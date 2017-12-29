21:19 29 декабря

В Минобороны рассказали об увеличении зарплат военных

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Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будет расти в 2018 — 2020 годах на 4% ежегодно, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

В Минобороны рассказали об увеличении зарплат военных


Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года, каждый раз на 4%
— уточнила она.


В бюджете предусмотрены расходы на 18, 22,6 и 41,2 миллиардов, соответственно.

Таким образом, с 1 января 2018 года лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66,1 тысячу рублей, что примерно на 2,5 тысяч рублей больше уровня его ежемесячного денежного довольствия в 2017 году
— отметила замминистра.

По ее словам, для офицера уровня командир батальона (подполковник) прибавка составит примерно 3,4 тысячи рублей (вместо 85,3 тысяч 88,7 тысяч).

Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах, соответственно, передает РИА Новости

Использованы фотографии: yandex.ru/images

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 95

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:27 Новый
    Инфляция только выше 4 процентов… зато сечин и всякие миллеры по миллиону в день получают
    Жалоба
    Шура пермский
    1. Зяблицев Сегодня, 15:30 Новый
      Я не знаю как Вам либералам, а я пойду за эту новость,пожалуй, накачу 100 грамм ... laughing Да и за здоровье Верховного, пожалуй!
      Жалоба
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 15:34 Новый
        Евгений,подсчитайте сколько Вы потеряли в этом году на инфляции...Потом будете опрокидывать.Я лично потерял в районе не менее10%
        Цитата: Зяблицев
        Я не знаю как Вам либералам, а я пойду за эту новость,пожалуй, накачу 100 грамм ... laughing Да и за здоровье Верховного, пожалуй!
        Жалоба
        210окв
        1. Зяблицев Сегодня, 15:37 Новый
          Я С 2012 года теряю на инфляции, а до 2012 года - вообще нихрена не имел...Так что, когда теряешь-значит есть что терять, а вот когда терять уже нечего, гораздо хуже! hi Я, все понимаю, хочется больше и лучше, но вспоминая 90-е, когда по пол года не платили нищенское денежное довольствие, я стараюсь адекватно оценивать сегодняшний день в плане материального обеспечения - мы же не США, рубль просто так печатать не может...Так что и то хлеб - чего ныть то просто так! Чудес не бывает - мы же не Украина! laughing
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          Зяблицев
          1. 210окв Сегодня, 15:42 Новый
            В том числе и два президентских срока В.Путина с высокими ценами на нефть?
            Цитата: Зяблицев
            Я С 2012 года теряю на инфляции, а до 2012 года - вообще нихрена не имел...Так что, когда теряешь-значит есть что терять, а вот когда терять уже нечего, гораздо хуже! hi Я, все понимаю, хочется больше и лучше, но вспоминая 90-е, когда по пол года не платили нищенское денежное довольствие, я стараюсь адекватно оценивать сегодняшний день в плане материального обеспечения - мы же не США, рубль просто так печатать не может...Так что и то хлеб - чего ныть то просто так! Чудес не бывает - мы же не Украина! laughing
            Жалоба
            210окв
            1. Зяблицев Сегодня, 15:47 Новый
              В этом России повезло, но ведь везет тем, кто везет...Здесь я в том числе и про ВВП!Ведь он достаточно правильно использовал эту ситуацию.
              Жалоба
              Зяблицев
          2. Esoteric Сегодня, 16:20 Новый
            Цитата: Зяблицев
            я стараюсь адекватно оценивать сегодняшний день в плане материального обеспечения - мы же не США, рубль просто так печатать не может...

            stop Тогда давайте сделаем так, приравняем военнослужащих к госслужащим и будем рассчитывать военную пенсию исходя их 100% оклада по в/званию, должности, прибавив к этому надбавку за выслугу лет и денежную компенсацию взамен продовольственного пайка... belay
            Когда будете пить за здоровье Верховного, поставьте перед собой его портрет и поцелуйте...Забота о военных его покровителя до сих пор вспоминается...
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            Esoteric
            1. Зяблицев Сегодня, 17:00 Новый
              В очередной раз Вас спрашиваю,что Вы предлагаете? Кроме ахинеи! Я, уже до формы все упростил - все что обещал ВВП, он сделал, в личностном плане, пока еще никто, включая красных колхозников, мне не сказал, что будет лучше, мне говорят, что сейчас все плохо - так я, это, возможно и без колхозников и Навальных, знаю, но точно знаю, что было еще хуже...Так нахрена мне менять шило на мыло! Я не враг себе и не иди..от ! hi
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              Зяблицев
              1. Икар Сегодня, 17:59 Новый
                Ахинею это вы уважаемый несёте, хотя, возможно, и не иди.от. Я уволился в 2002 и пока Верховный не сменился , - ни разу не было повышения пенсии до 2008г. Думаю это не совпадение (особистов в войсках особо не уважали).
                Федеральным законом было принято, что необходимо постепенно, уровнять денежное довольствие военнослужащих (пенсии) с остальными госслужащими. Но потом и это заморозили. Может, Зяблицев получает довольствие в качестве госслужащего?
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                Икар
                1. Зяблицев Сегодня, 18:04 Новый
                  Плачете, ну-ну! laughing Простите, но серьезно, у меня нет сил отвечать! Делайте свой выбор - вон как на Украине -там теперь все довольны - все це Европейцы! laughing
                  Жалоба
                  Зяблицев
                  1. Икар Сегодня, 19:44 Новый
                    Нет, не плачу. Но несправедливость не признаю. Военнослужащие ФСБ имеют оклады как госслужащие. А остальные военнослужащие - негры на галерах? Или своим все, а остальным закон, по заветам "великого" Франко?
                    Жалоба
                    Икар
                2. Sewer Krainiy Сегодня, 19:59 Новый
                  Я, конечно, дико извиняюсь. Как связано "особистов в войсках особо не уважали" с обсуждаемой темой об увеличении зарплат поясните, пожалуйста. Ну, и, говорите..."не уважал", зачем массовость wink И в 2002 году году уже были не особые отделы а военная контрразведка (не ошибаюсь???).
                  Жалоба
                  Sewer Krainiy
                  1. Зяблицев Сегодня, 20:08 Новый
                    Он или по незнанию или специально путает божий дар с яичницей - не обращайте особого внимания!
                    Жалоба
                    Зяблицев
                  2. Икар Сегодня, 20:46 Новый
                    Читайте предыдущее про оклады на равноценных должностях и выплатах по воинскому званию в ВС и ФСБ. Отсюда и неуважение в связи социальным неравенством, которое не только поддерживается но и усиливается Верховным. Сначала были чекисты, потом нквд, потом особисты и т.д. какая вам разница как вас называли в войсках?
                    Жалоба
                    Икар
                  3. Икар Сегодня, 20:51 Новый
                    Помню у меня, старлея, в 1991 г. особист авиационного полка взял займ 2000 руб. на месяц (я к отпуску копил). И вернул, к удивлению, через пару дней, аккурат 25 рублевыми купюрами. А через день Павловская реформа по отмене 25 и 100 рублевых купюр. И откуда этот капитан особого отдела (в ЗабВО) за несколько дней до реформы всё знал?
                    Жалоба
                    Икар
                    1. Икар Сегодня, 21:00 Новый
                      Молчунов в авиации особистами называли.
                      Жалоба
                      Икар
                  4. Икар Сегодня, 21:09 Новый
                    А кто такие "мочи-молчи" вы знаете?
                    Жалоба
                    Икар
              2. Esoteric Сегодня, 18:25 Новый
                Цитата: Зяблицев
                В очередной раз Вас спрашиваю,что Вы предлагаете?

                Это вы несёте ахинею, не удосуживаясь перечитать пост над головой. Там мои предложения. Вам, городскому (возможно, московскому? wink ) маршалу, объясняю на пальцах одной руки, что недовольство людей вызвано не отсутствием денег на зарплаты, пенсии и пособия разного назначения, а тем, как "ловко" устроено распределение этих денег между гражданами различных "сословий" (категорий). Вам не говорят, что плохо ВСЁ... stop Вам говорят, что надо уменьшать количество граждан страны, которым живётся плохо... yes Не только тем, кто обмахивает веером гребца на галере, не только тем, кто носит ему еду, питьё, докладывает о силе ветра и высоте волн, не только тем, кто сидит рядом, с веслами поболее, а всем остальным, кто плывёт рядом с галерой на резиновых лодках, а то и вплавь...Кстати, мы его выбирали не на вёслах грести, а встать у руля, чтобы вести галеру правильным курсом. А он сел на вёсла, доверив управление незнамо кому... belay Так на кой мне нужен тот гребец? Грести и курица может...
                Эта власть и её подпевалы во всех случаях приводят пример Навального. Как будто этот человек когда-то управлял страной. Как будто всё спят и видят его президентом России. И вы не смогли удержаться...А почему? Мне, например, нравится, как решал вопросы И.В.Сталин. Неужели вы, такой правильный патриот, вместе с ВВП видите правильным использование средств на скупку долговых обязательств США, когда в стране не хватает производственных мощностей и обученных специалистов для производста в тяжёлом машиностроении, транспорте и т.д.? Вы полагаете, что если бы Т. Голикова доложила Сталину о финансовых нарушениях, что:
                «Если в прошлом году их было 3855 на сумму 965 млрд руб., то сейчас за 11 месяцев года — это уже 3980 на сумму 1,556 трлн руб.»

                Решение по виновным принималось бы долго? Да и имели ли место такие случаи во времена его правления?
                А вы нам "чешете" по написанному:
                все что обещал ВВП, он сделал, в личностном плане, пока еще никто, включая красных колхозников, мне не сказал, что будет лучше, мне говорят, что сейчас все плохо - так я, это, возможно и без колхозников и Навальных, знаю, но точно знаю, что было еще хуже...

                А мне слышится совсем другое: "Что обещал - забудьте, что подарил - отдайте". А в остальном:
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                Esoteric
                1. Зяблицев Сегодня, 18:34 Новый
                  Баллотироваться в Президенты не пробовали!?

                  Я, уже Вам писал, что уважаю Вашу позицию, но самое лучшее на сегодня - ничего не делать! Понимаете? Просто жить, как живем - до 2024 года...Главное, что бы войны не было! Потому что никто и ничего не сделает - сделать лучше невозможно, хуже, как здрасте! Вот в чем фикус!И это не значит , что я с Вами не согласен - просто наше с Вами согласие или несогласие ничего не изменит. И это не пораженчество, а реальная оценка обстановки hi
                  Жалоба
                  Зяблицев
                  1. Икар Сегодня, 19:53 Новый
                    А стыдно не будет за "напрасно прожитые" годы? ведь в 2024 году ничего не изменится, если не станет намного хуже в экономическом, да и в стратегическом (как следствие) плане. Так как или Конституцию изменят, или приемник-подменник найдётся более лицеприятный.
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                    Икар
                2. weksha50 Сегодня, 19:38 Новый
                  Цитата: Esoteric
                  Кстати, мы его выбирали не на вёслах грести, а встать у руля, чтобы вести галеру правильным курсом. А он сел на вёсла, доверив управление незнамо кому...


                  Кхм... Как-то не задумывался именно над ТАКОЙ ТРАКТОВКОЙ данного вопроса... А ведь - по сути - правильно... good
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                  weksha50
                3. Sewer Krainiy Сегодня, 20:12 Новый
                  При Сталине все лес валили бы, это самое малое, при выводе денег за бугор.
                  Жалоба
                  Sewer Krainiy
          3. ЗВС Сегодня, 16:43 Новый
            Ла-а... Оказывается для того, чтобы копеечную подачку принять, как манну небесную, надо не платить пол-года военным!
            5 лет военным в нарушение федерального закона, не компенсировали инфляцию, которая иногда доходила до 20%. И теперь обнищавшие за пять лет военные кидают шапки вверх и кричат "Виват Главковерху!"
            Стыдно становится за офицерство России. Советских офицеров никогда так не "опускали" в социальном плане!
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            ЗВС
            1. Зяблицев Сегодня, 17:02 Новый
              И Вам вопрос задам - что делать предлагаете? И Вы уж на себя такую ношу то не берите - что Вам стыдно, мне лично ни за себя, ни за моих коллег офицеров не стыдно!
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              Зяблицев
              1. ЗВС Сегодня, 17:13 Новый
                Вас воспитали так, чтобы пресмыкаться. Я понимаю.
                Если даже офицеры не могут получить положенную форму одежды, а покупают за свои деньги в магазине, то о чем тогда говорить!
                Кидайте шапки вверх, кричите "уря-я", а я, как советский офицер, буду в таком случае смотреть на вас свысока.
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                ЗВС
                1. Зяблицев Сегодня, 17:17 Новый
                  Кто покупает ее за деньги???? Вы уж тут ерунду то не пишите! А меня воспитали хорошо...Еще раз спрошу Вас - советский офицер - что предлагаете конкретно?
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                  Зяблицев
                  1. badens1111 Сегодня, 17:32 Новый
                    Хорошо,ответим..Инфляция есть?Есть.Ее уровень выше той подачки что пока только предложили?Выше.
                    Коэффициент поражения по пенсии,действует?Действует.
                    В чем причина вашей радости?
                    А в адрес судей и прочих им подобных,такого коэффициента нет,спрашивается,почему и кто Державе более нужен?
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                    badens1111
                    1. Зяблицев Сегодня, 17:41 Новый
                      Я радуюсь? "Спасибо, что живой..." laughing Вот и радуюсь! Вам еще раз повторюсь - Вы думаете выберете красного колхозника или Навального, оп-ля, по щучьему велению, станет все справедливо и распрекрасно - нет! У страны нет сегодня экономической базы для мгновенных улучшений, да это и не возможно, но есть инерция, положительная инерция движения вперед!Да, со многими проблемами, но она есть...Все социальные обязательства государство выполняет! Что еще нужно? Не мешать ему, если особо помочь не можешь...Потому и радуюсь! Копейка, но она есть, а вот хуже, когда этой самой копейки нет...Те кто пишет, что это подачка - так идите и перечисляйте ее в детские дома, социальные учреждения...Откажитесь от этой государственной подачки на благое дело! Думаю, что вряд ли...включая и честных советских офицеров - будут получать! Так нет ли в этом какой то подлости, что ли - и деньги получать, но при этом продолжат государство хаить?
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                      Зяблицев
                      1. badens1111 Сегодня, 17:46 Новый
                        Цитата: Зяблицев
                        Вы думаете выберете красного колхозника или Навального,

                        Первое меня мало интересуют ваши домыслы,второе навальный это не ко мне,третье,досыта уже обрыдло,отношение к военным,в том числе к военным пенсионерам,как к отработанному шлаку.Да и не толлько к военным,гражданским еще хуже.
                        При это в стране деньги есть,да как оказывается не про нашу честь.
                        Цитата: Зяблицев
                        У страны нет сегодня экономической базы для мгновенных улучшений, да это и не возможно, но есть инерция, положительная инерция движения вперед!

                        Может ответ вас удивит,но он прост,меньше воровать надо,да плодить миллионеров с миллиардерами,которые все гроши уводят в оффшоры.Рогозин уже прямо сказал,по этим эффективным менагерам,куда их стоит засунуть.
                        Цитата: Зяблицев
                        Да, со многими проблемами, но она есть...Все социальные обязательства государство выполняет!

                        Бла бла бла.Не надо читать агитки ЕР.
                        Цитата: Зяблицев
                        Копейка, но она есть, а вот хуже, когда этой самой копейки нет...

                        Радость то какая..семеро с сошкой один с ложкой,у одного икра и бужеле,а семерых корка черного да водица студеная,а так все отлично.
                        Жалоба
                        badens1111
                      2. мордвин 3 Сегодня, 18:28 Новый
                        Цитата: Зяблицев
                        Те кто пишет, что это подачка - так идите и перечисляйте ее в детские дома, социальные учреждения.

                        А Путину почему то нельзя отослать. Привлекут с... belay
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                        мордвин 3
                      3. Esoteric Сегодня, 18:37 Новый
                        Цитата: Зяблицев
                        Так нет ли в этом какой то подлости, что ли - и деньги получать, но при этом продолжат государство хаить?

                        Вы специально такой сделанный или вас перед выборами назначили? В советское время родитель получал пенсию и не мог нарадоваться, продолжал жить в стране и хвалил наш строй, ругая хапуг и перевёртышей типа ГМС. Наверно было за что...За что мне это делать сейчас? belay
                        wink Вы не раскрыли тайну, про место деятельности. Не с Москвы, случаем? Хватка такая, что оторопь берёт:
                        Тебе бы опером работать, отец. Цены бы тебе не было. Колчаку не служил в молодые годы? Нет? В контрразведке? Только честно. Ну, а чего мы так сразу смутились? Ну-ка в глаза, в глаза мне! В трудные годы колоски с колхозных полей воровал?

                        laughing lol laughing
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                        Esoteric
                      4. Икар Сегодня, 19:59 Новый
                        Не путайте заслуженную пенсию с подачкой, а также государство с временно действующей властью либерастов.
                        Жалоба
                        Икар
                  2. Dedall Сегодня, 18:00 Новый
                    Дорогой наш Зяблинцев, я думаю, что предложенное уважаемым ЗКВ будет больше похоже на призыв к массовым беспорядкам. А Вас попросил бы отрабатывать 30 сребреников на других сайтах.
                    Жалоба
                    Dedall
                    1. Зяблицев Сегодня, 18:08 Новый
                      А Вы от кого получаете "30 серебряников", я от государства за государеву службу, за 25 лет службы в армии, так что мне нисколько не зазорно их получать и в том числе отстаивать здесь свою позицию!А Вы что отстаиваете - у Вас есть решимость идти на баррикады? Думаю, что вряд ли - поэтому перестаньте размахивать тут картонными сабельками! laughing hi
                      Жалоба
                      Зяблицев
                      1. Вадим237 Сегодня, 19:58 Новый
                        Здесь нет картонных сабелек - одни воздушные.
                        Жалоба
                        Вадим237
                  3. Мур Сегодня, 18:20 Новый
                    Цитата: Зяблицев
                    Кто покупает ее за деньги???? Вы уж тут ерунду то не пишите!

                    Можно я Вам расскажу, кто покупает?
                    Ну, например офицеры полкового звена РВСН. Покупают из-за повышенного износа. Откуда износ? Да всё оттуда же: от "вождюков", которые искренно считают, что уставы и приказы по ношению формы одежды писаны для кого угодно, только не для них. Вот и одевает офицер/прапорщик/контрактник под зимний ВКБО не то, что положено, а летний костюм. А так как "вождюки" ещё и вида военнослужащего без ремня не переносят(хотя приказ недвусмысленно описывает случаи его ношения), то износ тряпошных ремней у солдат по призыву зашкаливает. Что в таких случаях говорит продвинутый командос, желающий пустить пыль в глаза вышележащим вождюкам? Правильно: "Завтра солдаты стоят в кожаных ремнях!" На вопрос, где их взять, есть у него универсальная фраза: "Мало получаете?!"
                    Ещё этой фразой пользуются для чудесного появления запчастей на технике, ремонта в казармах, компов, принтеров и пр.
                    Жалоба
                    Мур
                    1. Зяблицев Сегодня, 18:26 Новый
                      Про отдельную армейскую клоунаду сегодняшнего дня я Вам могу сам многое написать, но не буду - потому что и не по теме, да и не нужно! Преувеличивать существующие местечковые проблемы то же считаю не целесообразным! hi
                      Жалоба
                      Зяблицев
          4. weksha50 Сегодня, 19:34 Новый
            [quote=Зяблицев]Я С 2012 года теряю на инфляции, а до 2012 года - вообще нихрена не имел..[/quote]

            Вот-вот, об этом я Дмитрию также хотел сказать... Ведь до 2012 года... хм... Не хочется даже вспоминать... О какой тогда индексации-компенсации шла речь ?
            А так, втихаря, сейчас получается как-бы двойное повышение, или я ошибаюсь ? Индексация пенсии - раз, и повышение за счет повышения должностных окладов и окладов за звание - два... Или я губу сдуру раскатал ???
            Но вот если правительство и мадам от МО РФ слушать, то картинка такая вырисовывается...
            [quote=Зяблицев]Так что и то хлеб - чего ныть то просто так! Чудес не бывает[/quote]

            Поддерживаю, Евгений ! hi
            Жалоба
            weksha50
        2. Комментарий был удален.
      2. verner1967 Сегодня, 18:49 Новый
        Цитата: Зяблицев
        Я не знаю как Вам либералам,

        а хватит ли надбавки на 100 грамм, хотя, если шмурдяка какого, так вам, коммунистам, не привыкать. А если по существу то, рост пенсий для офицеров, почему то предусмотрен в размере 4% все три года, они уже инфляцию запланировали такую? И где об уменьшении понижающего коэффициента? В 18-м году не планируется?
        Жалоба
        verner1967
      3. Гардамир Сегодня, 20:29 Новый
        либералам
        На слове либералам вы заработали пока десять плюсов. Но кажется вы сторонник либерала Путина, который поклоняется Ельцину. Значит вы либерал и поклоняетесь Ельцину.
        Жалоба
        Гардамир
    2. 210окв Сегодня, 15:31 Новый
      Да уж..Привязка повышения к "подправленному" уровню инфляции..Не хотите кормить свою армию?Впрочем это касается и других сфер нашего государства..
      Цитата: Шура пермский
      Инфляция только выше 4 процентов… зато сечин и всякие миллеры по миллиону в день получают
      Жалоба
      210окв
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:37 Новый
        Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах, соответственно, передает РИА Новости

        А прибавка к пенсии будет у тех кто продолжает служить, или только у офицеров ушедших со службы? Нам, гражданским работающим пенсионерам, индексация пенсий почему-то не положена!
        Жалоба
        СРЦ П-15
        1. Piramidon Сегодня, 15:46 Новый
          Цитата: СРЦ П-15
          Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах, соответственно, передает РИА Новости

          А прибавка к пенсии будет у тех кто продолжает служить, или только у офицеров ушедших со службы? Нам, гражданским работающим пенсионерам, индексация пенсий почему-то не положена!

          Пенсионеры в армии не могут продолжать служить. Можешь работать где нибудь в в/ч, но уже как гражданская личность.
          Жалоба
          Piramidon
    3. Fitter65 Сегодня, 17:30 Новый
      Да и в процентах вышло не о чём ,а в рублях у меня военная пенсия выросла на 1070руб.зато бензин на Флагмане вчера ещё на 40 копеек за литр подорожал,за каких-то 20 дней с 37.80 до 39.20.Это конечно не дорого в сравнение с тем что олигархам которые до 1 января вернут капиталы в Россию 13% налог брать не будут,но с "олигархов" которые каждый день ездят на своей машине и заправляют её бензином,эту недопоставку денег в бюджет компенсируют.
      Жалоба
      Fitter65
    4. Пленник Сегодня, 19:08 Новый
      "Зависть не хорошее чувство" (с) winked Хотя не факт, что где-то там какой-то миллионер Миллер не позавидует Шуре пермскому, что у него есть время на соцсети. laughing А так, "кто на что учился". Для наших братишек весть хорошая.
      Жалоба
      Пленник
  2. svp67 Сегодня, 15:29 Новый
    Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будет расти в 2018 — 2020 годах на 4% ежегодно, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
    Татьяна Викторовна, я дико извиняюсь, а если в следующие годы инфляция будет БОЛЕЕ 4% как с этим то быть? Да и НЕЧЕСТНО с ПЕНСИОНЕРАМИ то поступаете. 4%, это за счет повышения окладов военнослужащих, а как же с доведением % до ранее заявленных? Все уже ЗАБЫТО
    Жалоба
    svp67
  3. трофим Сегодня, 15:35 Новый
    Похоже лейтенант командир взвода по Шевцовой мастер спорта, доктор наук, прыгает с парашютом каждый день, погружается на атомоходе и причем это все в центре Москвы, которая почему то находится в районе Мурманска.
    Жалоба
    трофим
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:40 Новый
    Хорошо военным будет, если рассказ свой МО подтвердит делом!
    Жалоба
    Геркулесыч
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:49 Новый
    В Минобороны рассказали об увеличении зарплат военных
    От души.Рад за вас good Я и моё поколение чужие на этом празднике жизни.Мы должны работать.Пахать!Чтобы семьи кормить .Пока ваш главнокомандующий легион узбеков в стране трудоустроил.Как вы думаете почему в России узбеки (например) в таких колличествах работают feel Наверное климат им у нас подходит.Или "шамаханская царица" нашамаханила так, что уже из-за террактов ими в России сотворённых.Стали называть их "уроженцы Средней Азии"
    Жалоба
    Наблюдатель2014
  6. razved Сегодня, 16:01 Новый
    Индексация и увеличение оклада - разные вещи. Индексация осуществляется в соответствии с размером инфляции, а увеличение оклада по должности и званию происходит вне зависимости от инфляции.
    Жалоба
    razved
    1. Fitter65 Сегодня, 17:41 Новый
      Цитата: razved
      Индексация и увеличение оклада - разные вещи. Индексация осуществляется в соответствии с размером инфляции, а увеличение оклада по должности и званию происходит вне зависимости от инфляции.

      ПожаЛСТА,поподробней.Если моЖЖА. laughing
      Жалоба
      Fitter65
      1. razved Сегодня, 18:24 Новый
        Положение об индексации имеется в одном из "военных" законов (сейчас не помню в каком именно, но есть есть желание, то можно и специально покопаться, в том числе и в инете), в соответствии с которым проводится ЕЖЕГОДНАЯ индексация, равная размеру годовой инфляции. Т.е. если инфляция 10 процентов, то и индексация 10 процентов, если инфляция 5, то и индексация 5. Ну это и понятно. Однако с некоторого времени действие этого положения приостановлено специально принятым законом. Теперь повышение, о чем так любят говорить... Так вот это самое повышение осуществляется НЕЗАВИСИМО от размера инфляции, и вообще независимо от него. Грубо говоря, есть деньги - есть повышение. А наши СМИ пишут то индексация, то повышение. Причем пишут, сами не разбираясь в вопросе.
        Надеюсь, что ответил...
        Жалоба
        razved
  7. Iline Сегодня, 16:10 Новый
    Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах, соответственно,

    Вот ведь как с арифметикой в МО совсем плохо. Даже и не знаю как они там справляются с высокотехнологичным оружием. Каким образом 1932 рубля больше 947-ми рублей на 4%? Ну и далее по тексту.
    Что-то в последнее время властьпредержащие одну манну небесную обещают, а включаешь - не работает. Да и в обсуждениях темы, смотрю, некоторые глубоко не ныряют, сразу "ура" кричать начинают.
    Жалоба
    Iline
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:21 Новый
    Мдаа, у нас лейтенант около 30к получает в лучшем случае. Да и то, особо не устроишься, хочешь попасть на более-менее нормальную должность в НМ - только с понижением в звании. И это при том, что есть неиллюзорный шанс погибнуть на передке.
    Жалоба
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Fitter65 Сегодня, 17:48 Новый
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Мдаа, у нас лейтенант около 30к получает в лучшем случае.

      А у ВАС это где?Если не секрет конечно.У меня племянник мл.с-т,около 40 без 1010,механик в эскадре.У племянницы муж с-т,замкомвзвода автороты если без косяков во взводе и физо на отлично 76-80 домой приносит,правда у первого выслуги 3 года,у второго 8 лет.
      Жалоба
      Fitter65
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:00 Новый
        У нас в ЛНР, флаг Новороссии видно около имени?
        Жалоба
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Fitter65 Сегодня, 18:08 Новый
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          У нас в ЛНР, флаг Новороссии видно около имени?

          Ни чего личного, но хотелось бы узнать,а причем повышение окладов и пенсий в/служащим РФ и Новороссия? Конечно когда незаконно отчуждённые от России её исторические области вернутся как Крым обратно домой,тогда наверное и ВС Новороссии могут расчитывать на повышение окладов согласно Российского законодательства,надеюсь конечно что скоро.И дай бог чтоб побыстрей.... hi
          Жалоба
          Fitter65
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:22 Новый
            Не при чем, я всего лишь поделился информацией, чтобы люди имели хоть какое-то представление о жизни у нас. Это понятно?

            У нас главная проблема даже не в окладе, а в том, чтобы наши кураторы и отцы-командиры наконец-то определились, кто мы и с кем, народ устал болтаться между небом и землей.
            Все за то, чтобы быть с Россией. Но пока Украина унитарна, нам это не светит, быть в составе России.
            Жалоба
            Генерал Песчаных Карьеров
          2. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:24 Новый
            Сержант, зам.ком.взвода-80т.р. и выслуга 8 лет???? А если не секрет он где служит? В Заполярье? Ну тогда поверю +если физо на вышку сдаёт. А так- не верюююю. Командир корабля на ту22м3 майор с 19т.р. на западе 80 получает. Майор!!!! ОУС-70%, секретка, лётный и пехотный класс- и 80000.
            Жалоба
            Рашнэйрфорс
  9. ЗВС Сегодня, 16:30 Новый
    Пять лет не компенсировали инфляцию, а тут, как достижение, подают 4%, как заслугу руководства страны.
    Когда-же просчеты руководства страны перестанут преподносить, как заслугу и благие намерения?!
    Жалоба
    ЗВС
  10. Vard Сегодня, 16:55 Новый
    Всем повышают зарплату... Кроме работяг... Просто как в сказке... Кто не работает... Тот ест...
    Жалоба
    Vard
    1. Ronald Reagan Сегодня, 17:20 Новый
      У того, кто работает целый день, нет времени зарабатывать деньги. laughing
      Жалоба
      Ronald Reagan
    2. Fitter65 Сегодня, 17:57 Новый
      //В Минобороны рассказали об увеличении зарплат военных///
      Цитата: Vard
      Всем повышают зарплату... Кроме работяг... Просто как в сказке... Кто не работает... Тот ест...

      Так мало того что военные не работают,они не спят и тратят здоровье для того, чтоб вы могли работать там где хочете,сколько хочете и за это бы ещё получали соответствующие суммы ништяков.А если бы российских военных не было вы бы работали там где вам приказали,сколько работать вам бы указали,если бы нормы выполняли вас бы даже может быть кормили.Не хотите кормить свою армию-съездите на экскурсию в Освенцим там очень хорошие экспонаты рассказывают как кормится и живёт чужая армия на вашей земле.
      Жалоба
      Fitter65
    3. Berkut154 Сегодня, 18:04 Новый
      Это кто не работает? Военные? Чем закончились такие высказывания в конце 80-х надо напоминать?
      Жалоба
      Berkut154
    4. shura7782 Сегодня, 18:10 Новый
      Работяги в этом вопросе, должны быть в переди планеты всей. К сожалению, не слышат Вас там, а должны не только слышать, но и побаиваться.
      Жалоба
      shura7782
    5. Вадим237 Сегодня, 20:05 Новый
      А в России большая часть работяг, работают на частников, а ещё в чёрную - государство им зарплаты повысить не может.
      Жалоба
      Вадим237
      1. shura7782 Сегодня, 21:13 Новый
        Речь идёт не о тех кто находится на вольных хлебах.
        Жалоба
        shura7782
  11. shura7782 Сегодня, 17:36 Новый
    Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона.
    Обозначен как раз мой уровень. Только разница между заявленным и полученным на 25% меньше. К ельценоидовской власти как небыло доверия, так и нет. Обманут. Кинули перед выборами в псарню кость и успокоились.
    Жалоба
    shura7782
    1. verner1967 Сегодня, 18:56 Новый
      Цитата: shura7782
      Обозначен как раз мой уровень. Только разница между заявленным и полученным на 25% меньше.

      странно, у меня 1200 прибавка вышла
      Жалоба
      verner1967
      1. shura7782 Сегодня, 19:34 Новый
        Если Вы довольны, значит всё хорошо.
        Жалоба
        shura7782
  12. q75agent Сегодня, 17:45 Новый
    Цитата: Зяблицев
    Кто покупает ее за деньги???? Вы уж тут ерунду то не пишите!

    в МВД покупали это факт !!! Причем заставляли ее покупать .
    Жалоба
    q75agent
    1. Зяблицев Сегодня, 17:49 Новый
      А при чем здесь МВД??
      Жалоба
      Зяблицев
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:27 Новый
        В армии тоже форму покупают, правда крайние года 3 получше стало. Даже "шевретки" давать ре
        Жалоба
        Рашнэйрфорс
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:30 Новый
          Давать регулярно стали, обувь зимнюю стали выдавать- полуботинки зимние офицерские первый раз за почти 15 лет получил. Офиску дают без базара. Шапку выдали новую. Мужики не подумайте не ною, но по факту со шмотьём ещё недавно проблемы были. Не знаю мож ток в Сибири так, а на Западе тип-топ всё.
          Жалоба
          Рашнэйрфорс
    2. Икар Сегодня, 18:16 Новый
      В МЧС тоже форму покупают со времен Шойгу,- за свои (со слов друзей).
      Жалоба
      Икар
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:52 Новый
        Кстати помню давненько как-то перед приходом Кужугетыча, "работали" у нас на точке МЧСовцы- один ил76 и бе200, и ещё пара работала из Братска-не суть. Так они нам говорили- мужики не радуйтесь сильно Шойгу, у него бзик по форме одежды-нашивки, шевроны, прочая атрибутика. Так и есть- за модой армейской не успеваем вообще-нашивки на комбезы были квадратные с жёлтыми надписями, потом продолговатые с синими и птичкой, потом тёмно-синие без птички, потом такие же но без окантовки, эмблемки уже раза 3 дорабатывали- то просто крылья, то крылья и пропеллер, то крылья и звезда в центре непонятная 6ти угольная( ВКС типа), сейчас к звёздочкам рифлёным ( как а Союзе) вернулись-старые чем не угодили? Офиску первый раз получали- на левом рукаве сверху был полукруглый шеврон с флагом- через пол-года сказали отпороть.С ВКПО тоже веселуха( хорошо хоть сдали- сказали летунам и ИТС не положено) Короче - Юдашкин с Зайцевым отдыхают. Слава военным модельерам. Ах да про парадку со стояком забыл!!! У нас предыдущего варианта правда у половины нет, но это мелочь, на следующий год вещевик челом бьёт что новую получим!
        Жалоба
        Рашнэйрфорс
        1. Икар Сегодня, 20:19 Новый
          Не догадываетесь почему регулярно нашивки меняются? Может надо по-копаться, кто подряды на госзакупку этих обновлений в форме получил? А может тупо - откаты.
          Жалоба
          Икар
  13. Зяблицев Сегодня, 17:49 Новый
    badens1111,
    Прошу прощения, нытики Вы и более никто - причем здесь агитки ЕР! Что Вы кроме нытья набившего лично мне здесь уже оскомину можете предложить?? Вы же мне так и не ответили! И никто не отвечает! Я лично не знаю,что нужно делать, поэтому для себя решил, что лучшее враг хорошего! А Вы ноете, ноете,ноете...Если Вам так легче - продолжайте, пожалуйста! hi
    Жалоба
    Зяблицев
    1. казак 471 Сегодня, 19:38 Новый
      Рецепт несложный . Выгнать генпрокурора и замов . остальных прокуроров через детектор лжи . тоже самое с Мвд . и уверяю вас . дело пойдёт . Перестанут сваливать за бугор вороватые банкиры ( их будут успевать посадитть ) . исчезнут полковники - миллиардеры ну и т . д Сделать обязательным отчёт министров хотябы 1 раз в год чтобы дурь каждого была видна . Способов много . было бы желание .Я не против ВВП . я за то чтобы он занялся экономикой страны . а не всякие силуаны с улюкаями .У нас что нет умных людей ?
      Жалоба
      казак 471
      1. weksha50 Сегодня, 20:33 Новый
        казак 471
        Рецепт несложный .
        good good drinks

        Хоть я и не сталинист, но - поддерживаю полностью... И программа-то - краткая и совсем президентская ! [b][/b] laughing hi
        Жалоба
        weksha50
    2. Икар Сегодня, 20:24 Новый
      Да никто и не ноет, неуважаемый. Ложь не приемлем, в отличие от вас.
      Жалоба
      Икар
  14. коноправ Сегодня, 17:56 Новый
    Не зарплат, а денежного содержания или жалования по старому. Военный не работает, даже если он копает и пилит , он - СЛУЖИТ,
    Жалоба
    коноправ
    1. Зяблицев Сегодня, 18:10 Новый
      Вспомнилось! Как то случилось присутствовать на приеме у Патриарха Алексия II, в составе делегации командиров частей ЛенВо, так вот он сказал - не дословно - "Служим только мы и вы, а остальные работают!" laughing
      Жалоба
      Зяблицев
      1. коноправ Сегодня, 18:41 Новый
        Ещё в театре служат....
        Жалоба
        коноправ
      2. Dedall Сегодня, 19:22 Новый
        Ага, а ещё где-то сказал, что военные всё время на посту и соблюдение Поста их не касается. Смотря на его его фигуру можно сказать, что он и в этом приравнял себя к военным.
        Жалоба
        Dedall
  15. ВладГашек Сегодня, 18:16 Новый
    Хорошая новость. Но где обещанный в 2012 году повышающий коэффициент на 2 % ежегодно. В 2011 году увольнялся с выслугой 38 календарных лет и 85 % процентами выслуги. В 2012 году после пересмотра денежного содержание процент выслуги снизили до 49 %. При этом подчеркивали, что ежегодно будет начисляться 2 % повышающего коэффициента. Два или три раза эту операцию проделали, но с 2015 по 2017 год этого не было. И получается, кто прослужил 38 лет и кто 22 года, начисление размеров пенсии равнозначны для равнозначных должностей. Надо бы в такой ситуации по выслуге лет гнать служивых на пенсион, чтобы не возникало мысли о каких-то процентах. 40-45 % и все, никаких разговоров, обид. Иначе получается, кто прослужил лет 25 и затем еще лет 15 поработал на гражданке, вот Вам две пенсии: военная и гражданская. А если послужил 38 лет и ушел в отставку в возрасте 60 лет, когда на гражданке устроится сложно, а о пенсии гражданской нужно забыть. Демагогия
    и шкурничество это. Не надо фантазий на 2019, 2020 и дальше. Провели индексацию пенсии - спасибо государству и партии ЕР. И на этом никаких дискуссий.
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    ВладГашек
  16. ODERVIT Сегодня, 18:24 Новый
    Повышение пенсии-замечательно. Однако, с 01.10. 2019 и 01.10. 2020 как-то не очень вдохновляет. Знаете ли возраст и здоровье. Повышение с 01.01. каждого года более понятно. А уж на фоне пенсионного обеспечения военных судей и прокуроров, так вообще обидно.
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    ODERVIT
  17. Зяблицев Сегодня, 18:44 Новый
    Esoteric,
    Я про себя здесь тысячу раз рассказывал - не поленитесь, все узнаете прямо со страниц ВО!"Надоело, говорить и спорить..." Примите, как данность - на сегодняшний день я твердый сторонник ВВП и альтернативы не вижу!
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    Зяблицев
  18. seacap Сегодня, 18:55 Новый
    А о восстановлении справедливости и ликвидации унизительной дискриминации по профессиональному признаку пенсионеров в/с ничего,забыли?Ну понятно,чиновник,госслужащий профессия опаснее и вреднее,да и тяжело же в кабинете сидеть,а главное более ответственная,чем Родину защищать,война и служба в гарнизонах это для лохов,так развлечение и игрушки.
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    seacap
  19. gurzuf Сегодня, 19:42 Новый
    badens1111,
    Вот это действительно - бла-бла-бла.
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    gurzuf
  20. weksha50 Сегодня, 19:44 Новый
    мордвин 3,
    [quote=мордвин 3][quote=Зяблицев]
    А Путину почему то нельзя отослать. Привлекут с... belay[/quote]

    К гребле на галерах... lol
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    weksha50
  21. Икар Сегодня, 20:03 Новый
    Икар,
    Это к Зяблицеву относится
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    Икар
  22. weksha50 Сегодня, 20:15 Новый
    badens1111,
    "меньше воровать надо,да плодить миллионеров с миллиардерами,которые все гроши уводят в оффшоры"...

    Вот Вы тут схлестнулись - и Зяблицев (Евгений), и 210кв (Дмитрий), да и еще народ высказывается... И, что самое странное, ведь почти каждый из Вас в чём-то прав...
    Вот и спрашиваю Вас: а нужно ли НАМ собачиться между собой ? Тут... дела не так решаются...
    Рядом у соседей на ДВ (в Китае) Си Цзиньпинь неплохую компанию повел... Опираясь на армию и госгвардию... В противовес Госсовету и проамериканскому правительству... Было бы хорошо, если бы Путин присмотрелся, набрался духу, да и впиндюрил бы по полной тем, кто этого давно просит...
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    weksha50
  23. асушник 78 Сегодня, 20:40 Новый
    Обманывают и военных, и военных пенсионеров все, начиная с Верховного! Вместо исполнения законов о денежном довольствии военнослужащих и их пенсионном обеспечении, кидают подачку в виде 4% и огромную благодарность(которую в карман не положишь и в стакан не нальешь) за образцовое выполнение боевых задач в Сирии! Цинизм Верховной власти зашкаливает!
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    асушник 78
  24. Sewer Krainiy Сегодня, 20:54 Новый
    Я так скажу, в советское время максимальная пенсия сверхсрочник (прапорщик, мичман) была 150 рублей, офицеры, включая майора. - 250 руб. Старшие офицеры, генералы (адмиралы) - не помню. Средняя пенсия гражданских порядка 60-80 рублей, персональная государственная порядка 130 руб. Когда мы шли служить на кадровую службу, будем так говорить - знали на что шли...В общем - гражданские скоро нас обгонят (сравните в процентном отношении).
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    Sewer Krainiy
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