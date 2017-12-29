В РФ испытывается обмундирование из «дышащих» материалов

На завершающем этапе находится проект по созданию новых материалов для экипировки, в рамках которого разработана инновационная и сравнительно недорогая технология получения сверхлегких полимерных нетканых материалов из ультратонких волокон,

Экспериментальные образцы уже успешно прошли этап предварительных испытаний. Продолжается их опытное использование в составе обмундирования патрульно-постовой службы МВД России,

Мы уверены, что эти разработки будут востребованы не только военными и спецслужбами, но и отечественными производителями спортивной одежды, а также спецодежды для полярников, нефтяников и других специалистов, работающих в экстремальных условиях,