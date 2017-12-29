" "Железный купол" не смог перехватить одну из ракет ХАМАС"

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает об успешном применении системы противоракетной обороны «Железный купол». Речь идёт об отражении ракетной атаки, осуществлённой с палестинских территорий.В материале, опубликованной пресс-службой ведомства, заявлено, что система ПРО «Железный купол» была приведена в действие для перехвата ракет в районе населённых пунктов Шаар-а-Негев и Сдот Негев – в районе пустыни с одноимённым названием (Негев). Сирены «Цева адом» предупредили об атаке, и израильская система ПРО перехватила две ракеты, вылетевшие с территории сектора Газа.При этом добавлено, что удалось перехватить не все ракеты, выпущенные ХАМАС. Одна из ракет достигла целее и разорвалась в Кфар Азе, нанеся существенный ущерб местным постройкам. Таким образом, полностью успешным применением "Железного купола" назвать вряд ли возможно.По последним данным, в результате ракетного обстрела никто не пострадал. Об этом сообщают израильские СМИ.Ракетная атака территории Израиля прервала церемонию, посвящённую Орону Шаулю – военнослужащему ЦАХАЛа, который был похищен ХАМАС в 2014 года. На церемонии присутствовали израильские министры, включая министра связи Аюба Кару. Считается, что военнослужащий Шауль погиб в плену.