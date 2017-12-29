21:18 29 декабря

В РФ испытывается обмундирование из «дышащих» материалов

Проект по созданию новых материалов для экипировки силовиков находится на завершающем этапе, передает РИА Новости сообщение главы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрея Григорьева.

В РФ испытывается обмундирование из «дышащих» материалов


На завершающем этапе находится проект по созданию новых материалов для экипировки, в рамках которого разработана инновационная и сравнительно недорогая технология получения сверхлегких полимерных нетканых материалов из ультратонких волокон,
сказал в интервью агентству Григорьев.


По его словам, на основе этой технологии «созданы уникальные фильтрующие материалы, которые превосходят мировые аналоги».

Глава фонда отметил, что «новая технология позволила создать комплекс "дышащих" материалов для обмундирования с наивысшей водоупорностью при одновременной способности пропускать пар».

Экспериментальные образцы уже успешно прошли этап предварительных испытаний. Продолжается их опытное использование в составе обмундирования патрульно-постовой службы МВД России,
сказал он.

Мы уверены, что эти разработки будут востребованы не только военными и спецслужбами, но и отечественными производителями спортивной одежды, а также спецодежды для полярников, нефтяников и других специалистов, работающих в экстремальных условиях,
добавил Григорьев.

Напомним, ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Сегодня специалисты фонда работают более чем над 60 проектами, для которых созданы порядка 40 лабораторий в институтах и оборонных компаниях.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 13

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  1. svp67 Сегодня, 15:19
    В РФ испытывается обмундирование из «дышащих» материалов
    А из "пьющего" не придумали? На Новый Год было бы само то...
    svp67
    1. Hlavaty Сегодня, 16:34
      А мне анекдот напомнило:
      "Ночь. Молодой папаша будит свою жену:
      - Дорогая, наш младенец храпит!
      - Да нет, дорогой, это памперсы которые дышат."
      Hlavaty
      1. svp67 Сегодня, 16:35
        Цитата: Hlavaty
        А мне анекдот напомнило:

        Смешно.... good
        svp67
  2. Scoun Сегодня, 15:25
    Я тут недавно брательнику кровлю утеплял, достал свою старую любимую спецовку 2008 года... ухекался снимая листы и тд и тп., с меня пар как из парилки.... закончил, передохнул, спустился... по спецовке капли и льдинки а изнутри сухой.
    Секретная технология видать. В 2008 комплект стоил 3000-3500 тыс руб.
    Хття о чём это я? Для Армии ткани одни, дизайнер один а форма левая))) видать и тут есть "одаренные, креативные" деятели.
    Глава фонда отметил, что «новая технология позволила создать комплекс "дышащих" материалов для обмундирования с наивысшей водоупорностью при одновременной способности пропускать пар».
    Scoun
  3. iliitchitch Сегодня, 15:26
    Гм , "отечественные производители спортивной одежды" , как вкусно звучит-то . ЭТТО где ?
    iliitchitch
    1. svp67 Сегодня, 15:38
      Цитата: iliitchitch
      Гм , "отечественные производители спортивной одежды" , как вкусно звучит-то . ЭТТО где ?

      Да здесь, у нас, в России. Вот смотрите, на ЭТО...даже трудно назвать, как это иначе назвать... от фирмы Zaspor (Основной владелец и дизайнер бренда — Анастасия Задорина, дочь генерал-полковника ФСБ и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина)

      НЕ знаю, но мне форма Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича больше нравиться...
      svp67
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:38
    Форма будет дышать независимо от хозяина? Бежали, офицер не запыхался, а форма вовсю отдувается и дышит тяжело. ... wassat
    Геркулесыч
  5. leonardo_1971 Сегодня, 15:53
    Вижу как милиция стоит на дороге когда приезжает ВИП личико,жалко ребят.летом жарко,зимой холодно.рад что для них сделают удобную одежду.кстати я знаю что сейчас полиция.для меня они милиция.
    leonardo_1971
  6. Шалтай Сегодня, 16:21
    Давно пора . Срок действия патента на изобретение 1969-го года истек .
    Представляю себе удивленное лицо сотрудника полиции , который первый раз в жизни пришел в магазин купить спец. средство для стирки мембранных тканей .
    Есть вещи и страшнее цены одной правильной стирки . Освежить внешний вид можно и детским шампунем .
    Шалтай
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:38
    У нас полицейский патруль идет, кутается в форму, капюшоны натянули, только глаза видать, видно что замерзли как цуцики...
    Может Россия что-то придумает, и нам поставит smile
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. Нормаль ок Сегодня, 16:40
    уникальные фильтрующие материалы, которые превосходят мировые аналоги».

    Неимеющиевмиреаналогов, - ну как же без этого? А вот просто, что-то нормальное сделать и использовать, - не получается.
    Нормаль ок
  9. Dedall Сегодня, 18:07
    Господа, помнится, что когда Юдашкин своё убожество делал, то обещал аналогичные свойства. А в результате купили ткань у каких-то китайцев и сляпали такую форму, что рассыпалась за месяц.
    Dedall
    1. vredlo Сегодня, 19:42
      ну пробные партии были вполне себе неплохи (видимо их еще из нужной ткани делали) а потом да приходила в негодность махом
      vredlo
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