21:23 29 декабря

Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в районе порта Тартус и фактическом превращении его в полноценную военно-морскую базу. Документ, принятый Госдумой 21 декабря и одобренный Советом Федерации 26 декабря, опубликован на едином портале правовой информации.

Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе


Согласно документу, российские военные морские суда, в том числе атомные крейсеры, смогут заходить во внутренние воды и порты Сирии. Сирия передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения (49 лет с возможностью автоматического продления на периоды по 25 лет) земельные участки, акватории и ряд объектов недвижимости. Место дислокации пункта МТО, его личный состав и члены экипажей обладают привилегиями и иммунитетом, подпадают под юрисдикцию российской стороны. Кроме того, личный состав пункта, а также подрядчики могут беспрепятственно пересекать границу Сирии и не подлежат досмотру пограничными и таможенными органами САР.


Соглашение закрепляет за Россией право единовременно содержать в пункте МТО ВМФ РФ до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками.

Представители органов власти Сирии не могут посещать места дислокации пункта МТО ВМФ РФ без согласия его командира. Соглашение также предусматривает, что транспортные средства, морские и воздушные суда базы в Тартусе являются неприкосновенными, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер. Все имущество пункта МТО также является неприкосновенным.

Внешняя охрана границ мест дислокации пункта МТО осуществляется силами и средствами сирийской стороны, а охрана внешних морских границ и противовоздушная оборона пункта, внутренняя охрана и поддержание правопорядка осуществляется силами и средствами российской стороны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17

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  1. dorz Сегодня, 16:05
    Новость не по теме: США намерены отправить на границу России и Донбасса свой миротворческий контингент. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт. Вот это закидон.
    dorz
    1. Идущий Сегодня, 16:15
      Хотеть не вредно , но ничего приятного от этого не будет.
      Идущий
      1. 210окв Сегодня, 16:23
        Чушь собачья!Исключительные там быть не могут,ибо там можно и по сусалам получить..
        Цитата: Идущий
        Хотеть не вредно , но ничего приятного от этого не будет.
        210окв
    2. новичок Сегодня, 16:24
      они шо, хотят разиграть корейский сценарий? понравилось люли получать?
      новичок
    3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:56
      Пусть помечтают, но кто их туда пустит?
      Генерал Песчаных Карьеров
  2. svp67 Сегодня, 16:07
    Полноценная БАЗА, да не одна...
    svp67
    1. Вас Влад Сегодня, 16:48
      Цитата: svp67
      Полноценная БАЗА, да не одна...

      Проливы,торговые пути,трансиранский канал...наши интересы feel
      Вас Влад
  3. Симон Сегодня, 16:21
    Хорошая весть! База, чуть ли не навечно отдана России. Это можно считать, что - это полный контроль над Средиземным морем и почти всей Средней Азией. good
    Симон
    1. Alexey RA Сегодня, 16:28
      Цитата: Симон
      Хорошая весть! База, чуть ли не навечно отдана России. Это можно считать, что - это полный контроль над Средиземным морем. good

      Не чуть ли не навечно, а на время нахождения у власти пророссийского руководства. Так что для Асада ВМБ Тартус (и ВВБ Хмеймим) как бы не выгоднее, чем для нас. smile
      Alexey RA
    2. Идущий Сегодня, 16:29
      И нам она досталась на очень выгодных условиях , дай Бог что бы Россия там закрепилась.
      Идущий
      1. staviator Сегодня, 16:37
        Да хоть бы не получилось как с Украиной,а то потом придется и полСирии в состав России брать lol
        staviator
        1. Alexey RA Сегодня, 16:43
          А разве ещё не уже? wink
          Alexey RA
          1. Идущий Сегодня, 16:47
            Описка , всем опискам пример. lol
            Идущий
          2. новичок Сегодня, 16:48
            почему ж с улыбкой то. я как то года два назад писал , что ВВП на совещании силовиков так и сказал, что Сирию не отдадим, вплоть до вхождения в РФ.
            новичок
    3. weksha50 Сегодня, 19:13
      Цитата: Симон
      Это можно считать, что - это полный контроль над Средиземным морем и почти всей Средней Азией.


      При условии дальнейшего развития нашего ВМФ... hi
      weksha50
  4. частное лицо Сегодня, 17:40
    Вот если бы на Кубе базу открыть , у америкосов под носом . Вот это дело!!!!
    частное лицо
  5. Sonet Сегодня, 21:22
    Прекрасная новость,у каждой Великой державы должны быть базы(союзники) по всему Миру. Мы конечно не совсем ,,Великие,, ,но стремиться к этому надо.
    Sonet
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