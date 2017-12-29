Укроборонпром: Госзаказ-2017 выполнен на 100 процентов

За этот год в вооруженные силы, национальную гвардию и другие силовые структуры Украины передано 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение.

В течение года десятки заводов передавали защитникам новое, модернизированное и восстановленное вооружение, которое сразу направлялось в военные подразделения. Речь идёт о более чем полусотне танков «Булат», восстановленных на харьковском ГП «Завод им. Малышева», десятках новых БТР-4 и БТР-3 от ХКМБ им. Морозова и «Киевского бронетанкового завода», новых РЛС и средствах РЭБ от запорожской «Искры», ракетном вооружении от КБ «ГККБ «Луч» и ГАХК «Артём» и сотнях других образцов вооружения.

Украинский госконцерн «Укроборонпром» опубликовал релиз о выполнении государственного оборонного заказа. При учёте того, что многие предприятия, по сообщениям их же собственного руководства, недофинансируются из государственного бюджета, «Укроборонпром» рисует идеалистическую картину: ГОЗ выполнен на 100%.Напомним, что в России государственный оборонный заказ, по недавним заявлениям Дмитрия Рогозина, будет выполнен по итогам года на 97-98%.Из заявления пресс-службы «Укроборонпрома»:Переводя в проценты указанное значение «совершенно нового и модернизированного вооружения», можно получить около 56%. А буквально несколько дней назад в Минобороны Украины заявили, таких вооружений в войска поставлено «почти 70%».«Укроборонпром»:Отмечено, что в 2017 году на вооружение ВСУ принят переносной ракетный комплекс «Корсар».На этом фоне Минэнерго Украины отчитывается о «закрытии плана поставок американского угля» по итогам 2017 года. Заявлено, что в порты Одесской области прибыли ещё два балкера с «американским энергетическим углем». В общей сложности необходимо разгрузить более 130 тыс. тонн угля.