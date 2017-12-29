21:18 29 декабря

Укроборонпром: Госзаказ-2017 выполнен на 100 процентов

Украинский госконцерн «Укроборонпром» опубликовал релиз о выполнении государственного оборонного заказа. При учёте того, что многие предприятия, по сообщениям их же собственного руководства, недофинансируются из государственного бюджета, «Укроборонпром» рисует идеалистическую картину: ГОЗ выполнен на 100%.

Напомним, что в России государственный оборонный заказ, по недавним заявлениям Дмитрия Рогозина, будет выполнен по итогам года на 97-98%.

Из заявления пресс-службы «Укроборонпрома»:
За этот год в вооруженные силы, национальную гвардию и другие силовые структуры Украины передано 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение.



Укроборонпром: Госзаказ-2017 выполнен на 100 процентов


Переводя в проценты указанное значение «совершенно нового и модернизированного вооружения», можно получить около 56%. А буквально несколько дней назад в Минобороны Украины заявили, таких вооружений в войска поставлено «почти 70%».

«Укроборонпром»:
В течение года десятки заводов передавали защитникам новое, модернизированное и восстановленное вооружение, которое сразу направлялось в военные подразделения. Речь идёт о более чем полусотне танков «Булат», восстановленных на харьковском ГП «Завод им. Малышева», десятках новых БТР-4 и БТР-3 от ХКМБ им. Морозова и «Киевского бронетанкового завода», новых РЛС и средствах РЭБ от запорожской «Искры», ракетном вооружении от КБ «ГККБ «Луч» и ГАХК «Артём» и сотнях других образцов вооружения.


Отмечено, что в 2017 году на вооружение ВСУ принят переносной ракетный комплекс «Корсар».

На этом фоне Минэнерго Украины отчитывается о «закрытии плана поставок американского угля» по итогам 2017 года. Заявлено, что в порты Одесской области прибыли ещё два балкера с «американским энергетическим углем». В общей сложности необходимо разгрузить более 130 тыс. тонн угля.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:42
    У них еще есть время на десяток процентов для отчета пока идет старый год ! lol Приписки их все! !!
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 16:20
      А вот Россия не осилила план , надо поучится у скакунов. laughing
      Идущий
      1. Лексус Сегодня, 18:35
        надо поучится у скакунов

        Не стоит, у них главный "стахановец" - укроморг. И клиенты психиатрии множатся хлеще китайцев и нигерийцев.
        Лексус
    2. антивирус Сегодня, 16:38
      А Я ИМ ВЕРЮ
      у них всё получается.
      и скачут они на площадях лучше нас
      антивирус
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:42
    И все это пойдет на Донбасс для продолжения гражданской войны.
    Аристарх Людвигович
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:53
      Что все пойдет? Вот эти пустые отчеты не подкрепленные реальным количеством техники и вооружений?
      Владыка Ситх
      1. Идущий Сегодня, 16:22
        Это понятно , что там много хотелок , но все равно ведь готовятся и будут пытаться развязать бойню.
        Идущий
    2. svp67 Сегодня, 15:53
      Цитата: Аристарх Людвигович
      И все это пойдет на Донбасс для продолжения гражданской войны.

      При условии, если ДОЕДЕТ, а не сломается или рассыпется... И выполняя ГОЗ на 100% они все мечтают о "поставках" из-за рубежа, всего вплоть до стрелкового оружия.
      svp67
  3. Equalized Сегодня, 15:53
    Вот как раз под конец года новую партию броневичков "Варта" передали. Украина богатая страна, 3 ОБТ, 2 типа истребителей и миллион разных бронемашин на вооружении.




    Equalized
    1. Александр War Сегодня, 17:16
      и миллион разных бронемашин на вооружении. laughing А чего не миллиард laughing
      Александр War
  4. m.cempbell Сегодня, 15:59
    За этот год в вооруженные силы, национальную гвардию и другие силовые структуры Украины передано 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение.

    Если судить по СМИ - из них, по видимому, 3600 пистолетов, автоматов и патронов к ним, 73 - другие единицы вооружения.
    m.cempbell
  5. Симон Сегодня, 16:07
    Цитата: Аристарх Людвигович
    И все это пойдет на Донбасс для продолжения гражданской войны.

    Скорей всего да! Будут испытывать.Мое мнение такое - не плохо было бы признать ДНР и ЛНР, и подкинуть бы нашим то же современного вооружения для обороны.
    Симон
  6. Симон Сегодня, 16:09
    Цитата: Геркулесыч
    У них еще есть время на десяток процентов для отчета пока идет старый год ! lol Приписки их все! !!

    Да, конечно, согласен! Без приписки тут не обошлось. Врать они хорошо умеют.
    Симон
  7. Романенко Сегодня, 16:17
    Такие-же брехуны, как и их хозяева!
    Собственно, что им еще писать?
    Конечно же победные реляции и праздничные отчеты...
    Романенко
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 16:27
    Да и не велик заказ был, судя по всему - можно было и перевыполнить!...
    Вождь краснокожих
  9. Дормидонт Сегодня, 16:53
    Бандеровское соломостроение переживает небывалый подъём
    Дормидонт
  10. APASUS Сегодня, 17:07
    В этом бардаке можно выполнить ГОЗ на 100% ? Может еще и не украли ничего из финансов?
    Прямо чудо какое то
    APASUS
    1. Идущий Сегодня, 18:40
      Цитата: APASUS
      В этом бардаке можно выполнить ГОЗ на 100% ?


      Они считают , что это европейский порядок. laughing
      Идущий
  11. Dym71 Сегодня, 17:26
    Укроборонпром: Госзаказ-2017 выполнен на 100 процентов

    Це чергова перемога i остаточне прощевай радянської імперії ! СУГС!
    Все встали и поём, начали...
    Dym71
  12. Sistema Сегодня, 18:52
    На Донбассе тоже готовы ! И в России само сабой ..
    Слить Донбасс уже не получится..даже если это официально признают (не дай Бог!)
    Всех не перестреляете...!

    Работаем мужики , в прежнем режиме..
    Sistema
  13. DPN Сегодня, 20:39
    Стоит ли этому удивляться , вся мощь военной промышленности брошена на это.плюс помощь ЗАПАДА.,всё это Россия проспала в 14 году. В то время был подъём масс сейчас же СБУ сделало своё дело.
    DPN
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