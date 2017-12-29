В РФ испытывается обмундирование из «дышащих» материалов
Проект по созданию новых материалов для экипировки силовиков находится на завершающем этапе, передает РИА Новости сообщение главы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрея Григорьева.
По его словам, на основе этой технологии «созданы уникальные фильтрующие материалы, которые превосходят мировые аналоги».
Глава фонда отметил, что «новая технология позволила создать комплекс "дышащих" материалов для обмундирования с наивысшей водоупорностью при одновременной способности пропускать пар».
Напомним, ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Сегодня специалисты фонда работают более чем над 60 проектами, для которых созданы порядка 40 лабораторий в институтах и оборонных компаниях.
На завершающем этапе находится проект по созданию новых материалов для экипировки, в рамках которого разработана инновационная и сравнительно недорогая технология получения сверхлегких полимерных нетканых материалов из ультратонких волокон,сказал в интервью агентству Григорьев.
По его словам, на основе этой технологии «созданы уникальные фильтрующие материалы, которые превосходят мировые аналоги».
Глава фонда отметил, что «новая технология позволила создать комплекс "дышащих" материалов для обмундирования с наивысшей водоупорностью при одновременной способности пропускать пар».
Экспериментальные образцы уже успешно прошли этап предварительных испытаний. Продолжается их опытное использование в составе обмундирования патрульно-постовой службы МВД России,сказал он.
Мы уверены, что эти разработки будут востребованы не только военными и спецслужбами, но и отечественными производителями спортивной одежды, а также спецодежды для полярников, нефтяников и других специалистов, работающих в экстремальных условиях,добавил Григорьев.
Напомним, ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Сегодня специалисты фонда работают более чем над 60 проектами, для которых созданы порядка 40 лабораторий в институтах и оборонных компаниях.
Использованы фотографии: РИА Новости
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