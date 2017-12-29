" Танкисты Балтфлота выполнили стрельбы по живой силе и бронетехнике «противника»"

Стрельбы были выполнены из орудий танков Т-72 штатным 125-мм снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Кроме того, стрельба велась также по воздушным целям из крупнокалиберного пулемета "Утес", установленного на бронетехнике. Средняя дальность до целей составляла около 2000 метров, дистанция ведения огня в движении – 700 метров,

Танковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота выполнили контрольные стрельбы фугасами по живой силе и бронетехнике условного противника на полигоне Правдинский в Калининградской области, сообщает пресс-служба Западного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника, появлялись всего на 60 секунд, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе». Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки.При проведении стрельб экипажи израсходовали около 200 снарядов.«Также в ходе мероприятий боевой подготовки механики-водители танков Т-72 выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий», – добавили в округе.Всего в мероприятии было задействовано около 400 военнослужащих и более 30 единиц техники.