет не ах.
    Панцирь не хуже, просто мобильность и самодостаточность в одном передвижном объекте, для наших нескончаемых просторов предпочтительнее.
    Абсолютно непробиваемых систем не существует ни у кого, пока, что будет в дальнейшем увидим.
    rocket757
  12. Геркулесыч Сегодня, 15:19
    То есть, ее реальная эфективность в данном случае составила 65-70 процентов! Хотя, когда речь идет о жизнях, эфективность должна быть в районе 99 процентов!
    Геркулесыч
  13. А. Привалов Сегодня, 15:19
    Вот, то там упало:
    А. Привалов
  14. мерцание Сегодня, 15:19
    " "Железный купол" не смог перехватить одну из ракет ХАМАС"
    Может стоило новость озаглавить как то иначе, например: "Железный купол" таки смог перехватить несколько ракет ХАМАС ?
    Казалось бы, об одном и том же, но немного другой смысл приобретает. Впрочем можно оставить и тот что есть.
    мерцание
  15. Симон Сегодня, 15:21
    Это говорит о том, что ракеты ХАМАС совершенствуются. request
    Симон
  16. А. Привалов Сегодня, 15:21
    Что-то я не вижу "существенного ущерба местным постройкам".
    А. Привалов
    1. А. Привалов Сегодня, 15:28
      Как по мне, так это не ракета, а мина. Две такие сшибли на трёх километрах. Вполне круто.
      А. Привалов
      1. rocket757 Сегодня, 15:55
        Хвостовик от мины. Только мину запустить с треноги, как ракету, никак. Миномёт, крупнокалиберный, штука габаритная и тяжёлая.
        rocket757
      2. Krasnodar Сегодня, 15:56
        Вопрос или две другие летели на Кфар Аза и были ли они идентичными.
        Krasnodar
        1. rocket757 Сегодня, 16:00
          И правда, вопрос?
          Что летело и куда.
          Мину перехватить, эт нереально.
          rocket757
          1. А. Привалов Сегодня, 16:13
            Цитата: rocket757
            И правда, вопрос?
            Что летело и куда.
            Мину перехватить, эт нереально.

            "Железный купол" с 2014 года сбивает и артиллерийские мины. good
            А. Привалов
            1. Shahno Сегодня, 16:16
              Да. Но вероятость процентов 60.
              Shahno
              1. А. Привалов Сегодня, 16:52
                Не так уж и мало. И на том, спасибо.
                А. Привалов
            2. rocket757 Сегодня, 20:13
              Значит купол система нереальная ... шутка.
              Сбивать медленный боеприпас летящий по высокой траектории эт можно, тем более взрыватели у них супер чувствительные, когда взвёлся, только дунь на него как он бабах.Не обязательно в него попасть, лишь бы невдалеке шо то взорвалось.
              Нормально, РАБОЧАЯ система. Только процент перехвата мин хуже чем ракет, эт факт.
              А шайтан-баллон куполу по зубам? Паршивый боеприпас, очень тупой взрыватель, взрывчатое вещество ещё тупее, Шоб подорвать, надо шоб зенитная ракета рванула практически внутри его, шрапнель его почти не берёт.
              rocket757
  17. К-50 Сегодня, 16:17
    удалось перехватить не все ракеты, выпущенные ХАМАС

    Буквально на днях евреи, а может и "русские израильскоподданые" охаивали работу "Панциря" в Сирии, исправно выполнившего свою задачу по перехвату ракет, выпущенных по нашей базе.
    Интересно было бы сравнить энергетику этих "подарков новогодних", ну там скорость, высоты полёта, время подлёта и остальные параметры. what yes
    К-50
    1. Shahno Сегодня, 16:28
      С новым Годом. У нас теперь официальный праздник. Можно матерится после 23-00. Не арестуют.
      Shahno
      1. Комментарий был удален.
      2. rocket757 Сегодня, 20:24
        С праздником.
        Вопрос - а ругаться по фольку зачем? Не арестуют, а почему?
        rocket757
    2. rocket757 Сегодня, 20:27
      Я и спрашивал, как там на счёт шайтан-баллона? Очень паршивый, трудный для противодействия боеприпас! И уж если долетит, царапинами на асфальте дело не обойдётся!
      rocket757
  18. Дормидонт Сегодня, 16:56
    Может стоит задуматься о переименовании его в "Железный дуршлаг"?
    Дормидонт
  19. Sistema Сегодня, 16:59
    Ракетная атака территории Израиля прервала церемонию, посвящённую Орону Шаулю

    Это прям знак для Израиля ! Русские вас пока еще не щупали, а Россия очень зла на вашего "брата"..
    Sistema
    1. Krasnodar Сегодня, 17:19
      Цитата: Sistema
      Ракетная атака территории Израиля прервала церемонию, посвящённую Орону Шаулю

      Это прям знак для Израиля ! Русские вас пока еще не щупали, а Россия очень зла на вашего "брата"..

      Сколько здесь живу, чего-то внимания не обратил ))))
      Krasnodar
      1. Sistema Сегодня, 17:34
        Цитата: Krasnodar
        Сколько здесь живу, чего-то внимания не обратил ))))

        Еще бы , у вас и здесь все схвачено.. bully
        Sistema
        1. Krasnodar Сегодня, 18:32
          Цитата: Sistema
          Цитата: Krasnodar
          Сколько здесь живу, чего-то внимания не обратил ))))

          Еще бы , у вас и здесь все схвачено.. bully

          А где фирменное хе хе, Виталий? ))
          Krasnodar
          1. rocket757 Сегодня, 20:34
            И правда, а шо на евреев излишне злится? Поперёк нас пойдут, сразу отгребут, они это знают и лишнего не делают ... вполне адекватные ребята. В их свару с соседями лезть ... надеюсь у нас в верхах больных на голову больше нет.... ЭТО ЧУЖИЕ РАЗБОРКИ, пусть сами, сами, сами!!!.
            rocket757
  20. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:05
    На каждую хитрую гайку найдётся болт с резьбой. Евреи думают что они самые хитропопые и умные, суровая реальность это опрокидывает.
    Генерал Песчаных Карьеров
  21. Vard Сегодня, 17:09
    Вопрос... А чем стреляли Панцари...
    Vard
  22. мерцание Сегодня, 17:17
    Ага, железный купол доработают и все в порядке будет - Хамас ракеты доработает, в ответ железный купол еще доработают - хамас снова ракеты доработает и так до бесконечности ...
    Похоже, надо садится и договариваться - и тогда никому ничего дорабатывать не придется. Понятно что сложно, но как ни крути другого выхода нет.
    мерцание
    1. Sistema Сегодня, 17:37
      Цитата: мерцание
      Похоже, надо садится и договариваться - и тогда никому ничего дорабатывать не придется. Понятно что сложно, но как ни крути другого выхода нет.

      В том то и дело Израиль ни с кем договариваться не собирается ..Они пуп земли, а сейчас еще Иерусалим их сталицей объявили..Избранные, в искусственом государстве!
      Sistema
    2. rocket757 Сегодня, 20:37
      Худой мир лучше войны!!! Хотя нормальный мир ещё лучше.
      rocket757
  23. Маз Сегодня, 18:08
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: bulvas

    У нас требования другие
    Нас кусками laughing труб не обстреливают, и вряд ли нам такое грозит.

    Какие трубы? Кто вбил Вам в голову этот бред? Касамы последний раз запускали в 2009 году. Они давно на заводских ракетах живут.

    Чо вы сказки рассказываете, Арон, ? А трубы в газу кто запретил поставлять? Моисей? Кто охотится на инженеров ? Арон вы не волнуйтесь, я вас поправлю если что. laughing главное чтоб н а новый год ЖК не пропустил ракеты. То что он их пропускает и не все ловит, это давно понятно
    Маз
  24. MOLODCHIK Сегодня, 18:46
    насчёт пупа- вобщем то да! мёртвое море самая низкая точка на планете, а Киннерет самое низкое озеро.
    MOLODCHIK
  25. A.D.T. Сегодня, 20:17
    Хорошо что никого не задело. А вообще-то , если все время уворачиваться от камней , а не обездвижить того кто эти камни бросает , то каким-бы вертким не был , все равно , обязательно , рано или поздно , но прилетит.
    Какимбы инженерным достижением этот Ж.К. не был-бы , но по большому счету , это не столько зенитная п.р.о. система , сколько система политическая . Созданная для того , чтоб хоть как-то нивелировать , совершенно негативный для Израиля "мирный процесс" .
    A.D.T.
  26. turbris Сегодня, 20:23
    Цитата: devis
    Сравниваем непонимаемое.

    Абсолютно верно, Панцирь и Купол - это совершенно разные системы и сравнивать их глупо, назначение у них разное и решаемые задачи тоже. Но наших "специалистов" это не волнует, им подавай "Уря" и все!
    turbris
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