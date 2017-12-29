21:21 29 декабря

Танкисты Балтфлота выполнили стрельбы по живой силе и бронетехнике «противника»

Танковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота выполнили контрольные стрельбы фугасами по живой силе и бронетехнике условного противника на полигоне Правдинский в Калининградской области, сообщает пресс-служба Западного округа.

Танкисты Балтфлота выполнили стрельбы по живой силе и бронетехнике «противника»


Стрельбы были выполнены из орудий танков Т-72 штатным 125-мм снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Кроме того, стрельба велась также по воздушным целям из крупнокалиберного пулемета "Утес", установленного на бронетехнике. Средняя дальность до целей составляла около 2000 метров, дистанция ведения огня в движении – 700 метров,
говорится в релизе.


Сообщается, что «мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника, появлялись всего на 60 секунд, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе». Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки.

При проведении стрельб экипажи израсходовали около 200 снарядов.

«Также в ходе мероприятий боевой подготовки механики-водители танков Т-72 выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий», – добавили в округе.

Всего в мероприятии было задействовано около 400 военнослужащих и более 30 единиц техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 14:42
    Сообщается, что «мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника, появлялись всего на 60 секунд, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе».
    Пересказ Курса стрельб...
    При проведении стрельб экипажи израсходовали около 200 снарядов.
    Делим на три и получаем порядка 60... Значиться упражнения отрабатывали ДВА батальона...
    svp67
    1. Sistema Сегодня, 17:14
      В случае серьезного конфликта Прибалтику просто опустошат , а танки двинутся мимо.. к Атлантике..! И мне их не жаль, как и многим русским и т.д. (продажные шакалы0
      Sistema
      1. svp67 Сегодня, 17:17
        Цитата: Sistema
        В случае серьезного конфликта Прибалтику просто опустошат

        Судя, по тому, что у них сейчас там твориться, им и войны не надо и так опустеют...
        svp67
  2. мерцание Сегодня, 14:45
    " Танкисты Балтфлота выполнили стрельбы по живой силе и бронетехнике «противника»"
    Это похоже пишут для живой (пока еще) силы противника. yes
    мерцание
  3. Lesorub Сегодня, 15:09
    Хорошо бы видео стрельб!
    Lesorub
    1. Sistema Сегодня, 17:16
      Цитата: Lesorub
      Хорошо бы видео стрельб!

      А что там смотреть..? Это учение по добиванию натовских солдат ит.д.
      Sistema
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:30
    Пускай лучше так , на полигоне, чем не приведи Боже в настоящем бою!
    Геркулесыч
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:15
      Как говорит моя жена, лучше смотреть на танки на соревнованиях в рамках танкового биатлона, чем в бою.
      Генерал Песчаных Карьеров
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